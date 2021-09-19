Встреча в аэропорту г. Елизово.
Посещение памятника «Здесь начинается Россия».
Трансфер в курортную зону п. Паратунка.
Размещение на базе отдыха с термальным бассейном (заселение в номера с 14:00).
Отдых, купание в горячем бассейне под открытым небом.
Питание: за свой счет.
Ночлег: Отель.
Продолжительность: Трансфер 40 мин. – 1 час.
Завтрак.
11:00 Поездка в общину коренных малочисленных народов Камчатки «Эйвет».
Кинологическая экскурсия по питомнику ездовых собак самого титулованного участника камчатской гонки «Берингия» Андрея Притчина.
В питомнике гости узнают: кто такой каюр? Как запрягать упряжку в нарту? Какую задачу выполняет каждая собака упряжки?
А также познакомятся с собаками, неоднократно прошедшими берингийскую трассу, им подробно расскажут о традиционных корякских формах воспитания ездовых собаках, изготовления нарт.
Этнографическая экскурсия об особенностях культуры и быта камчатских коренных народов в лесном домике «Пристанище каюра».
Катание на упряжке (35-45 мин.)
Обед с камчатским национальным колоритом и деликатесами (например, нерпичье сало, юкола и др.).
Фотосессия в национальных костюмах.
Обзорная экскурсия по городу – «Знакомство с Камчаткой».
Центральная площадь, набережная, смотровая площадка.
Посещение выставки камчатских производителей – где можно продегустировать и приобрести рыбу, икру, прочие деликатесы и продукты местного производства.
Трансфер в отель.
Питание: Завтрак – включен, при отеле. Обед – включен, в Эйвете. Ужин – в отеле за свой счет.
Ночлег: Отель.
Продолжительность: Эйвет – 2,5-3 часа. Обзорная – 3 часа.
Завтрак.
Поездка на внедорожнике на Дачные источники через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Уникальное место, где посреди белоснежной пустыни в разгар зимы, вы ступите на горячую землю, усыпанную более чем 100 различными термопроявлениями – кипящими котлами, горячих источников, крупными и мелкими парогазовыми струями, из которых с рёвом вырывается раскалённый пар.
Все шипит, свистит, клокочет.
Дачные источники получили второе неофициальное название – «Малая Долина Гейзеров», однако истинных гейзеров здесь нет, лишь парогазовые выходы, где горячий газ нагревает до кипения водяные и грязевые лужицы, находящиеся на поверхности.
Горячий обед, чай.
На обратном пути посещение 40-метрового водопада на склоне Вилючинского вулкана.
Прогулка до водопада составляет около 500 метров в одну сторону.
Вечером возвращение в отель.
Питание: Завтрак – включен, при отеле. Обед – включен, на экскурсии. Ужин – в отеле за свой счет.
Ночлег: Отель.
Продолжительность: Около 6 часов.
Завтрак.
Поездка на внедорожнике через город Петропавловск-Камчатский, вдоль живописных бухт Авачинской губы – Малая, Средняя и Большая Лагерные.
Цель поездки – обзорная точка на высоком берегу почти у самого входа в Авачинскую бухту, откуда открывается вид на стражей гавани – скалы «Три Брата» и панорама на океан и саму бухту.
По возможности (в зависимости от состояния дороги), посещение видовой площадки на мысе Маячном, на котором стоит старейший маяк города – «Петропавловский».
Горячий обед, чай.
Посещение единственного в России музея вулканов – «Вулканариум».
Здесь вы можете получить все ответы на свои вопросы о вулканах, потрогать настоящую застывшую лаву с разных уголков Камчатки, «раскурить» фумаролу, примагнитить черный песок с камчатского пляжа, а также выпить кофе и отдохнуть в уютном кафе.
Трансфер в отель.
Питание: Завтрак – включен, при отеле. Обед – включен, на экскурсии. Ужин – за свой счет.
Ночлег: Отель.
Продолжительность: Около 8 часов.
Завтрак. Трансфер на морской причал.
Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан (5-6 часов).
Маршрут морского путешествия пролегает мимо бухты Тихая, острова Бабушкин камень, мыса Станицкого, камней «Три брата», скал у мыса Средний.
Цель маршрута – уникальный остров Стáричков, получивший свое название благодаря птицам стáрикам.
Остров Стáричков объявлен памятником природы для сохранения птичьих базаров и создания условий для спокойного гнездования и размножения птиц.
Увлекательная морская рыбалка.
Обед – уха, дегустация свежих даров моря.
Возвращение в порт.
Поездка на берег Тихого Океана. Прогулка по "черному пляжу" (Халактырский).
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.
Трансфер в отель.
Питание: Завтрак – включен, при отеле. Обед – включен, на экскурсии. Ужин – за свой счет.
Ночлег: Отель.
Продолжительность: Около 8-9 часов.
Завтрак.
Переезд на внедорожнике к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 2 часа).
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.
Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус.
Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м. Вершина венчается кратером.
Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
Авачинский вулкан – отличное место для фрирайда на горных лыжах или сноуборде. Снег здесь лежит до конца июня.
Подъем на внедорожнике по Лавовой пади на высоту до 2200 м. Спуск на горных лыжах / сноуборде.
После катания – горячий обед в базовом лагере.
Возвращение в отель.
Питание: Завтрак – включен, при отеле. Обед – включен, на экскурсии. Ужин – за свой счет.
Ночлег: Отель.
Продолжительность: Около 6-8 часов.
Завтрак. Выселение из отеля до 12:00.
Трансфер в аэропорт. По пути – посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Питание: Завтрак – включен, при отеле.
Тур предполагает размещение в гостинице.
Мы рекомендуем зимой размещаться на одной из баз отдыха в п. Паратунка с горячим термальным бассейном, например, «Белкамтур», «Спутник 4*» и др.
Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня.
Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами.
В ресторане при гостинице можно пообедать и поужинать, завтрак включен в стоимость проживания. Неподалеку имеются продуктовые магазины и небольшие кафе-шашлычные.
Туристу может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании.
Одиночные туристы бронируются с доплатой за одноместное размещение в гостинице.
Доплата за одноместное размещение: 21 000 руб.
Стоимость тура:
Для группы 4 - 5 человек – 91 000 руб. /чел.
Для группы 2 - 3 человека – 129 500 руб. /чел.
Гостиничный комплекс «Спутник - Бел-Кам-Тур» с рестораном, открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположен в поселке Паратунка.
Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 27 км.
Гостиничный комплекс «Спутник - Бел-Кам-Тур» с рестораном, открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположен в поселке Паратунка. Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
В гостиничном комплексе «Спутник» есть терраса.
Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 27 км.
Одежда и снаряжение:
Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), рассчитанной на низкие температуры (до минус 10), снег, ветер.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.