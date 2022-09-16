Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»

Уникальный тур для любителей выживания и экстрима. Почувствуй себя последним героем

5
3 отзыва
Уникальный тур для любителей выживания и экстрима. Почувствуй себя последним героем.

За два дня вы сможете обучиться первой помощи, ориентированию на местности, тактической подготовке и обращению со страйкбольным оружием и амуницией.

Сможете оборудовать место отдыха, преодолеть водные, скалистые, лесные преграды и получить навыки необходимые для выживания в дикой природе. На следующий день сможете применить эти знания в командной игре.

Используйте смекалку, грамотно распределяйте роли, отработайте навыки, чтобы выиграть гонку по специально построенному маршрут. В конце приключение вас будет ждать гала-ужин, который удивит самого взыскательного человека.
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Экстрим-тур «ВыЖитьКарелия»
Ближайшие даты:
5
авг

Программа тура по дням

1 день

Ж/Д вокзал г. Петрозаводска - Трансфер в лагерь, размещение - Обед - Мастер классы - Ужин - Отбой

По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.

08:00 Завтрак в ресторане "Паулайнер" при отеле Питер Инн (шведский стол).

Вас ждёт сытный и разнообразный завтрак в одном из лучших ресторанов города –"Паулайнер”.

Завтрак приобретается за доп. плату в момент покупки тура.

09:50 Встреча с гидом. Посадка в автобус.
Автобус будет ждать вас прямо у отеля “Питер ИНН”.
Место сбора: ул. Гагарина д. 1

10:00 Трансфер Петрозаводск – Место проведения.

Место проведения расположено в пределах 40 километров от Петрозаводска в живописном карельском лесу.

11:30 Прибытие в лагерь. Размещение.

По прибытии в лагерь вместе с вашими проводниками у вы сможете обосноваться и разместиться на местности. После чего вас ждет приветственный кофебрейк со сладкими закусками и выпечкой.

На территории лагеря вы сможете воспользоваться:

  • персональными трехместными палатками, спальником, арктическим ковриком, фонарем для кемпинга в палатку;
  • био торфяными туалетами;
  • лесной баней;
  • крытой зоной столовой;
  • зоной общего сбора “костровище”.

Вам не придется заниматься обустройством территорий, к вашему приезду все будет готово. Вам необходимо только выбрать палатку и разместить вещи.

13:00 Обед.

Что может быть лучше горячего обеда на природе! На территории лагеря будет работать выездная кухня, где повара приготовят для вас хороший комплексный обед и безалкогольные напитки.

14:00 Проведение мастер классов:

  • Первая помощь; Оценка состояния пострадавшего, эвакуация пострадавших из зоны опасности, оказание доврачебной помощи при:
    • сердечном приступе,
    • непроходимости дыхательных путей,
    • потере сознания,
    • остановки дыхания и остановки сердца,
    • различных травмах,
    • кровотечениях и других неотложных состояниях.
  • Ориентирование на местности; Навыки использования карты, компаса, поиск и использование ориентиров, подручных средств.
  • Тактическая подготовка, обучение обращению со страйкбольным оружием и обмундированием; Знакомство с оборудованием и снаряжением.
    Теория и практическая отработка стрельбы по цели, смены магазинов, использования гранат и дымов, движение группы в условиях противодействия противнику.
    Теория и практика огневых контактов и действий группы прикрытия в зависимости от тактической ситуации.
  • Обустройство бивуака, разведение костра и приготовление пищи, фильтрация воды;
  • Грамотный выбор места для стоянки, его обустройство, обустройство костровища.
    Виды и практические примеры различных костров в зависимости от ситуации и необходимости, разведение костра в дождь и сырую погоду, в сильный ветер, подручные средства для приготовления пищи на костре, фильтрация воды с использованием подручных материалов и т. д.
  • Преодоление водных преград; Поиск и определение подходящих для переправы мест, безопасное преодоление разных видов водных преград, практика по созданию плавательных средств из подручных материалов для переправки людей и вещей, в том числе с обеспечением сохранности от воды.
  • Преодоление скальных преград; Виды и степень опасности различных скальных преград.
    Поиск наиболее безопасных мест для преодоления, оценка опасности, навыки движения группой и взаимодействия.
  • Выживание в лесу с использованием подручных материалов; Теория и практика использования верхней одежды для выживания.
    Навыки использования тентов, плащ-палаток и плащей для обустройства на местности, переноски вещей, эвакуации пострадавших.
    Использование личных предметов (ручка, нож, телефон, ремень и т. д.) и подручных средств для выживания в дикой местности.
  • Флора, фауна. Виды, опасность, польза, взаимодействие с ними.

20:00 Ужин. Сбор на костровище: вводные и ответы на вопросы по дню похода.

22:00 Отбой.

2 день

Завтрак в лагере - Сбор команд - Заброска на точку старта - Поход - Финиш групп - Гала-ужин - Трансфер в г. Петрозаводск

08:00 Завтрак.

