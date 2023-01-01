Камчатский полуостров — прекрасный и труднодоступный уголок России. Здесь находятся удивительно красивые горы, чистый воздух, девственные леса. Главной достопримечательностью Камчатки являются вулканы, а изюминкой термальные горячие источники. На полуострове их сотни и, к сожалению не все доступны для посещения.



Поэтому я предлагаю вам отправится в поездку на комфортабельном автомобиле и посетить один из обустроенных бассейнов с термальной водой «Начикинский», который находится от города Петропавловск-Камчатский в 90 км.