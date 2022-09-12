Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам

Отдых в Карелии наполнит Вас энергией и силой на дальнейшие трудовые будни

5
3 отзыва
Отдых в Карелии наполнит Вас энергией и силой на дальнейшие трудовые будни.

Мы приглашаем Вас в интересное путешествие по центральной Карелии! Полюбоваться на известный водопад Кивач, увидеть первый российский курорт, открытый по указу Петра I в начале 18 века и продегустировать полезные марциальные воды.

Прогуляться по красивым улочкам города Петра у Онежского города и нарядной набережной в "сердце" Карелии – Петрозаводска! А также посетить легендарные Кижи и Соловки!
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Рускеала
Рускеала
Посетим Рускеальский горный парк, родину мрамора известных сооружений Санкт-Петербурга
Удивительный Валаам
Удивительный Валаам
Вместе с желающими отправимся на экскурсию по святому острову
Кижи
Кижи
Отправимся в музей-заповедник под открытым небом и познакомимся с ярчайшими образцами русского деревянного зодчества
Мощь Суны
Мощь Суны
Услышим карельскую легенду, которую рассказывают местные жители о происхождении водопада Кивач
История Соловецких островов
История Соловецких островов
Возможность увидеть собственными глазами крупнейший по площади архипелаг Белого моря

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Петрозаводску и экскурсия на остров Кижи

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии.

Прогулка по Онежской набережной.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о. Кижи.

Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Прогулка по Петрозаводску и экскурсия на остров КижиПрогулка по Петрозаводску и экскурсия на остров КижиПрогулка по Петрозаводску и экскурсия на остров КижиПрогулка по Петрозаводску и экскурсия на остров КижиПрогулка по Петрозаводску и экскурсия на остров КижиПрогулка по Петрозаводску и экскурсия на остров Кижи
2 день

Мраморный каньон Рускеала + остров Валаам (доп. экскурсия)

Ранний подъем.

Завтрак с собой ланч-бокс.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Экскурсия в Рускеальский горный парк — Мраморный каньон, продолжительность 1 ч. 15 мин.

Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.)

Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.

За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Стоимость на 2023 год уточняется).

Прибытие в г. Сортавала.

Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Возвращение в г. Сортавала.

Возвращение в гостиницу.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

Мраморный каньон Рускеала + остров Валаам (доп. экскурсия)Мраморный каньон Рускеала + остров Валаам (доп. экскурсия)Мраморный каньон Рускеала + остров Валаам (доп. экскурсия)Мраморный каньон Рускеала + остров Валаам (доп. экскурсия)Мраморный каньон Рускеала + остров Валаам (доп. экскурсия)Мраморный каньон Рускеала + остров Валаам (доп. экскурсия)Мраморный каньон Рускеала + остров Валаам (доп. экскурсия)
3 день

Заповедник «Кивач». Центр Шунгита

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Посещение Центра Шунгита.

Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень — настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Выезд в г. Кемь.

По пути: экскурсия на водопад Кивач.

Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза- дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Пикник на водопаде с ухой + шашлыком + овощная нарезка + чай + выпечка.

20:00 Прибытие в Кемь.

Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.

Свободное время.

Заповедник «Кивач». Центр ШунгитаЗаповедник «Кивач». Центр ШунгитаЗаповедник «Кивач». Центр ШунгитаЗаповедник «Кивач». Центр Шунгита
4 день

Соловецкие острова

Завтрак в ресторане туркомплекса.

Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).

Прибытие в бухту Благополучия.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.

Обед в кафе на острове.

16:00 Посадка на корабль.

18:00 Возвращение в туркомплекс «Причал» Рабочеостровск.

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21.

В этом случае предоставляется скидка:

  • При двухместном размещении — 2 000 руб. /чел.
  • При одноместном размещении — 3 000 руб. /чел.
  • На доп. месте — 1 500 руб. /чел.
Соловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие острова
5 день

Отъезд

Завтрак (завтрак ланч-бокс для туристов, уезжающих ранним поездом до 07:00).

Освобождение номеров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Отъезд в Москву поезд №091А Кемь — Москва в 10:10.

В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь — Санкт-Петербург в 06:48.

До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в г. Петрозаводске и на туркомплексе в г. Кемь.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение за 1 человека"Питер Инн "4* /"Причал"
Двухместный номер/ Двухместный номер (дети до 10 лет)40 500/ 37 500
Одноместный номер47 500
Дополнительное место/ Дополнительное место (дети до 10 лет)37 800/ 34 800

Варианты проживания

Отель «Piter Inn»

2 ночи

Находится в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального вокзала. К услугам гостей отеля Piter Inn круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера оформлены в современном стиле и оснащены кондиционером. В каждом из них установлен телевизор с плоским экраном, телефон и сейф. В собственной ванной комнате предоставляется фен. Из некоторых номеров открывается живописный вид на Онежское озеро.

Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»

Туркомплекс «Причал»

2 ночи

Туркомплекс «Причал», состоящий из 8 двухэтажных коттеджей, расположен в спокойном месте, с прекрасным видом на Белое море. Имеет удачное местоположение – в 12 км от железнодорожного вокзала станции «Кемь», в стороне от главной дороги и в непосредственной близости от морского причала. Туркомплекс предлагает: ресторан, бар, сауну и сувенирный киоск.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк- «Мраморный каньон», продолжительность- 1 ч. 15 мин.
  • Экскурсия на водопад «Кивач»
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе (5 завтраков, 1 обед, 1 пикник)
  • Работа гида
  • Экскурсионное обслуживание, трансфер
  • Входные билеты на экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на остров Валаам + обед (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослый билет – 4 100 (цена 2022 года, на 2023 еще неизвестна) руб. /чел. дети до 12 лет – 2 200 (цена 2022 года) руб. /чел.
  • Взрослый билет – 4 100 (цена 2022 года, на 2023 еще неизвестна) руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 2 200 (цена 2022 года) руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Особенности маршрута
  • Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи - Онежское озеро, Валаам - Ладожское озеро, Соловки - Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные;
  • при посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
12 сен 2022
Спасибо организаторам тура за отличный отдых. Тур очень интересный, гид Анна- замечательный, все мероприятия четко состыкованы. Всё было замечательно! Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
М
22 авг 2022
Все хорошо организовано
Е
16 авг 2022
Тур чудесный. Спасибо большое

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