12 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
3 800₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
9 авг в 12:30
17 авг в 12:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
от 2 500₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 августа 2024Всё очень понравилось. Остались довольные и счастливые с мужем .Вашей команде процветания и интересных экскурсий😘!!;
- ТТатьяна30 июля 2024Ездили из Петрозаводска в горный парк Рускеала, экскурсия очень понравилась, по дороге останавливались у Креста скорби и заезжали на Рускеальские
- ЕЕлена29 июля 2024Всё прошло отлично. Автобус подали вовремя, назад вернули тоже без опоздания. Пару раз нас задерживали туристы, но водитель старался это
- ППолина9 февраля 2024Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно! Благодарим Артема за то, что показал нам всю красоту!
- ННаталья25 апреля 2023Артем - лучший гид в Петрозаводске! Очень тактичный, образованный и приятный человек. Получили массу удовольствия от экскурсии. По сравнению с другими гидами в нашей поездке - великолепный экскурсовод! Всем рекомендуем!
- AArtyom5 февраля 2023Все прошло великолепно, сам гид очень круто вписался в нашу компанию)
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Что ещё посмотреть»
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