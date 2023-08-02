На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском

На SUP-борде по кальдере вулкана

5
1 отзыв
Только на Камчатке можно увидеть сразу столько вулканов, пройти по ещё не остывшей лаве, запечатлеть на фото кислотные озёра в кратере и даже столкнуться лицом к лицу с медведем… От всего этого захватывает дух! Мы создали программу, в которую входят самые насыщенные активности и посещение самых лучших локаций, чтобы вы смогли полноценно насладиться природой Камчатки и как следует отдохнуть.

В туре уже всё предусмотрено — от четырёхразового питания до проживания в уютном гостевом доме с панорамными окнами. При желании вы также можете забронировать наш тур «Камчатка с вертолётом. Всё включено». В него уже входят вертолётные прогулки в Долину Гейзеров, к вулкану Узон и в Налычевскую долину.
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
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Что вас ожидает:

Покоряя Тихий океан
Покоряя Тихий океан
Оседлаем волну на уроке сёрфинга, занырнём в океан после бани, которая находится прямо на берегу!
На SUP-борде по вулкану
На SUP-борде по вулкану
Увидим вулкан с другого ракурса и поймаем дзен, наслаждаясь удивитетельными пейзажами
Восхождение на вулкан
Восхождение на вулкан
Мы будто перенесёмся на другую планету, взбираясь на экструзию Верблюд и вулкан Горелый
Дары моря
Дары моря
Попробуем самостоятельно поймать рыбу, отведаем камчатских деликатесов и местных блюд
Знакомство с культурой
Знакомство с культурой
Посетим этно-концерт с пением, мастер-классом по корякскому танцу, а позже — вкусным горячим ужином
Термальный релакс
Термальный релакс
Восстановим силы и как следует расслабимся, купаясь в термальных источниках под открытым небом

Программа тура по дням

1 день

Этнический концерт, мастер-класс по корякским танцам, дегустация национальной кухни

По традиции в аэропорту вас встречает наша команда и угощает лёгким бранчем. После этого трансфер в гостевой дом, где вы оставляете вещи и немного отдыхаете после долгой дороги.

Отдохнув, вечером мы наконец-то отправляемся на знакомство с удивительной Камчаткой. Сначала посещаем концерт местных жителей: народные песни под аккомпанемент варгана, сценки из жизни охотников, а также мастер-класс по корякским танцам.

Посетив концерт, мы отправляемся в ярангу, где нас угощают свежими лепешками, приготовленными на костре, а также вкусным чаем из камчатских трав.

Сделав селфи с медведем и ездовыми собаками, мы отправляемся кушать ароматную уху из красной рыбы.

Сытые и довольные, возвращаемся в гостевой дом, делимся впечатлениями и отдыхаем.

Этнический концерт, мастер-класс по корякским танцам, дегустация национальной кухниЭтнический концерт, мастер-класс по корякским танцам, дегустация национальной кухниЭтнический концерт, мастер-класс по корякским танцам, дегустация национальной кухни
2 день

Восхождение на вулкан Горелый. Прогулка на SUP-бордах в кальдере вулкана

Сегодня нам предстоит восхождение на вулкан Горелый. Этот вулкан получил свое название из-за обилия выходящей горелой породы. Это действующий вулкан, и его последнее извержение было в 2010 году!

На пути к Горелому мы сделаем остановку на Вилючинском перевале, где находится смотровая точка сразу на несколько вулканов: вы увидите Вилючинский вулкан, Мутновский, Горелый, Авачинский, Корякский, Козельский и многие другие. У любителей кофе будет уникальная возможность отведать свежесваренный кофе с видом на вулканы.

Горелый для восхождения довольно простой, а красивые виды гарантированы, даже если будет слишком плотная облачность. Вы уже видите себя идущим к цели среди лавовых бомб?

