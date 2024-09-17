Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера

Экскурсионный тур «Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера» на 5 дней

Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
Экскурсионный тур в Карелию с проживанием на берегу озера
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Что вас ожидает 🤩

Захватывающие виды горного парка "Рускеала"
Захватывающие виды горного парка "Рускеала"
Прогуляемся по самой известной достопримечательности Карелии и восхитимся живописным видам
Шум водопадов Ахвенкоски
Шум водопадов Ахвенкоски
Увидим каскад красивейших карельских водопадов
Посещение форелевого хозяйства
Посещение форелевого хозяйства
Отправимся за вкусными сувенирами из форели
Тишина карельских озёр
Тишина карельских озёр
Насладимся безмятежным отдыхом на берегу красивейшего озера
Путешествие на ретропоезде
Путешествие на ретропоезде
Окунёмся в дух исторического путешествия и отправимся в Сортавалу под стук колёс
Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас
Посетим древний потухший вулкан и полюбуемся видом красноватых гранитных скал

Описание

Идеальный вариант, если хочется просто расслабиться и отдохнуть – и при этом получить яркие впечатления от знакомства с чем-то новым! Вас ждёт идеальное сочетание экскурсий и отдыха на турбазе, где можно забыть о шуме городов, насладиться радостями лета и надышаться свежим лесным воздухом.

Программа тура по дням

1 день

Свободный день на берегу озера

07:50 Прибытие поездом №018 “Карелия”.

12:00 Трансфер на турбазу на берегу озера.

В этот день вас ожидает свободное время на природе загородом.

Благодаря выгодному расположению турбазы вы сможете отдохнуть так, как сами захотите:

  • Покататься на лодке по озеру. Несмотря на то, что Сямозеро находится всего в часе езды от Петрозаводска, его экология не затронута какими-либо гидротехническими сооружениями или предприятиями.
  • Отправиться на рыбалку. Сямозеро богато разными видами рыбы, именно поэтому рыбалка здесь считается крайне увлекательной.
  • Приготовить мясо или овощи на открытом огне или углях. В удобной крытой беседке есть мангал и уютная зона отдыха.
Свободный день на берегу озераСвободный день на берегу озераСвободный день на берегу озера
2 день

Свободный день на турбазе или экскурсионная программа на выбор

09:00 Завтрак.

Свободный день на турбазе или программы отдыха на выбор:

  • Сплав по р. Шуя;
  • экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач;
  • прогулка на каноэ по озеру Белое;
  • треккинг с собаками хаски;
  • катание на квадроциклах.

Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Свободный день на турбазе или экскурсионная программа на выборСвободный день на турбазе или экскурсионная программа на выборСвободный день на турбазе или экскурсионная программа на выбор
3 день

Свободное время, Петрозаводск

09:00 Завтрак и свободное время на турбазе.

После сытного завтрака у вас еще остается время насладиться отдыхом на природе и по желанию:

  • Посетить настоящую карельскую баню. Это не только приятный отдых, но и признанная народная здравница. Баня занимала особенное место на протяжении всей жизни карела, с ней связано множество легенд, ритуалов и примет.
  • Прокатиться на катамаранах. В солнечную безветренную погоду, мы предлагаем вам выйти на озеро на водном велосипеде. Вы сможете отдохнуть на волнах, позагорать и насладится красотой озера.

12:00 Трансфер в Петрозаводск.

Заселение в отель.

Свободное время.

Свободное время, ПетрозаводскСвободное время, ПетрозаводскСвободное время, Петрозаводск
4 день

Экскурсионная программа на выбор. Водопад Кивач и питомник ездовых собак или посещение музея-заповедника Кижи

08:00 Завтрак.

ВАРИАНТ 1: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА.

09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Вам покажут главные достопримечательности, включая визитную карточку города — набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом.

11:30 Посещение вулкана Гирвас.

Вас ждёт красивая местность с видами на красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопады и заброшенные лодки.

13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелиив музее природы.

15:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте по желанию).

16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. На территории также обитают северные олени. Вы также сможете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа.

18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.

ВАРИАНТ 2. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА КИЖИ (оплачивается дополнительно при покупке тура).

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами. Полюбуетесь на 22-главую Преображенскую церковь. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.

Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремёсла.

14:00 Свободное время на острове Кижи.

Вы сможете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.

Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.

15:45 Трансфер на «Метеоре» в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном «Метеоре» и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.

Экскурсионная программа на выбор. Водопад Кивач и питомник ездовых собак или посещение музея-заповедника КижиЭкскурсионная программа на выбор. Водопад Кивач и питомник ездовых собак или посещение музея-заповедника КижиЭкскурсионная программа на выбор. Водопад Кивач и питомник ездовых собак или посещение музея-заповедника Кижи
5 день

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - магазин форелевого хозяйства - Ж/Д вокзал Сортавала

08:00 Завтрак в отеле

12:30 Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры.

По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера, где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой.

14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.

Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых — военная драма «А зори здесь тихие…».

По желанию, за доп. плату вы сможете посетить экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами прямо над водопадами.

15:15 Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время.

На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка. Он проведёт по штольням и пещерам и покажет самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии.

В конце экскурсии гид подскажет, как обнаружить следующие достопримечательности: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.

Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона;
  • тайные тропы земли Калевала;
  • водная прогулка по Мраморному озеру;
  • попробовать активные развлечения в горном парке;
  • отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру;
  • посетить сувенирные ряды и уютные кафе.

17:00 Отправление ретропоезда из «Рускеалы».

Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на поезде с настоящим паровозом и старинными интерьерами.

В высокий сезон билеты на ретропоезд желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.

18:00 Выезд автобуса из горного парка.

Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.

Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.

Встреча с гидом в Сортавала туристов с поезда (если вы приобретали билет на ретропоезд).

Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.

На обратном пути мы заедем за карельскими дарами, которые понравятся вашей семье и друзьям больше, чем магнит на холодильник.

Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств.

В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.

19:00 Встреча у вокзала в Сортавале туристов с ретропоезда.

При желании туристы могут отсоединиться в г. Сортавала или доехать в Санкт-Петербург на автобусе.

Отправление в Санкт-Петербург.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:30 – ст. м. «Озерки»

Конечная остановка: 00:00 – ст. м. «Площадь Восстания»

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - магазин форелевого хозяйства - Ж/Д вокзал СортавалаПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - магазин форелевого хозяйства - Ж/Д вокзал СортавалаПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - магазин форелевого хозяйства - Ж/Д вокзал Сортавала

Проживание

Тур предполагает:

  • Проживание в отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи;
  • проживание в туркомплексах на берегу одного из карельских озёр (2 ночи).

На выбор гостям предоставляется два тарифа — уровни «Комфорт» и «Премиум».

В акции кэшбэка участвуют гостиницы: Авиаретро, Денисов мыс, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Спа отель Карелия.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Варианты размещенияДвухместноеОдноместноеТрёхместное (доп. место)

Отели категории «Комфорт» + турбазы

Турбазы: Авиаретро, Денисов мыс, Сямозеро

Отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика

19 75027 30018 550

Отели категории «Премиум» + турбазы

Турбазы: Авиаретро, Денисов мыс, Сямозеро

Отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос

21 95031 55020 750

Также тур предусматривает следующие скидки и льготы:

Категория лицСкидка, руб.
Дети до 7 лет1250
Школьники900
Студенты500
Пенсионеры650
ВОВ, инвалиды I группы 1250

Варианты проживания

Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"

2 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"

Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"

2 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"

Турбазы "Авиаретро", "Денисов мыс", "Сямозеро"

2 ночи

Турбазы с размещением на берегу карельских озёр.

Вместимостью от 20 до 60 гостей, они предлагают размещение в комфортабельных номерах или индивидуальных коттеджах. Различные активности на территории баз позволят вам в полной мере насладиться загородным отдыхом: рыбалка и прогулки по озеру, жаркая банька, прокат водного снаряжения, веревочные парки, пикниковые и гриль-зоны… выбирайте тот вид отдыха, который вам по душе — от активного спорта до релакса в гамаке на террасе своего коттеджа.

Турбазы "Авиаретро", "Денисов мыс", "Сямозеро"Турбазы "Авиаретро", "Денисов мыс", "Сямозеро"Турбазы "Авиаретро", "Денисов мыс", "Сямозеро"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги, включённые в тур:
  • Билеты и экскурсии:
Что не входит
  • Оплачивается самостоятельно до начала тура:
  • Оплачивается по желанию при заказе тура:
  • Оплачивается по желанию на месте:
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу для основной программы:

  • Наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве; рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда — на случай, если у вас не получится поехать в тур.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин, не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.;
  • для сплавов на реке Шуя необходимо иметь при себе запасной комплект одежды и спортивной обуви. При использовании фото, видео аппаратуры рекомендуется иметь при себе герметичную упаковку (плотный полиэтиленовый пакет, который при прохождении порогов, необходимо убрать под спасательный жилет).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

В каком городе заканчивается тур?

По умолчанию маршрут тура завершается возвращением в Санкт-Петербург.

Ж/д билеты из Сортавалы в Санкт-Петербург в 19.00 необходимо приобрести самостоятельно (если турист не хочет добираться автобусом с группой).

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург автобуса: в 23:30 – м. Озерки, 00:00 – м. Площадь Восстания.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 2-й день тура?

При желании вы можете дополнить свой отдых любой из указанных программ на выбор (оплачивается дополнительно при покупке тура):

ПРОГРАММА 1. СПЛАВ ПО РЕКЕ ШУЯ.

  • Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.
  • Выезд от гостиницы «Питер Инн» к началу сплава м. Юманишки (1 час).
  • Инструктаж по технике безопасности — выдача снаряжения (спасательные жилеты, шлемы).
  • Сплав на рафтах по реке Шуя — 8 км (1,5 — 2 час).
  • Прибытие в местечко Поляна — сдача снаряжения — переодевание.
  • Пикник у костра, включающий в себя уху с зеленью, макароны по-флотски, нарезку овощную (помидоры, огурцы), хлеб, минеральную воду, чай, кофе, печенье или сухари. Для взрослых — алкоголь: 50 гр. водки и 50 гр. вина на человека.
  • Трансфер в Петрозаводск (1 час).

Важно! В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе).

В стоимость включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.

ПРОГРАММА 2. ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЖИП-ТУР К ВУЛКАНУ ГИРВАС И ВОДОПАДУ КИВАЧ.

9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам.

Завтрак в кафе города — по желанию (не входит в стоимость)

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.

10.30 Короткая остановка по пути следования. Для созерцания прекрасных видов на острова Кончезера, открывающихся с горы Сампо.

11.00 Остановка в Марциальных водах. У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.

12.30 ГЭС и вулкан Гирвас — спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС.

13.00 Начало внедорожной части маршрута — вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.

Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

14.00 Привал и пикник на берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.

16.00 Продолжаем движение.

Совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог — место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».

17.00 Посещение заповедника «Кивач». Осмотр водопада Кивач на реке Суна. Посетим дендрарий и музей карельской природы.

18.00 Выезд в Петрозаводск.

19.00 Прибытие в Петрозаводск.

ПРОГРАММА 3. ПРОГУЛКА НА КАНОЭ ПО ОЗЕРУ БЕЛОЕ.

  • Трансфер от вашего отеля в Карьяла Парк.
  • Общий сбор и брифинг по технике безопасности.
  • Трансфер к оз. Белое.
  • Прогулки на каноэ по оз. Белое (1,5 часа).
  • Перекус (чаепитие с выпечкой).
  • Купание (в зависимости от сезона).
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

ПРОГРАММА 4. ТРЕККИНГ С СОБАКАМИ ХАСКИ.

  • Трансфер от вашего отеля в Карьяла парк.
  • Встреча гостей в Карьяла Парке.
  • Экскурсия по питомнику собак.
  • Инструктаж по технике безопасности
  • Треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя (3 км).
  • Чаепитие с выпечкой.
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

ПРОГРАММА 5. КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ.

  • Трансфер от вашего отеля в Карьяла парк.
  • Встреча в Карьяла Парк.
  • Общий брифинг.
  • Теория и основные правила управления квадроциклом и инструктаж по технике безопасности.
  • Подбор экипировки.
  • Практические занятия — базовый курс управления квадроциклом.
  • Движение по маршруту.
  • Сдача снаряжения и переодевание.
  • Чаепитие с выпечкой.
  • Трансфер в Петрозаводск.
Есть ли какие-то скидки?

Да, в нашем туре предоставляются скидки:

Дети до 7 лет1250
Школьники900
Студенты500
Пенсионеры650
ВОВ, инвалиды I группы 1250
Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

07:50 Прибытие поездом №018 “Карелия”.

По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы можете позавтракать в ресторане при отеле “Piter Inn”, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала (не входит в стоимость).

12:00 Трансфер на турбазу на берегу озера.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • сплав на реке Шуя/джип-сафари/катание на квадроциклах/катание на каноэ/треккинг с хаски – трансфер забирает туристов от отеля;
  • если из Рускеала Вы решили отправиться на ретропоезде, то совершаете эту поездку самостоятельно, а в 19.00 Вас встретит туристический автобус на вокзале г. Сортавала.
    В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
    Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.

В последний день тура: туристы по этой программе могут отсоединиться в г. Сортавала или доехать автобусом до СПб.

19:00 Выезд в г. Санкт Петербург.

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.

Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Гранд-Вояж по Карелии
3 дня 15 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Гранд-Вояж по Карелии
Погружение в историю и культуру карельского края в окружении роскошной северной природы
площадь Гагарина д. 1
Сегодня
Завтра
11 сен
13 сен
от 30 950 за 1 человека
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
5
2 отзыва
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
Сегодня
Завтра
12 сен
13 сен
от 6 600 за всё до 3 чел.
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
7 отзывов
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
Карелия - это сказочный мир. Иногда хочется сказать такого
жд вокзал города Петрозаводска
22 000 за всё до 5 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.9
8 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Столица Карелии, «город на Онего», град Петра
Ж/Д вокзал города Петрозаводска, под часами
10 000 за всё до 5 чел.
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
3 дня 15 часов
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде
площадь Гагарина д. 1
Сегодня
Завтра
12 сен
14 сен
от 14 250 за 1 человека
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
5 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Обзорная экскурсия по Петрозаводску позволит узнать столицу Карелии
Ж/Д вокзал, Петрозаводск
10 400 за всё до 6 чел.
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.5
107 отзывов
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
Рускеала - одно из знаковых мест в Карелии
Завтра
13 сен
14 сен
15 сен
2 990 за 1 человека
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