Природные – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Природные» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Джиппинг
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Начало: По договоренности
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
7 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 20 000 за человека
Остров Кижи на автобусе через Заонежье
На автобусе
1 отзыв
15 часов
Водная прогулка
Остров Кижи на автобусе через Заонежье
Начало: Пл. Гагарина, д. 3
24 авг в 07:00
31 авг в 07:00
5 000 за человека
Квест приключение по Петрозаводску
Пешая
1 час
Квест
до 5 чел.
Квест приключение по Петрозаводску
Начало: Пл. Кирова д. 1
Расписание: Можно проходить в комфортное для вас время
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Джип-тур «Внедорожное приключение»
    Это было круто!! Большое спасибо вам Илья. Интересные беседы, много чего узнали нового. Шикарные виды, фотографий просто уйма. Шашлык в сосновом бору на берегу озера - прекрасен.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Природные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Природные" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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