Оказавшись на месте, мы идем плавать на SUP-бордах. Представьте себя плавающим в бирюзовом озере в кальдере вулкана! Вашим фотографиям позавидует любой, а мы поможем их сделать.

А на обед никаких бутербродов и холодных перекусов — мы вас горячо и вкусно накормим полноценным обедом. После возвращаемся обратно в гостиницу.

Восхождение на вулкан Горелый. Прогулка на SUP-бордах в кальдере вулканаВосхождение на вулкан Горелый. Прогулка на SUP-бордах в кальдере вулканаВосхождение на вулкан Горелый. Прогулка на SUP-бордах в кальдере вулкана
3 день

Прогулка по Тихому океану с рыбалкой

Сегодня нас ожидает выход в Тихий океан. Мы совершим водную экскурсию по Авачинской бухте мимо легендарных скал Три Брата, острова Старичков и выйдем в Тихий океан. Полюбуемся морскими обитателями (возможно, даже встретим дельфинов, сивучей и косаток).

Вы испытаете восторг охотника-добытчика, когда собственноручно выловите линка, окуня или палтуса. Затем наш капитан готовит специально для вас по фирменному камчатскому рецепту обед из красной рыбы и крабов.

Ну как же можно побывать на Камчатке и не попробовать местный деликатес: икру морских ежей!? Обязательно отведаем!

А самые отважные могут окунуться в холодные океанские волны.

Прогулка по Тихому океану с рыбалкойПрогулка по Тихому океану с рыбалкойПрогулка по Тихому океану с рыбалкой
4 день

Свободный. Экскурсии на выбор

Этот день мы предлагаем провести так, как вам больше нравится — в отдыхе и изучении окрестностей или взять дополнительные экскурсии. Например:

  • вертолётную экскурсию в Долину Гейзеров;
  • или полететь наблюдать за медведями на рыбалке на Курильском озере;
  • отправиться наГанальские Востряки;
  • посетить Малую Долину Гейзеров и т. д.
Свободный. Экскурсии на выборСвободный. Экскурсии на выборСвободный. Экскурсии на выбор
5 день

Горный массив Вачкажец. Озеро Тахколоч, водопад Фата невесты, термальные источники

Плотно и вкусно позавтракав, отправляемся к следующей точке— горному массиву Вачкажец. Этот бывший вулкан при извержении раскололся на три части: Вачкажец, Летняя Поперечная и Вачкажцы.

Наш путь пролегает через нетронутую природу. Пройдя лес, мы оказываемся возле озера Тахколоч с зеркальной гладью и альпийскими видами вокруг.

Немного отдохнув и насладившись видами, отправляемся далее к грандиозному полноводному водопаду Фата невесты. После того как девушки примерят фату водопада на себя, продолжаем наш путь к горному цирку. Невероятные цвета, необъятные масштабы — от всего этого захватывает дух!

Обедаем возле озера и возвращаемся в гостевой дом, но сначала заезжаем искупаться в термальных источниках.

Горный массив Вачкажец. Озеро Тахколоч, водопад Фата невесты, термальные источникиГорный массив Вачкажец. Озеро Тахколоч, водопад Фата невесты, термальные источникиГорный массив Вачкажец. Озеро Тахколоч, водопад Фата невесты, термальные источники
6 день

Конная прогулка на Халактырский пляж. Урок сёрфинга, баня у Тихого океана

Сегодня мы отправляемся на уникальный природный объект — легендарный Халактырский пляж, сложенный из чёрного вулканического магнитного песка. Добираться до пляжа будем необычным способом: на конях! Там, на краю Земли, перед самым большим и глубоким океаном планеты, от величия и мощи природы у нас захватывает дух.

Здесь мы получаем урок сёрфинга от лучших инструкторов. Все, что нужно — желание и умение плавать. После покорения волн мы согреваемся в бане: вы готовы выбежать распаренным в Тихий океан?

