2 день

Интерактивная экскурсия в корякское этно-стойбище "Эйвет", катание на собачьих упряжках. Обзорная экскурсия по городу "Знакомство с Камчаткой"

Завтрак.

11:00 Поездка в общину коренных малочисленных народов Камчатки «Эйвет».

Кинологическая экскурсия по питомнику ездовых собак самого титулованного участника камчатской гонки «Берингия» Андрея Притчина.

В питомнике гости узнают: кто такой каюр? Как запрягать упряжку в нарту? Какую задачу выполняет каждая собака упряжки?

А также познакомятся с собаками, неоднократно прошедшими берингийскую трассу, им подробно расскажут о традиционных корякских формах воспитания ездовых собаках, изготовления нарт.

Этнографическая экскурсия об особенностях культуры и быта камчатских коренных народов в лесном домике «Пристанище каюра».

Катание на упряжке (35-45 мин.)

Обед с камчатским национальным колоритом и деликатесами (например, нерпичье сало, юкола и др.).

Фотосессия в национальных костюмах.

Обзорная экскурсия по городу – «Знакомство с Камчаткой».

Центральная площадь, набережная, смотровая площадка.

Посещение выставки камчатских производителей – где можно продегустировать и приобрести рыбу, икру, прочие деликатесы и продукты местного производства.

Трансфер в отель.

Питание: Завтрак – включен, при отеле. Обед – включен, в Эйвете. Ужин – в отеле за свой счет.

Ночлег: Отель.

Продолжительность: Эйвет – 2,5-3 часа. Обзорная – 3 часа.