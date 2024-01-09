1 день

Прибытие на Камчатку. Знакомство, отдых в SPA-отеле

После встречи в аэропорту вас отвезут в гостиницу в Паратунке.

Вы заселитесь в номера и отдохнете. При желании сможете поплавать в термальном бассейне или принять SPA-процедуры.

Знакомство. После ужина собираемся, знакомимся с группой, с организаторами. Делимся своими первыми впечатлениями от прекрасной Камчатки.

Завтра продолжаем наше увлекательное знакомство с этим прекрасным краем.