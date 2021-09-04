Испытайте настоящий драйв и адреналин, путешествуя по Карелии. Сначала вы будете передвигаться на велосипедах и моторафтах, далее вас ждет спуск на байдарках и посещение Рускеальского мраморного карьера, а далее сплав к знаменитому Ладожскому озеру и восхождение на гору, откуда видны просторы Ладоги и Валаамский архипелаг.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день Выезд на велосипедах: п. Харлу – оз. Ятяскелампи

Сбор группы в Сортавала по прибытию поезда 160В в 8:28 на ж/д вокзале со стороны перрона. Трансфер в п. Харлу, 250 км. В пути завтрак на форелеводческом хозяйстве. Трансфер на начало маршрута. Подготовка велоснаряжения к походу, инструктаж по технике безопасности. Все дни на велочасти вещи перевозит машина сопровождения. Выезд на маршрут на велосипедах: п. Харлу – оз. Ятяскелампи, 14 км. Ужин и ночлег в полевых условиях.

2 день Осмотр Рускеальского мраморного каньона

Завтрак. Выезд по маршруту на велосипедах: оз. Ятяскелампи – д. Саркисюрья – вдп. Рускеала – п. Рускеала – горный парк «Рускеала» – оз. Маткаселькялампи, 25 км. Перекус с горячим чаем в пути. Осмотр Рускеальского мраморного каньона. Рускальские водопады – необыкновенно живописное место, где проходили съёмки знаменитого фильма "А зори здесь тихие" (1972 г.). Мраморный каньон – памятник культурного наследия России, официально включенный в этот список в 1998 г. Уникальный природный объект является также и памятником индустриальной истории четырех народов – карелов, шведов, русских и финнов. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную "чашу" в сплошном массиве мрамора, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет. Природное окружение каньона (бывшего карьера по добыче облицовочного и кальцитового мрамора) в значительной части состоит из представителей животного и растительного миров, занесенных в "Красную книгу" Карелии и России. Ужин и ночлег в полевых условиях.

3 день Посещение архитектурного комплекса бывшей финской ГЭС

Завтрак. Выезд по маршруту на велосипедах: оз. Маткаселькялампи – д. Киркколахти – д. Алалампи – п. Хямекоски (осмотр финской ГЭС), 42 км. Посещение Единственного зоопарка в Карелии, где вы можете познакомиться с огромным разнообразием фауны России и других стран. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус. Посетив архитектурный комплекс бывшей финской ГЭС (1937 г.), Вы будете очарованы мощью воды и умением финских строителей использовать природные водопады, не нарушая баланс с природой. Ужин и ночлег в полевых условиях.

4 день Сплав на байдарках по реке Янис

Завтрак. Выезд на велосипедах на начало сплава, 2 км. Велопутешествие заканчивается, начинается сплав на байдарках по реке Янис. Экипировка, инструктаж по технике безопасности. Тренировочные занятия на воде. Сплав на байдарках по р. Янисйоки на байдарках: оз. Янисъярви – шиверы – каньон Хемякоски (осмотр) – п. Харлу, 10 км. Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус. Озеро Янисъярви расположено на юго-западе Карелии. Озеро уникально в своём роде. Некоторые исследователи считают, что Янисъярви — это разрушенный метеоритный кратер. Но какая бы то ни была древняя история озера Янисъярви, сейчас оно поражает своей красотой и живописностью окрестных островов, коих насчитывается до сорока. Река Янисйоки берет свое начало в оз. Янисъярви. Названия реки и озера имеют одно происхождение и в переводе с финского «янис» означает «заяц». Ужин и ночлег в полевых условиях.

5 день Выход в Ладожское озеро на мотолодках

Завтрак. Сплав на байдарках по р. Янисйоки: п. Харлу – п. Ляскеля – Ладожское озеро, 12 км. Окончание сплава на байдарках. Выход в Ладожское озеро на мотолодках. Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам, 10км. Перекус в пути. Ладожское озеро – это самое крупное озеро Европы. Оно богато островами – до 500 островов площадью до 300 кв.км. Ожерелье островов разделено между собой лабиринтом проливов (шхер). Тридцать две реки несут свои воды в Ладогу. Ладожское озеро без преувеличения можно назвать кладовой энергии солнца. Ужин и ночлег в полевых условиях на острове в Ладожских шхерах.

6 день Путешествие по Ладожским шхерам. Восхождение на гору Айно

Завтрак. Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам (кольцевой маршрут). Восхождение на самую высокую точку Ладожских шхер, г. Айно, с видом на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг. Обед в полевых условиях. Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые рифовые горы. Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров. Осмотр острова Пеллотсари, где до Зимней войны (1939-1940 гг) находились финские хутора. Ужин и ночлег в палатках на острове в Ладожских шхерах.

7 день Возвращение в г. Сортавала