Отлично организовано - информативно, душевно. Научились делать калитки под руководством мастера! Узнали много нового о карельских травах. Продегустировали чай с собственноручно приготовленными калитками. Рекомендую.

Л Лилия

Очень приятная мастер всё понятно рассказала и показала. Очень понравилось! Дополнили свои впечатления о Карелии мастер-классом. Можно было бы дополнить ещё историей