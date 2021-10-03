Большая экскурсия на Валаам

Валаам - удивительное место с особой атмосферой и чудесной природой

4.9
11 отзывов
Валаам — удивительное место с особой атмосферой и чудесной природой.

Здесь стоит обязательно побывать.

Это то место, где есть все с избытком — история с драматизмом и необыкновенная северная природа.

Вы доберетесь до острова на метеоре за один час.

А дальше отправитесь на прогулку по усадьбам, церквям и Спасо-Преображенскому Валаамскому мужскому монастырю.
Большая экскурсия на Валаам
Большая экскурсия на Валаам
Большая экскурсия на Валаам
Большая экскурсия на Валаам
Большая экскурсия на Валаам
Большая экскурсия на Валаам

Что вы увидите 🤩

  • Залив Кирьявалахти
  • г. Сортавала
  • Ладожское озеро
  • Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь
  • Монастырский сад
  • Успенская трапезная церковь
  • Церковь Валаамской иконы Божией Матери
  • Никоновская бухта
  • Воскресенский скит
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы

В рамках экскурсии вас ждет:

  • Переезд по одной из красивейших дорог Карелии до города Сортавала (~ 250 км). Путь проходит по живописным местам вдоль лесов и ламбушек, по извилистому берегу Ладожского озера, где находится залив Кирьявалахти. Самый северный залив Ладоги.
  • Переправа на метеоре по Ладожскому озеру на о. Валаам (~1 час), где расположен Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.
  • Большая экскурсия по усадьбам, церквям и самому монастырю острова, а также обед в местной трапезной.

Важно знать:

  • За 24 часа до начала экскурсии Вам будет направлена ссылка на полную оплату. Если экскурсия не будет оплачена, она будет автоматически аннулирована.
  • Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-30 человек
Взрослый
6 900 ₽
Ребенок до 7 лет
4 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (автобус и метеор в обе стороны)
  • Полная экскурсионная программа на о. Валаам
  • Обед в трапезной
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
пр. Ленина д. 21.
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота 08:30
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Суббота 08:30

Сааристо Т.
Сааристо Т.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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