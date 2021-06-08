8 марта в Карелии

Начните весну в Карелии в трехдневном экспресс-туре

5
3 отзыва
Начните весну в Карелии в трехдневном экспресс-туре.

Вы увидите музей под открытым небом – памятник ЮНЕСКО, покатаетесь на собачьих упряжках, посетите познавательные экскурсии. Проведите время с пользой и со вкусом.
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
8 марта в Карелии
Ближайшие даты:
06
мар

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск, заповедник &quot;Кивач&quot;, питомник ездовых собак

~ 07:50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура).

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Посещение магазина с карельской продукцией, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.

Автобусная экскурсия в природный заповедник "Кивач".

Поездка в заповедник "Кивач", где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как "северный богатырь".

Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Вкусный обед.

Дегустация настойки из местных ягод в подарок.

За дополнительную плату (заявка и оплата до начала тура): посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке.

Этот питомник ездовых собак один из самых больших в России! 

Вас ждет знакомство с лучшими Сирбирскими и Аляскаинскими хаски России, победителями сложнейших гонок на длинные дистанции. Увлекательный рассказ о собаках и их жизни, а главное – живое общение с этими пушистыми спортсменами! 

Экскурсия к северным оленям, кормление ягелем с рук. 

После увлекательной экскурсии Вы прокатитесь 2,5 км на собачьей упряжке в заснеженном карельском лесу, в сопровождение инструктора (2 человека на 1 нарте).

В завершении программы – чаепитие (травяной чай, печенье, выпечка, сладости).

Продолжительность: программа 1,5-2 часа + трансфер до Петрозаводска 70 км.

Размещение в выбранной гостинице.

2 день
Экскурсии на выбор

Завтрак в гостинице.

Экскурсии за дополнительную плату:

Вариант 1: Поездка в музей-заповедник «Кижи» (проезд из Петрозаводска на СВП – судно на воздушной подушке (по ледовой обстановке).

Зимой заснеженный остров «Кижи» выглядит необыкновенно красиво и чарующе: безмолвие спящей природы в гармонии с красотой деревянных кижских церквей.

10:00 Отправление из Петрозаводска на СВП (судно на воздушной подушке «Хивус-10»).

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».

Знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Чаепитие с ароматным «кижским» чаем, вкусной карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.

Продолжительность пребывания на острове: 3 часа.

14:30 Отправление с острова Кижи в Петрозаводск.

16:00 Прибытие на набережную Онежского озера

Включено: проезд по маршруту "Петрозаводск – о. Кижи – Петрозаводск" (судно на воздушной подушке «Хивус-10»), обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие

Вариант 2: Для любителей активного отдыха покатушки на снегоходе, 2 часовая программа.

Это замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии.

Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора.

Эта программа не требует специальной подготовки.

В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе.

3 день
Горный парк «Рускеала»

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию (вещи берем с собой).

Поездка в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска) – самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.

С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Обед в кафе (на маршруте).

По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

В свободное время (за доп.плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала», экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

* Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка.

Заранее  не бронируются.

Из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала – Сортавала» – это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века.

В поезде есть также вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:

  • 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «ЛАСТОЧКА» (прибытие в 22:43);
  • 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).

Возможно также вернуться обратно в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.

Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

Проживание

Тур предусматривает проживание на в гостинице г. Петрозаводск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 2-местный номер1-местный номерДоп. место
"Заречная" 3*11 80014 60010 800
"Северная" 4*
 		12 95016 20011 400
Скидки600 руб./чел. – школьникам до 16 лет
400 руб./чел – пенсионерам от 60 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице (2 суток)
  • Питание: 3 завтрака, 2 обеда
  • Экскурсии: обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, заповедник «Кивач», горный парк «Рускеала»
  • Посещение магазина карельской продукции
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида-экскурсовода по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питомник ездовых собак и северных оленей с катанием 2,5 км и чаепитием (с учетом трансфера, при группе от 2 человек) (бронирование и оплата при покупке тура): взрослый – 4 900 руб. ребенок 7-12 лет – 3 400 руб. ребенок до 6 лет – 1 800 руб.
  • Взрослый – 4 900 руб.
  • Ребенок 7-12 лет – 3 400 руб.
  • Ребенок до 6 лет – 1 800 руб.
  • Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (бронирование и оплата при покупке тура): взрослый – 5 700 руб. ребенок 6-17 лет – 5 400 руб. дети до 5 лет – бесплатно
  • Взрослый – 5 700 руб.
  • Ребенок 6-17 лет – 5 400 руб.
  • Дети до 5 лет – бесплатно
  • Катание на снегоходах (2 часа) (без учета трансфера к месту катания): при рассадке 2 человека на снегоходе – 3 300 руб. /чел. при рассадке 1 человек на снегоходе – 5 200 руб. /чел.
  • При рассадке 2 человека на снегоходе – 3 300 руб. /чел.
  • При рассадке 1 человек на снегоходе – 5 200 руб. /чел.
  • Трансфер к месту начала катания на снегоходе (с ожиданием): за легковую машину (1-3 чел.) – 2 500 руб. за минивэн (4-6 чел.) – 3 500 руб.
  • За легковую машину (1-3 чел.) – 2 500 руб.
  • За минивэн (4-6 чел.) – 3 500 руб.
  • Ж/д билеты на ретро-поезд «Рускеальский экспресс»
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.

Рекомендуем взять с собой:

  • теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда,куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
  • предметы личной гигиены, маски;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • праздничный вариант одежды;
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Уточнения по туру

Суднo на воздушной подушке (СВП) – может двигаться с большой скоростью и над водой, и над твёрдой поверхностью (амфибийные СВП). Воздушная подушка – это слой сжатого воздуха под днищем судна, который приподнимает его над поверхностью воды или земли. Основным преимуществом судов на воздушной подушке является скорость (средняя скорость 60-70 км/час). Суда могут ходить и в летнее, и в зимнее времена года. Пассажировместимость – 7-10 человек.

Катание на собачьих упряжках подразумевает самостоятельное управление упряжкой из 4-6 ездовых собак, которые везут 1-2 пассажиров по подготовленной снежной трассе. Один пассажир стоит на нарте и управляет упряжкой, а второй пассажир сидит в нарте и наслаждается поездкой. Перед катанием профессиональный инструктор – каюр учит особенностям управления упряжкой и объясняет технику безопасности. Средння скорость езды – 25-30 км в час.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Кто будет сопровождать в туре?

Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.

Как организовано питание в туре?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.

Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.

Переезды на автобусах

В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.

Правила поведения

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
8 июня 2021
Супер! Очень понравилось. У нас был отличный гид.
Однозначно рекомендую
Е
10 мар 2020
Отличные экскурсии!
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.

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