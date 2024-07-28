4 часа
Групповая
Олени и хаски: уникальное приключение в Петрозаводске с Талви Укко
Погрузитесь в мир зимних чудес, встречая оленей и хаски в крупнейшем питомнике России. Ждет вас не только экскурсия, но и теплое чаепитие
Начало: На улице Еремеева
8 авг в 11:00
15 авг в 11:00
2 200₽ за человека
8 часов
Групповая
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: На пл. Гагарина
8 авг в 08:00
11 авг в 08:00
2 590₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на морских каяках вдоль набережной Петрозаводска (в группе)
Активно и свежо провести 2 часа на водной глади и позитиве
Начало: На набережной города
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00, в среду и пятницу в 11:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
1 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 июля 2024Александр классный инструктор, все четко и ясно объяснил, помог найти дорогу до места сбора. Катание оставило только положительные эмоции 👍🏻 Очень интересный опыт. Хочется отметить, что предложили гермики для телефона от промокания. Можно было поснимать процесс.) Обязательно вернемся снова, когда будем в Петрозаводске)
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
- ККсения30 апреля 2024За такую стоимость очень много где побывали, только всё быстро от 30 до 50 минут на одном месте, но зато столько повидали. Это того стоило
- ЕЕкатерина26 апреля 2024Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных! Ещё вдоволь собак нагладилась.
- ССветлана21 января 2024В целом поездка понравилась, в экскурсию входил трасфер туда и обратно, заход в помещение с козочками и другими фермерскими животными,
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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