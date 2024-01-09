янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку. Знакомство, отдых в SPA-отеле
После встречи в аэропорту вас отвезут в гостиницу в Паратунке.
Вы заселитесь в номера и отдохнете. При желании сможете поплавать в термальном бассейне или принять SPA-процедуры.
Знакомство. После ужина собираемся, знакомимся с группой, с организаторами. Делимся своими первыми впечатлениями от прекрасной Камчатки.
Завтра продолжаем наше увлекательное знакомство с этим прекрасным краем.
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Вулканариум
В этот день после завтрака вас ждет знакомство с достопримечательностями Петропаловска-Камчатского. Экскурсия начнется с посещения одного из музеев города — Вулканариума или краеведческого.
Вулканариум — интерактивный музей, в котором наглядно представлены вулканические процессы Камчатки. А экспозиция краеведческого музея знакомит с историей открытия и исследования Камчатки, а также культурой её коренных жителей.
Также вы прогуляетесь по центральной Театральной площади и набережной, увидите памятник святым апостолам Петру и Павлу, батарею Максутова на Никольской сопке. При хорошей погоде посетите смотровую площадку на Высотной.
После обеда в ресторане сможете заехать на рыбный рынок и в сувенирные магазины. Вечером вернетесь в гостиницу и поужинаете самостоятельно.
Снегоходная экскурсия на мыс Маячный
Снегоходная экскурсия на мыс Маячный.
В этот день вы разместитесь в нартах за снегоходом (по 4–6 человек) и отправитесь по побережью Тихого океана на мыс Маячный (при необходимости вам выдадут теплую одежду и обувь). Здесь находится старейший маяк Дальнего Востока — Петропавловский, построенный в 1850 году.
С мыса открывается живописный вид на Авачинскую бухту, окружающие её вулканы и знаменитые скалы Три Брата — один из символов Петропавловска-Камчатского.
На маршруте вас ждет перекус (бутерброды с горячим чаем и сладостями), а к вечеру вы вернетесь в гостиницу и поужинаете.
Протяженность маршрута: 20–24 км.
Этнокультурное корякское стойбище «Снежные псы»
Переезд в этнокультурное корякское стойбище «Снежные псы».
Экскурсия по стойбищу и по питомнику камчатских ездовых собак.
Выступление ансамбля аборигенов.
Катание на собачьих упряжках.
Также вы познакомитесь с историей коренного населения Камчатки и сможете устроить фотосессию в национальных костюмах.
Обед – камчатская шурпа из оленины.
После вас отвезут в соседний поселок, где в кафе вы попробуете знаменитые сокочинские пирожки.
Вечером вы вернетесь в гостиницу и отдохнете
Экскурсия на ратраках или снегоходных нартах на Авачинский перевал и гору Верблюд
После завтрака вас ждет небольшой трансфер на автомобиле к месту начала маршрута. Там вы пересядете на ратрак или снегоходные нарты (выбор техники зависит от количества человек в группе) и отправитесь в долину реки Налычево, к подножию Авачинского вулкана (около часа в пути).
Авачинский вулкан — один из самых известных и живописных камчатских исполинов (2751 м). Вулкан действующий — последнее извержение произошло в 1991 году. Кратер заполнен застывшей лавой, над которой часто поднимаются пары фумарол.
После перекуса (горячий чай с бутербродами) вы продолжите экскурсию к горе Верблюд.
Она представляет собой вулканическую экструзию высотой 1210 м на перевале между вулканами Корякский и Авачинский. Отсюда открываются великолепные панорамные виды на окружающие вулканы, Налычевскую долину и Авачинскую бухту.
К вечеру вы вернетесь в отель, самостоятельно поужинаете и отдохнете.
Протяженность маршрута: 40 км.
Свободный или резервный день
Этот день вы можете провести по своему усмотрению: отдохнуть в термальном бассейне вашего отеля, погулять по Петропавловску-Камчатскому или заказать дополнительные экскурсии.
Например, можно прокатиться на снегоходах к Вилючинскому водопаду, совершить конную прогулку или покататься на горнолыжной базе «Гора Морозная».
При благоприятной погоде и наборе группы рекомендуем за дополнительную плату взять вертолетную экскурсию с облетом Южной группы вулканов. Вы полюбуетесь живописным кратером действующего вулкана Мутновский и кислотными озерами вулкана Горелый.
Вас ждет посадка в кальдере древнего вулкана Ксудач, где вы осмотрите озера Штюбель и Ключевское. У вулкана Ходутка вы искупаетесь в горячих источниках.
Рыбный рынок и возвращение домой
После завтрака вас отвезут на рыбный рынок. Вы сможете купить красную рыбу, икру и крабов.
Затем вас ждет трансфер в аэропорт и вылет домой.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в «Лагуне» — одном из старейших и культовых мест отдыха на Камчатке.
Гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой: самый большой открытый бассейн с термальной водой, ресторан с террасой и видом на долину, горное озеро на территории, а также близкое расположение к туристическим местам, к аэропорту и городу.
Варианты проживания
SPA-отель «Лагуна»
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение в отеле «Лагуна» 3*
- Питание по программе
- Услуги гидов-проводников
- Все трансферы по программам
- Все экскурсии по программе
- Катание на собачьих упряжках
- Посещение термального бассейна в отеле
- Что не входит
- Авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
- Личные расходы, сувениры, доп. расходы
- Ужины в гостинице, обед в 1,2,6 день
- Место начала и завершения?
- Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- зимняя экипировка (январь, февраль до -35°, март, апрель до -25° подойдет теплый горнолыжный костюм);
- флиска или свитер;
- термобелье зимнее;
- головной убор (теплая шапка);
- подшлемник или балаклава;
- перчатки (теплые);
- особое внимание уделите обуви. она должна быть по возможности высокая, чтобы через верх, во внутрь, не попадал снег, а также, она должна быть достаточно теплая и непромокаемая.;
- теплые носки (2 пары);
- купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце, по возможности халат);
- солнцезащитные очки или горнолыжная маска;
- солнцезащитный крем;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки;
- небольшой рюкзачок или сумочка, куда можно будет положить купальные принадлежности или сменные теплые вещи.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.