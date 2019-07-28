Большой рыбный тур. Джип-сафари

Мы проедем по лесным дорогам Карелии до озер, где будем рыбачить все дни тура

5
3 отзыва
Мы проедем по лесным дорогам Карелии до озер, где будем рыбачить все дни тура.

Поднимемся на джипах на вершину горы Воттовара и увидим Беломоро-Балтийский канал и горный парк Рускеала. Путешествие для любителей экстрима, рыбалки и новых интересных мест.
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Большой рыбный тур. Джип-сафари
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Описание

Тур проводится только под запрос в любые даты для групп от 2 человек.

Программа тура по дням

1 день
Прогулка по Петрозаводску и Онежская набережная. Переезд до д. Вегарус, по пути рыбалка с берега

09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.

Завтрак в кафе города.

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, посещение Онежской набережной.

11:00 Выезд из Петрозаводска по «старой мурманской трассе» – исторический путь, по которому проезжал Петр I.

Остановка в деревне Царевичи у часовни.

Далее посещение первого российского курорта «Марциальные воды», основанного в 1719 году по указу Петра I.

Дегустация вод из подземных источников.

Продолжение движения по маршруту.

Движение по старым лесным дорогами вглубь Карелии.

Остановки у лесных озер, рыбалка с берега.

15:00 Привал и обед на маршруте.

Продолжение движения по маршрут.

19:00 Прибытие на затерянную в лесу рыбацкую заимку на берегу озера.

Комфортное размещение в деревянном доме с печным отоплением.

Дом электрифицирован от бензо-генератора.

Приготовление ужина.

Расстояние: 270 км (из них – 70 км по асфальту).    

2 день
Захватывающая рыбалка с катеров

Завтрак

Рыбалка с лодки на системе озер.

Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки.

Обед на островах или в доме.

Приготовление пойманной рыбы.

Приготовление бани (заготовка дров, воды, веников).

Ужин.

Ночёвка в доме.

Расстояние: 120 км.    

3 день
Захватывающая рыбалка с катеров

Завтрак.

Рыбалка с лодки на системе озер, общей протяжённостью более 100 км.

Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки.

Обед на островах или в доме.

Приготовление пойманной рыбы

Ужин.

Ночёвка в доме. 

4 день
Рыбалка с лодки на системе озер

Завтрак.

Рыбалка с лодки на системе озер.

Обед на островах или в доме.

Приготовление пойманной рыбы

Ужин.

Ночёвка в доме.

5 день
Незабываемый улов на озерах

Завтрак.

Рыбалка с лодки на системе озер.

Обед на островах или в доме.

Сбор инвентаря и подготовка к выезду.

Ужин.

Ночёвка в гостевом доме (либо ночёвка в палаточном лагере).

6 день
Подъем на джипах на вершину г. Воттоваара

9:00 – 10:00 Подъём, завтрак.

Движение по лесным дорогам к знаменитой горе Воттоваара – высшая точка западной Карелии и древнейшее культовое место – священное место древних саамов.

12:00 Сегодня мы совершим подъём на джипах почти на самую вершину г. Воттоваара.

14:00 Мы достигнем крошечного озера на склоне горы, устроим там привал, пообедаем и совершим пешее восхождение на вершину г. Воттоваара (порядка 3 км).

Осмотр сейдов и панорам, открывающиеся с вершины горы.

Фото.

17:00 Возвращение к джипам, продолжение движения по маршруту.

19:00 Прибытие в деревню, размещение в гостинице, ужин.

Расстояние: 120 км.

7 день
Долгая дорога к цивилизации

9:00 – 10:00 Подъём, завтрак.

Нам предстоит долгая дорога к цивилизации – к лесному отелю «Малая Медвежка», который находится на берегу Онежского озера.

15:00 Привал, обед на маршруте.

19:00 Прибытие в отель «Малая Медвежка», баня, сытный ужин.

К Вашим услугам комфортабельное размещение в номерах или коттеджах со всеми удобствами.

Ужин.

Баня – по желанию.

Расстояние: 170 км.

8 день
Посещение Беломоро-балтийского канала (ББК) и музея ББК. Водопад Кивач

11:00 – 12:00 Завтрак, выезд.

Экскурсия на узел финской обороны Кархумяки,

Посещение Беломоро-балтийского канала (ББК) и музея ББК.

Движемся по трассе М-18 «Кола» в г. Петрозаводск.

14:00 Посещение заповедника, осмотр водопада Кивач и музея живой природы. 

Фото на память.

Перекус в пути.

