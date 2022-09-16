Ж/Д вокзал г. Петрозаводска - Трансфер в лагерь, размещение - Обед - Мастер классы - Ужин - Отбой

По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.
08:00 Завтрак в ресторане "Паулайнер" при отеле Питер Инн (шведский стол).
Вас ждёт сытный и разнообразный завтрак в одном из лучших ресторанов города –"Паулайнер”.
Завтрак приобретается за доп. плату в момент покупки тура.
09:50 Встреча с гидом. Посадка в автобус.
Автобус будет ждать вас прямо у отеля “Питер ИНН”.
Место сбора: ул. Гагарина д. 1
10:00 Трансфер Петрозаводск – Место проведения.
Место проведения расположено в пределах 40 километров от Петрозаводска в живописном карельском лесу.
11:30 Прибытие в лагерь. Размещение.
По прибытии в лагерь вместе с вашими проводниками у вы сможете обосноваться и разместиться на местности. После чего вас ждет приветственный кофебрейк со сладкими закусками и выпечкой.
На территории лагеря вы сможете воспользоваться:
Вам не придется заниматься обустройством территорий, к вашему приезду все будет готово. Вам необходимо только выбрать палатку и разместить вещи.
13:00 Обед.
Что может быть лучше горячего обеда на природе! На территории лагеря будет работать выездная кухня, где повара приготовят для вас хороший комплексный обед и безалкогольные напитки.
14:00 Проведение мастер классов:
20:00 Ужин. Сбор на костровище: вводные и ответы на вопросы по дню похода.
22:00 Отбой.
08:00 Завтрак.
Наша команда приготовит для вас разнообразный завтрак в формате “шведского стола” – каши, яичницы, омлеты, нарезки, творог, сухие завтраки, выпечка и безалкогольные напитки.
По всему питанию которое организовано в пределах лагеря в течении всего времени будет работать выездная кухня, вся продукция готовится на месте.
09:00 Сбор команд и вводная легенда:
«Группа туристов на отдыхе в другой стране попадает в ситуацию, когда со сменой правления они становятся целью облав и задержаний. Группа в спешном порядке уходит в лес, где при поддержке местного жителя движется к границе страны, для эвакуации с ее территории. Выживание полностью ложится на плечи группы, а результат зависит только от принятых самой группой решений и действий.»
10:30 Заброска на точку старта.
В зависимости от погодных условий и места заброска проводится либо водным транспортом по 10 человек, либо автомобилями.
До 30 минут на перемещение группы. Точка старта – удаленное место, где группа получает карту и компас с первой точкой прохождения маршрута.
С момента попадания группы на точку старт начинается отсчет времени.
Поход:
17:30 – 18:00 Финиш групп.
18:00 Гала-ужин. Подведение итогов.
В комфортном шатре установлены банкетные столы и стулья. Подача блюд и напитков на стеклянной посуде, с обслуживанием профессиональными официантами.
Музыкальное сопровождение в течение вечера.
Подведение итогов – это доведение до участников итогового времени прохождения каждой группы, складывающегося из общего времени прохождения с учетом всех штрафов и бонусов.
Разбор действий каждой группы на маршруте и выделение отличившихся и оценка инструкторов.
Все участники получают памятные сувениры. Группа с наилучшим результатом получает отдельной поощрение от организаторов.
20:00 Трансфер Место проведения – Петрозаводск.
21:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
Место прибытия: ул. Гагарина д. 1.
По прибытии в Петрозаводск Вы сможете остановиться в одном из отелей города что бы отдохнуть после тура и отправиться в Санкт-Петербург ночным или утренним поездом.
Или отправится сразу поездом в Москву.
Рекомендуем:
до Москвы: 22:00 – поезд “Карелия” (двухэтажный состав) №017А;
до Санкт-Петербурга:
Тур предполагает проживание в трехместных палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, условия для участия в туре:
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».