Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.
Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в гостинице. Свободное время.
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.
Свободный день для отдыха. По желанию можно самостоятельно провести день или поехать на экскурсию за доп. плату.
1.Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный парк (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте, взрослые – 8 500 руб/чел, дети до 12 лет – 6 500 руб/чел.).
Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс.
06.00 – отъезд на автобусе в г. Сортавала (280 км). Прибытие в г. Сортавала.
Отправление на «метеоре» на о.Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Экскурсия в горный парк Рускеала – Мраморный каньон (продолжительность – 1 ч. 15 мин.) – создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
2. Сплав по реке Шуя (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте, взрослые – 1 800 руб/чел, дети до 12 лет – 1 600 руб/чел.).
Встреча с инструктором. Отправление на сплав.
При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа: кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником).
На случай дождя – накидку от дождя.
Выезд к началу сплава м. Юманишки.
Инструктаж по технике безопасности.
Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.
Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра. Возвращение в гостиницу, ориентировочно в 00:00.
Внимание: сплав состоится при наборе группы от 8-ти человек!
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Обед в пути.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.
Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00. Прощание с гидом. До новых встреч!
Отъезд в Москву, поезд №17 или в Санкт-Петербург, поезд №805Ч («Ласточка»).
Тур предусматривает проживание в отеле "Питер Инн"4* 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
|Отель "Piter Inn"
|одноместное размещение
|24 900
|двухместное размещение
|19 900
|дополнительное место (взрослый)
|16 500
Скидка детям до 16 лет – 2 000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.