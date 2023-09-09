Экскурсия на вертолете
Посадка в кальдере вулкана Ксудач опциональная и совершается по усмотрению экипажа в зависимости от погодных условий.
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Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вылет из аэропорта.
К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.
Перелет до Курильского озера занимает 1 час.
По пути по левому борту вы увидите конус Вилючинского вулкана и многочисленные бухты Тихого океана.
Экскурсия на Курильском озере.
Наблюдение за медведями и ходом лосося, где рыбачат медведи.
Продолжительность — 1 час 30 минут.
Все время на озере посвящено наблюдению за медведями: косолапые спокойно ходят вокруг кордона (он окружен забором, который находится под напряжением, из-за чего медведи держатся на безопасном расстоянии), ловят рыбу, делят территорию или просто отдыхают на берегу. Вся экскурсия на территории Курильского озера проходит в сопровождении инспектора, который обеспечивает вашу безопасность на заповедной территории.
Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач.
Массив вулкана Ксудач объявлен Памятником природы ландшафтно-геологического характера.
Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа и выходов горячих источников.
Купание в Ходуткинских горячих источниках.
Горячая термальная река с целебным составом воды.
Посадка у подножия вулкана Ходутка на берегу горячей речки.
Обед — горячее, чай и сок.
Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.
Температура воды в реке достигает 40°.
Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.
Продолжительность – 6 часов.
Проживание
Тур не предусматривает проживания.
Стоимость на 1 человека, руб:
- Взрослые — 62 000 руб.;
- Взрослые с пропиской в Камчатском крае — 52 000 руб.;
- Дети от 2 лет до 12 лет — 45 000 руб.;
- Инвалиды I и II групп — 59 000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание «Стандарт»
- Страховка от авиаперевозчика
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Питание «Бизнес»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.
Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:
- удобная спортивная обувь (кроссовки);
- ветронепроницаемая куртка;
- головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
- солнцезащитные очки;
- крем от солнца;
- средство защиты от насекомых.
В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:
- купальник или купальные плавки;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
Какие есть подробности о вертолетной заброске?
Вылеты на Курильское озеро производятся из аэропорта, который находится в пос. Николаевка.
Кол-во человек в вертолете от 18-22.
Вылеты с середины июля по конец сентября. Общая продолжительность экскурсии – 6 часов.
Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.
Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.
Погодные условия
В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.
В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила (вертолет не смог сделать посадку) вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.
Какое питание входит в тарифы?
Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:
- рыбное ассорти,
- мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
- овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
- рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
- хлеб,
- чай, сок, вода,
- сладкий десерт.
Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:
- рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
- мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
- ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
- фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
- ягоды камчатские (сезонно);
- профитроли с лососем;
- блины с вареньем из камчатских ягод;
- салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
- салат с морепродуктами;
- картофель с зеленью;
- палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
- хлеб;
- морс из камчатских ягод;
- чай камчатский;
- вода с газом / без газа.
В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.
Откуда запланирован трансфер?
Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).
Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:
- «Авача»;
- «Арсеньев»;
- «Петропавловск».
Базы отдыха в Паратунке:
- «Антариус»;
- «Белкамтур» / «Спутник»;
- «Березка»;
- «Вирджиния»;
- «Военный санаторий»;
- «Гелиос»;
- «Голубая лагуна»;
- «Жемчужина Камчатки»;
- «Костер»;
- «Кречет»;
- «Лесная»;
- «Огонек»;
- «Рассвет»;
- «Светлячок»;
- «Северные приключения»;
- «Солнечная»;
- «Фламинго».
Что мы увидим?
Крупнейшее нерестилище лосося в Евразии и настоящий медвежий угол.
Это второе по величине (77 кв. км) пресноводное озеро Камчатки после Кроноцкого находится всего в 70 км от самой южной точки полуострова, мыса Лопатка. Озеро имеет вулканическое происхождение.
Правильный конус Ильинского вулкана возвышается на северо-восточном берегу и создает неповторимую, запоминающуюся панораму.
В Курильское озеро на нерест заходят стада тихоокеанского лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей. Это самое крупное нерестилище лосося во всей Евразии.
Последствия мощного извержения 1907 года.
Вулканический массив Ксудач известен в первую очередь своим мощным извержением 28 марта 1907 года. Пепел от этого извержения можно проследить более чем на 200 км к северу.
Ксудач имеет сложное строение, состоит из нескольких конусов. Кратер Штюбеля, названный так в честь знаменитого немецкого вулканолога Штюбеля, занят одноименным озером. Второе озеро, Ключевое, расположено в древней кальдере Ксудача, чаще всего вертолет садится прямо на его берегу. Вода озера неоднородная по температуре — от ледяной до горячей у кромки воды, где отмечены выходы горячих источников. Там же сильно прогревается шлак и песок, этот небольшой участок берега получил название «Горячий пляж».
Горячая термальная речка у подножия вулкана Ходутка.
Возле площадки, где останавливаются группы туристов, вода летом держится в пределах 40-44 °С. Источники содержат большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и гидрокарбоната натрия.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!