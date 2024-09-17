Долгожданный отпуск в Карелии

Если хочется просто расслабиться и отдохнуть

Если хочется просто расслабиться и отдохнуть, но при этом получить яркие впечатления от знакомства с чем-то новым — этот тур идеальный вариант! Вам окажут теплый приём местные жители древнего города Олонец и веселой деревни Киндасово, увидите самые известные природные красоты Прионежья.
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
Долгожданный отпуск в Карелии
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Что вас ожидает 🤩

Посещение питомника ездовых собак и оленьей фермы
Посещение питомника ездовых собак и оленьей фермы
Познакомимся с профессиональным питомником ездовых собак и оленьей фермой
Карельское чаепитие
Карельское чаепитие
Отведаем вкусных карельских блюд в местной деревне и выпьем чая, заваренного на родниковой воде
Тишина карельских озёр
Тишина карельских озёр
Насладимся безмятежным отдыхом на берегу красивейшего озера
Программы отдыха на выбор
Программы отдыха на выбор
Устроим отдых на свой вкус — от прогулок и плавания на каноэ до поездки с ветерком на квадроциклах!
Насыщенные экскурсии
Насыщенные экскурсии
Отправимся в первый карельский город, посетим монастыри, музеи и другие достопримечательности
Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас
Посетим древний потухший вулкан и полюбуемся видом красноватых гранитных скал

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец, музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.

07:00 Отправление автобуса.

09:00 Авторская трассовая экскурсия «О народах и землях Приладожья».

Гид расскажет об истории возникновения Карелии и прихода славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры.

10:00 Комплекс «Фермерская усадьба».

В «Фермерской усадьбе» можно найти всё, что есть на настоящей ферме — трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь можно устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил.

Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.

12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.

Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь — святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Узнаем его историю.

13:30 Обед.

В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 450-550 руб.

15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.

Здесь наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, организована специальная выставка, посвящённая купеческому сословию Олонца.

Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых подвесных пешеходных мостов, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы.

18:00 Интерактивная программа в деревне Киндасово.

Во время интерактивной программы вас познакомят с музыкальной культурой Карелии. Познакомитесь с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вам покажут знаменитую карельскую куклу Катти да Василь. А также угостят карельской домашней выпечкой с чаем на родниковой воде.

21:00 Прибытие в Петрозаводск.

Заселение в отель, свободное время.

Свободный вечер. Гид подскажет, какие рестораны есть неподалеку от вашего отеля, где гостям предлагают попробовать национальные блюда по старинным рецептам.

Стоимость ужина не входит в стоимость тура.

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец, музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец, музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец, музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск
2 день

Экскурсионная программа на выбор. Водопад Кивач и питомник ездовых собак или посещение музея-заповедника Кижи

08:00 Завтрак.

ВАРИАНТ 1: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА.

09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Вам покажут главные достопримечательности, включая визитную карточку города — набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом.

11:30 Посещение вулкана Гирвас.

Вас ждёт красивая местность с видами на красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопады и заброшенные лодки.

13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелиив музее природы.

15:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте по желанию).

16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. На территории также обитают северные олени. Вы также сможете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа.

18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.

ВАРИАНТ 2. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА КИЖИ (оплачивается дополнительно при покупке тура).

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами. Полюбуетесь на 22-главую Преображенскую церковь. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.

Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремёсла.

14:00 Свободное время на острове Кижи.

Вы сможете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.

Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.

15:45 Трансфер на «Метеоре» в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном «Метеоре» и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.

Экскурсионная программа на выбор. Водопад Кивач и питомник ездовых собак или посещение музея-заповедника КижиЭкскурсионная программа на выбор. Водопад Кивач и питомник ездовых собак или посещение музея-заповедника КижиЭкскурсионная программа на выбор. Водопад Кивач и питомник ездовых собак или посещение музея-заповедника Кижи
3 день

Петрозаводск - трансфер на турбазу на берегу озера

09:00 Завтрак в отеле.

12:00 Трансфер на турбазу на берегу озера.

Мы организуем для вас трансфер на турбазу, и вы сможете продолжить свой отдых на свежем воздухе.

Петрозаводск - трансфер на турбазу на берегу озера
4 день

Свободный день на турбазе или экскурсионная программа на выбор

08:00 Завтрак.

Свободный день на турбазе или программы отдыха на выбор:

  • Сплав по р. Шуя;
  • экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач;
  • прогулка на каноэ по озеру Белое;
  • треккинг с собаками хаски;
  • катание на квадроциклах.

Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Свободный день на турбазе или экскурсионная программа на выборСвободный день на турбазе или экскурсионная программа на выборСвободный день на турбазе или экскурсионная программа на выбор
5 день

Свободное время или экскурсионная программа на выбор

08:00 Завтрак и свободное время на турбазе.

После сытного завтрака у вас еще остается время насладиться отдыхом на природе, подготовиться к отъезду и посетить настоящую карельскую баню.

Также можно выбрать одну из экскурсионных программ 4 дня.

12:00 Трансфер до вокзала в Петрозаводске.

18:00 Отправление на поезде в Санкт-Петербург.

Свободное время или экскурсионная программа на выборСвободное время или экскурсионная программа на выбор

Проживание

Тур предполагает:

  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи;
  • проживание в лучших туркомплексах на берегу одного из карельских озёр (2 ночи).

На выбор гостям предоставляется два тарифа — уровни «Комфорт» и «Премиум».

