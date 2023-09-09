1 день

Вертолетная экскурсия на вулкан Хангар. Тимоновские горячие источники

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам – современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Перелет занимает 1 час 10 минут.

Это прекрасная возможность полюбоваться красотами Камчатки с высоты птичьего полета.

Экскурсия в кальдере вулкана Хангар.

В живописной, поросшей лесом кальдере, расположено озеро, признанное одним из самых красивых на Камчатке.

Продолжительность экскурсии – 40–60 минут.

Вертолет садится на кромке хребта, откуда открывается замечательный вида на заполненную водой кальдеру Хангара.

Купание в Тимоновских горячих источниках.

Доказано: природные ванны лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, кожные и многие другие.

Воды Тимоновских минеральных источников имеют сложный состав, содержат большое количество брома и йода.

Всего в этом районе насчитывается 15 грифонов с разными температурами – от 16 до 46 °С.

Здесь вам предложат обед – горячее, чай и сок.

Тимоновские источники – тихое и уединенное место, отлично подходят для отдыха после насыщенного дня.

Продолжительность – 5 часов.