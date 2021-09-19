Майские выходные на Камчатке

Когда по всей стране уже зацветают деревья, Камчатка только-только начинает просыпаться после зимы

5
3 отзыва
Когда по всей стране уже зацветают деревья, Камчатка только-только начинает просыпаться после зимы.

На вулканах по-прежнему лежит снег, его так много, что можно кататься на горных лыжах вплоть до июня. Днем отправиться на увлекательные экскурсии, а вечером отдыхать в горячих термах.

Тур проводится на теплом комфортном внедорожнике на шинах низкого давления – ведь это лучшее решение в холодное время года!
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Майские выходные на Камчатке
Ближайшие даты:
2
мая
11
мая

Что вас ожидает 🤩

Вулканы
Вулканы
Познакомимся на Дачных источниках с активным вулканом Мутновский, а также побываем у подножий "домашних" вулканов – Корякского и Авачинского, которые находятся в непосредственной близости к городу
Обзорная экскурсия
Обзорная экскурсия
Прогуляемся по главному городу полуострова Петропавловск-Камчатский
Этно-деревня коренных малочисленных народов Камчатки
Этно-деревня коренных малочисленных народов Камчатки
Увлекательная интерактивная экскурсия с концертом и экскурсией по питомнику ездовых собак

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку

Встреча в аэропорту г. Елизово.

Посещение памятника «Здесь начинается Россия».

Трансфер в курортную зону п. Паратунка.

Размещение на базе отдыха с термальным бассейном (заселение в номера с 14:00).

Отдых, купание в горячем бассейне под открытым небом.

Питание: за свой счет.
Ночлег: Отель.
Продолжительность: Трансфер 40 мин. – 1 час.

2 день

Интерактивная экскурсия в корякское этно-стойбище "Эйвет", катание на собачьих упряжках. Обзорная экскурсия по городу "Знакомство с Камчаткой"

Завтрак.

11:00 Поездка в общину коренных малочисленных народов Камчатки «Эйвет».

Кинологическая экскурсия по питомнику ездовых собак самого титулованного участника камчатской гонки «Берингия» Андрея Притчина.

В питомнике гости узнают: кто такой каюр? Как запрягать упряжку в нарту? Какую задачу выполняет каждая собака упряжки?

А также познакомятся с собаками, неоднократно прошедшими берингийскую трассу, им подробно расскажут о традиционных корякских формах воспитания ездовых собаках, изготовления нарт.

Этнографическая экскурсия об особенностях культуры и быта камчатских коренных народов в лесном домике «Пристанище каюра».

Катание на упряжке (35-45 мин.)

Обед с камчатским национальным колоритом и деликатесами (например, нерпичье сало, юкола и др.).

Фотосессия в национальных костюмах.

Обзорная экскурсия по городу – «Знакомство с Камчаткой».

Центральная площадь, набережная, смотровая площадка.

Посещение выставки камчатских производителей – где можно продегустировать и приобрести рыбу, икру, прочие деликатесы и продукты местного производства.

Трансфер в отель.

Питание: Завтрак – включен, при отеле. Обед – включен, в Эйвете. Ужин – в отеле за свой счет.
Ночлег: Отель.
Продолжительность: Эйвет – 2,5-3 часа. Обзорная – 3 часа.

Интерактивная экскурсия в корякское этно-стойбище "Эйвет", катание на собачьих упряжках. Обзорная экскурсия по городу "Знакомство с Камчаткой"Интерактивная экскурсия в корякское этно-стойбище "Эйвет", катание на собачьих упряжках. Обзорная экскурсия по городу "Знакомство с Камчаткой"Интерактивная экскурсия в корякское этно-стойбище "Эйвет", катание на собачьих упряжках. Обзорная экскурсия по городу "Знакомство с Камчаткой"
3 день

Джип-тур на Дачные термальные источники и водопад Спокойный

Завтрак.

Поездка на внедорожнике на Дачные источники через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана.

Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).

Уникальное место, где посреди белоснежной пустыни в разгар зимы, вы ступите на горячую землю, усыпанную более чем 100 различными термопроявлениями кипящими котлами, горячих источников, крупными и мелкими парогазовыми струями, из которых с рёвом вырывается раскалённый пар.

