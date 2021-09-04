При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Сбор группы в Сортавала по прибытию поезда 160В в 8:28 на ж/д вокзале со стороны перрона.
Трансфер в п. Харлу, 250 км.
В пути завтрак на форелеводческом хозяйстве.
Трансфер на начало маршрута.
Подготовка велоснаряжения к походу, инструктаж по технике безопасности.
Все дни на велочасти вещи перевозит машина сопровождения.
Выезд на маршрут на велосипедах: п. Харлу – оз. Ятяскелампи, 14 км.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Выезд по маршруту на велосипедах: оз. Ятяскелампи – д. Саркисюрья – вдп. Рускеала – п. Рускеала – горный парк «Рускеала» – оз. Маткаселькялампи, 25 км.
Перекус с горячим чаем в пути.
Осмотр Рускеальского мраморного каньона.
Рускальские водопады – необыкновенно живописное место, где проходили съёмки знаменитого фильма "А зори здесь тихие" (1972 г.).
Мраморный каньон – памятник культурного наследия России, официально включенный в этот список в 1998 г.
Уникальный природный объект является также и памятником индустриальной истории четырех народов – карелов, шведов, русских и финнов.
Подобного памятника, представляющего собой рукотворную "чашу" в сплошном массиве мрамора, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.
Природное окружение каньона (бывшего карьера по добыче облицовочного и кальцитового мрамора) в значительной части состоит из представителей животного и растительного миров, занесенных в "Красную книгу" Карелии и России.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Выезд по маршруту на велосипедах: оз. Маткаселькялампи – д. Киркколахти – д. Алалампи – п. Хямекоски (осмотр финской ГЭС), 42 км.
Посещение Единственного зоопарка в Карелии, где вы можете познакомиться с огромным разнообразием фауны России и других стран.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Посетив архитектурный комплекс бывшей финской ГЭС (1937 г.), Вы будете очарованы мощью воды и умением финских строителей использовать природные водопады, не нарушая баланс с природой.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Выезд на велосипедах на начало сплава, 2 км.
Велопутешествие заканчивается, начинается сплав на байдарках по реке Янис.
Экипировка, инструктаж по технике безопасности.
Тренировочные занятия на воде.
Сплав на байдарках по р. Янисйоки на байдарках: оз. Янисъярви – шиверы – каньон Хемякоски (осмотр) – п. Харлу, 10 км.
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Озеро Янисъярви расположено на юго-западе Карелии. Озеро уникально в своём роде.
Некоторые исследователи считают, что Янисъярви — это разрушенный метеоритный кратер.
Но какая бы то ни была древняя история озера Янисъярви, сейчас оно поражает своей красотой и живописностью окрестных островов, коих насчитывается до сорока.
Река Янисйоки берет свое начало в оз. Янисъярви.
Названия реки и озера имеют одно происхождение и в переводе с финского «янис» означает «заяц».
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на байдарках по р. Янисйоки: п. Харлу – п. Ляскеля – Ладожское озеро, 12 км.
Окончание сплава на байдарках.
Выход в Ладожское озеро на мотолодках.
Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам, 10км.
Перекус в пути.
Ладожское озеро – это самое крупное озеро Европы.
Оно богато островами – до 500 островов площадью до 300 кв.км.
Ожерелье островов разделено между собой лабиринтом проливов (шхер).
Тридцать две реки несут свои воды в Ладогу.
Ладожское озеро без преувеличения можно назвать кладовой энергии солнца.
Ужин и ночлег в полевых условиях на острове в Ладожских шхерах.
Завтрак.
Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам (кольцевой маршрут).
Восхождение на самую высокую точку Ладожских шхер, г. Айно, с видом на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг.
Обед в полевых условиях.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые рифовые горы.
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Осмотр острова Пеллотсари, где до Зимней войны (1939-1940 гг) находились финские хутора.
Ужин и ночлег в палатках на острове в Ладожских шхерах.
Завтрак.
Выход на моторафтах в п. Ляскеля, 12 км.
В пути перекус.
Трансфер в г. Сортавала.
