Если у нас есть всего 8 дней на знакомство с Камчаткой, то это программа подойдет идеально Что такое Камчатка? Это величественные вулканы, это бескрайний океан, омывающий ее берега, это гостеприимные люди, хранящие традиции предков, это гейзеры и медведи, поедающие красную рыбу, горячие источники… Все это в одном туре!

Маршрут предусматривает 2 ночи в палатках, только так можно подобраться поближе к вулканам-соседям Мутновскому и Горелому и посетить оба.

Программа тура по дням

1 день Прибытие на Камчатку. Обзорная экскурсия по городу

Встреча в аэропорту г. Елизово. Групповой трансфер в отель. Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка (заселение в номера с 14:00). 16:00 Обзорная экскурсия по городу, «знакомство» с Камчаткой. Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: центральная площадь, набережная, смотровая площадка. Посещение выставки камчатских производителей – рыба, икра и прочие деликатесы и продукты местного производства. Трансфер в отель. Отдых. Питание за свой счет.

2 день Морская прогулка в бухту "Русская"

Завтрак. 6:30 Трансфер на морской причал. Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской. Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда! После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю. По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – понаблюдаем за морскими птицами. Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды. Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза. Возможна встреча с косатками и горбатыми китами. Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера. Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана! В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг). На обед у нас будет уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы. Возвращение в порт к 18:00. Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка. Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера (доп. плата). Питание: завтрак, обед.

3 день Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад Спокойный

Завтрак. 9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале. Дачные источники. Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону). Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели. На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй. Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер. Обед – перекус, горячий чай. Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря. Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный. Возвращение в лагерь. Ужин, отдых. Питание трехразовое.

4 день Восхождение на вулкан Мутновский

Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов) Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки». Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов. Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность. Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана! Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина. По красоте иьуникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров! Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке». Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный. Обед – перекус, горячий чай. Возвращение в лагерь. Ужин. Отдых. Питание трехразовое.

5 день Восхождение на вулкан Горелый

Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов). Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы. Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль. В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый. Возвращение в лагерь. Обед – перекус, горячий чай. Сбор лагеря. Переезд в поселок Паратунка. Размещение в SPA-отеле. Отдых. В распоряжении гостей: термальные бассейны, SPA-комплекс с программами ухода, 2 ресторана, бар. Питание: завтрак и обед.

6 день Свободный день. Экскурсии на выбор

Завтрак. Свободное время. Опциональные экскурсии (за доп. плату): 1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов). Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося. На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание). 2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках. 3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna. Питание: завтрак, обед на экскурсии. Внимание! Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022). В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.

7 день Черный пляж. Джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)

Завтрак. Поездка на внедорожнике на берег Тихого Океана на Халактырский пляж. Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем. Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет. На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику. Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа). Обед в базовом лагере. Огнедышащий страж города – Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке. Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара. Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана. Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км. Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м. Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой. Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты. Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала. Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов. Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу. Возле базового лагеря можно покормить с рук и пофотографировать камчатских сусликов – евражек. Вечером возвращение в отель. Питание: завтрак и обед.

8 день Вылет