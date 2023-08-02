На SUP-борде по кальдере вулкана
В туре уже всё предусмотрено — от четырёхразового питания до проживания в уютном гостевом доме с панорамными окнами. При желании вы также можете забронировать наш тур «Камчатка с вертолётом. Всё включено». В него уже входят вертолётные прогулки в Долину Гейзеров, к вулкану Узон и в Налычевскую долину.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Этнический концерт, мастер-класс по корякским танцам, дегустация национальной кухни
По традиции в аэропорту вас встречает наша команда и угощает лёгким бранчем. После этого трансфер в гостевой дом, где вы оставляете вещи и немного отдыхаете после долгой дороги.
Отдохнув, вечером мы наконец-то отправляемся на знакомство с удивительной Камчаткой. Сначала посещаем концерт местных жителей: народные песни под аккомпанемент варгана, сценки из жизни охотников, а также мастер-класс по корякским танцам.
Посетив концерт, мы отправляемся в ярангу, где нас угощают свежими лепешками, приготовленными на костре, а также вкусным чаем из камчатских трав.
Сделав селфи с медведем и ездовыми собаками, мы отправляемся кушать ароматную уху из красной рыбы.
Сытые и довольные, возвращаемся в гостевой дом, делимся впечатлениями и отдыхаем.
Восхождение на вулкан Горелый. Прогулка на SUP-бордах в кальдере вулкана
Сегодня нам предстоит восхождение на вулкан Горелый. Этот вулкан получил свое название из-за обилия выходящей горелой породы. Это действующий вулкан, и его последнее извержение было в 2010 году!
На пути к Горелому мы сделаем остановку на Вилючинском перевале, где находится смотровая точка сразу на несколько вулканов: вы увидите Вилючинский вулкан, Мутновский, Горелый, Авачинский, Корякский, Козельский и многие другие. У любителей кофе будет уникальная возможность отведать свежесваренный кофе с видом на вулканы.
Горелый для восхождения довольно простой, а красивые виды гарантированы, даже если будет слишком плотная облачность. Вы уже видите себя идущим к цели среди лавовых бомб?
Оказавшись на месте, мы идем плавать на SUP-бордах. Представьте себя плавающим в бирюзовом озере в кальдере вулкана! Вашим фотографиям позавидует любой, а мы поможем их сделать.
А на обед никаких бутербродов и холодных перекусов — мы вас горячо и вкусно накормим полноценным обедом. После возвращаемся обратно в гостиницу.
Прогулка по Тихому океану с рыбалкой
Сегодня нас ожидает выход в Тихий океан. Мы совершим водную экскурсию по Авачинской бухте мимо легендарных скал Три Брата, острова Старичков и выйдем в Тихий океан. Полюбуемся морскими обитателями (возможно, даже встретим дельфинов, сивучей и косаток).
Вы испытаете восторг охотника-добытчика, когда собственноручно выловите линка, окуня или палтуса. Затем наш капитан готовит специально для вас по фирменному камчатскому рецепту обед из красной рыбы и крабов.
Ну как же можно побывать на Камчатке и не попробовать местный деликатес: икру морских ежей!? Обязательно отведаем!
А самые отважные могут окунуться в холодные океанские волны.
Свободный. Экскурсии на выбор
Этот день мы предлагаем провести так, как вам больше нравится — в отдыхе и изучении окрестностей или взять дополнительные экскурсии. Например:
- вертолётную экскурсию в Долину Гейзеров;
- или полететь наблюдать за медведями на рыбалке на Курильском озере;
- отправиться наГанальские Востряки;
- посетить Малую Долину Гейзеров и т. д.
Горный массив Вачкажец. Озеро Тахколоч, водопад Фата невесты, термальные источники
Плотно и вкусно позавтракав, отправляемся к следующей точке— горному массиву Вачкажец. Этот бывший вулкан при извержении раскололся на три части: Вачкажец, Летняя Поперечная и Вачкажцы.
Наш путь пролегает через нетронутую природу. Пройдя лес, мы оказываемся возле озера Тахколоч с зеркальной гладью и альпийскими видами вокруг.
Немного отдохнув и насладившись видами, отправляемся далее к грандиозному полноводному водопаду Фата невесты. После того как девушки примерят фату водопада на себя, продолжаем наш путь к горному цирку. Невероятные цвета, необъятные масштабы — от всего этого захватывает дух!
Обедаем возле озера и возвращаемся в гостевой дом, но сначала заезжаем искупаться в термальных источниках.
Конная прогулка на Халактырский пляж. Урок сёрфинга, баня у Тихого океана
Сегодня мы отправляемся на уникальный природный объект — легендарный Халактырский пляж, сложенный из чёрного вулканического магнитного песка. Добираться до пляжа будем необычным способом: на конях! Там, на краю Земли, перед самым большим и глубоким океаном планеты, от величия и мощи природы у нас захватывает дух.
Здесь мы получаем урок сёрфинга от лучших инструкторов. Все, что нужно — желание и умение плавать. После покорения волн мы согреваемся в бане: вы готовы выбежать распаренным в Тихий океан?
На внедорожнике к Домашним вулканам. Восхождение на экструзию Верблюд, праздничный обед у подножия вулкана
Сегодня у нас новое приключение — на внедорожнике мы отправляемся по руслу сухой речки к Домашним вулканам, получаем «камчатский массаж» и начинаем восхождение на экструзию (что это такое, вам расскажут гиды) Верблюд.
С высоты 1200 метров открывается шикарная панорама на Козельский, Корякский и Авачинский вулканы. Отличная идея сделать ещё один десяток фоток, не так ли?
По дороге мы встречаем в дикой природе милого камчатского евражку, которого кормим прямо с рук.
У подножия вулканов отмечаем завершение нашей экспедиции праздничным обедом.
Прощание
Сегодня мы собираем вещи и покидаем столь полюбившийся край. Конечно, успеваем зайти на рынок за икрой, рыбой и сувенирами.
Теплые слова напоследок, обещание увидеться вновь. Проводы в аэропорт.
До новых приключений!
Проживание
Мы размещаемся в гостевом доме «Kam House» в двухместных номерах.
Возможно одноместное размещение. Доплата — 24 700 рублей.
Варианты проживания
Гостевой дом «Kam House»
Наши комнаты с мансардными и панорамными окнами, двухместные и благоустроенные. Каждая комната оснащена ТВ.
К вашим услугам: круглосуточный бассейн, сауна, баня, фитобочка, купель, качели. Также есть все для проведения прекрасных вечеров на природе: мангал, тандыр, решетка, барбекю.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение в благоустроенных номерах
- 4-разовое питание с камчатскими морепродуктами — завтрак, перекус, обед (кроме обедов дней заезда/выезда), ужин
- Консультация и помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, бронирование проживания, приобретение снаряжения)
- Личная страховка (с опцией треккинга и возможностью вертолётной эвакуации)
- Пользование групповым снаряжением
- Праздничный обед
- Алкоголь по программе
- Запланированные переезды на маршруте
- Общественная аптечка
- Услуги гидов-руководителей группы
- Регистрация группы в МЧС и экстренная спутниковая связь
- Плата за нахождение на территории природных парков
- Посещение горячих источников
- Отличное настроение!
- Что не входит
- Авиабилеты в Петропавлоск-Камчатский и обратно
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Возможно ли провести тур в индивидуальном формате?
Да, мы организовываем туры в индивидуальном формате (вертолёты от 3-х мест).
- Билеты входят в стоимость тура?
Билеты входят в стоимость тура?
- Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?
Маршрут по дням и порядок показа экскурсионных объектов может быть изменен в связи с погодными условиями.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.