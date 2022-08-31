1 день

Аэропорт - Халактырский пляж

Встреча в аэропорту.

В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.

Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку.

Ночлег в палатках.

На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":