Тур проводится только под запрос в любые даты для групп от 2 человек.
09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.
Завтрак в кафе города.
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, посещение Онежской набережной.
11:00 Выезд из Петрозаводска по «старой мурманской трассе» – исторический путь, по которому проезжал Петр I.
Остановка в деревне Царевичи у часовни.
Далее посещение первого российского курорта «Марциальные воды», основанного в 1719 году по указу Петра I.
Дегустация вод из подземных источников.
Продолжение движения по маршруту.
Движение по старым лесным дорогами вглубь Карелии.
Остановки у лесных озер, рыбалка с берега.
15:00 Привал и обед на маршруте.
Продолжение движения по маршрут.
19:00 Прибытие на затерянную в лесу рыбацкую заимку на берегу озера.
Комфортное размещение в деревянном доме с печным отоплением.
Дом электрифицирован от бензо-генератора.
Приготовление ужина.
Расстояние: 270 км (из них – 70 км по асфальту).
Завтрак
Рыбалка с лодки на системе озер.
Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки.
Обед на островах или в доме.
Приготовление пойманной рыбы.
Приготовление бани (заготовка дров, воды, веников).
Ужин.
Ночёвка в доме.
Расстояние: 120 км.
Завтрак.
Рыбалка с лодки на системе озер, общей протяжённостью более 100 км.
Используются надувные лодки катера с моторами Тохатсу, Ямаха, Сузуки.
Обед на островах или в доме.
Приготовление пойманной рыбы
Ужин.
Ночёвка в доме.
Завтрак.
Рыбалка с лодки на системе озер.
Обед на островах или в доме.
Приготовление пойманной рыбы
Ужин.
Ночёвка в доме.
Завтрак.
Рыбалка с лодки на системе озер.
Обед на островах или в доме.
Сбор инвентаря и подготовка к выезду.
Ужин.
Ночёвка в гостевом доме (либо ночёвка в палаточном лагере).
9:00 – 10:00 Подъём, завтрак.
Движение по лесным дорогам к знаменитой горе Воттоваара – высшая точка западной Карелии и древнейшее культовое место – священное место древних саамов.
12:00 Сегодня мы совершим подъём на джипах почти на самую вершину г. Воттоваара.
14:00 Мы достигнем крошечного озера на склоне горы, устроим там привал, пообедаем и совершим пешее восхождение на вершину г. Воттоваара (порядка 3 км).
Осмотр сейдов и панорам, открывающиеся с вершины горы.
Фото.
17:00 Возвращение к джипам, продолжение движения по маршруту.
19:00 Прибытие в деревню, размещение в гостинице, ужин.
Расстояние: 120 км.
9:00 – 10:00 Подъём, завтрак.
Нам предстоит долгая дорога к цивилизации – к лесному отелю «Малая Медвежка», который находится на берегу Онежского озера.
15:00 Привал, обед на маршруте.
19:00 Прибытие в отель «Малая Медвежка», баня, сытный ужин.
К Вашим услугам комфортабельное размещение в номерах или коттеджах со всеми удобствами.
Ужин.
Баня – по желанию.
Расстояние: 170 км.
11:00 – 12:00 Завтрак, выезд.
Экскурсия на узел финской обороны Кархумяки,
Посещение Беломоро-балтийского канала (ББК) и музея ББК.
Движемся по трассе М-18 «Кола» в г. Петрозаводск.
14:00 Посещение заповедника, осмотр водопада Кивач и музея живой природы.
Фото на память.
Перекус в пути.
19:00 Прибытие в Петрозаводск.
Ужин в кафе города.
20:00 Прибытие на вокзал г. Петрозаводск.
Расстояние: 160 км (по трассе).
Тур предусматривает проживание в гостинице, в лесных рыбацких домиках или в палатках – на выбор.
Отель «Малая Медвежка» в завершении программы (1 ночь) – комфортабельное размещение в номерах или коттеджах со всеми удобствами. 1 ночь в деревенской гостинице.
Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.
Стоимость программы с размещением в отелях, гостинице и гостевом доме:
1. Рюкзак.
Все личные вещи необходимо тщательно упаковать в туристический рюкзак. Сумки или чемоданы не подойдут, их будет очень неудобно переносить и укладывать в джипы.
2. Треккинговые непромокаемые ботинки (желательно высокие – выше косточки) или высокие кожаные берцы.
Если таких нет, можно взять резиновые сапоги, но целый день находиться в сапогах может быть некомфортно.
3. Кроссовки – можно будет надевать в лагерях.
Большую часть времени Вы будете находиться в ботинках на маршруте.
4. Верхняя одежда:
5. Нижняя одежда:
6. Средства личной гигиены и антимаскитные средства.
7. Документы: паспорт, водительские права (при наличии).
Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол и во время джип-тура хранить в кармане рюкзака. Рекомендуем сделать пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.
8. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.
9. Личные вещи.
Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, небольшой фонарик, небольшой перочинный нож, зажигалку, носовые платки, небольшую личную аптечку, сотовый телефон, наручные часы.
Тур проводится в любые даты для групп от 2 до 50 человек.
