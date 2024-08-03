3.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
от 2 500₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Начало: Жд вокзал Петрозаводск
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 26 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим3 августа 2024Исключительно удачно мы нашли это предложение как раз на тот день, когда у нас был вечерний поезд из Петрозаводска: утренний
- ДДмитрий3 августа 2024Дарья очень милая девушка, увлечённый, доброжелательный человек. Места красивейшие и благодарные. Суп виртуозно и быстро приготовлен. Дочка до этого вообще в принципе не ела рыбные супы, уху. В этот раз всё подмела)))
- ННаталья2 августа 2024Отличная программа, нам все понравилось)
- ССофия1 августа 2024Приятный экскурсовод! Приятная поездка! Интересные факты и поддержка беседы при любой теме!
- ААнастасия1 августа 20246 часов!!! подряд!!! Елена не просто выдавала интересную информацию: геология, география, менталитет, легенды, попутно отвечала на любые вопросы. ТАК, как
- ААлексей15 июля 2024Экскурсия понравилась, увидели много красивых мест. Цена достаточно высока, но частично оправдывается дополнительным трансфером на внедорожнике по бездорожью до водопадов Белые мосты. Локации ближе к Сортавала, нам было очень удобно – смогли совместить экскурсию с переездом из Петрозаводска в Сортавала.
- ТТатьяна13 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия. Елена очень эрудированный, приятный и добрый человек. Водитель Василий вëл аккуратно. Очень познавательная и интересная экскурсия. Узнали много нового
- ММаргарита16 июня 2024Природа Карелии - это что-то уникальное и по-своему неповторимое! Очень много интереснейших мест, скрытых от глаз туристов. Большое спасибо Светлане
- ЕЕвгения12 июня 2024Побывали на экскурсии с Сергеем! Все прошло отлично, увидели много красивых мест. Нам очень понравилось, обязательно вернемся еще! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «За городом и природа»
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