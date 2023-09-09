Вертолет садится на кромке кратера, заполненного водой, так что перед туристами открывается прекрасный вид на кратерное озеро и два его островка.
После экскурсии вы посетите Тимоновские горячие источники, давно известные своими лечебными свойствами. Купание в них – прекрасная возможность отдохнуть и расслабиться после насыщенного дня.
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Вертолетная экскурсия на вулкан Хангар. Тимоновские горячие источники
Вылет из аэропорта.
К вашим услугам – современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.
Перелет занимает 1 час 10 минут.
Это прекрасная возможность полюбоваться красотами Камчатки с высоты птичьего полета.
Экскурсия в кальдере вулкана Хангар.
В живописной, поросшей лесом кальдере, расположено озеро, признанное одним из самых красивых на Камчатке.
Продолжительность экскурсии – 40–60 минут.
Вертолет садится на кромке хребта, откуда открывается замечательный вида на заполненную водой кальдеру Хангара.
Купание в Тимоновских горячих источниках.
Доказано: природные ванны лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, кожные и многие другие.
Воды Тимоновских минеральных источников имеют сложный состав, содержат большое количество брома и йода.
Всего в этом районе насчитывается 15 грифонов с разными температурами – от 16 до 46 °С.
Здесь вам предложат обед – горячее, чай и сок.
Тимоновские источники – тихое и уединенное место, отлично подходят для отдыха после насыщенного дня.
Продолжительность – 5 часов.
Проживание
Тур не предусматривает проживания.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание «Стандарт»
- Страховка от авиаперевозчика
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Питание «Бизнес»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.
Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:
- удобная спортивная обувь (кроссовки);
- ветронепроницаемая куртка;
- головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
- солнцезащитные очки;
- крем от солнца;
- средство защиты от насекомых.
В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:
- купальник или купальные плавки;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
Откуда осуществляется трансфер?
Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).
Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:
- «Авача»;
- «Арсеньев»;
- «Петропавловск».
Базы отдыха в Паратунке:
- «Антариус»;
- «Белкамтур» / «Спутник»;
- «Березка»;
- «Вирджиния»;
- «Военный санаторий»;
- «Гелиос»;
- «Голубая лагуна»;
- «Жемчужина Камчатки»;
- «Костер»;
- «Кречет»;
- «Лесная»;
- «Огонек»;
- «Рассвет»;
- «Светлячок»;
- «Северные приключения»;
- «Солнечная»;
- «Фламинго».
Какие будут погодные условия?
В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.
Какие могут быть особенности тура?
Выполнение вертолетной экскурсии зависит от погодных условий. Точная информация о погоде обычно появляется в 9:00 в день вылета. После 9:00 наши менеджеры обзванивают туристов и сообщают точное время отъезда на вертолетную площадку, либо время прибытия на площадку.
Если погода неустойчивая, но есть вероятность улучшения, вылет может откладываться на 1-2 часа. При неблагоприятных погодных условиях вылет может быть отменен или перенесен на следующий день. В случае отмены вылета по погодным условиям, деньги за экскурсию возвращаются в полном объеме.
Какое питание входит в тарифы?
Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:
- рыбное ассорти,
- мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
- овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
- рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
- хлеб,
- чай, сок, вода,
- сладкий десерт.
Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:
- рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
- мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
- ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
- фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
- ягоды камчатские (сезонно);
- профитроли с лососем;
- блины с вареньем из камчатских ягод;
- салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
- салат с морепродуктами;
- картофель с зеленью;
- палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
- хлеб;
- морс из камчатских ягод;
- чай камчатский;
- вода с газом / без газа.
В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.
Что мы увидим?
Целебные источники в сердце Камчатки.
Тимоновские минеральные горячие источники расположены по обоим берегам живописной долины левого истока реки Падь Тимоновская, на высоте 700 м над уровнем моря.
О целебных свойствах Тимоновских горячих источниках известно давно. Согласно легенде, воды источников вернули к жизни тяжелобольного старца Тимона, который в числе первых священнослужителей в XVIII веке проповедовал на Камчатке христианскую веру. В знак освящения целебных источников Тимон прикрепил к березе икону и копилку. Шли годы, накапливались монеты, отражая времена и эпохи. Создался сущий клад для нумизматов, однако старожилы-охотники ревностно оберегают реликвии.
Застыло в чаше кратера синее озеро, окруженное отвесными скалами.
Последнее извержение Хангара произошло около 400 лет назад, сейчас он считается потенциально активным. Хангар расположен в труднодоступной, удаленной от населенных пунктов местности, добраться до которой можно только на вертолете или пешком, если вы достаточно подготовлены.
Высота вулкана — 2000 м. Через некоторое время после образования кратера с его дна было выжато два небольших купола вязкой лавы — два островка, которые сейчас видны над водной гладью. После извержений воронка кратера заполнилась атмосферными осадками, и образовалось озеро глубиной 150 м. Эвены-оленеводы называют это озеро Ана Геттыген — Бабушкино озеро, возможно, из-за сходство одной из береговых скал с фигурой человека. Есть у него и официальное название — Кужгумк.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!