С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском

Экскурсионный тур «С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки» на 8 дней

5
1 отзыв
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки
Ближайшие даты:
14
июл
21
июл
28
июл
4
авг
11
авг
18
авг
5
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Покорите вулкан Горелый
Покорите вулкан Горелый
Подниметесь на один из действующих вулканов Камчатки
Прогуляетесь на SUP-бордe внутри кальдеры вулкана
Прогуляетесь на SUP-бордe внутри кальдеры вулкана
А мы поможем вам сделать крутое фото!
Активный отдых на берегу океана
Активный отдых на берегу океана
Поймаете волну на сёрфе и покатаетесь на лошадях
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Вы сможете сами поймать рыбу, а наш капитан приготовит ее для вас на обед
Вкус местных деликатесов
Вкус местных деликатесов
Полакомитесь мясом камчатских крабов и икрой морских ежей
Релакс по-камчатски
Релакс по-камчатски
Насладитесь кофе с видом на вулканы, согреетесь в горячих источниках и в бане у океана

Описание

Камчатка — одно из самых невероятных мест на планете. Только здесь вы сможете увидеть такое количество вулканов, пройти по еще не остывшей лаве, запечатлеть кислотные озера в кратере, погреться в горячих источниках, столкнуться лицом к лицу с медведем. От всего этого захватывает дух!

Мы создали программу, в которой включены все самые лучшие достопримечательности, самые интересные активности, чтобы вы насладились природой Камчатки и успели отдохнуть за 8 дней. Вы полетаете на вертолетах над вулканами, прогуляетесь на SUPах в кальдере вулкана, полакомитесь крабом, расслабитесь в термальных источниках, попаритесь в бане на берегу Тихого океана, покорите вулкан, оседлаете коня на пляже с черным вулканическим песком. Внимание: маршрут по дням и порядок показа экскурсионных объектов может быть изменен в связи с погодными условиями.

Мы обо всем позаботились — в тур все включено.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы

По традиции в аэропорту вас встречает наша команда и угощает легким бранчем.

После этого трансфер в гостевой дом, где вы оставляете вещи и отдыхаете после долгой дороги.

Встреча группыВстреча группы
2 день

Прогулка на SUP-бордах в Кальдере вулкана

Сегодня нам предстоит восхождение на вулкан Горелый.

Этот вулкан получил свое название из-за обилия выходящей горелой породы.

Это действующий вулкан, и его последнее извержение было несколько лет назад!

На пути к Горелому мы сделаем остановку на Вилючинском перевале, где находится смотровая точка сразу на несколько вулканов: вы увидите Вилючинский вулкан, Мутновский, Горелый, Авачинский, Корякский, Козельский и многие другие.

У любителей кофе будет уникальная возможность отведать свежесваренный кофе с видом на вулканы.

Горелый для восхождения довольно простой, а красивые виды по дороге к подножью и на самом вулкане гарантированы, даже если будет слишком плотная облачность.

Вы уже видите себя идущим к цели среди лавовых бомб?

После успешного восхождения мы идем плавать на SUP-бордах.

Представьте себя плавающим в бирюзовом озере в кальдере вулкана!

Вашим фотографиям позавидует любой, а мы поможем их сделать.

А на обед никаких бутербродов и холодных перекусов - мы вас горячо и вкусно накормим полноценным обедом.

После возвращаемся в гостиницу.

Прогулка на SUP-бордах в Кальдере вулканаПрогулка на SUP-бордах в Кальдере вулканаПрогулка на SUP-бордах в Кальдере вулканаПрогулка на SUP-бордах в Кальдере вулкана
3 день

Прогулка по Тихому океану

Сегодня нас ожидает выход в Тихий океан.

Мы совершаем водную экскурсию по Авачинской бухте мимо легендарных скал Три Брата, острова Старичков и выходим в Тихий океан.

Мы любуемся морскими обитателями (возможно даже встретим дельфинов, сивучей и косаток).

Вы испытываете восторг охотника-добытчика, когда собственноручно ловите линка, окуня или палтуса.

Затем наш капитан готовит специально для вас по фирменному камчатскому рецепту обед из красной рыбы и крабов.

Ну как же можно побывать на Камчатке и не попробовать местный деликатес: икру морских ежей?

Обязательно отведаем!

А самые отважные могут окунуться в холодные океанские волны.

Прогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океану
4 день

Свободный. Экскурсии на выбор

В этот день мы предлагаем вам несколько вариантов (в стоимость не входит!):

- взять вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров или полететь наблюдать за медведями на рыбалке в Курильском озере.

- отправиться на Ганальские Востряки.

- посетить Малую Долину Гейзеров.

и т. д.

Свободный. Экскурсии на выборСвободный. Экскурсии на выборСвободный. Экскурсии на выборСвободный. Экскурсии на выбор
5 день

Вачкажец

Плотно и вкусно позавтракав, отправляемся к следующей точке - горному массиву Вачкажец, состоящему из 3 частей: Вачкажец, Летняя Поперечная и Вачкажцы.