В акции кэшбэка участвуют гостиницы: Авиаретро, Денисов мыс, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Спа отель Карелия.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Варианты размещенияДвухместноеОдноместноеТрёхместное (доп. место)

Отели категории «Комфорт» + турбазы

Турбазы: Авиаретро, Денисов мыс, Сямозеро

Отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика

19 75027 30018 550

Отели категории «Премиум» + турбазы

Турбазы: Авиаретро, Денисов мыс, Сямозеро

Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос

21 95031 55020 750

Также тур предусматривает следующие скидки и льготы:

Категория лицСкидка, руб.
Дети до 7 лет300
Школьники250
Студенты100
Пенсионеры250

Варианты проживания

Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"

2 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"

Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"

2 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"

Турбазы "Авиаретро", "Денисов мыс", "Сямозеро"

2 ночи

Турбазы с размещением на берегу карельских озёр.

Вместимостью от 20 до 60 гостей, они предлагают размещение в комфортабельных номерах или индивидуальных коттеджах. Различные активности на территории баз позволят вам в полной мере насладиться загородным отдыхом: рыбалка и прогулки по озеру, жаркая банька, прокат водного снаряжения, веревочные парки, пикниковые и гриль-зоны… выбирайте тот вид отдыха, который вам по душе — от активного спорта до релакса в гамаке на террасе своего коттеджа.

Турбазы "Авиаретро", "Денисов мыс", "Сямозеро"Турбазы "Авиаретро", "Денисов мыс", "Сямозеро"Турбазы "Авиаретро", "Денисов мыс", "Сямозеро"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги, входящие в стоимость тура:
  • Билеты и экскурсии, входящие в стоимость тура:
Что не входит
  • Оплачивается самостоятельно до начала тура:
  • Оплачивается по желанию на момент бронирования тура:
  • Оплачивается по желанию на месте:
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, площадь Восстания
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу для основной программы:

  • Наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве; рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда — на случай, если у вас не получится поехать в тур.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин, не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.;
  • для сплавов на реке Шуя необходимо иметь при себе запасной комплект одежды и спортивной обуви. При использовании фото, видео аппаратуры рекомендуется иметь при себе герметичную упаковку (плотный полиэтиленовый пакет, который при прохождении порогов, необходимо убрать под спасательный жилет).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы, руб:

Дети до 7 лет300
Школьники250
Студенты100
Пенсионеры250

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 4-й и 5-й дни тура?

При желании вы можете дополнить свой отдых любой из указанных программ на выбор (оплачивается дополнительно при покупке тура):

ПРОГРАММА 1. СПЛАВ ПО РЕКЕ ШУЯ.

  • Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.
  • Выезд от гостиницы «Питер Инн» к началу сплава м. Юманишки (1 час).
  • Инструктаж по технике безопасности — выдача снаряжения (спасательные жилеты, шлемы).
  • Сплав на рафтах по реке Шуя — 8 км (1,5 — 2 час).
  • Прибытие в местечко Поляна — сдача снаряжения — переодевание.
  • Пикник у костра, включающий в себя уху с зеленью, макароны по-флотски, нарезку овощную (помидоры, огурцы), хлеб, минеральную воду, чай, кофе, печенье или сухари. Для взрослых — алкоголь: 50 гр. водки и 50 гр. вина на человека.
  • Трансфер в Петрозаводск (1 час).

Важно! В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе).

В стоимость включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.

ПРОГРАММА 2. ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЖИП-ТУР К ВУЛКАНУ ГИРВАС И ВОДОПАДУ КИВАЧ.

9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам.

Завтрак в кафе города — по желанию (не входит в стоимость)

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.

10.30 Короткая остановка по пути следования. Для созерцания прекрасных видов на острова Кончезера, открывающихся с горы Сампо.

11.00 Остановка в Марциальных водах. У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.

12.30 ГЭС и вулкан Гирвас — спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС.

13.00 Начало внедорожной части маршрута — вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.

Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

14.00 Привал и пикник на берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.

16.00 Продолжаем движение.

Совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог — место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».

17.00 Посещение заповедника «Кивач». Осмотр водопада Кивач на реке Суна. Посетим дендрарий и музей карельской природы.

18.00 Выезд в Петрозаводск.

19.00 Прибытие в Петрозаводск.

ПРОГРАММА 3. ПРОГУЛКА НА КАНОЭ ПО ОЗЕРУ БЕЛОЕ.

  • Трансфер от вашего отеля в Карьяла Парк.
  • Общий сбор и брифинг по технике безопасности.
  • Трансфер к оз. Белое.
  • Прогулки на каноэ по оз. Белое (1,5 часа).
  • Перекус (чаепитие с выпечкой).
  • Купание (в зависимости от сезона).
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

ПРОГРАММА 4. ТРЕККИНГ С СОБАКАМИ ХАСКИ.

  • Трансфер от вашего отеля в Карьяла парк.
  • Встреча гостей в Карьяла Парке.
  • Экскурсия по питомнику собак.
  • Инструктаж по технике безопасности
  • Треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя (3 км).
  • Чаепитие с выпечкой.
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

ПРОГРАММА 5. КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ.

  • Трансфер от вашего отеля в Карьяла парк.
  • Встреча в Карьяла Парк.
  • Общий брифинг.
  • Теория и основные правила управления квадроциклом и инструктаж по технике безопасности.
  • Подбор экипировки.
  • Практические занятия — базовый курс управления квадроциклом.
  • Движение по маршруту.
  • Сдача снаряжения и переодевание.
  • Чаепитие с выпечкой.
  • Трансфер в Петрозаводск.
Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.

07:25 Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

В последний день тура:

12:00 Трансфер до вокзала в Петрозаводске.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Андрей
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Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Река Шуя - самая популярная река Карелии вблизи Петрозаводска
пл. Гагарина, 2a
17 сен
24 сен
9 500 за 1 человека
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