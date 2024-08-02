Что ещё посмотреть – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Петрозаводске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
На автобусе
110 отзывов
12 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
3 800 за человека
Ваш идеальный день в Карелии
На машине
235 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
9 авг в 12:30
17 авг в 12:30
10 000 за всё до 4 чел.
Урочище Чертов стул и финский суп
Пешая
112 отзывов
3.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
от 2 500 за человека
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
На машине
11 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 августа 2024
    Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
    Всё очень понравилось. Остались довольные и счастливые с мужем .Вашей команде процветания и интересных экскурсий😘!!;
  • Т
    Татьяна
    30 июля 2024
    Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
    Ездили из Петрозаводска в горный парк Рускеала, экскурсия очень понравилась, по дороге останавливались у Креста скорби и заезжали на Рускеальские
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    водопады. Экскурсовод Ольга увлекла интересными рассказами об истории Карелии. Комфортный автобус, водитель Александр, очень приятная поездка. Всем рекомендую, единственное нужно брать с собой перекус, так как длительная прездка, по дороге небольшое кафе, но очереди

  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
    Всё прошло отлично. Автобус подали вовремя, назад вернули тоже без опоздания. Пару раз нас задерживали туристы, но водитель старался это
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    время наверстать. По пути всего маршрута Андрей рассказывал очень много исторических фактов про Карелию, про людей и события. Ставил песни, читал стихи, загадывал загадки и дарил подарочки)

  • П
    Полина
    9 февраля 2024
    Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
    Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно! Благодарим Артема за то, что показал нам всю красоту!
    Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2023
    Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
    Артем - лучший гид в Петрозаводске! Очень тактичный, образованный и приятный человек. Получили массу удовольствия от экскурсии. По сравнению с другими гидами в нашей поездке - великолепный экскурсовод! Всем рекомендуем!
  • A
    Artyom
    5 февраля 2023
    Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
    Все прошло великолепно, сам гид очень круто вписался в нашу компанию)

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
  2. Ваш идеальный день в Карелии
  3. Урочище Чертов стул и финский суп
  4. Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в августе 2024
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