19:00 Прибытие в Петрозаводск.

Ужин в кафе города.

20:00 Прибытие на вокзал г. Петрозаводск.

Расстояние: 160 км (по трассе).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице, в лесных рыбацких домиках или в палатках – на выбор.

Отель «Малая Медвежка» в завершении программы (1 ночь) – комфортабельное размещение в номерах или коттеджах со всеми удобствами. 1 ночь в деревенской гостинице.

Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.

Стоимость программы с размещением в отелях, гостинице и гостевом доме:

  • 3 человека в машине – 75 000 руб./чел.;
  • 2 человека в машине – 93 750 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Внедорожники (автомобиль, топливо, водитель-гид в каждой машине)
  • Проживание в гостиницах и гостевых домах по программе
  • Продукты (организация питания на всём протяжении маршрута)
  • Палатки и костровые принадлежности (всё необходимое, для жизни в лесу, но спальники лучше иметь свои)
  • Лодки с моторами (+ спасжилеты для всех)
  • Снасти
  • Входные платы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обатно
  • Карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак.
Все личные вещи необходимо тщательно упаковать в туристический рюкзак. Сумки или чемоданы не подойдут, их будет очень неудобно переносить и укладывать в джипы.

2. Треккинговые непромокаемые ботинки (желательно высокие – выше косточки) или высокие кожаные берцы.
Если таких нет, можно взять резиновые сапоги, но целый день находиться в сапогах может быть некомфортно.

3. Кроссовки – можно будет надевать в лагерях.
Большую часть времени Вы будете находиться в ботинках на маршруте.

4. Верхняя одежда:

  • туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном. Куртка должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию;
  • брюки – лучше туристические непромокаемые, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно;
  • спортивный пуховик – для ночных посиделок у костра. По желанию, но его необходимо очень плотно свернуть и упаковать, чтобы не занимал много места;
  • шапочка или кепка без сеток и отверстий, если не хотите надевать капюшон.

5. Нижняя одежда:

  • свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами;
  • пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день;
  • лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы;
  • нательное белье;
  • плавки, если захотите искупаться.

6. Средства личной гигиены и антимаскитные средства.

  • полотенце, мыло, зубная щетка, зубная паста, и прочее;
  • средства защиты от насекомых – комаров, слепней, мошек. Рекомендуем использовать аэрозольные средства фирмы «Gardex» для нанесения на открытые участки тела.

7. Документы: паспорт, водительские права (при наличии).
Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол и во время джип-тура хранить в кармане рюкзака. Рекомендуем сделать пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.

8. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.

9. Личные вещи.
Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, небольшой фонарик, небольшой перочинный нож, зажигалку, носовые платки, небольшую личную аптечку, сотовый телефон, наручные часы.

Возможно ли проведение тура в другие даты?

Тур проводится в любые даты для групп от 2 до 50 человек.

Как выбрать одежду и обувь для тура?

При выборе одежды для джип-туров можно руководствоваться всеми принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу:

  • одежда и обувь должна быть прочной и непромокаемой;
  • Вам должно быть удобно и комфортно в этой одежде;
  • одежда не должна быть тяжёлой и занимать много места.


Современная туристическая одежда отвечает всем этим требованиям. Широкое применение мембранных материалов делает одежду абсолютно непромокаемой, но в тоже время позволяет одежде «дышать» – Вы не промокните под ливнем, но и не вспотеете как в полиэтиленовом дождевике.

Современные синтетические утеплители – типа флиса и тинсулейта практически ничего не весят и не занимают много места, но сохраняют тепло не хуже шерсти, даже если намокнут.

Существует множество моделей туристической треккинговой обуви – прочной, непромокаемой и очень удобной. В таких ботинках Вы сможете находиться целый день на природе и нога не устанет, а в экстремальных условиях они легко смогут заменить Вам резиновые сапоги.

Возможно ли участие в туре с детьми?

На маршрут допускаются дети с 8 лет в сопровождении родителей.

Каковы правила техники безопасности на джип-турах?

Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.

1. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
2. Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
3. Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие.
4. На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
5. На протяжении маршрута – прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности.
6. Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
7. Берегите природу. Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой. Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.

