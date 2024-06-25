8 часов
Групповая
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 500₽ за человека
7 часов
Водная прогулка
Водная прогулка на остров Кижи из Петрозаводска: культурное наследие
Остров Кижи - это настоящая карельская сказка. Погрузитесь в атмосферу прошлого, наслаждаясь деревянными шедеврами и старинными ремеслами. (152 symbols)
Начало: Пр. Карла Маркса д. 1а/1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
7 авг в 12:15
6 900₽ за человека
1 час
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам) в Петрозаводске
Научитесь готовить традиционные карельские калитки с картошкой и брусникой под руководством опытного мастера. Вкусное чаепитие и приятная атмосфера ждут вас
Начало: Пр. Ленина д. 26
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 11:00
7 авг в 15:00
2 000₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборК волшебному острову Кижи на автомобиле
Проведите незабываемый день в Заонежье, посетите остров Кижи, попробуйте блюда карельской кухни и узнайте о древнерусских былинах. Путешествие на автомобиле
Начало: По договорённости
7 авг в 08:00
10 авг в 08:00
6 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООььга25 июня 2024Отлично организовано - информативно, душевно. Научились делать калитки под руководством мастера! Узнали много нового о карельских травах. Продегустировали чай с собственноручно приготовленными калитками. Рекомендую.
- ЛЛилия18 июня 2024Очень приятная мастер всё понятно рассказала и показала. Очень понравилось! Дополнили свои впечатления о Карелии мастер-классом. Можно было бы дополнить ещё историей
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Популярные экскурсии»
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