Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии

Испытайте настоящий драйв и адреналин, путешествуя по Карелии

5
3 отзыва
Испытайте настоящий драйв и адреналин, путешествуя по Карелии.

Сначала вы будете передвигаться на велосипедах и моторафтах, далее вас ждет спуск на байдарках и посещение Рускеальского мраморного карьера, а далее сплав к знаменитому Ладожскому озеру и восхождение на гору, откуда видны просторы Ладоги и Валаамский архипелаг.
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Дорога к Ладоге. Велотур, сплав, восхождение и экскурсии
Ближайшие даты:
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Описание

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
Выезд на велосипедах: п. Харлу – оз. Ятяскелампи

Сбор группы в Сортавала по прибытию поезда 160В в 8:28 на ж/д вокзале со стороны перрона.

Трансфер в п. Харлу, 250 км.

В пути завтрак на форелеводческом хозяйстве.

Трансфер на начало маршрута.

Подготовка велоснаряжения к походу, инструктаж по технике безопасности.

Все дни на велочасти вещи перевозит машина сопровождения.

Выезд на маршрут на велосипедах: п. Харлу – оз. Ятяскелампи, 14 км.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Выезд на велосипедах: п. Харлу – оз. ЯтяскелампиВыезд на велосипедах: п. Харлу – оз. ЯтяскелампиВыезд на велосипедах: п. Харлу – оз. ЯтяскелампиВыезд на велосипедах: п. Харлу – оз. Ятяскелампи
2 день
Осмотр Рускеальского мраморного каньона

Завтрак.

Выезд по маршруту на велосипедах: оз. Ятяскелампи – д. Саркисюрья – вдп. Рускеала – п. Рускеала – горный парк «Рускеала» – оз. Маткаселькялампи, 25 км.

Перекус с горячим чаем в пути. 

Осмотр Рускеальского мраморного каньона.

Рускальские водопады – необыкновенно живописное место, где проходили съёмки знаменитого фильма "А зори здесь тихие" (1972 г.).

Мраморный каньон – памятник культурного наследия России, официально включенный в этот список в 1998 г.

Уникальный природный объект является также и памятником индустриальной истории четырех народов – карелов, шведов, русских и финнов.

Подобного памятника, представляющего собой рукотворную "чашу" в сплошном массиве мрамора, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.

Природное окружение каньона (бывшего карьера по добыче облицовочного и кальцитового мрамора) в значительной части состоит из представителей животного и растительного миров, занесенных в "Красную книгу" Карелии и России.

Ужин и ночлег в полевых условиях. 

Осмотр Рускеальского мраморного каньонаОсмотр Рускеальского мраморного каньонаОсмотр Рускеальского мраморного каньонаОсмотр Рускеальского мраморного каньона
3 день
Посещение архитектурного комплекса бывшей финской ГЭС

Завтрак.

Выезд по маршруту на велосипедах: оз. Маткаселькялампи – д. Киркколахти – д. Алалампи – п. Хямекоски (осмотр финской ГЭС), 42 км.

Посещение Единственного зоопарка в Карелии, где вы можете познакомиться с огромным разнообразием фауны России и других стран.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Посетив архитектурный комплекс бывшей финской ГЭС (1937 г.), Вы будете очарованы мощью воды и умением финских строителей использовать природные водопады, не нарушая баланс с природой.

Ужин и ночлег в полевых условиях. 

Посещение архитектурного комплекса бывшей финской ГЭСПосещение архитектурного комплекса бывшей финской ГЭСПосещение архитектурного комплекса бывшей финской ГЭСПосещение архитектурного комплекса бывшей финской ГЭС
4 день
Сплав на байдарках по реке Янис

Завтрак.

Выезд на велосипедах на начало сплава, 2 км. 

Велопутешествие заканчивается, начинается сплав на байдарках по реке Янис.

Экипировка, инструктаж по технике безопасности.

Тренировочные занятия на воде.

Сплав на байдарках  по р. Янисйоки на байдарках: оз. Янисъярви – шиверы – каньон Хемякоски (осмотр) – п. Харлу, 10 км.

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Озеро Янисъярви расположено на юго-западе Карелии. Озеро уникально в своём роде.

Некоторые исследователи считают, что Янисъярви — это разрушенный метеоритный кратер.