Наш путь пролегает через нетронутую никем природу.

Пройдя лес, мы оказываемся возле озера Тахколоч с зеркальной гладью и альпийскими видами вокруг.

Немного отдохнув и насладившись видами, отправляемся далее к грандиозному полноводному водопаду Фата невесты.

После того как девушки примерят фату водопада на себя, продолжаем наш путь к горному цирку.

Невероятные цвета, необъятные масштабы — от всего этого захватывает дух!

Обедаем возле озера и возвращаемся в гостевой дом, но сначала заезжаем искупаться в полезных горячих родоновых источниках возле прохладного озера.

ВачкажецВачкажецВачкажецВачкажец
6 день

Халактырский пляж, баня. Прогулка на конях

Сегодня мы отправляемся на уникальный природный объект — легендарный Халактырский пляж, сложенный из черного вулканического магнитного песка.

Добираться до пляжа будем необычным способом: на конях!

Там, на краю Земли, перед самым большим и глубоким океаном планеты, от величия и мощи природы у нас захватывает дух.

Здесь для нас устроена баня: вы мечтали выбежать распаренным в Тихий океан и окунуться в него?

Халактырский пляж, баня. Прогулка на коняхХалактырский пляж, баня. Прогулка на конях
7 день

Домашние вулканы Камчатки

Сегодня у нас новое приключение - на нашем внедорожнике мы отправляемся по руслу сухой речки к Домашним вулканам, получаем “камчатский массаж” и начинаем восхождение на экструзию (что это такое, вам расскажут гиды) Верблюд.

С высоты 1200 метров открывается шикарная панорама на Козельский, Корякский и Авачинский вулканы.

Отличная идея сделать ещё один десяток фоток, не так ли?

По дороге мы встречаем в дикой природе милого камчатского евражку, который подойдет к нам на расстояние вытянутой руки.

У подножия вулканов мы отмечаем завершение нашей экспедиции праздничным обедом.

Домашние вулканы КамчаткиДомашние вулканы КамчаткиДомашние вулканы КамчаткиДомашние вулканы Камчатки
8 день

Прощание

Сегодня мы собираем вещи и покидаем столь полюбившийся край.

Конечно, успеваем зайти на рынок за икрой, рыбой и сувенирами.

Теплые слова напоследок, обещание увидеться вновь. Проводы в аэропорт.

До новых приключений!

Прощание

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Kam House

7 ночей

В стоимость тура входит двухместное размещение в номерах.

Доплата за одноместное размещение - 24 700 рублей.

Kam HouseKam HouseKam HouseKam HouseKam HouseKam House

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в благоустроенных номерах
  • 3-х разовое питание из камчатских морепродуктов (завтрак, перекус, обед (кроме обедов дней заезда/выезда))
  • Консультация и помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, бронирование проживания, приобретение снаряжения)
  • Пользование групповым снаряжением
  • Праздничный обед
  • Алкоголь по программе
  • Запланированные переезды на маршруте
  • Общественная аптечка
  • Услуги гидов-руководителей группы
  • Регистрация группы в МЧС и экстренная спутниковая связь
  • Плата за нахождение на территории природных парков
  • Посещение горячих источников
  • Улыбки радостных гидов
Что не входит
  • Авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Дополнительная страховка
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Возможно ли провести тур в индивидуальном формате?

Да, мы организуем туры в индивидуальном формате.

Какую ещё информацию о маршруте тура нужно знать?

Маршрут по дням и порядок показа экскурсионных объектов может быть изменен в связи с погодными условиями.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Г
2 авг 2023
Очень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсем не понравилось. Когда оплачиваешь тур думаешь дорого. После думаешь, да за такое никаких денег не жалко. Все предусмотрено: треккинговые палочки, питание (все очень вкусно, много вкусной рыбы), сопровождение в походах. Да можно просто приехать в Петропавловск-Камчатский и самому забронировать все экскурсии, но большинство нужно делать заранее, все очень зависит от погоды и все может пойти совсем не по плану. С Владом ты об это не переживаешь, просто вечером тебе оглашают какие приключения ждут завтра.
Очень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсем

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петропавловска-Камчатского

Можно с детьмиМногодневные турыСерфинг и SUP-туры

Похожие туры из Петропавловска-Камчатского

На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
На SUP-борде по кальдере вулкана. Комфорт-тур по Камчатке
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
9 июля
16 июля
23 июля
30 июля
186 000 за человека
Большой тур по вулканам Камчатки
🚶 Пешая
скидка
16%
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Большой тур по вулканам Камчатки
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
24 июля
13 авг
от 196000165 000 за человека
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
г. Петропавловск-Камчатский
29 июня
6 июля
13 июля
18 июля
от 154000138 600 за человека
У нас ещё много экскурсий в Петропавловске-Камчатском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