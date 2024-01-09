SPA-зима на Камчатке

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
Этот тур — настоящая перезагрузка и вдохновение, способное наполнить энергией на месяцы вперёд! Мы совместили проживание в комфортном спа-отеле с бассейном и самые разные активности, сбалансировав их так, чтобы получилось одновременно отдохнуть и испытать действительно яркие эмоции! При желании и подходящей погоде отдых можно дополнить вертолётной прогулкой к вулканам и горячим источникам, экскурсией к водопаду, конной прогулкой или катанием на горнолыжной базе «Гора Морозная».
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
SPA-зима на Камчатке
Ближайшие даты:
9
янв

Что вас ожидает:

SPA-релакс
SPA-релакс
Разместимся в комплексе с бассейнами с геотермальной водой, аквацентром, банями, хаммамом
К вулканам на снегоходах
К вулканам на снегоходах
Помчимся на ратраках или снегоходных нартах к подножию Авачинского и Корякского вулканов
Питомник ездовых собак
Питомник ездовых собак
Прокатимся на собачьих упряжках и пообщаемся с дружелюбными хаски
Этническое погружение
Этническое погружение
Устроим фотосессию в национальных костюмах и обед из местных блюд
Камчатский вулканариум
Камчатский вулканариум
Полюбуемся коллекцией минералов в вулканариуме Петропаловска-Камчатского
По побережью Тихого океана
По побережью Тихого океана
Увидим самые красивые локации побережья. Живописные снимки обеспечены!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку. Знакомство, отдых в SPA-отеле

После встречи в аэропорту вас отвезут в гостиницу в Паратунке.

Вы заселитесь в номера и отдохнете. При желании сможете поплавать в термальном бассейне или принять SPA-процедуры.

Знакомство. После ужина собираемся, знакомимся с группой, с организаторами. Делимся своими первыми впечатлениями от прекрасной Камчатки.

Завтра продолжаем наше увлекательное знакомство с этим прекрасным краем.

Прибытие на Камчатку. Знакомство, отдых в SPA-отелеПрибытие на Камчатку. Знакомство, отдых в SPA-отелеПрибытие на Камчатку. Знакомство, отдых в SPA-отеле
2 день

Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Вулканариум

В этот день после завтрака вас ждет знакомство с достопримечательностями Петропаловска-Камчатского. Экскурсия начнется с посещения одного из музеев города — Вулканариума или краеведческого.

Вулканариум — интерактивный музей, в котором наглядно представлены вулканические процессы Камчатки. А экспозиция краеведческого музея знакомит с историей открытия и исследования Камчатки, а также культурой её коренных жителей.

Также вы прогуляетесь по центральной Театральной площади и набережной, увидите памятник святым апостолам Петру и Павлу, батарею Максутова на Никольской сопке. При хорошей погоде посетите смотровую площадку на Высотной.

После обеда в ресторане сможете заехать на рыбный рынок и в сувенирные магазины. Вечером вернетесь в гостиницу и поужинаете самостоятельно.

Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. ВулканариумЭкскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Вулканариум
3 день

Снегоходная экскурсия на мыс Маячный

Снегоходная экскурсия на мыс Маячный.

В этот день вы разместитесь в нартах за снегоходом (по 4–6 человек) и отправитесь по побережью Тихого океана на мыс Маячный (при необходимости вам выдадут теплую одежду и обувь). Здесь находится старейший маяк Дальнего Востока — Петропавловский, построенный в 1850 году.

С мыса открывается живописный вид на Авачинскую бухту, окружающие её вулканы и знаменитые скалы Три Брата — один из символов Петропавловска-Камчатского.

На маршруте вас ждет перекус (бутерброды с горячим чаем и сладостями), а к вечеру вы вернетесь в гостиницу и поужинаете.

Протяженность маршрута: 20–24 км.

Снегоходная экскурсия на мыс МаячныйСнегоходная экскурсия на мыс МаячныйСнегоходная экскурсия на мыс Маячный
4 день

Этнокультурное корякское стойбище «Снежные псы»

Переезд в этнокультурное корякское стойбище «Снежные псы».

Экскурсия по стойбищу и по питомнику камчатских ездовых собак.

Выступление ансамбля аборигенов.

Катание на собачьих упряжках.

