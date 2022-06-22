День России в Карелии

Экскурсионный тур в Карелию на июньские праздники с посещением таких мест как г. Петрозаводск, о. Кижи, водопад Кивач

4.7
3 отзыва
Экскурсионный тур в Карелию на июньские праздники с посещением таких мест как г. Петрозаводск, о. Кижи, водопад Кивач.
День России в Карелии
День России в Карелии
День России в Карелии
День России в Карелии
День России в Карелии
День России в Карелии
День России в Карелии
День России в Карелии
День России в Карелии
День России в Карелии
День России в Карелии
День России в Карелии
День России в Карелии
День России в Карелии
Ближайшие даты:
11
июн

Что вас ожидает 🤩

Остров Кижи
Остров Кижи
Посетим "визитную карточку" России
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы
Петрозаводск
Петрозаводск
Прогуляемся по столице Карелии

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Петрозаводск, о. Кижи

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск. 

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. 

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). 

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. 

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! 

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в гостинице. Свободное время.

Встреча, Петрозаводск, о. КижиВстреча, Петрозаводск, о. КижиВстреча, Петрозаводск, о. КижиВстреча, Петрозаводск, о. КижиВстреча, Петрозаводск, о. Кижи
2 день
Свободный день, экскурсии за доп. плату

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Свободный день для отдыха. По желанию можно самостоятельно провести день или поехать на экскурсию за доп. плату.

1.Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный парк (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте, взрослые – 8 500 руб/чел, дети до 12 лет – 6 500 руб/чел.).

Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс. 

06.00 – отъезд на автобусе в г. Сортавала (280 км). Прибытие в г. Сортавала. 

Отправление на «метеоре» на о.Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. 

Обед в монастырской трапезной. 

Переезд в Никоновскую бухту. 

Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов. 

Возвращение в г. Сортавала. 

Экскурсия в горный парк Рускеала – Мраморный каньон (продолжительность – 1 ч. 15 мин.) – создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

2. Сплав по реке Шуя (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте, взрослые – 1 800 руб/чел, дети до 12 лет – 1 600 руб/чел.). 

Встреча с инструктором. Отправление на сплав. 

При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа: кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником). 

На случай дождя – накидку от дождя. 

Выезд к началу сплава м. Юманишки. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла). 

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км. 

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание. 

Пикник у костра. Возвращение в гостиницу, ориентировочно в 00:00.

Внимание: сплав состоится при наборе группы от 8-ти человек!

Свободный день, экскурсии за доп. платуСвободный день, экскурсии за доп. платуСвободный день, экскурсии за доп. платуСвободный день, экскурсии за доп. плату
3 день
Водопад Кивач, отъезд

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 

Выезд на экскурсионную программу. 

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. 

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева

Обед в пути.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. 

Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00. Прощание с гидом. До новых встреч!

Отъезд в Москву, поезд №17 или в Санкт-Петербург, поезд №805Ч («Ласточка»).

Водопад Кивач, отъездВодопад Кивач, отъездВодопад Кивач, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле "Питер Инн"4* 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ГостиницаОтель "Piter Inn"
одноместное размещение24 900
двухместное размещение19 900
дополнительное место (взрослый)16 500

Скидка детям до 16 лет – 2 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле "Питер Инн "4*
  • 2 ночипитание по программе (3 завтрака, 1 обед)трансферы по программеобзорная экскурсия по городу Петрозаводскэкскурсия на водопад Кивачэкскурсия на о. Киживходные билетыработа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратнопитание
  • Не указанное в программе турамедицинская страховкаэкскурсия в Рускеальский горный парк – “Мраморный каньон” (продолжительность – 1 ч. 15 мин.) + остров Валаам + обед
  • Взрослые – 8 500 руб/чел
  • Дети до 12 лет – 6 500 руб/чел. сплав по реке Шуя + пикник
  • Взрослые – 1 800 руб/чел
  • Дети до 12 лет – 1 600 руб/чел
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку;
  • для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • погода в Карелии переменчива. Отправляясь в путешествие, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер;
  • для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки. Обувь для поездки должна быть удобной;
  • не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;
  • обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении;
  • экскурсанты соблюдают масочно-перчаточный режим. При отсутствии маски и перчаток у туриста обслуживание на маршруте (в т. ч. посадка в автобус) будет запрещено.
Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.

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