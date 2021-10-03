Переезд по одной из красивейших дорог Карелии до города Сортавала (~ 250 км). Путь проходит по живописным местам вдоль лесов и ламбушек, по извилистому берегу Ладожского озера, где находится залив Кирьявалахти. Самый северный залив Ладоги.
Переправа на метеоре по Ладожскому озеру на о. Валаам (~1 час), где расположен Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.
Большая экскурсия по усадьбам, церквям и самому монастырю острова, а также обед в местной трапезной.
Важно знать:
За 24 часа до начала экскурсии Вам будет направлена ссылка на полную оплату. Если экскурсия не будет оплачена, она будет автоматически аннулирована.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-30 человек
Взрослый
6 900 ₽
Ребенок до 7 лет
4 600 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт (автобус и метеор в обе стороны)
Полная экскурсионная программа на о. Валаам
Обед в трапезной
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения
пр. Ленина д. 21.
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота 08:30
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.