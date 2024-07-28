Все – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Петрозаводске, цены от 1 950 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
На автобусе
17 отзывов
4 часа
Групповая
Олени и хаски: уникальное приключение в Петрозаводске с Талви Укко
Погрузитесь в мир зимних чудес, встречая оленей и хаски в крупнейшем питомнике России. Ждет вас не только экскурсия, но и теплое чаепитие
Начало: На улице Еремеева
8 авг в 11:00
15 авг в 11:00
2 200 за человека
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
На машине
11 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
На автобусе
11 отзывов
8 часов
Групповая
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: На пл. Гагарина
8 авг в 08:00
11 авг в 08:00
2 590 за человека
Прогулка на морских каяках вдоль набережной Петрозаводска (в группе)
Прогулки на каяках
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на морских каяках вдоль набережной Петрозаводска (в группе)
Активно и свежо провести 2 часа на водной глади и позитиве
Начало: На набережной города
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00, в среду и пятницу в 11:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
1 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 июля 2024
    Прогулка на морских каяках вдоль набережной Петрозаводска (в группе)
    Александр классный инструктор, все четко и ясно объяснил, помог найти дорогу до места сбора. Катание оставило только положительные эмоции 👍🏻 Очень интересный опыт. Хочется отметить, что предложили гермики для телефона от промокания. Можно было поснимать процесс.) Обязательно вернемся снова, когда будем в Петрозаводске)
    Александр классный инструктор, все четко и ясно объяснил, помог найти дорогу до места сбораАлександр классный инструктор, все четко и ясно объяснил, помог найти дорогу до места сбораАлександр классный инструктор, все четко и ясно объяснил, помог найти дорогу до места сбора
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
  • К
    Ксения
    30 апреля 2024
    Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
    За такую стоимость очень много где побывали, только всё быстро от 30 до 50 минут на одном месте, но зато столько повидали. Это того стоило
  • Е
    Екатерина
    26 апреля 2024
    Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
    Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных! Ещё вдоволь собак нагладилась.
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    Но. Попала в период роста рогов у оленей, так что они были довольно апатичны и грустны. Взаимодействовать с ними не вышло. Тут, конечно, ничьей вины нет, но можно предупреждать путешественников заранее. И второй минус: вместо заявленных 4 часов, вся поездка заняла часа 2,5. Это вместе с дорогой и чаепитием. Как бы ничего критичного, но оказалось не очень удобным при планировании своего дальнейшего расписания на день.

    Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!
  • С
    Светлана
    21 января 2024
    Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
    В целом поездка понравилась, в экскурсию входил трасфер туда и обратно, заход в помещение с козочками и другими фермерскими животными,
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    экскурсия к оленям и домикам с хаски, а также чаепитие с пирожками в чайном домике. Сама экскурсия завершилась довольно быстро, а дальше было предоставлено свободное время для посещения других объектов. Стоит отметить, что цены на катание в упряжках с оленями, хаски очень приличные, поэтому кроме стоимости экскурсии нужно быть готовыми к основательным доп. расходам, т. к. все развлечения платные и уже не входят в стоимость билета, а просто гулять по территории в течение достаточно долгого свободного времени будет скучно. На мой взгляд,стоимость экскурсии довольно высокая для содержимого поездки, но само место нам понравилось. Дорога от Петрозаводска совсем недолгая.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
  2. Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
  3. Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
  4. Прогулка на морских каяках вдоль набережной Петрозаводска (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 1 950 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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