Все шипит, свистит, клокочет.

Дачные источники получили второе неофициальное название – «Малая Долина Гейзеров», однако истинных гейзеров здесь нет, лишь парогазовые выходы, где горячий газ нагревает до кипения водяные и грязевые лужицы, находящиеся на поверхности.

Горячий обед, чай.

На обратном пути посещение 40-метрового водопада на склоне Вилючинского вулкана.

Прогулка до водопада составляет около 500 метров в одну сторону.

Вечером возвращение в отель.

Питание: Завтрак – включен, при отеле. Обед – включен, на экскурсии. Ужин – в отеле за свой счет.
Ночлег: Отель.
Продолжительность: Около 6 часов.

Джип-тур на Дачные термальные источники и водопад СпокойныйДжип-тур на Дачные термальные источники и водопад СпокойныйДжип-тур на Дачные термальные источники и водопад СпокойныйДжип-тур на Дачные термальные источники и водопад Спокойный
4 день

Три Брата« - визитная карточка Авачинской бухты. Интерактивный музей »Вулканариум

Завтрак.

Поездка на внедорожнике через город Петропавловск-Камчатский, вдоль живописных бухт Авачинской губы – Малая, Средняя и Большая Лагерные.

Цель поездки – обзорная точка на высоком берегу почти у самого входа в Авачинскую бухту, откуда открывается вид на стражей гавани – скалы «Три Брата» и панорама на океан и саму бухту.

По возможности (в зависимости от состояния дороги), посещение видовой площадки на мысе Маячном, на котором стоит старейший маяк города – «Петропавловский».

Горячий обед, чай.

Посещение единственного в России музея вулканов – «Вулканариум».

Здесь вы можете получить все ответы на свои вопросы о вулканах, потрогать настоящую застывшую лаву с разных уголков Камчатки, «раскурить» фумаролу, примагнитить черный песок с камчатского пляжа, а также выпить кофе и отдохнуть в уютном кафе.

Трансфер в отель.

Питание: Завтрак – включен, при отеле. Обед – включен, на экскурсии. Ужин – за свой счет.
Ночлег: Отель.
Продолжительность: Около 8 часов.

Три Брата« - визитная карточка Авачинской бухты. Интерактивный музей »ВулканариумТри Брата« - визитная карточка Авачинской бухты. Интерактивный музей »ВулканариумТри Брата« - визитная карточка Авачинской бухты. Интерактивный музей »Вулканариум
5 день

Морская прогулка. «Черный пляж»

Завтрак. Трансфер на морской причал.

Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан (5-6 часов).

Маршрут морского путешествия пролегает мимо бухты Тихая, острова Бабушкин камень, мыса Станицкого, камней «Три брата», скал у мыса Средний.

Цель маршрута уникальный остров Стáричков, получивший свое название благодаря птицам стáрикам.

Остров Стáричков объявлен памятником природы для сохранения птичьих базаров и создания условий для спокойного гнездования и размножения птиц.

Увлекательная морская рыбалка.

Обед уха, дегустация свежих даров моря.

Возвращение в порт.

Поездка на берег Тихого Океана. Прогулка по "черному пляжу" (Халактырский).

Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.

Трансфер в отель.

Питание: Завтрак – включен, при отеле. Обед – включен, на экскурсии. Ужин – за свой счет.
Ночлег: Отель.
Продолжительность: Около 8-9 часов.

Морская прогулка. «Черный пляж»Морская прогулка. «Черный пляж»Морская прогулка. «Черный пляж»Морская прогулка. «Черный пляж»
6 день

Фрирайд на Авачинском вулкане

Завтрак.

Переезд на внедорожнике к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 2 часа).

Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.

Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.

Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус.

Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м. Вершина венчается кратером.

Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.

Авачинский вулкан – отличное место для фрирайда на горных лыжах или сноуборде. Снег здесь лежит до конца июня.

Подъем на внедорожнике по Лавовой пади на высоту до 2200 м. Спуск на горных лыжах / сноуборде.

