Маршрут предусматривает 2 ночи в палатках, только так можно подобраться поближе к вулканам-соседям Мутновскому и Горелому и посетить оба.
Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту г. Елизово.
Групповой трансфер в отель.
Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка (заселение в номера с 14:00).
16:00 Обзорная экскурсия по городу, «знакомство» с Камчаткой.
Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: центральная площадь, набережная, смотровая площадка.
Посещение выставки камчатских производителей – рыба, икра и прочие деликатесы и продукты местного производства.
Трансфер в отель.
Отдых.
Питание за свой счет.
Завтрак.
6:30 Трансфер на морской причал.
Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.
Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.
В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю.
По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – понаблюдаем за морскими птицами.
Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.
Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.
Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана!
В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
На обед у нас будет уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы.
Возвращение в порт к 18:00.
Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.
Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера (доп. плата).
Питание: завтрак, обед.
Завтрак.
9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.
В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.
Дачные источники.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.
Все шипит, свистит, клокочет.
Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.
Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед – перекус, горячий чай.
Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.
Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Возвращение в лагерь.
Ужин, отдых.
Питание трехразовое.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов)
Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.
Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.
Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана!
Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина.
По красоте иьуникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!
Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке».
Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.
Обед – перекус, горячий чай.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
Отдых.
Питание трехразовое.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы.
Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.
В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Возвращение в лагерь.
Обед – перекус, горячий чай.
Сбор лагеря.
Переезд в поселок Паратунка.
Размещение в SPA-отеле.
Отдых.
В распоряжении гостей: термальные бассейны, SPA-комплекс с программами ухода, 2 ресторана, бар.
Питание: завтрак и обед.
Завтрак.
Свободное время.
Опциональные экскурсии (за доп. плату):
1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов).
Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося.
На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).
2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик.
Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.
3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna.
Питание: завтрак, обед на экскурсии.
Внимание! Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022). В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.
Завтрак.
Поездка на внедорожнике на берег Тихого Океана на Халактырский пляж.
Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.
На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику.
Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).
Обед в базовом лагере.
Огнедышащий страж города – Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке.
Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара.
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.
Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус.
Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м.
Вершина венчается кратером.
Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты.
Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала.
Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов.
Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу.
Возле базового лагеря можно покормить с рук и пофотографировать камчатских сусликов – евражек.
Вечером возвращение в отель.
Питание: завтрак и обед.
Завтрак.
Выселение из гостиницы до 12 часов.
Трансфер в аэропорт.
По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание 5 ночей в отеле и 2 ночи в палатках.
Конкретное место размещения определяется туроператором, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест.
Гостю может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт. Во время нахождения на маршруте, замена размещения невозможна!
Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле. Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
- рюкзак для восхождения (на 20-35 литров);
- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10), вкладыш в спальник;
- удобную походную одежду;
- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- кроссовки;
- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплые перчатки / рукавицы;
- теплую шапку;
- легкий головной убор;
- банные и купальные принадлежности;
- треккинговые палки;
- сидушку для сидения на камнях и шлаке;
- налобный фонарик;
- накидку-дождевик;
- индивидуальную аптечку;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитные средства;
- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);
- паспорт и его копию в герметичной упаковке.
Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Конкретное место размещения определяется ТУРОПЕРАТОРОМ, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест в гостиницах.
ТУРИСТУ может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взыматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт.
Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взымается.
Внимание! Некоторые гостиницы могут брать залог за номер. Залог оставляет ТУРИСТ. При выезде он возвращается.
Гости переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Гости помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи гости НЕ участвуют.
Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus. Стоимость аренды спальника – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения. Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой свой вкладыш в спальник.
Треккинговые палки – 150 руб. /день со дня получения до дня возвращения.