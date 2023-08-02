Экскурсионный тур «С бокалом вина по ТОПовым локациям Камчатки» на 8 дней
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Что вас ожидает:
Описание
Камчатка — одно из самых невероятных мест на планете. Только здесь вы сможете увидеть такое количество вулканов, пройти по еще не остывшей лаве, запечатлеть кислотные озера в кратере, погреться в горячих источниках, столкнуться лицом к лицу с медведем. От всего этого захватывает дух!
Мы создали программу, в которой включены все самые лучшие достопримечательности, самые интересные активности, чтобы вы насладились природой Камчатки и успели отдохнуть за 8 дней. Вы полетаете на вертолетах над вулканами, прогуляетесь на SUPах в кальдере вулкана, полакомитесь крабом, расслабитесь в термальных источниках, попаритесь в бане на берегу Тихого океана, покорите вулкан, оседлаете коня на пляже с черным вулканическим песком. Внимание: маршрут по дням и порядок показа экскурсионных объектов может быть изменен в связи с погодными условиями.
Мы обо всем позаботились — в тур все включено.
Программа тура по дням
Встреча группы
По традиции в аэропорту вас встречает наша команда и угощает легким бранчем.
После этого трансфер в гостевой дом, где вы оставляете вещи и отдыхаете после долгой дороги.
Прогулка на SUP-бордах в Кальдере вулкана
Сегодня нам предстоит восхождение на вулкан Горелый.
Этот вулкан получил свое название из-за обилия выходящей горелой породы.
Это действующий вулкан, и его последнее извержение было несколько лет назад!
На пути к Горелому мы сделаем остановку на Вилючинском перевале, где находится смотровая точка сразу на несколько вулканов: вы увидите Вилючинский вулкан, Мутновский, Горелый, Авачинский, Корякский, Козельский и многие другие.
У любителей кофе будет уникальная возможность отведать свежесваренный кофе с видом на вулканы.
Горелый для восхождения довольно простой, а красивые виды по дороге к подножью и на самом вулкане гарантированы, даже если будет слишком плотная облачность.
Вы уже видите себя идущим к цели среди лавовых бомб?
После успешного восхождения мы идем плавать на SUP-бордах.
Представьте себя плавающим в бирюзовом озере в кальдере вулкана!
Вашим фотографиям позавидует любой, а мы поможем их сделать.
А на обед никаких бутербродов и холодных перекусов - мы вас горячо и вкусно накормим полноценным обедом.
После возвращаемся в гостиницу.
Прогулка по Тихому океану
Сегодня нас ожидает выход в Тихий океан.
Мы совершаем водную экскурсию по Авачинской бухте мимо легендарных скал Три Брата, острова Старичков и выходим в Тихий океан.
Мы любуемся морскими обитателями (возможно даже встретим дельфинов, сивучей и косаток).
Вы испытываете восторг охотника-добытчика, когда собственноручно ловите линка, окуня или палтуса.
Затем наш капитан готовит специально для вас по фирменному камчатскому рецепту обед из красной рыбы и крабов.
Ну как же можно побывать на Камчатке и не попробовать местный деликатес: икру морских ежей?
Обязательно отведаем!
А самые отважные могут окунуться в холодные океанские волны.
Свободный. Экскурсии на выбор
В этот день мы предлагаем вам несколько вариантов (в стоимость не входит!):
- взять вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров или полететь наблюдать за медведями на рыбалке в Курильском озере.
- отправиться на Ганальские Востряки.
- посетить Малую Долину Гейзеров.
и т. д.
Вачкажец
Плотно и вкусно позавтракав, отправляемся к следующей точке - горному массиву Вачкажец, состоящему из 3 частей: Вачкажец, Летняя Поперечная и Вачкажцы.
Наш путь пролегает через нетронутую никем природу.
Пройдя лес, мы оказываемся возле озера Тахколоч с зеркальной гладью и альпийскими видами вокруг.
Немного отдохнув и насладившись видами, отправляемся далее к грандиозному полноводному водопаду Фата невесты.
После того как девушки примерят фату водопада на себя, продолжаем наш путь к горному цирку.
Невероятные цвета, необъятные масштабы — от всего этого захватывает дух!
Обедаем возле озера и возвращаемся в гостевой дом, но сначала заезжаем искупаться в полезных горячих родоновых источниках возле прохладного озера.
Халактырский пляж, баня. Прогулка на конях
Сегодня мы отправляемся на уникальный природный объект — легендарный Халактырский пляж, сложенный из черного вулканического магнитного песка.
Добираться до пляжа будем необычным способом: на конях!
Там, на краю Земли, перед самым большим и глубоким океаном планеты, от величия и мощи природы у нас захватывает дух.
Здесь для нас устроена баня: вы мечтали выбежать распаренным в Тихий океан и окунуться в него?
Домашние вулканы Камчатки
Сегодня у нас новое приключение - на нашем внедорожнике мы отправляемся по руслу сухой речки к Домашним вулканам, получаем “камчатский массаж” и начинаем восхождение на экструзию (что это такое, вам расскажут гиды) Верблюд.
С высоты 1200 метров открывается шикарная панорама на Козельский, Корякский и Авачинский вулканы.
Отличная идея сделать ещё один десяток фоток, не так ли?
По дороге мы встречаем в дикой природе милого камчатского евражку, который подойдет к нам на расстояние вытянутой руки.
У подножия вулканов мы отмечаем завершение нашей экспедиции праздничным обедом.
Прощание
Сегодня мы собираем вещи и покидаем столь полюбившийся край.
Конечно, успеваем зайти на рынок за икрой, рыбой и сувенирами.
Теплые слова напоследок, обещание увидеться вновь. Проводы в аэропорт.
До новых приключений!
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостевом доме.
Варианты проживания
Kam House
В стоимость тура входит двухместное размещение в номерах.
Доплата за одноместное размещение - 24 700 рублей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение в благоустроенных номерах
- 3-х разовое питание из камчатских морепродуктов (завтрак, перекус, обед (кроме обедов дней заезда/выезда))
- Консультация и помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, бронирование проживания, приобретение снаряжения)
- Пользование групповым снаряжением
- Праздничный обед
- Алкоголь по программе
- Запланированные переезды на маршруте
- Общественная аптечка
- Услуги гидов-руководителей группы
- Регистрация группы в МЧС и экстренная спутниковая связь
- Плата за нахождение на территории природных парков
- Посещение горячих источников
- Улыбки радостных гидов
- Что не входит
- Авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
- Дополнительная страховка
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
- Возможно ли провести тур в индивидуальном формате?
Да, мы организуем туры в индивидуальном формате.
- Какую ещё информацию о маршруте тура нужно знать?
Маршрут по дням и порядок показа экскурсионных объектов может быть изменен в связи с погодными условиями.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.