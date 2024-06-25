Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Петрозаводске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
На автобусе
960 отзывов
8 часов
Групповая
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 500 за человека
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
На метеоре
264 отзыва
7 часов
Водная прогулка
Водная прогулка на остров Кижи из Петрозаводска: культурное наследие
Остров Кижи - это настоящая карельская сказка. Погрузитесь в атмосферу прошлого, наслаждаясь деревянными шедеврами и старинными ремеслами. (152 symbols)
Начало: Пр. Карла Маркса д. 1а/1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
7 авг в 12:15
6 900 за человека
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
3 отзыва
1 час
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам) в Петрозаводске
Научитесь готовить традиционные карельские калитки с картошкой и брусникой под руководством опытного мастера. Вкусное чаепитие и приятная атмосфера ждут вас
Начало: Пр. Ленина д. 26
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 11:00
7 авг в 15:00
2 000 за человека
К волшебному острову Кижи на автомобиле
На машине
60 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
К волшебному острову Кижи на автомобиле
Проведите незабываемый день в Заонежье, посетите остров Кижи, попробуйте блюда карельской кухни и узнайте о древнерусских былинах. Путешествие на автомобиле
Начало: По договорённости
7 авг в 08:00
10 авг в 08:00
6 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оььга
    25 июня 2024
    Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
    Отлично организовано - информативно, душевно. Научились делать калитки под руководством мастера! Узнали много нового о карельских травах. Продегустировали чай с собственноручно приготовленными калитками. Рекомендую.
  • Л
    Лилия
    18 июня 2024
    Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
    Очень приятная мастер всё понятно рассказала и показала. Очень понравилось! Дополнили свои впечатления о Карелии мастер-классом. Можно было бы дополнить ещё историей

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
  2. Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
  3. Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
  4. К волшебному острову Кижи на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 1287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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