Также вы познакомитесь с историей коренного населения Камчатки и сможете устроить фотосессию в национальных костюмах.

Обед – камчатская шурпа из оленины.

После вас отвезут в соседний поселок, где в кафе вы попробуете знаменитые сокочинские пирожки.

Вечером вы вернетесь в гостиницу и отдохнете

Этнокультурное корякское стойбище «Снежные псы»Этнокультурное корякское стойбище «Снежные псы»
5 день

Экскурсия на ратраках или снегоходных нартах на Авачинский перевал и гору Верблюд

После завтрака вас ждет небольшой трансфер на автомобиле к месту начала маршрута. Там вы пересядете на ратрак или снегоходные нарты (выбор техники зависит от количества человек в группе) и отправитесь в долину реки Налычево, к подножию Авачинского вулкана (около часа в пути).

Авачинский вулкан — один из самых известных и живописных камчатских исполинов (2751 м). Вулкан действующий — последнее извержение произошло в 1991 году. Кратер заполнен застывшей лавой, над которой часто поднимаются пары фумарол.

После перекуса (горячий чай с бутербродами) вы продолжите экскурсию к горе Верблюд.

Она представляет собой вулканическую экструзию высотой 1210 м на перевале между вулканами Корякский и Авачинский. Отсюда открываются великолепные панорамные виды на окружающие вулканы, Налычевскую долину и Авачинскую бухту.

К вечеру вы вернетесь в отель, самостоятельно поужинаете и отдохнете.

Протяженность маршрута: 40 км.

Экскурсия на ратраках или снегоходных нартах на Авачинский перевал и гору ВерблюдЭкскурсия на ратраках или снегоходных нартах на Авачинский перевал и гору Верблюд
6 день

Свободный или резервный день

Этот день вы можете провести по своему усмотрению: отдохнуть в термальном бассейне вашего отеля, погулять по Петропавловску-Камчатскому или заказать дополнительные экскурсии.

Например, можно прокатиться на снегоходах к Вилючинскому водопаду, совершить конную прогулку или покататься на горнолыжной базе «Гора Морозная».

При благоприятной погоде и наборе группы рекомендуем за дополнительную плату взять вертолетную экскурсию с облетом Южной группы вулканов. Вы полюбуетесь живописным кратером действующего вулкана Мутновский и кислотными озерами вулкана Горелый.

Вас ждет посадка в кальдере древнего вулкана Ксудач, где вы осмотрите озера Штюбель и Ключевское. У вулкана Ходутка вы искупаетесь в горячих источниках.

Свободный или резервный день
7 день

Рыбный рынок и возвращение домой

После завтрака вас отвезут на рыбный рынок. Вы сможете купить красную рыбу, икру и крабов.

Затем вас ждет трансфер в аэропорт и вылет домой.

Проживание

В туре предусмотрено двухместное размещение в «Лагуне» — одном из старейших и культовых мест отдыха на Камчатке.

Гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой: самый большой открытый бассейн с термальной водой, ресторан с террасой и видом на долину, горное озеро на территории, а также близкое расположение к туристическим местам, к аэропорту и городу.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

SPA-отель «Лагуна»

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в отеле «Лагуна» 3*
  • Питание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Все трансферы по программам
  • Все экскурсии по программе
  • Катание на собачьих упряжках
  • Посещение термального бассейна в отеле
Что не входит
  • Авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Личные расходы, сувениры, доп. расходы
  • Ужины в гостинице, обед в 1,2,6 день
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зимняя экипировка (январь, февраль до -35°, март, апрель до -25° подойдет теплый горнолыжный костюм);
  • флиска или свитер;
  • термобелье зимнее;
  • головной убор (теплая шапка);
  • подшлемник или балаклава;
  • перчатки (теплые);
  • особое внимание уделите обуви. она должна быть по возможности высокая, чтобы через верх, во внутрь, не попадал снег, а также, она должна быть достаточно теплая и непромокаемая.;
  • теплые носки (2 пары);
  • купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце, по возможности халат);
  • солнцезащитные очки или горнолыжная маска;
  • солнцезащитный крем;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки;
  • небольшой рюкзачок или сумочка, куда можно будет положить купальные принадлежности или сменные теплые вещи.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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