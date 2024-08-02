Т Татьяна Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу Всё очень понравилось. Остались довольные и счастливые с мужем .Вашей команде процветания и интересных экскурсий😘!!;

Т Татьяна Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу читать дальше водопады. Экскурсовод Ольга увлекла интересными рассказами об истории Карелии. Комфортный автобус, водитель Александр, очень приятная поездка. Всем рекомендую, единственное нужно брать с собой перекус, так как длительная прездка, по дороге небольшое кафе, но очереди Ездили из Петрозаводска в горный парк Рускеала, экскурсия очень понравилась, по дороге останавливались у Креста скорби и заезжали на Рускеальские

Е Елена Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу читать дальше время наверстать. По пути всего маршрута Андрей рассказывал очень много исторических фактов про Карелию, про людей и события. Ставил песни, читал стихи, загадывал загадки и дарил подарочки) Всё прошло отлично. Автобус подали вовремя, назад вернули тоже без опоздания. Пару раз нас задерживали туристы, но водитель старался это

П Полина Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно! Благодарим Артема за то, что показал нам всю красоту!

Н Наталья Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала Артем - лучший гид в Петрозаводске! Очень тактичный, образованный и приятный человек. Получили массу удовольствия от экскурсии. По сравнению с другими гидами в нашей поездке - великолепный экскурсовод! Всем рекомендуем!