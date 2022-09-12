Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии.
Прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Ранний подъем.
Завтрак с собой ланч-бокс.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Экскурсия в Рускеальский горный парк — Мраморный каньон, продолжительность 1 ч. 15 мин.
Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.)
Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.
За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Стоимость на 2023 год уточняется).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Возвращение в г. Сортавала.
Возвращение в гостиницу.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень — настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Выезд в г. Кемь.
По пути: экскурсия на водопад Кивач.
Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза- дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Пикник на водопаде с ухой + шашлыком + овощная нарезка + чай + выпечка.
20:00 Прибытие в Кемь.
Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.
Свободное время.
Завтрак в ресторане туркомплекса.
Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).
Прибытие в бухту Благополучия.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе на острове.
16:00 Посадка на корабль.
18:00 Возвращение в туркомплекс «Причал» Рабочеостровск.
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21.
В этом случае предоставляется скидка:
Завтрак (завтрак ланч-бокс для туристов, уезжающих ранним поездом до 07:00).
Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Отъезд в Москву поезд №091А Кемь — Москва в 10:10.
В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь — Санкт-Петербург в 06:48.
До новых встреч!
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Петрозаводске и на туркомплексе в г. Кемь.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение за 1 человека
|"Питер Инн "4* /"Причал"
|Двухместный номер/ Двухместный номер (дети до 10 лет)
|40 500/ 37 500
|Одноместный номер
|47 500
|Дополнительное место/ Дополнительное место (дети до 10 лет)
|37 800/ 34 800
Находится в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального вокзала. К услугам гостей отеля Piter Inn круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера оформлены в современном стиле и оснащены кондиционером. В каждом из них установлен телевизор с плоским экраном, телефон и сейф. В собственной ванной комнате предоставляется фен. Из некоторых номеров открывается живописный вид на Онежское озеро.
Туркомплекс «Причал», состоящий из 8 двухэтажных коттеджей, расположен в спокойном месте, с прекрасным видом на Белое море. Имеет удачное местоположение – в 12 км от железнодорожного вокзала станции «Кемь», в стороне от главной дороги и в непосредственной близости от морского причала. Туркомплекс предлагает: ресторан, бар, сауну и сувенирный киоск.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».