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Как добраться до Петрозаводска на самолёте

В Петрозаводске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Petrozavodsk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Петрозаводска

  1. Бесовец PES
    Petrozavodsk Airport

Самые дешёвые билеты в Петрозаводск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇷🇺Москвы1 4991ч 40м
23.12.2020из 🇷🇺Мурманска2 0001ч 30м
22.10.2020из 🇷🇺Воронежа2 09822ч 35м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 21537ч 10м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Кургана2 62337ч 5м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Казани2 73429ч 15м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Тюмени2 75031ч 45м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Архангельска2 75048ч 50м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Волгограда2 99814ч 40м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Калининграда3 000
20.10.2020из 🇷🇺Краснодара3 04833ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Пскова3 15852ч 45м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Уфы3 19612ч 5м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Череповеца3 20955м
26.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга3 26931ч (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Перми3 28518ч 45м (⇵1)
17.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод3 39814ч 5м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Ставрополя3 4026ч 25м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Махачкалы3 40929ч 35м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Челябинска3 49813ч 25м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Саратова3 49814ч 55м (⇵1)
22.11.2020из 🇷🇺Чебоксар3 67324ч 50м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Сургута3 67337ч 5м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону3 71951ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Белгорода3 73051ч 45м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Сочи3 82047ч 5м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Владикавказа3 82144ч 45м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода3 82133ч 55м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Самары4 03552ч 40м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Астрахани4 10821ч 25м (⇵2)
11.11.2020из Ялты4 21937ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Ульяновска4 34321ч 35м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Омска4 39231ч 55м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)4 72350ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Брянска4 81124ч (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Красноярска4 87553ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Нальчика4 88053ч 10м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Оренбурга5 15917ч 50м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Новосибирска5 1998ч 5м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Анапы5 23045ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Магаса5 40530ч (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Кировска5 42544ч 50м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Ноябрьска5 54927ч 5м (⇵1)
24.10.2020из 🇪🇸Аликанте6 06236ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Липецка6 30217ч (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ6 50856ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Пензы6 55849ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Грозного6 60920ч 40м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Калуги6 61621ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Кемерово6 63150ч 10м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Томска6 63129ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Барнаула6 77237ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Геленджика6 80352ч 10м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Иркутска6 82313ч 55м (⇵1)
12.11.2020из 🇹🇷Стамбула6 84921ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя7 20255ч 10м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Магнитогорска8 00059ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇹🇷Антальи9 14449ч (⇵1)
29.12.2020из 🇷🇺Ижевска9 97535ч 35м (⇵2)
26.11.2020из 🇺🇦Киева10 77924ч 55м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Читы12 12561ч 15м (⇵2)
09.12.2020из 🇷🇺Саранска12 81924ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Талакана14 97830ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇰🇿Алматы15 41323ч (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇦Одессы15 54639ч 30м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Благовещенска16 18347ч 45м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇾Минска16 33744ч 45м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Камчатки21 27633ч 55м (⇵2)
27.11.2020из 🇫🇮Хельсинки21 73342ч 40м (⇵2)
25.11.2020из 🇦🇲Еревана21 98225ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇦🇿Баку33 30234ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇿Ташкента39 19236ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)44 34125ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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