При выборе одежды для джип-туров можно руководствоваться всеми принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу:
Современная туристическая одежда отвечает всем этим требованиям. Широкое применение мембранных материалов делает одежду абсолютно непромокаемой, но в тоже время позволяет одежде «дышать» – Вы не промокните под ливнем, но и не вспотеете как в полиэтиленовом дождевике.
Современные синтетические утеплители – типа флиса и тинсулейта практически ничего не весят и не занимают много места, но сохраняют тепло не хуже шерсти, даже если намокнут.
Существует множество моделей туристической треккинговой обуви – прочной, непромокаемой и очень удобной. В таких ботинках Вы сможете находиться целый день на природе и нога не устанет, а в экстремальных условиях они легко смогут заменить Вам резиновые сапоги.
На маршрут допускаются дети с 8 лет в сопровождении родителей.
Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.
1. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
2. Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
3. Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие.
4. На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
5. На протяжении маршрута – прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности.
6. Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
7. Берегите природу. Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой. Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.
Кроме того, существует ряд требований, непосредственно связанных с техникой безопасности при путешествии по бездорожью:
1. К управлению автомобилем допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение категории «В».
2. К управлению автомобилем не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
3. Во время движения необходимо четко следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендуемую инструктором скорость движения. Стараться вести автомобиль плавно, избегать резких манёвров, ускорений и торможений. Помните, что на бездорожье и плохих дорогах сцепление шин с поверхностью и управляемость резко ухудшается. После преодоления луж и грязи, когда тормозные колодки мокрые, а протектор колёс забит глиной, у машины резко снижается эффективность тормозов. Первые несколько секунд тормоза могут отсутствовать вовсе.
4. Необходимо всегда помнить о возможности появления встречного транспорта, нередко по таким дорогам движутся лесовозы. При этом нужно иметь в виду, что лесные дороги часто бывают очень узкими и на них помещается только одна машина, поэтому возможность разъезда с встречным транспортом может быть затруднена. Но даже на широких грунтовых дорогах встречный транспорт может быть очень опасным, поскольку может двигаться на высокой скорости по вашей стороне – вам в лоб. К этому всегда нужно быть готовым, особенно при прохождении поворотов.
5. При движении по лесным дорогам и по бездорожью нужно всегда быть готовым к появлению препятствий на пути, причём не только на дороге. Это могут быть, большие камни, промоины, торчащие из земли брёвна и прочее. Кроме того, часто со стороны обочин на дорогу свешиваются ветки деревьев и кустарников, встречаются и низко весящие над дорогие стволы не до конца упавших деревьев. Такие препятствия могут быть крайне опасными – они могут разбить стекло и стать причиной серьёзной травмы. Поэтому машину нужно вести со скоростью, позволяющей, экстренно среагировать (маневрировать, снизиться скорость или даже остановиться) на любое внезапно появившееся препятствие.
6. На бездорожье нередко бывают ситуации, когда необходимо полностью остановиться перед препятствием и выйти из машины для осмотра препятствия, принятия решения о возможности дальнейшего движения и выбора оптимальной и безопасной траектории движения. Преодоление некоторых препятствий (ветхие мосты, броды) может потребовать проведения предварительной разведки и подготовительных работ (иногда длительных) до начала движения.
7. Часто для прохождения опасных и сложных препятствий необходима помощь другого человека – коллеги по экипажу или инструктора, который, находясь вне машины, указывает безопасную траекторию движения. Все эти действия выполняются под контролем инструктора.
8. Помните, что маршруты джип-туров проложены по малоиспользуемым и заброшенным дорогам, поэтому качество этих дорог, их насыпей, мостов и т. п. может быть очень плохим и сильно измениться с того момента, когда здесь последний раз проезжала машина. Даже если на дороге видны следы протектора и кажется, что тут недавно проезжала машина, это не значит, что в данный момент движение по этим же следам безопасно. Всегда нужно быть внимательным и следовать советами и указаниям инструктора.
9. Если преодоление препятствия требует особых навыков вождения или может подвергнуть опасности членов экипажа, инструктор может сам сесть за руль и преодолеть опасный участок, тем самым беря всю ответственность на себя. В особо опасных случаях, инструктор может принять решение о запрете движения по опасному участку и изменить маршрут движения группы.
10. Если инструктор считает, что в данной дорожной ситуации навыки вождения клиента недостаточны или действия и реакции его не адекватны и дальнейшее движение может представлять опасность для экипажа или транспортного средства – инструктор может отстранить клиента от управления автомобилем на данном участке трассы.
11. При остановке, необходимо помнить о других экипажах, следующих за вашим автомобилем, чтобы у них была возможность и место для безопасной остановки. Останавливаться нужно по возможности на ровных горизонтальных участках. Выходить из-за руля после остановки можно только после того как вы полностью убедились, что машина не может откатиться.
12. Перед началом каждого джип-тура проходит мастер-класс, в ходе которого клиенты знакомятся с данными правилами и проходят инструктаж по технике безопасности. Мастер-класс также содержит большую практическую часть, где клиенты получают навыки вождения внедорожников и учатся проходить некоторые основные препятствия. Прохождение мастер-класса обязательно для каждого участника, желающего управлять внедорожником на маршруте джип-тура.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.