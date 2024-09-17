06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.
07:00 Отправление автобуса.
09:00 Авторская трассовая экскурсия «О народах и землях Приладожья».
Гид расскажет об истории возникновения Карелии и прихода славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры.
10:00 Комплекс «Фермерская усадьба».
В «Фермерской усадьбе» можно найти всё, что есть на настоящей ферме — трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь можно устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил.
Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь — святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Узнаем его историю.
13:30 Обед.
В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 450-550 руб.
15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Здесь наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, организована специальная выставка, посвящённая купеческому сословию Олонца.
Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых подвесных пешеходных мостов, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы.
18:00 Интерактивная программа в деревне Киндасово.
Во время интерактивной программы вас познакомят с музыкальной культурой Карелии. Познакомитесь с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Вам покажут знаменитую карельскую куклу Катти да Василь. А также угостят карельской домашней выпечкой с чаем на родниковой воде.
21:00 Прибытие в Петрозаводск.
Заселение в отель, свободное время.
Свободный вечер. Гид подскажет, какие рестораны есть неподалеку от вашего отеля, где гостям предлагают попробовать национальные блюда по старинным рецептам.
Стоимость ужина не входит в стоимость тура.
08:00 Завтрак.
ВАРИАНТ 1: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Вам покажут главные достопримечательности, включая визитную карточку города — набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом.
11:30 Посещение вулкана Гирвас.
Вас ждёт красивая местность с видами на красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопады и заброшенные лодки.
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелиив музее природы.
15:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте по желанию).
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. На территории также обитают северные олени. Вы также сможете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа.
18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
ВАРИАНТ 2. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА КИЖИ (оплачивается дополнительно при покупке тура).
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.
11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами. Полюбуетесь на 22-главую Преображенскую церковь. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремёсла.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
Вы сможете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на «Метеоре» в Петрозаводск.
После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном «Метеоре» и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
09:00 Завтрак в отеле.
12:00 Трансфер на турбазу на берегу озера.
Мы организуем для вас трансфер на турбазу, и вы сможете продолжить свой отдых на свежем воздухе.
08:00 Завтрак.
Свободный день на турбазе или программы отдыха на выбор:
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
08:00 Завтрак и свободное время на турбазе.
После сытного завтрака у вас еще остается время насладиться отдыхом на природе, подготовиться к отъезду и посетить настоящую карельскую баню.
Также можно выбрать одну из экскурсионных программ 4 дня.
12:00 Трансфер до вокзала в Петрозаводске.
18:00 Отправление на поезде в Санкт-Петербург.
Тур предполагает:
На выбор гостям предоставляется два тарифа — уровни «Комфорт» и «Премиум».
В акции кэшбэка участвуют гостиницы: Авиаретро, Денисов мыс, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Спа отель Карелия.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Варианты размещения
|Двухместное
|Одноместное
|Трёхместное (доп. место)
Отели категории «Комфорт» + турбазы
Турбазы: Авиаретро, Денисов мыс, Сямозеро
Отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
|19 750
|27 300
|18 550
Отели категории «Премиум» + турбазы
Турбазы: Авиаретро, Денисов мыс, Сямозеро
Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
|21 950
|31 550
|20 750
Также тур предусматривает следующие скидки и льготы:
|Категория лиц
|Скидка, руб.
|Дети до 7 лет
|300
|Школьники
|250
|Студенты
|100
|Пенсионеры
|250
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Турбазы с размещением на берегу карельских озёр.
Вместимостью от 20 до 60 гостей, они предлагают размещение в комфортабельных номерах или индивидуальных коттеджах. Различные активности на территории баз позволят вам в полной мере насладиться загородным отдыхом: рыбалка и прогулки по озеру, жаркая банька, прокат водного снаряжения, веревочные парки, пикниковые и гриль-зоны… выбирайте тот вид отдыха, который вам по душе — от активного спорта до релакса в гамаке на террасе своего коттеджа.
Документы:
Вещи в дорогу для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы, руб:
|Дети до 7 лет
|300
|Школьники
|250
|Студенты
|100
|Пенсионеры
|250
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
При желании вы можете дополнить свой отдых любой из указанных программ на выбор (оплачивается дополнительно при покупке тура):
ПРОГРАММА 1. СПЛАВ ПО РЕКЕ ШУЯ.
Важно! В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе).
В стоимость включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.
ПРОГРАММА 2. ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЖИП-ТУР К ВУЛКАНУ ГИРВАС И ВОДОПАДУ КИВАЧ.
9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам.
Завтрак в кафе города — по желанию (не входит в стоимость)
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.
10.30 Короткая остановка по пути следования. Для созерцания прекрасных видов на острова Кончезера, открывающихся с горы Сампо.
11.00 Остановка в Марциальных водах. У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.
12.30 ГЭС и вулкан Гирвас — спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС.
13.00 Начало внедорожной части маршрута — вдоль русла Пионерного канала.
Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.
Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.
14.00 Привал и пикник на берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.
16.00 Продолжаем движение.
Совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог — место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».
17.00 Посещение заповедника «Кивач». Осмотр водопада Кивач на реке Суна. Посетим дендрарий и музей карельской природы.
18.00 Выезд в Петрозаводск.
19.00 Прибытие в Петрозаводск.
ПРОГРАММА 3. ПРОГУЛКА НА КАНОЭ ПО ОЗЕРУ БЕЛОЕ.
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
ПРОГРАММА 4. ТРЕККИНГ С СОБАКАМИ ХАСКИ.
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
ПРОГРАММА 5. КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ.
В первый день тура:
06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:25 Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
В последний день тура:
12:00 Трансфер до вокзала в Петрозаводске.