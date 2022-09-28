Сегодня день сбора всей группы.
Мы встречаем вас в аэропорту.
Сделаем знаковую фотографию у памятника с медведями "Здесь начинается Россия" (если его от реконструируют к этому времени) и поедем сразу заселяться в отель.
Размещаемся, кушаем и сразу окунаемся в Камчатку в прямом смысле этого слова: на территории нашего отеля расположены термальные источники Паратунка.
Так как Октябрь – месяц своеобразный, то мы будем исходить из погодных условий.
План А – переезжаем Вилючинский перевал (увидим сам вулкан).
Подъезжаем и делаем восхождение на вулкан Горелый.
Увидим 6 кратеров действующего вулкана!
Подъем простой, несложный (3-4ч туда-обратно).
Возвращаемся в отель, согреваемся в источниках.
План Б – переезжаем Вилючинский перевал (увидим сам вулкан).
Но поедем в сторону водопада Спокойный. Прогуляемся до него пешком.
Здесь удивительное пейзажи, осенние краски. Много ягоды.
После прогулки также возвращаемся в отель, согреваемся в источниках.
Сегодня насыщенный день.
Отправляемся к подножию двух вулканов высотой 3800 метров!
Здесь мы поднимемся на экструзию Верблюд, сделаем яркие фотографии, после чего отправимся прямо на Халактырский пляж.
Устроим барбекю из свежей рыбы прямо на берегу!
Встретим закат и вернемся в отель, будем купаться:)
После завтрака отправляемся на сплав по реке Быстрая (сплав не требуется специальной подготовки).
Нас будут окружать удивительные пейзажи.
Возможно мы увидим медведей с безопасного расстояния.
Будем ловить рыбу со спиннинга, и здесь же приготовим уху!
После сплава, который длится 3-4 часа (в зависимости от погодных условий) у нас будет возможность покупаться в Малкинских горячих источниках.
После чего вернуться в отель (либо остаться здесь, в коттедже).
В этот день можно присоединиться, если позволит Океан, на прогулку по Тихому Океану или заказать вертолетную экскурсию в долину Гейзеров.
Если никаких активностей не желаете, то поедем в город, посетим вулканариум, прогуляемся по набережной город-героя Петропавловск-Камчатский.
Поднимемся на мишенную сопку, откуда открывается захватывающий пейзаж на Авачинскую бухту и три "домашних вулкана" – Корякский, Авачинский и Козельский.
Сегодня вы самостоятельно принимаете решение, отправиться на рыбный рынок за сувенирами и деликатесами домой или искупаться в источниках.
После чего отправиться уже в аэропорт (такси заказывается самостоятельно).
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Доплата за одноместное размещение - 20 000 рублей.
Отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. На сегодняшний день является одним из самых популярных мест на Камчатке. К услугам гостей бар, терраса, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. В номерах есть все необходимое для комфортного проживания и отдыха: кровати со стильным текстилем и мягкими матрасами, шкафчики для вещей, обеденная зона и ванная комната. На территории отеля находится большой термальный бассейн.
Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен в городе Петропавловске-Камчатском, административном центре Камчатского края. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
В номерах имеются телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, халатами и тапочками.
По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
В числе прочих удобств общий лаундж. Гости могут отправиться на прогулки по окрестностям.
Село Паратунка находится в 27 км, город Елизово — в 25 км. Расстояние от отеля «Командор» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 28 км. За дополнительную плату может быть организован трансфер от/до аэропорта.
Гостиничный комплекс «Петропавловск» находится на центральной линии, рядом с деловым центром города и в 15 минутах от исторического центра. С гостиницы открывается вид на Корякский, Авачинский и Козельский вулканы. 77 уютных номеров, способны разместить 140 гостей. В ресторане можно отведать блюда национальной кухни.
|Наименование
|Количество
|Примечание
|Треккинговые ботинки
|1 пара
|Защита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы.
|Кроссовки, сандалии/тапочки
|1 пара
|Переобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов.
|Дождевик
|1 штука
|Погода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга.
|Куртка ветрозащитная с капюшоном
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком.
|Брюки ветрозащитные
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже.
|Пуховки/пуховая жилетка
|1 штука
|На Камчатке температура может резко опуститься. Желательно быть готовым к пониженным температурам до -10С.
|Термобелье (лёгкое)
|1 комплект
|Спать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту.
|Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца.
|Кофта/флисовая куртка
|1 штука
|Должно быть тепло.
|Перчатки/рукавицы
|2 пары
|Руки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут.
|Носки теплые
|3 пара
|Обязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике.
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 штуки
|Сменное нижнее белье
|3 штуки
|Купальник, полотенце
|1 штука
|Будем купаться в термальных источниках
|Фонарь налобный
|1 штука
|Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейки
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.