7 часов
Индивидуальная
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Начало: По договоренности
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
7 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 20 000₽ за человека
15 часов
Водная прогулка
Остров Кижи на автобусе через Заонежье
Начало: Пл. Гагарина, д. 3
24 авг в 07:00
31 авг в 07:00
5 000₽ за человека
1 час
Квест
до 5 чел.
Квест приключение по Петрозаводску
Начало: Пл. Кирова д. 1
Расписание: Можно проходить в комфортное для вас время
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июля 2024Это было круто!! Большое спасибо вам Илья. Интересные беседы, много чего узнали нового. Шикарные виды, фотографий просто уйма. Шашлык в сосновом бору на берегу озера - прекрасен.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Природные»
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