Но какая бы то ни была древняя история озера Янисъярви, сейчас оно поражает своей красотой и живописностью окрестных островов, коих насчитывается до сорока.

Река Янисйоки берет свое начало в оз. Янисъярви.

Названия реки и озера имеют одно происхождение и в переводе с финского «янис» означает «заяц».

Ужин и ночлег в полевых условиях.  

Сплав на байдарках по реке ЯнисСплав на байдарках по реке ЯнисСплав на байдарках по реке Янис
5 день
Выход в Ладожское озеро на мотолодках

Завтрак.

Сплав на байдарках по р. Янисйоки: п. Харлу – п. Ляскеля – Ладожское озеро, 12 км.

Окончание сплава на байдарках. 

Выход в Ладожское озеро на мотолодках.

Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам, 10км.

Перекус в пути.

Ладожское озеро – это самое крупное озеро Европы.

Оно богато островами – до 500 островов площадью до 300 кв.км.

Ожерелье островов разделено между собой лабиринтом проливов (шхер).

Тридцать две реки несут свои воды в Ладогу.

Ладожское озеро без преувеличения можно назвать кладовой энергии солнца.

Ужин и ночлег в полевых условиях на острове в Ладожских шхерах.

Выход в Ладожское озеро на мотолодках
6 день
Путешествие по Ладожским шхерам. Восхождение на гору Айно

Завтрак.

Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам (кольцевой маршрут).

Восхождение на самую высокую точку Ладожских шхер, г. Айно, с видом на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг.

Обед в полевых условиях.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые рифовые горы.

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Осмотр острова Пеллотсари, где до Зимней войны (1939-1940 гг) находились финские хутора.

Ужин и ночлег в палатках на острове в Ладожских шхерах.

Путешествие по Ладожским шхерам. Восхождение на гору Айно
7 день
Возвращение в г. Сортавала

Завтрак.

Выход на моторафтах в п. Ляскеля, 12 км.

В пути перекус.

Трансфер в г. Сортавала.

В пути ужин на форелеводческом хозяйстве.

19:30 Прибытие на ж/д вокзал г. Сортавала, отправление вечерними поездами.

Возвращение в г. СортавалаВозвращение в г. Сортавала

Проживание

Тур предусматривает ночевки в 4-хместных туристических палатках. Заселение в палатки – по 3 человека, каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик. 

О необходимости 2-хместной палатки сообщайте при оформлении тура.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для велопохода: велосипеда, шлема, яркой жилетки
  • Машина сопровождения на велочасти маршрута
  • Прокат снаряжения для сплава: байдарок, вёсел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, лодок, лодочного мотора
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сортавала и обратно
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 500 руб. /тур, оплачивается при бронировании тура
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 р. /чел. /сутки)
  • Стоянка автомобиля в пос. Ляскеля – от 200 руб. /сутки (цена ориентировочная)
  • Для участников из Санкт-Петербурга возможно организовать индивидуальный трансфер: к «Ласточке» на станцию Сортавала до места старта п. Харлу (в пути 30-40 мин.). Такси: 1 000 руб. /легковой автомобиль
Место начала и завершения?
г. Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак без станка или дорожную сумку.

2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).

3. Одежда во время активного велодня:

  • плотные штаны – 2 пары (не джинсы);
  • тонкая флисовая кофта или футболка (в зависимости от прогноза погоды);
  • легкая ветровка (одежда должна "дышать");
  • велосипедные перчатки (рекомендуем, но не обязательно);
  • велошорты (рекомендуем, но не обязательно);
  • дождевик или мембранная куртка (на случай непогоды);
  • 2-3 пары обычных носков;
  • головной убор (кепка или бандана). Помните, что во время ходового дня у вас на голове ещё будет каска.

4. Комплект одежды для переодевания после сплава и вело дня:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка/бандана/баф;
  • комплект запасного нижнего белья.

5. Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

6. Удобная обувь без каблуков, 4 пары:

  • одна для сплава по реке;
  • вторая для вело части (обувь должна полностью закрывать ступню, сандалии – запрещены);
  • третья для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь),
  • четвертая –"городская".

7. Личные вещи:

  • репелленты (комары, мошка);
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
  • индивидуальная аптечка;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).

8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.

9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

10. Можно взять фотоаппарат, будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.

