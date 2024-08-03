За городом и природа – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Петрозаводске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Урочище Чертов стул и финский суп
Пешая
112 отзывов
3.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
от 2 500 за человека
Добро пожаловать в Карелию
На машине
65 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Приладожье - в гостях у карельской сказки
На машине
18 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Начало: Жд вокзал Петрозаводск
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 26 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    3 августа 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Исключительно удачно мы нашли это предложение как раз на тот день, когда у нас был вечерний поезд из Петрозаводска: утренний
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    поход на 3.5 часа явился отличным решением. Дарья любезно пошла нам навстречу, и на время похода держала наш чемодан в своем багажнике, а потом доставила прямо к вокзалу! Плюс еще и с погодой несказанно повезло, и в сумме получилось незабываемое приключение: и познавательное, и в меру нагрузочное, и слегка экстремальное (для некоторых особо впечатлительных особ), и вкусное! Причем, не только в смысле ухи и калиток (это даже не обсуждается!), а еще и побаловались по пути дарами леса – хоть и по чуть-чуть, но удалось добыть аж 5 видов ягод! А еще мы вовремя (заранее) догадались поинтересоваться, не предусмотрено ли купание, и предусмотрительно не убрали в чемодан купальники! Это было очень кстати в жаркий день после лазания по скалистым уступам! Да, заход в воду каменистый, неудобный, но вода – просто райская, и это того стоило! Единственно, на время купания (пока варилась уха) пришлось пожертвовать частью рассказа, но мы оставили у костра своего «шпиона», и он нам все потом доложил) Прекрасно, что все мероприятие – без спешки, в спокойном темпе, с учетом «тормозючести» некоторых участников. Спасибо и другим экскурсантам, которые отзывчиво были готовы прийти на помощь, когда им казалось, что у кого-то возникли проблемы с лазанием по камням (на самом деле, проблем не было, просто из-за особенностей зрения получалось медленно). В общем, восторг!

    Исключительно удачно мы нашли это предложение как раз на тот день, когда у нас был вечерний
  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Дарья очень милая девушка, увлечённый, доброжелательный человек. Места красивейшие и благодарные. Суп виртуозно и быстро приготовлен. Дочка до этого вообще в принципе не ела рыбные супы, уху. В этот раз всё подмела)))
    Дарья очень милая девушка, увлечённый, доброжелательный человек
  • Н
    Наталья
    2 августа 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Отличная программа, нам все понравилось)
    Отличная программа, нам все понравилось)Отличная программа, нам все понравилось)Отличная программа, нам все понравилось)Отличная программа, нам все понравилось)Отличная программа, нам все понравилось)Отличная программа, нам все понравилось)
  • С
    София
    1 августа 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Приятный экскурсовод! Приятная поездка! Интересные факты и поддержка беседы при любой теме!
  • А
    Анастасия
    1 августа 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    6 часов!!! подряд!!! Елена не просто выдавала интересную информацию: геология, география, менталитет, легенды, попутно отвечала на любые вопросы. ТАК, как
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    она, может говорить только человек, который очень любит. 💓Елена, именно благодаря Вашей любви к Карелии мы с первого дня путешествия так прониклись водопадами и березами. То количество доброты и человечности, которое вы даете - большая ценность. Дети открыв рот вас слушали, и всю неделю, путешествуя по Карелии, вспоминают вас с теплотой. Василий (прекрасный водитель, тактичный, аккуратный, общительный)- спасибо Вам за БЕРЕЖНУЮ поездку. (Кто ездил в Карелии на такси, знает, какое это рандеву😅🧐). Спасибо за день, который вы провели с нами🤗

    6 часов!!! подряд!!! Елена не просто выдавала интересную информацию: геология, география, менталитет, легенды, попутно отвечала на6 часов!!! подряд!!! Елена не просто выдавала интересную информацию: геология, география, менталитет, легенды, попутно отвечала на6 часов!!! подряд!!! Елена не просто выдавала интересную информацию: геология, география, менталитет, легенды, попутно отвечала на
  • А
    Алексей
    15 июля 2024
    Приладожье - в гостях у карельской сказки
    Экскурсия понравилась, увидели много красивых мест. Цена достаточно высока, но частично оправдывается дополнительным трансфером на внедорожнике по бездорожью до водопадов Белые мосты. Локации ближе к Сортавала, нам было очень удобно – смогли совместить экскурсию с переездом из Петрозаводска в Сортавала.
  • Т
    Татьяна
    13 июля 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Нам очень понравилась экскурсия. Елена очень эрудированный, приятный и добрый человек. Водитель Василий вëл аккуратно. Очень познавательная и интересная экскурсия. Узнали много нового
  • М
    Маргарита
    16 июня 2024
    Приладожье - в гостях у карельской сказки
    Природа Карелии - это что-то уникальное и по-своему неповторимое! Очень много интереснейших мест, скрытых от глаз туристов. Большое спасибо Светлане
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    и Екатерине за некоторые (!) из этих мест, а Станиславу за отличный трансфер до водопада. Немного не хватило интересной информации, может легенд и исторических фактов.

  • Е
    Евгения
    12 июня 2024
    Приладожье - в гостях у карельской сказки
    Побывали на экскурсии с Сергеем! Все прошло отлично, увидели много красивых мест. Нам очень понравилось, обязательно вернемся еще! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «За городом и природа»

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  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 26 500. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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