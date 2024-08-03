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поход на 3.5 часа явился отличным решением. Дарья любезно пошла нам навстречу, и на время похода держала наш чемодан в своем багажнике, а потом доставила прямо к вокзалу! Плюс еще и с погодой несказанно повезло, и в сумме получилось незабываемое приключение: и познавательное, и в меру нагрузочное, и слегка экстремальное (для некоторых особо впечатлительных особ), и вкусное! Причем, не только в смысле ухи и калиток (это даже не обсуждается!), а еще и побаловались по пути дарами леса – хоть и по чуть-чуть, но удалось добыть аж 5 видов ягод! А еще мы вовремя (заранее) догадались поинтересоваться, не предусмотрено ли купание, и предусмотрительно не убрали в чемодан купальники! Это было очень кстати в жаркий день после лазания по скалистым уступам! Да, заход в воду каменистый, неудобный, но вода – просто райская, и это того стоило! Единственно, на время купания (пока варилась уха) пришлось пожертвовать частью рассказа, но мы оставили у костра своего «шпиона», и он нам все потом доложил) Прекрасно, что все мероприятие – без спешки, в спокойном темпе, с учетом «тормозючести» некоторых участников. Спасибо и другим экскурсантам, которые отзывчиво были готовы прийти на помощь, когда им казалось, что у кого-то возникли проблемы с лазанием по камням (на самом деле, проблем не было, просто из-за особенностей зрения получалось медленно). В общем, восторг!