Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками

Это путешествие для тех, кто хочет увидеть самые высокие огнедышащие горы Евразии

5
3 отзыва
Это путешествие для тех, кто хочет увидеть самые высокие огнедышащие горы Евразии, по красоте его можно сравнить со знаменитым треккингом вокруг Аннапурны.

Маршрут проходит среди вулканов Ключевской группы, которые впечатляют своими размерами и концентрацией на относительно небольшой территории.

Вы увидите район Большого трещинного Толбачинского извержения, где и по сей день сохраняется жар активного вулканизма, лунные пейзажи бескрайних шлаковых и лавовых полей, горные тундры с цветами и ягодниками, ледники, снежники, горные ручьи и, конечно, вулканы – исполины.
Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками
Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками
Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками
Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками
Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками
Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками
Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками
Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками
Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками
Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками
Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками
Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками
Вокруг Толбачиков. Поход с рюкзаками
Ближайшие даты:
20
июн
16
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • пройдем по кольцевому "вулканическому" маршруту;
  • увидим Мертвый лес, лавовые пещеры, лавовые потоки извержения 2012-2013 гг;
  • совершим восхождения на некоторые вулканы;
  • искупаемся в горячих источниках "Камчатской Швейцарии";
  • побродим по черному побережью Тихого океана.

Программа тура по дням

1 день

Аэропорт - Халактырский пляж

Встреча в аэропорту.

В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.

Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку.

Ночлег в палатках.

На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 6285 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 6267 прилетающий в 15:30.
2 день

Переезд на кордон Копыто

Утром после завтрака переезжаем в северном направлении до поселка Козыревск (470 км, из которых примерно половина по асфальту и половина по гравийной дороге).

Примерно в середине пути обедаем в столовой пос. Мильково (за свой счет).

Затем пересаживаемся в автобус высокой проходимости (вахтовка) и забрасываемся к начальной точке пешеходного маршрута – к кордону Копыто природного парка Ключевской.

Ночлег в палатках.

3 день

Переход на ручей Бараний

В этот день нас ждет переход с рюкзаками около 8 км в живописную долину реки Студеной.

Здесь при хорошей погоде можно наблюдать большинство вулканов Ключевской группы.

Разбиваем лагерь рядом с живописным водопадом.

После обеда радиальный выход к Бараньим скалам и на поляну эдельвейсов (цветут в начале июля).

Дневной переход около 8 км.

4 день

Переход на Марсово поле

Утром собираем лагерь и отправляемся в сторону вулкана Безымянный.

По пути переходим вброд реку Студеная.

По словам известного путешественника и альпиниста Александра Биченко, этот участок маршрута является одним из самых красивых в мире.

В некоторых местах при хорошей погоде можно наблюдать 8 вулканов одновременно.

Останавливаемся на ночлег в районе конусов Марс и Юпитер или скалы Поленница.

Дневной переход около 15 км.

5 день

Восхождение на плечо вулкана Овальная Зимина

Совершаем радиальный выход на плечо вулкана Овальная Зимина (восхождение на высоту около 2000 метров), откуда открываются потрясающие виды на все вулканы Ключевской группы.

6 день

Резервный день

Прогулки к скале Поленница, сложенной из отдельных базальтовых столбов, а также к конусам Марс и Юпитер, образованных вулканическими процессами 1945 года.

7 день

Переход через перевал Толбачинский

Собираем лагерь и выходим в направлении конечной Толбачинского дола.

Преодолеваем перевал Толбачинский.

По пути продолжаем наблюдать вулканы Острый и Плоский Толбачики, Большая и Малая Удина, Овальная Зимина.

Дневной переход около 15 км.

8 день

Переход к кордону Толуд

Снимаем лагерь и совершаем пеший переход до ручья Толуд.

По пути преодолеваем перевал Толуд.

Дневной переход около 12 км.

9 день

Переход до кордона Клешня

Завершающий переход с рюкзаками.

На протяжении пути ландшафт постепенно переходит из альпийских лугов в вулканическую пустыню.

Пройдем через гигантский лавовый поток извержения 2012-13 г. .

На кордоне Клешня нас ждет заброска продуктов.

10 день

Восхождение на Плоский Толбачик

Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, может занять до 8 часов.

