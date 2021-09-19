От вершин до океана. Приключения на Камчатке

Если у нас есть всего 8 дней на знакомство с Камчаткой, то это программа подойдет идеально Что такое Камчатка

5
3 отзыва
Если у нас есть всего 8 дней на знакомство с Камчаткой, то это программа подойдет идеально Что такое Камчатка? Это величественные вулканы, это бескрайний океан, омывающий ее берега, это гостеприимные люди, хранящие традиции предков, это гейзеры и медведи, поедающие красную рыбу, горячие источники… Все это в одном туре!
От вершин до океана. Приключения на Камчатке
От вершин до океана. Приключения на Камчатке
От вершин до океана. Приключения на Камчатке
От вершин до океана. Приключения на Камчатке
От вершин до океана. Приключения на Камчатке
От вершин до океана. Приключения на Камчатке
От вершин до океана. Приключения на Камчатке
От вершин до океана. Приключения на Камчатке
От вершин до океана. Приключения на Камчатке
От вершин до океана. Приключения на Камчатке
От вершин до океана. Приключения на Камчатке
Ближайшие даты:
12
июл
27
июл
11
авг
19
авг
26
авг

Описание

Маршрут предусматривает 2 ночи в палатках, только так можно подобраться поближе к вулканам-соседям Мутновскому и Горелому и посетить оба.

Преимущества этого путешествия:

  • поднимемся на вулканы Мутновский и Горелый;
  • совершим морское путешествие по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан;
  • прогуляемся по главному городу полуострова. 

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на Камчатку. Обзорная экскурсия по городу

Встреча в аэропорту г. Елизово.

Групповой трансфер в отель. 

Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка (заселение в номера с 14:00).

16:00 Обзорная экскурсия по городу, «знакомство» с Камчаткой.

Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: центральная площадь, набережная, смотровая площадка.

Посещение выставки камчатских производителей – рыба, икра и прочие деликатесы и продукты местного производства.

Трансфер в отель.

Отдых.

Питание за свой счет. 

2 день
Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;

Завтрак.

6:30 Трансфер на морской причал.

Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.

Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.

В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!

После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю.

По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – понаблюдаем за морскими птицами.

Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды. 

Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.

Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.

Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.

Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана!

В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).

На обед у нас будет уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы.

Возвращение в порт к 18:00.

Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.

Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера (доп. плата).

Питание: завтрак, обед. 

Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;
3 день
Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад Спокойный

Завтрак.

9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.

В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.

Дачные источники.

Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).

Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.

Все шипит, свистит, клокочет.

Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.

На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.

Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.

Обед – перекус, горячий чай.

Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.

Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.

Возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание трехразовое. 

Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад Спокойный
4 день
Восхождение на вулкан Мутновский

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов)

Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.

Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.

Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана!

Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина.

По красоте иьуникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!

Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке».

Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.

Обед – перекус, горячий чай.

Возвращение в лагерь.

Ужин.

Отдых.

Питание трехразовое. 

Восхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан Мутновский
5 день
Восхождение на вулкан Горелый

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).

Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы.

Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.

В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.

Возвращение в лагерь.

Обед – перекус, горячий чай.

Сбор лагеря.

Переезд в поселок Паратунка.

Размещение в SPA-отеле.

Отдых.

В распоряжении гостей: термальные бассейны, SPA-комплекс с программами ухода, 2 ресторана, бар.

Питание: завтрак и обед. 

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
6 день
Свободный день. Экскурсии на выбор

Завтрак.

Свободное время.

Опциональные экскурсии (за доп. плату):

1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов).

Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося.

На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).

2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик.

Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.

3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna.

Питание: завтрак, обед на экскурсии. 

Внимание! Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022). В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.

Свободный день. Экскурсии на выборСвободный день. Экскурсии на выбор
7 день
Черный пляж. Джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)

Завтрак.

Поездка на внедорожнике на берег Тихого Океана на Халактырский пляж.

Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.

Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.

На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику.

Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).

Обед в базовом лагере.

Огнедышащий страж города – Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке.

Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара.

Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.

Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.

Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус.

Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м.

Вершина венчается кратером.

Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.

Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты.

Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала.

Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов.

Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу.

Возле базового лагеря можно покормить с рук и пофотографировать камчатских сусликов – евражек.

Вечером возвращение в отель.

Питание: завтрак и обед. 

Черный пляж. Джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)Черный пляж. Джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)Черный пляж. Джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)
8 день
Вылет

Завтрак.

Выселение из гостиницы до 12 часов.

Трансфер в аэропорт.

По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание 5 ночей в отеле и 2 ночи в палатках.

Конкретное место размещения определяется туроператором, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест.

Гостю может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт. Во время нахождения на маршруте, замена размещения невозможна!

Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле. Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле в п. Паратунка (2-местное размещение, завтрак 1-местное размещение с доплатой)
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги повара
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Групповые трансферы по программе
  • Дополнительный групповой трансфер отель – аэропорт – отель раньше или позже дат тура из мест размещения в п. Паратунка или Петропавловска-Камчатского в пределах центральной площади
  • Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, кухонное оборудование, посуда и пр.)
  • Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб.
  • Индивидуальный трансфер по маршруту: аэропорт – «Здесь начинается Россия» – магазин – отель: за машину до 3 чел. – 4 500 руб. за машину до 6 чел. – 6 500 руб.
  • За машину до 3 чел. – 4 500 руб.
  • За машину до 6 чел. – 6 500 руб.
  • Услуги дайвера – 5 000 руб.
  • Опциональные экскурсии в свободный день
  • Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Снаряжение в аренду: спальные мешки, треккинговые палки
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

- рюкзак для восхождения (на 20-35 литров);

- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10), вкладыш в спальник;

- удобную походную одежду;

- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;

- кроссовки;

- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;

- теплые ветро-, водозащитные штаны;

- теплый свитер (флис);

- теплые носки;

- теплые перчатки / рукавицы;

- теплую шапку;

- легкий головной убор;

- банные и купальные принадлежности;

- треккинговые палки;

- сидушку для сидения на камнях и шлаке;

- налобный фонарик;

- накидку-дождевик;

- индивидуальную аптечку;

- солнцезащитные очки;

- солнцезащитные средства;

- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);

- паспорт и его копию в герметичной упаковке.

Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Уточнения по туру

Конкретное место размещения определяется ТУРОПЕРАТОРОМ, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест в гостиницах.

ТУРИСТУ может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взыматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт.

Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взымается.

Внимание! Некоторые гостиницы могут брать залог за номер. Залог оставляет ТУРИСТ. При выезде он возвращается.

Гости переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Гости помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.

В приготовлении пищи гости НЕ участвуют.

Снаряжение, которое можно взять в аренду

Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus. Стоимость аренды спальника – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения. Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой свой вкладыш в спальник.

Треккинговые палки – 150 руб. /день со дня получения до дня возвращения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Н
19 сен 2021
Организаторы и отправляющей и принимающей стороны молодцы, всегда на связи, быстро ориентировались, если из за погоды приходилось менять программу. Никаких простоев, всё предусмотрено.
А
14 сен 2021
По организации тоже всё хорошо, в свободные дни предоставляли возможность выбрать туры. К сожалению, на вертолетную экскурсию попасть так и не удалось, зато нам предложили взамен полет на самолете над вулканами, что тоже оказалось весьма увлекательно. На любые вопросы отвечали оперативно, мне помогли остаться на Камчатке ещё на один день, предоставив отель и дополнительную экскурсию, и даже трансфер за мной остался. Плохого сказать ничего не могу, разве что информация по экскурсиям на завтра приходила иногда довольно поздно и хотелось бы иметь большее разнообразие экскурсий на выбор в свободные дни.
Е
13 сен 2021
Вся информация была предоставлена вовремя на Эл почту и в вотсап

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