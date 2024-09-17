4 день

Экскурсионная программа на выбор. Водопад Кивач и питомник ездовых собак или посещение музея-заповедника Кижи

08:00 Завтрак.

ВАРИАНТ 1: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА.

09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Вам покажут главные достопримечательности, включая визитную карточку города — набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом.

11:30 Посещение вулкана Гирвас.

Вас ждёт красивая местность с видами на красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопады и заброшенные лодки.

13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелиив музее природы.

15:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте по желанию).

16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. На территории также обитают северные олени. Вы также сможете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа.

18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.

ВАРИАНТ 2. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА КИЖИ (оплачивается дополнительно при покупке тура).

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами. Полюбуетесь на 22-главую Преображенскую церковь. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.

Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремёсла.

14:00 Свободное время на острове Кижи.

Вы сможете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.

Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.

15:45 Трансфер на «Метеоре» в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном «Метеоре» и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.