На верху нас ждет огромный по размерам кратер – 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами.

При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.

11 день

Толбачинский дол - горячие источники

На вахтовке отправляемся к Большому трещинному Толбачинскому извержению 1975 года.

Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.

Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.

Затем переезжаем до поселка Козыревск, где пересаживаемся в автобус, который отвезет нас к горячим источникам (либо в Эссо, либо на 47-й км).

Ночлег в палатках.

12 день

Переезд в г. Петропавловск-Камчатский

Переезд в Петропавловск-Камчатский займет целый день.

По пути обедаем в п. Мильково (за свой счет).

Ночлег в гостинице.

13 день

Отъезд

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в одной из гостиниц г. Петропавловск-Камчатский и в двух- трехместных туристических палатках.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница «База по приему туристов»

1 ночь

Расположена в историческом центре города.
Номера - одноместные, двухместные, трехместные, имеют индивидуальный санузел.

Гостиница «База по приему туристов»Гостиница «База по приему туристов»Гостиница «База по приему туристов»Гостиница «База по приему туристов»Гостиница «База по приему туристов»

Палатка

11 ночей

В палатках размещаем по 1, 2 или 3 человека по желанию туристов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе
  • Двухместное размещение в гостинице (1 ночь в конце тура)
  • Питание на активной части маршрута
  • Услуги гида-инструктора
  • Групповое снаряжение (палатки, кухонное снаряжение и т. д.)
  • Разрешение на посещение природного парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание в г. Петропавловск-Камчатский
  • Обед в столовой п. Мильково (2-й и 12-й дни)
  • Туристическая страховка
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. рюкзак объемом от 75 л (лучше иметь больший объем, а мужчинам лучше от 90 л);
  2. коврик (пенка, каремат);
  3. сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
  4. спальный мешок;
  5. крепкие непромокаемые треккинговые ботинки;
  6. сменная обувь (крепкие кроссовки);
  7. треккинговые палки;
  8. походные штаны (синтетика, ХБ крайне не желательно);
  9. мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  10. куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
  11. плащ или костюм "дождевик" для лагеря;
  12. термобелье – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  13. теплая флиска или шерстяной свитер;
  14. флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
  15. сменная одежда для сна и лагеря;
  16. легкая шапка, перчатки;
  17. термоноски (2 пары);
  18. солнцезащитные очки;
  19. солнцезащитный крем;
  20. купальные принадлежности;
  21. личная небьющаяся посуда (кружка, миска, ложка);
  22. личная аптечка;
  23. предметы личной гигиены;
  24. средство защиты от комаров - брызгалку и желательно шляпу-накомарник;
  25. фонарик налобный.
Условия
  • приготовление пищи в походной кухне осуществляется в порядке дежурства по 2-3 человека и при содействии гида-инструктора;
  • провизия и групповое снаряжение равномерно распределяется между участниками на время похода;
  • программа маршрута может быть изменена при неблагоприятных погодных условиях или по другим объективным причинам.
Информация по трансферу из аэропорта и обратно в аэропорт
  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Страховка

Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."рафтинг" - в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
3."горные лыжи" - только для зимнего тура;
4."эвакуация вертолетом".

Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Сложность тура

Сложность маршрута средняя по сравнению с другими пешими походами по Камчатке. Дневные переходы с рюкзаком по 10-20 км, общий километраж вместе с радиалками - около 85 км. Проживание на активной части маршрута в палатках.

Трансферы из аэропорта / в аэропорт

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 6285 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 6267 прилетающий в 15:30.

(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Если мне нет 18 лет, могу ли я поехать в тур?

Мы принимаем туристов до 18 лет с письменным разрешение от родителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
31 авг 2022
Все отлично, гиды знающие те места и маршрут. Природа волшебна, много медведей. Объелись ягод, накупались в водопадах и речках, вокруг вид с картинки, одни вулканы и сопки. Испытал только положительные эмоции.
М
3 сен 2021
Ну что сказать? С погодой повезло. С инструктором Артемом тоже. Благодаря его знаниям и опыту удалось сделать этот поход максимально комфортным и насыщенным. Увидели всё, что хотели и даже больше))) Хочу ещё в поход.
Д
30 авг 2021
Поход на Камчатку это как полет на Луну.

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