Как добраться до Петрозаводска на самолёте
В Петрозаводске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Petrozavodsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Петрозаводска
- Бесовец PESPetrozavodsk Airport
Самые дешёвые билеты в Петрозаводск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|1 499
|1ч 40м
|23.12.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|2 000
|1ч 30м
|22.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|2 098
|22ч 35м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 215
|37ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Кургана
|2 623
|37ч 5м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|2 734
|29ч 15м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|2 750
|31ч 45м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|2 750
|48ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|2 998
|14ч 40м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|3 000
|2ч
|20.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|3 048
|33ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Пскова
|3 158
|52ч 45м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|3 196
|12ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|3 209
|55м
|26.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|3 269
|31ч (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|3 285
|18ч 45м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|3 398
|14ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|3 402
|6ч 25м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|3 409
|29ч 35м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|3 498
|13ч 25м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|3 498
|14ч 55м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|3 673
|24ч 50м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|3 673
|37ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|3 719
|51ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|3 730
|51ч 45м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|3 820
|47ч 5м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|3 821
|44ч 45м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|3 821
|33ч 55м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|4 035
|52ч 40м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|4 108
|21ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из Ялты
|4 219
|37ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|4 343
|21ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|4 392
|31ч 55м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|4 723
|50ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|4 811
|24ч (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|4 875
|53ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|4 880
|53ч 10м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|5 159
|17ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|5 199
|8ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|5 230
|45ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|5 405
|30ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Кировска
|5 425
|44ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|5 549
|27ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|6 062
|36ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Липецка
|6 302
|17ч (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|6 508
|56ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|6 558
|49ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|6 609
|20ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Калуги
|6 616
|21ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|6 631
|50ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|6 631
|29ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|6 772
|37ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|6 803
|52ч 10м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|6 823
|13ч 55м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 849
|21ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|7 202
|55ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|8 000
|59ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|9 144
|49ч (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|9 975
|35ч 35м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|10 779
|24ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|12 125
|61ч 15м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Саранска
|12 819
|24ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Талакана
|14 978
|30ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|15 413
|23ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|15 546
|39ч 30м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|16 183
|47ч 45м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|16 337
|44ч 45м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|21 276
|33ч 55м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|21 733
|42ч 40м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|21 982
|25ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|33 302
|34ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|39 192
|36ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|44 341
|25ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Петрозаводска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Петрозаводска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Архангельск, Калининград, Краснодар и Казань
- 22.10.202030.10.2020
- 11.11.202018.11.2020
- 19.10.202021.10.2020
- 19.10.202021.10.2020
- 21.10.202024.10.2020
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