Наша команда приготовит для вас разнообразный завтрак в формате “шведского стола” – каши, яичницы, омлеты, нарезки, творог, сухие завтраки, выпечка и безалкогольные напитки.

По всему питанию которое организовано в пределах лагеря в течении всего времени будет работать выездная кухня, вся продукция готовится на месте.

09:00 Сбор команд и вводная легенда:

«Группа туристов на отдыхе в другой стране попадает в ситуацию, когда со сменой правления они становятся целью облав и задержаний. Группа в спешном порядке уходит в лес, где при поддержке местного жителя движется к границе страны, для эвакуации с ее территории. Выживание полностью ложится на плечи группы, а результат зависит только от принятых самой группой решений и действий.»

10:30 Заброска на точку старта.

В зависимости от погодных условий и места заброска проводится либо водным транспортом по 10 человек, либо автомобилями.

До 30 минут на перемещение группы. Точка старта – удаленное место, где группа получает карту и компас с первой точкой прохождения маршрута.

С момента попадания группы на точку старт начинается отсчет времени.

Поход:

  • На стартовой точке участники получают карту и компас. Их задача найти следующие закладки с картами, припасами и оборудованием.
  • На одном из этапах участники находят страйкбольное снаряжение, формируя из нескольких человек группу прикрытия, в задачу которой входит подавление преследователей огнем и прикрытие отхода группы.
  • В процессе участники отрабатывают полученные «ранения и травмы», а также эвакуацию раненого товарища.
  • Во время движения участникам предстоит преодолеть водную и скальную преграды.
    При преодолении водной преграды, участники не умеющие плавать, поддерживаются остальными и совместно обеспечивают безопасное преодоление.
    В месте переправы дежурят спасатели от организаторов.
  • В походе используется система поощрений и штрафов к общему времени прохождения, что позволяет за счет техничного и правильного выполнения задач победить в гонке с другими группами выживших.
    Для победы группе необходимо не только быстро двигаться и правильно применять полученные ранее навыки, но и грамотно распределять обязанности, поддерживать моральных дух и обладать достаточной силой воли для победы, что также может быть отмечено и поощрено сопровождаемым инструктором.
  • Группа сама выбирает оптимальную скорость движения, оптимальный маршрут, порядок движения и распределения ролей.
    Соответственно уровень физической нагрузки регулируется самой группой во время движения в зависимости от условий и возможностей.

17:30 – 18:00 Финиш групп.

18:00 Гала-ужин. Подведение итогов.

В комфортном шатре установлены банкетные столы и стулья. Подача блюд и напитков на стеклянной посуде, с обслуживанием профессиональными официантами.

Музыкальное сопровождение в течение вечера.

Подведение итогов – это доведение до участников итогового времени прохождения каждой группы, складывающегося из общего времени прохождения с учетом всех штрафов и бонусов.

Разбор действий каждой группы на маршруте и выделение отличившихся и оценка инструкторов.

Все участники получают памятные сувениры. Группа с наилучшим результатом получает отдельной поощрение от организаторов.

20:00 Трансфер Место проведения – Петрозаводск.

21:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

Место прибытия: ул. Гагарина д. 1.

По прибытии в Петрозаводск Вы сможете остановиться в одном из отелей города что бы отдохнуть после тура и отправиться в Санкт-Петербург ночным или утренним поездом.

Или отправится сразу поездом в Москву.

Рекомендуем:

до Москвы: 22:00 – поезд “Карелия” (двухэтажный состав) №017А;

до Санкт-Петербурга:

  • 04:04 – поезд №021Ч Двухэтажный.
  • 06:36 – поезд “Ласточка” № 803Ч.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Проживание

Тур предполагает проживание в трехместных палатках.

Варианты проживания

Палатка

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Петрозаводск-Место проведения и обратно
  • Палатки, спальники, пенки, фонарики в палатки
  • Обеспечение умывальниками и туалетом на месте
  • Питание все дни
  • Необходимое оборудование для приключения
  • Врачи
  • Инструктора
  • Мастер-классы
  • Страховка
  • Гала-ужин
  • Сувениры для участников
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно.
  • Завтрак в первый день тура в ресторане “Паулайнер” – 600 руб. (шведский стол)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Личные медикаменты обязательно;
  • одежда повседневная (в дороге);
  • одежда в поход (удобная, прочная, соответствующая погоде). Не шорты, только штаны и удобная обувь (берцы или кроссовки). С возможностью заправить штаны в обувь или носки;
  • головной убор;
  • перчатки (можно без пальцев);
  • одежда на смену после похода;
  • сменные носки;
  • линзы на сам поход (если носит очки);
  • полотенце;
  • сменная обувь (по желанию);
  • плавки;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли условия для участия в туре?

Да, условия для участия в туре:

  • возраст от 18 лет;
  • полное отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам.
Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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