Помните, что у вас всегда должен оставаться 1 комплект сухой одежды. Обязательно посмотрите прогноз погоды перед поездкой. Более практична синтетическая, быстросохнущая одежда. Дождевик должен быть плотным и надежным. Одежда, в которой вы будете передвигаться в течение дня, должна закрывать локти и колени, а также быть достаточно плотной, чтобы ее не могли прокусить комары/мошки.

Будет ли машина сопровождения на маршруте?

Все дни на велочасти вещи перевозит машина сопровождения.

Какие скидки есть в туре?

Скидка при участии с личным велосипедом – 900 р. /чел.

Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?

На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.

Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.

В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.

Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.

На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).

На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.

Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

Как организовано питание на маршруте?

Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.

Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.

Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Маршрут заявлен в МЧС.

При движении группы по маршруту на велосипедах каждый участник одет в яркий веложилет и велошлем.

Необходимо соблюдать ПДД и следовать инструкции по ТБ.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

Инструктор имеет право корректировать маршрут движения в зависимости от физической подготовки группы и погодных условий.

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, при прохождении опасных порогов – в касках.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

На данном туре необходима физическая подготовка, так как велопробеги довольно большие (до 40 км в день).

Данное предложение не рекомендовано для людей с хроническими заболеваниями/травмами колен, суставов и т. п.

На сплаве на байдарках нужно быть готовым грести на реке и в пороге – это главное условие управляемости байдарки.

На маршрут допускаются дети с 12 лет в сопровождении родителей.

Самая маленькая рама велосипеда, которая у нас есть – это рама 15, что соответствует росту примерно 160 см. Если рост Вашего ребенка менее 155 см, он не сможет принять участие в туре на нашем велосипеде.

Какое предоставляется групповое снаряжение?

1. Снаряжение для велопохода:
– Велосипед «FELT Q 250», Alpinebikе», «SLY» – горный велосипед, технические характеристики которого делают возможным использование в условиях пересеченной местности. Тормоза V-brake дисковые механические;
– Велорюкзак, яркий жилет, шлем – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

2. Снаряжение для сплава:
– Байдарки «Ватерфлай-3» – трехместные, надувные байдарки для сплава. Обладают высокой устойчивостью и хорошей управляемостью в порогах, то есть подходят для новичков. Изготовлены из прочных ПВХ материалов;
– Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

3. Снаряжение для водного путешествия:
– Лодки «Мнев»-550 (мотолодки) – специальные надувные лодки для передвижения по озерам. Мотолодки специально предназначены для коммерческого использования, имеют крепления для подвесного мотора;
– Лодочные моторы: «Yamaha», « Tohatsu», 15 л. с.;
– Весла, спасжилеты – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

4. Снаряжение для лагеря:
– Палатки – четырехместные. На палатку выдается необходимое количество теплоизоляционных ковриков;
– Спальники – температурный режим оптимальный для времени проведения тура. Если Вы берете личный спальник, стоит предупредить фирму заранее;
– Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый мобильный сигнал есть на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС».

Связь может пропадать местами. Просьба предупредить родных.

Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?

На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство. Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.

Если у меня есть своя палатка и спальник, полагается ли мне скидка?

Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение. Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.

Каковы правила поведения на воде?

Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.

Перед выходом на воду:

  • прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
  • подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
  • займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.

Общие правила на воде:

  • не курите в судне;
  • не распивайте спиртные напитки на воде;
  • всегда собирайте свободные веревки;
  • следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
  • тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
  • не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
  • всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
  • закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
  • на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
  • запрещается купаться и нырять с судна;
  • соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
  • можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
  • выполняйте команды и распоряжения инструктора;
  • не превышать нормативное количество человек в судне;
  • при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
  • не находитесь на воде во время грозы.

При прохождении порогов:

  • каждый может отказаться от прохождения порога;
  • перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
  • обязательно застегните спасжилет и каску;
  • проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
  • закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
  • не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
  • выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
  • не перемещайтесь по судну;
  • не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
  • не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.

При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.

  • оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
  • если Ваше или страховочное судно рядом – подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
  • если судно далеко, но Вам метнули спасконец – возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
  • если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается – развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
  • если Вас не отпускает «бочка» – задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
  • не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
  • не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
  • если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Каковы правила поведения на веломаршруте?

