Мутновская ГЭС и Дачные источники

Вы посетите Мутновскую ГЭС (мини-долину Гейзеров

Вы посетите Мутновскую ГЭС (мини-долину Гейзеров или Дачные источники), увидите, как бьют фумаролы – выходы сернистого газа.

Посетите смотровую площадку Вилючинского перевала и отдохнете в горячих источниках на открытом воздухе.
Мутновская ГЭС и Дачные источники
Мутновская ГЭС и Дачные источники
Мутновская ГЭС и Дачные источники
Мутновская ГЭС и Дачные источники

Что вас ожидает 🤩

  • Зайкин ключ
  • Смотровая площадка Вилючинского перевала
  • Мутновская ГЭС (мини-долина Гейзеров, Дачный источники)

Об экскурсии

Вы посетите Мутновскую ГЭС (мини-долину Гейзеров или Дачные источники), увидите, как бьют фумаролы – выходы сернистого газа. Посетите смотровую площадку Вилючинского перевала и отдохнете в горячих источниках на открытом воздухе.

Программа

  • Сбор и выезд из Петропавловска-Камчатского.
  • Остановка на Серебряном ручье (Зайкин ключ), возможность набрать родниковой воды, обогащенной серебром и другими минералами.
  • Остановка на Вилючинском перевале с посещением смотровой площадки с панорамой на соседние вулканы – Вилючинский и Горелый.
  • Переезд к подножью вулкана Мутновский, прибытие к Мутновской геотермальной электростанции.
  • Инструктаж по технике безопасности.
  • Осмотр окрестностей станции.
  • Переход к фумарольной площадке. Осмотр площадки.
  • Купание в горячих источниках.
  • Возвращение в Петропавловск-Камчатский.

Организационные детали

Часть пути на автотранспорте проходит по грунтовой дороге/бездорожью.

Возьмите с собой:

  • треккинговые ботинки;
  • удобную походную одежду (влаго и ветрозащитную куртку и штаны/ дождевик; теплый свитер; перчатки, теплые рукавицы; теплую шапку/ головной убор от солнца, бандану);
  • солнцезащитные очки;
  • средство от комаров;
  • фото и видеокамеру.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги на всем пути следования
  • Питание на маршруте (перекус)
  • Услуги гида/экскурсовода со знанием английского языка
  • Пользование групповым туристским снаряжением и инвентарем
Что не входит
  • Авиабилеты до Камчатки и обратно
  • Проживание в гостинице
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Улица Тушканова, 12, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, воскресенье в 7:00. Другие дни и время по запросу
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Часть пути на автотранспорте проходит по грунтовой дороге/бездорожью.
  • Возьмите с собой:
  • Треккинговые ботинки
  • Удобную походную одежду (влаго и ветрозащитную куртку и штаны/ дождевик теплый свитер перчатки, теплые рукавицы теплую шапку/ головной убор от солнца, бандану)
  • Солнцезащитные очки
  • Средство от комаров
  • Фото и видеокамеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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