В пути ужин на форелеводческом хозяйстве.
19:30 Прибытие на ж/д вокзал г. Сортавала, отправление вечерними поездами.
Тур предусматривает ночевки в 4-хместных туристических палатках. Заселение в палатки – по 3 человека, каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
О необходимости 2-хместной палатки сообщайте при оформлении тура.
1. Рюкзак без станка или дорожную сумку.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).
3. Одежда во время активного велодня:
4. Комплект одежды для переодевания после сплава и вело дня:
5. Одежда для ночлега в палатке:
6. Удобная обувь без каблуков, 4 пары:
7. Личные вещи:
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Помните, что у вас всегда должен оставаться 1 комплект сухой одежды. Обязательно посмотрите прогноз погоды перед поездкой. Более практична синтетическая, быстросохнущая одежда. Дождевик должен быть плотным и надежным. Одежда, в которой вы будете передвигаться в течение дня, должна закрывать локти и колени, а также быть достаточно плотной, чтобы ее не могли прокусить комары/мошки.
Все дни на велочасти вещи перевозит машина сопровождения.
Скидка при участии с личным велосипедом – 900 р. /чел.
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
Маршрут заявлен в МЧС.
При движении группы по маршруту на велосипедах каждый участник одет в яркий веложилет и велошлем.
Необходимо соблюдать ПДД и следовать инструкции по ТБ.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Инструктор имеет право корректировать маршрут движения в зависимости от физической подготовки группы и погодных условий.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, при прохождении опасных порогов – в касках.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
На данном туре необходима физическая подготовка, так как велопробеги довольно большие (до 40 км в день).
Данное предложение не рекомендовано для людей с хроническими заболеваниями/травмами колен, суставов и т. п.
На сплаве на байдарках нужно быть готовым грести на реке и в пороге – это главное условие управляемости байдарки.
На маршрут допускаются дети с 12 лет в сопровождении родителей.
Самая маленькая рама велосипеда, которая у нас есть – это рама 15, что соответствует росту примерно 160 см. Если рост Вашего ребенка менее 155 см, он не сможет принять участие в туре на нашем велосипеде.
1. Снаряжение для велопохода:
– Велосипед «FELT Q 250», Alpinebikе», «SLY» – горный велосипед, технические характеристики которого делают возможным использование в условиях пересеченной местности. Тормоза V-brake дисковые механические;
– Велорюкзак, яркий жилет, шлем – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
2. Снаряжение для сплава:
– Байдарки «Ватерфлай-3» – трехместные, надувные байдарки для сплава. Обладают высокой устойчивостью и хорошей управляемостью в порогах, то есть подходят для новичков. Изготовлены из прочных ПВХ материалов;
– Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
3. Снаряжение для водного путешествия:
– Лодки «Мнев»-550 (мотолодки) – специальные надувные лодки для передвижения по озерам. Мотолодки специально предназначены для коммерческого использования, имеют крепления для подвесного мотора;
– Лодочные моторы: «Yamaha», « Tohatsu», 15 л. с.;
– Весла, спасжилеты – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
4. Снаряжение для лагеря:
– Палатки – четырехместные. На палатку выдается необходимое количество теплоизоляционных ковриков;
– Спальники – температурный режим оптимальный для времени проведения тура. Если Вы берете личный спальник, стоит предупредить фирму заранее;
– Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Устойчивый мобильный сигнал есть на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС».
Связь может пропадать местами. Просьба предупредить родных.
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство. Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение. Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
Общие правила на воде:
При прохождении порогов:
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
Велотуристу часто приходится ездить по дорогам, в том числе и с интенсивным движением. Поэтому, необходимо знать и уметь применять на практике Правила дорожного движения (ПДД).
Общие правила:
Езда в дождливую (влажную) погоду:
Специальные знаки при движении на велосипеде:
Не стоит дожидаться, пока вы проедете или увидите яму, надо подавать знак немедленно за следующим перед вами велотуристом. Ведущий (или одиночный велосипедист) должен подавать знаки заблаговременно.
Запрещается:
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.