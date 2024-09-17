Идеальный вариант, если хочется просто расслабиться и отдохнуть – и при этом получить яркие впечатления от знакомства с чем-то новым! Вас ждёт идеальное сочетание экскурсий и отдыха на турбазе, где можно забыть о шуме городов, насладиться радостями лета и надышаться свежим лесным воздухом.
07:50 Прибытие поездом №018 “Карелия”.
12:00 Трансфер на турбазу на берегу озера.
В этот день вас ожидает свободное время на природе загородом.
Благодаря выгодному расположению турбазы вы сможете отдохнуть так, как сами захотите:
09:00 Завтрак.
Свободный день на турбазе или программы отдыха на выбор:
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
09:00 Завтрак и свободное время на турбазе.
После сытного завтрака у вас еще остается время насладиться отдыхом на природе и по желанию:
12:00 Трансфер в Петрозаводск.
Заселение в отель.
Свободное время.
08:00 Завтрак.
ВАРИАНТ 1: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Вам покажут главные достопримечательности, включая визитную карточку города — набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом.
11:30 Посещение вулкана Гирвас.
Вас ждёт красивая местность с видами на красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопады и заброшенные лодки.
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелиив музее природы.
15:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте по желанию).
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. На территории также обитают северные олени. Вы также сможете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа.
18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
ВАРИАНТ 2. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА КИЖИ (оплачивается дополнительно при покупке тура).
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.
11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами. Полюбуетесь на 22-главую Преображенскую церковь. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремёсла.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
Вы сможете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на «Метеоре» в Петрозаводск.
После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном «Метеоре» и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
08:00 Завтрак в отеле
12:30 Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры.
По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера, где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой.
14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых — военная драма «А зори здесь тихие…».
По желанию, за доп. плату вы сможете посетить экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами прямо над водопадами.
15:15 Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка. Он проведёт по штольням и пещерам и покажет самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии.
В конце экскурсии гид подскажет, как обнаружить следующие достопримечательности: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:
17:00 Отправление ретропоезда из «Рускеалы».
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на поезде с настоящим паровозом и старинными интерьерами.
В высокий сезон билеты на ретропоезд желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.
Встреча с гидом в Сортавала туристов с поезда (если вы приобретали билет на ретропоезд).
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.
На обратном пути мы заедем за карельскими дарами, которые понравятся вашей семье и друзьям больше, чем магнит на холодильник.
Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств.
В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.
19:00 Встреча у вокзала в Сортавале туристов с ретропоезда.
При желании туристы могут отсоединиться в г. Сортавала или доехать в Санкт-Петербург на автобусе.
Отправление в Санкт-Петербург.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – ст. м. «Озерки»
Конечная остановка: 00:00 – ст. м. «Площадь Восстания»
Тур предполагает:
На выбор гостям предоставляется два тарифа — уровни «Комфорт» и «Премиум».
В акции кэшбэка участвуют гостиницы: Авиаретро, Денисов мыс, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Спа отель Карелия.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Варианты размещения
|Двухместное
|Одноместное
|Трёхместное (доп. место)
Отели категории «Комфорт» + турбазы
Турбазы: Авиаретро, Денисов мыс, Сямозеро
Отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
|19 750
|27 300
|18 550
Отели категории «Премиум» + турбазы
Турбазы: Авиаретро, Денисов мыс, Сямозеро
Отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
|21 950
|31 550
|20 750
Также тур предусматривает следующие скидки и льготы:
|Категория лиц
|Скидка, руб.
|Дети до 7 лет
|1250
|Школьники
|900
|Студенты
|500
|Пенсионеры
|650
|ВОВ, инвалиды I группы
|1250
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Турбазы с размещением на берегу карельских озёр.
Вместимостью от 20 до 60 гостей, они предлагают размещение в комфортабельных номерах или индивидуальных коттеджах. Различные активности на территории баз позволят вам в полной мере насладиться загородным отдыхом: рыбалка и прогулки по озеру, жаркая банька, прокат водного снаряжения, веревочные парки, пикниковые и гриль-зоны… выбирайте тот вид отдыха, который вам по душе — от активного спорта до релакса в гамаке на террасе своего коттеджа.
Документы:
Вещи в дорогу для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
По умолчанию маршрут тура завершается возвращением в Санкт-Петербург.
Ж/д билеты из Сортавалы в Санкт-Петербург в 19.00 необходимо приобрести самостоятельно (если турист не хочет добираться автобусом с группой).
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург автобуса: в 23:30 – м. Озерки, 00:00 – м. Площадь Восстания.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
При желании вы можете дополнить свой отдых любой из указанных программ на выбор (оплачивается дополнительно при покупке тура):
ПРОГРАММА 1. СПЛАВ ПО РЕКЕ ШУЯ.
Важно! В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе).
В стоимость включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.
ПРОГРАММА 2. ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЖИП-ТУР К ВУЛКАНУ ГИРВАС И ВОДОПАДУ КИВАЧ.
9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам.
Завтрак в кафе города — по желанию (не входит в стоимость)
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.
10.30 Короткая остановка по пути следования. Для созерцания прекрасных видов на острова Кончезера, открывающихся с горы Сампо.
11.00 Остановка в Марциальных водах. У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.
12.30 ГЭС и вулкан Гирвас — спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС.
13.00 Начало внедорожной части маршрута — вдоль русла Пионерного канала.
Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.
Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.
14.00 Привал и пикник на берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.
16.00 Продолжаем движение.
Совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог — место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».
17.00 Посещение заповедника «Кивач». Осмотр водопада Кивач на реке Суна. Посетим дендрарий и музей карельской природы.
18.00 Выезд в Петрозаводск.
19.00 Прибытие в Петрозаводск.
ПРОГРАММА 3. ПРОГУЛКА НА КАНОЭ ПО ОЗЕРУ БЕЛОЕ.
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
ПРОГРАММА 4. ТРЕККИНГ С СОБАКАМИ ХАСКИ.
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
ПРОГРАММА 5. КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ.
Да, в нашем туре предоставляются скидки:
|Дети до 7 лет
|1250
|Школьники
|900
|Студенты
|500
|Пенсионеры
|650
|ВОВ, инвалиды I группы
|1250
В первый день тура:
07:50 Прибытие поездом №018 “Карелия”.
По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы можете позавтракать в ресторане при отеле “Piter Inn”, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала (не входит в стоимость).
12:00 Трансфер на турбазу на берегу озера.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура: туристы по этой программе могут отсоединиться в г. Сортавала или доехать автобусом до СПб.
19:00 Выезд в г. Санкт Петербург.
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!