Конная прогулка на Халактырский пляж. Урок сёрфинга, баня у Тихого океанаКонная прогулка на Халактырский пляж. Урок сёрфинга, баня у Тихого океанаКонная прогулка на Халактырский пляж. Урок сёрфинга, баня у Тихого океана
7 день

На внедорожнике к Домашним вулканам. Восхождение на экструзию Верблюд, праздничный обед у подножия вулкана

Сегодня у нас новое приключение — на внедорожнике мы отправляемся по руслу сухой речки к Домашним вулканам, получаем «камчатский массаж» и начинаем восхождение на экструзию (что это такое, вам расскажут гиды) Верблюд.

С высоты 1200 метров открывается шикарная панорама на Козельский, Корякский и Авачинский вулканы. Отличная идея сделать ещё один десяток фоток, не так ли?

По дороге мы встречаем в дикой природе милого камчатского евражку, которого кормим прямо с рук.

У подножия вулканов отмечаем завершение нашей экспедиции праздничным обедом.

На внедорожнике к Домашним вулканам. Восхождение на экструзию Верблюд, праздничный обед у подножия вулканаНа внедорожнике к Домашним вулканам. Восхождение на экструзию Верблюд, праздничный обед у подножия вулканаНа внедорожнике к Домашним вулканам. Восхождение на экструзию Верблюд, праздничный обед у подножия вулкана
8 день

Прощание

Сегодня мы собираем вещи и покидаем столь полюбившийся край. Конечно, успеваем зайти на рынок за икрой, рыбой и сувенирами.

Теплые слова напоследок, обещание увидеться вновь. Проводы в аэропорт.

До новых приключений!

ПрощаниеПрощание

Проживание

Мы размещаемся в гостевом доме «Kam House» в двухместных номерах.

Возможно одноместное размещение. Доплата — 24 700 рублей.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом «Kam House»

7 ночей

Наши комнаты с мансардными и панорамными окнами, двухместные и благоустроенные. Каждая комната оснащена ТВ.

К вашим услугам: круглосуточный бассейн, сауна, баня, фитобочка, купель, качели. Также есть все для проведения прекрасных вечеров на природе: мангал, тандыр, решетка, барбекю.

Гостевой дом «Kam House»Гостевой дом «Kam House»Гостевой дом «Kam House»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в благоустроенных номерах
  • 4-разовое питание с камчатскими морепродуктами — завтрак, перекус, обед (кроме обедов дней заезда/выезда), ужин
  • Консультация и помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, бронирование проживания, приобретение снаряжения)
  • Личная страховка (с опцией треккинга и возможностью вертолётной эвакуации)
  • Пользование групповым снаряжением
  • Праздничный обед
  • Алкоголь по программе
  • Запланированные переезды на маршруте
  • Общественная аптечка
  • Услуги гидов-руководителей группы
  • Регистрация группы в МЧС и экстренная спутниковая связь
  • Плата за нахождение на территории природных парков
  • Посещение горячих источников
  • Отличное настроение!
Что не входит
  • Авиабилеты в Петропавлоск-Камчатский и обратно
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Возможно ли провести тур в индивидуальном формате?

Да, мы организовываем туры в индивидуальном формате (вертолёты от 3-х мест).

Билеты входят в стоимость тура?

Билеты входят в стоимость тура?

Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?

Маршрут по дням и порядок показа экскурсионных объектов может быть изменен в связи с погодными условиями.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Г
2 авг 2023
Очень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсем не понравилось. Когда оплачиваешь тур думаешь дорого. После думаешь, да за такое никаких денег не жалко. Все предусмотрено: треккинговые палочки, питание (все очень вкусно, много вкусной рыбы), сопровождение в походах. Да можно просто приехать в Петропавловск-Камчатский и самому забронировать все экскурсии, но большинство нужно делать заранее, все очень зависит от погоды и все может пойти совсем не по плану. С Владом ты об это не переживаешь, просто вечером тебе оглашают какие приключения ждут завтра.
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