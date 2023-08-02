1 день

Этнический концерт, мастер-класс по корякским танцам, дегустация национальной кухни

По традиции в аэропорту вас встречает наша команда и угощает лёгким бранчем. После этого трансфер в гостевой дом, где вы оставляете вещи и немного отдыхаете после долгой дороги.

Отдохнув, вечером мы наконец-то отправляемся на знакомство с удивительной Камчаткой. Сначала посещаем концерт местных жителей: народные песни под аккомпанемент варгана, сценки из жизни охотников, а также мастер-класс по корякским танцам.

Посетив концерт, мы отправляемся в ярангу, где нас угощают свежими лепешками, приготовленными на костре, а также вкусным чаем из камчатских трав.

Сделав селфи с медведем и ездовыми собаками, мы отправляемся кушать ароматную уху из красной рыбы.

Сытые и довольные, возвращаемся в гостевой дом, делимся впечатлениями и отдыхаем.