Велотуристу часто приходится ездить по дорогам, в том числе и с интенсивным движением. Поэтому, необходимо знать и уметь применять на практике Правила дорожного движения (ПДД).

Общие правила:

  • при движении на велосипеде турист должен находиться в ярком жилете и шлеме;
  • велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд как возможно правее. Допускается движение по обочинам, если это не создает помех пешеходам;
  • иногда, в случае поломки или травмы, приходится идти по дорогам с велосипедом пешком. Лица, ведущие велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств;
  • колонны велосипедистов, при движении по проезжей части, должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов;
  • для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 – 100 метров;
  • темп и порядок движения определяет инструктор;
  • всегда соблюдайте необходимую для остановки дистанцию до подвижного или неподвижного объекта;
  • соотносите необходимый тормозной путь и усилия торможения с состоянием дороги.

Езда в дождливую (влажную) погоду:

  • в дождливую (влажную) погоду тормоза работают с меньшей эффективностью, чем в сухую, поэтому нужно принять во внимание увеличение тормозного пути;
  • в условиях мокрой погоды снижается видимость и сцепление с дорогой;
  • при поворотах на скользких поверхностях нужно снижать скорость;
  • берегите подшипники от попадания в них влаги.

Специальные знаки при движении на велосипеде:

  • поворот или перестроение направо: вытянутая правая рука либо вытянутая и согнутая в локте левая;
  • поворот или перестроение налево: вытянутая левая рука либо вытянутая и согнутая в локте правая;
  • остановка: поднятая вверх рука (любая);
  • ямы справа: опущенная вниз правая рука;
  • ямы слева: опущенная вниз левая рука;
  • знаки первым подает ведущий, члены группы их немедленно повторяют.

Не стоит дожидаться, пока вы проедете или увидите яму, надо подавать знак немедленно за следующим перед вами велотуристом. Ведущий (или одиночный велосипедист) должен подавать знаки заблаговременно.

Запрещается:

  • обгонять инструктора (исключение, если инструктор определил Вас ведущим колонну);
  • ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
  • буксировка велосипедов;
  • движение по встречной полосе;
  • управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием наркотических и психотропных веществ;
  • пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без рук.
Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.

Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.

Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.

Необходимо осматривать одежду каждые два часа.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
4 сен 2021
Великолепно!
Это превзошло все мои ожидания. Эмоции зашкаливают. Так много новых незабываемых впечатлений! Полное погружение в природу, прекрасная возможность испробовать разные виды активного туризма. Особенно это хорошо для начинающих, неискушенных туристов (какой являюсь я))). Несмотря на поздний август, дожди и довольно холодные ночи, несмотря на постоянно мокрые одежду и обувь, мы всё смогли, всё преодолели, у нас всё получилось!!!
Спасибо организаторам тура!
Отдельное спасибо прекрасным инструкторам Андрею, Дмитрию, Леониду, и Юлечке. Ребята выкладывались на все 100! Андрей - главный по улыбкам и байдаркам, строгий, но справедливый; Леонид - лучший в мире банщик, виртуозный капитан мотолодки и заядлый грибник; Дмитрий - наш велосипедный босс, шеф-повар, человек, умеющий быть одновременно всюду и делать сразу все: чистить, резать, варить, ставить палатку, разжигать костер, рубить дрова, чинить велосипед, лечить, поддерживать, рулить…..; Юлечка - добрая, тихая, скромная, незаметная помощница и психологическая поддержка, особенно для тех, кто отстает)))
Всем-всем очень рекомендую этот незабываемый тур ДОРОГА К ЛАДОГЕ.
Я
22 авг 2021
Прекрасный тур! Ездили компанией в начале августа. Очень понравилось. Организация на высочайшем уровне. Если вдруг понимаете, что не можете третий день ехать на великах (как мы с подругой), то вас не кинут, отвезут на машине до следующей стоянки и скучать не дадут. Это оказалось очень полезной и приятной опцией) Всем рекомендую! Природа, атмосфера, эмоции)))
А
8 авг 2021
Супер - отдых! Все понравилось от вело- части до сплава и Ладоги! Заботливые инструктора, вкусная еда, красивая природа! Незабываемая неделя вдали от гаджетов наедине с природой)

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