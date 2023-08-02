Камчатка — одно из самых невероятных мест на планете. Только здесь вы сможете увидеть такое количество вулканов, пройти по еще не остывшей лаве, запечатлеть кислотные озера в кратере, погреться в горячих источниках, столкнуться лицом к лицу с медведем. От всего этого захватывает дух!

Мы создали программу, в которой включены все самые лучшие достопримечательности, самые интересные активности, чтобы вы насладились природой Камчатки и успели отдохнуть за 8 дней. Вы полетаете на вертолетах над вулканами, прогуляетесь на SUPах в кальдере вулкана, полакомитесь крабом, расслабитесь в термальных источниках, попаритесь в бане на берегу Тихого океана, покорите вулкан, оседлаете коня на пляже с черным вулканическим песком. Внимание: маршрут по дням и порядок показа экскурсионных объектов может быть изменен в связи с погодными условиями.

Мы обо всем позаботились — в тур все включено.