После катания – горячий обед в базовом лагере.

Возвращение в отель.

Питание: Завтрак – включен, при отеле. Обед – включен, на экскурсии. Ужин – за свой счет.
Ночлег: Отель.
Продолжительность: Около 6-8 часов.

Фрирайд на Авачинском вулканеФрирайд на Авачинском вулканеФрирайд на Авачинском вулкане
7 день

Отъезд

Завтрак. Выселение из отеля до 12:00.

Трансфер в аэропорт. По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.

Питание: Завтрак – включен, при отеле.

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице.

Мы рекомендуем зимой размещаться на одной из баз отдыха в п. Паратунка с горячим термальным бассейном, например, «Белкамтур», «Спутник 4*» и др.

Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня.

Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами.

В ресторане при гостинице можно пообедать и поужинать, завтрак включен в стоимость проживания. Неподалеку имеются продуктовые магазины и небольшие кафе-шашлычные.

Туристу может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании.

Одиночные туристы бронируются с доплатой за одноместное размещение в гостинице.

Доплата за одноместное размещение: 21 000 руб.

Стоимость тура:

Для группы 4 - 5 человек – 91 000 руб. /чел.
Для группы 2 - 3 человека – 129 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Белкамтур 3*»

6 ночей

Гостиничный комплекс «Спутник - Бел-Кам-Тур» с рестораном, открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположен в поселке Паратунка.

Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.

Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол».

Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 27 км.

Гостиница «Белкамтур 3*»Гостиница «Белкамтур 3*»Гостиница «Белкамтур 3*»Гостиница «Белкамтур 3*»Гостиница «Белкамтур 3*»Гостиница «Белкамтур 3*»

Гостиница «Спутник 4*»

6 ночей

Гостиничный комплекс «Спутник - Бел-Кам-Тур» с рестораном, открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположен в поселке Паратунка. Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.

Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол».

В гостиничном комплексе «Спутник» есть терраса.

Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 27 км.

Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»Гостиница «Спутник 4*»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе отдыха в п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак)
  • Услуги гидов - проводников
  • Питание по программе
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Групповое снаряжение и инвентарь (посуда, кемпинговая мебель и пр.)
  • Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Камчатки и обратно
  • Питание во время нахождения в гостинице (см. Программу)
  • Факультативные экскурсии в свободный день
  • Дополнительное проживание в гостинице (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак для личных вещей на маршруте;
  • удобную походную одежду (теплую зимнюю);
  • треккинговые зимние ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
  • теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
  • теплые ветро-, водозащитные штаны;
  • теплый свитер (флис);
  • теплые носки;
  • теплое термобелье;
  • теплые перчатки / рукавицы (2 пары);
  • теплую шапку, шарф (бафф);
  • банные и купальные принадлежности;
  • сидушку для сидения на камнях и снегу;
  • налобный фонарик;
  • индивидуальную аптечку;
  • солнцезащитные очки, солнцезащитные средства для лица;
  • паспорт и его копию в герметичной упаковке.

Одежда и снаряжение:

Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), рассчитанной на низкие температуры (до минус 10), снег, ветер.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Н
19 сен 2021
Организаторы и отправляющей и принимающей стороны молодцы, всегда на связи, быстро ориентировались, если из за погоды приходилось менять программу. Никаких простоев, всё предусмотрено.
А
14 сен 2021
По организации тоже всё хорошо, в свободные дни предоставляли возможность выбрать туры. К сожалению, на вертолетную экскурсию попасть так и не удалось, зато нам предложили взамен полет на самолете над вулканами, что тоже оказалось весьма увлекательно. На любые вопросы отвечали оперативно, мне помогли остаться на Камчатке ещё на один день, предоставив отель и дополнительную экскурсию, и даже трансфер за мной остался. Плохого сказать ничего не могу, разве что информация по экскурсиям на завтра приходила иногда довольно поздно и хотелось бы иметь большее разнообразие экскурсий на выбор в свободные дни.
Е
13 сен 2021
Вся информация была предоставлена вовремя на Эл почту и в вотсап

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