Валаам — удивительное место с особой атмосферой и чудесной природой.



Здесь стоит обязательно побывать.



Это то место, где есть все с избытком — история с драматизмом и необыкновенная северная природа.



Вы доберетесь до острова на метеоре за один час.



А дальше отправитесь на прогулку по усадьбам, церквям и Спасо-Преображенскому Валаамскому мужскому монастырю.