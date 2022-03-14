Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

На самолете Cessna Grand Caravan в компании 9 пассажиров вы отправитесь к фантастическим вулканам Камчатки: Карымскому и Малому Семячику. Ранее эти вулканы можно было увидеть только во время вертолетной экскурсии в Долину гейзеров или преодолев недели трекинга с рюкзаком за спиной. Теперь благодаря туристическому самолету эти прекрасные вулканы доступны для наблюдения всем желающим.

Карымский вулкан - действующий, регулярно посыпающий пеплом все вокруг. У его подножия расположено красивое озеро и водопад. Пепловые выбросы порой уходят вверх более чем на 4 км.

Действующий вулкан Малый Семячик скрывает в своем кратере прекрасное бирюзовое кислотное озеро. На его поверхности видны желтые разводы серы. Температура озера +30–40 °C, поэтому оно не замерзает даже зимой и любоваться им можно в любое время года.

После облета вулканов самолет возьмет курс к Авачинской бухте. Тихий океан, черные скалы, город, расположившийся среди сопок — вы продолжите удивляться потрясающей природе Камчатки!

Программа

8:40 Сбор группы (в отеле, где вы проживаете).

8:50 – 9:30 Трансфер в аэропорт.

9:30 – 9:45 Регистрация на рейс.

9:45 – 10:00 Посадка в самолет.

10:00 – 11:30 Обзорный полет над действующими вулканами Карымским и Малым Семячиком, облет Авачинской бухты, пролет мимо Корякско-Авачинской группы вулканов и города Петропавловска-Камчатского.

11:30 – 11:45 Доставка в бизнес-зал аэропорта.

11:45 – 12:30 Трансфер к месту сбора группы.

Важно знать