1 день

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец, музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.

07:00 Отправление автобуса.

09:00 Авторская трассовая экскурсия «О народах и землях Приладожья».

Гид расскажет об истории возникновения Карелии и прихода славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры.

10:00 Комплекс «Фермерская усадьба».

В «Фермерской усадьбе» можно найти всё, что есть на настоящей ферме — трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь можно устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил.

Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.

12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.

Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь — святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Узнаем его историю.

13:30 Обед.

В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 450-550 руб.

15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.

Здесь наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, организована специальная выставка, посвящённая купеческому сословию Олонца.

Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых подвесных пешеходных мостов, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы.

18:00 Интерактивная программа в деревне Киндасово.

Во время интерактивной программы вас познакомят с музыкальной культурой Карелии. Познакомитесь с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вам покажут знаменитую карельскую куклу Катти да Василь. А также угостят карельской домашней выпечкой с чаем на родниковой воде.

21:00 Прибытие в Петрозаводск.

Заселение в отель, свободное время.

Свободный вечер. Гид подскажет, какие рестораны есть неподалеку от вашего отеля, где гостям предлагают попробовать национальные блюда по старинным рецептам.

Стоимость ужина не входит в стоимость тура.