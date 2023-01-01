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Описание
Что вас ожидает:
Термальная Камчатка — отдохнуть на природе и подлечиться.
«Начикинские горячие источники» заметно влияют на физиологическое состояние всей нервной системы. Даже после выхода из бассейна действие минеральной воды продолжается, так как на кожном покрове задерживаются микроскопические солевые отложения. Поэтому рекомендуется после посещения бассейна кожу нежно промокнуть махровым полотенце, а не вытирать.
Наша увлекательная поездка будет сопровождаться сменяющимися пейзажами, долинами и склонами. По пути мы остановимся у стелы «Здесь начинается Россия» и полюбуемся на вулканы, которые местные жители ласково называют «домашними». В дороге вы по достоинству оцените красоту Камчатки, а также целебные свойства «Начикинских» термоминеральных источников. После того, как вы накупаетесь в открытом обустроенном термальном бассейне — мы сделаем остановку для перекуса в поселке Сокоч, который славится своими «Сокочинскими пирожками».
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите с собой все необходимое для купания.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Входные билеты в бассейн — 400 рублей с человека
Перекус в поселке Сокоч
Поездка состоится при количестве в группе от 4 человек, если кол-во туристов будет меньше, то сумма поездки немного увеличивается
Место начала и завершения?
пр. Победы, 67, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Возьмите с собой все необходимое для купания
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