Кроме того, существует ряд требований, непосредственно связанных с техникой безопасности при путешествии по бездорожью:

1. К управлению автомобилем допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение категории «В».
2. К управлению автомобилем не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
3. Во время движения необходимо четко следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендуемую инструктором скорость движения. Стараться вести автомобиль плавно, избегать резких манёвров, ускорений и торможений. Помните, что на бездорожье и плохих дорогах сцепление шин с поверхностью и управляемость резко ухудшается. После преодоления луж и грязи, когда тормозные колодки мокрые, а протектор колёс забит глиной, у машины резко снижается эффективность тормозов. Первые несколько секунд тормоза могут отсутствовать вовсе.
4. Необходимо всегда помнить о возможности появления встречного транспорта, нередко по таким дорогам движутся лесовозы. При этом нужно иметь в виду, что лесные дороги часто бывают очень узкими и на них помещается только одна машина, поэтому возможность разъезда с встречным транспортом может быть затруднена. Но даже на широких грунтовых дорогах встречный транспорт может быть очень опасным, поскольку может двигаться на высокой скорости по вашей стороне – вам в лоб. К этому всегда нужно быть готовым, особенно при прохождении поворотов.
5. При движении по лесным дорогам и по бездорожью нужно всегда быть готовым к появлению препятствий на пути, причём не только на дороге. Это могут быть, большие камни, промоины, торчащие из земли брёвна и прочее. Кроме того, часто со стороны обочин на дорогу свешиваются ветки деревьев и кустарников, встречаются и низко весящие над дорогие стволы не до конца упавших деревьев. Такие препятствия могут быть крайне опасными – они могут разбить стекло и стать причиной серьёзной травмы. Поэтому машину нужно вести со скоростью, позволяющей, экстренно среагировать (маневрировать, снизиться скорость или даже остановиться) на любое внезапно появившееся препятствие.
6. На бездорожье нередко бывают ситуации, когда необходимо полностью остановиться перед препятствием и выйти из машины для осмотра препятствия, принятия решения о возможности дальнейшего движения и выбора оптимальной и безопасной траектории движения. Преодоление некоторых препятствий (ветхие мосты, броды) может потребовать проведения предварительной разведки и подготовительных работ (иногда длительных) до начала движения.
7. Часто для прохождения опасных и сложных препятствий необходима помощь другого человека – коллеги по экипажу или инструктора, который, находясь вне машины, указывает безопасную траекторию движения. Все эти действия выполняются под контролем инструктора.
8. Помните, что маршруты джип-туров проложены по малоиспользуемым и заброшенным дорогам, поэтому качество этих дорог, их насыпей, мостов и т. п. может быть очень плохим и сильно измениться с того момента, когда здесь последний раз проезжала машина. Даже если на дороге видны следы протектора и кажется, что тут недавно проезжала машина, это не значит, что в данный момент движение по этим же следам безопасно. Всегда нужно быть внимательным и следовать советами и указаниям инструктора.
9. Если преодоление препятствия требует особых навыков вождения или может подвергнуть опасности членов экипажа, инструктор может сам сесть за руль и преодолеть опасный участок, тем самым беря всю ответственность на себя. В особо опасных случаях, инструктор может принять решение о запрете движения по опасному участку и изменить маршрут движения группы.
10. Если инструктор считает, что в данной дорожной ситуации навыки вождения клиента недостаточны или действия и реакции его не адекватны и дальнейшее движение может представлять опасность для экипажа или транспортного средства – инструктор может отстранить клиента от управления автомобилем на данном участке трассы.
11. При остановке, необходимо помнить о других экипажах, следующих за вашим автомобилем, чтобы у них была возможность и место для безопасной остановки. Останавливаться нужно по возможности на ровных горизонтальных участках. Выходить из-за руля после остановки можно только после того как вы полностью убедились, что машина не может откатиться.
12. Перед началом каждого джип-тура проходит мастер-класс, в ходе которого клиенты знакомятся с данными правилами и проходят инструктаж по технике безопасности. Мастер-класс также содержит большую практическую часть, где клиенты получают навыки вождения внедорожников и учатся проходить некоторые основные препятствия. Прохождение мастер-класса обязательно для каждого участника, желающего управлять внедорожником на маршруте джип-тура.

Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
28 июля 2019
Отдых отличный, все было в соответствии с описанием тура. Гид был прекрасный, ему громадная благодарность.
Остались очень довольны, именно потому, что все соответствовало нашим ожиданиям от тура.
В целом вся организация приобретения тура — информирование, простота оплаты, коммуникация с компанией, была на отличном уровне. Что касается рекомендаций, то не всем можно этот посоветовать этот отдых, так как условия, конечно, походные и не всем это нравится. Хотя, и не спартанские. Мы хотели такой отдых, и остались удовлетворены его организацией.
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер

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