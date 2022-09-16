1 день

Ж/Д вокзал г. Петрозаводска - Трансфер в лагерь, размещение - Обед - Мастер классы - Ужин - Отбой

По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.

08:00 Завтрак в ресторане "Паулайнер" при отеле Питер Инн (шведский стол).

Вас ждёт сытный и разнообразный завтрак в одном из лучших ресторанов города –"Паулайнер”.

Завтрак приобретается за доп. плату в момент покупки тура.

09:50 Встреча с гидом. Посадка в автобус.

Автобус будет ждать вас прямо у отеля “Питер ИНН”.

Место сбора: ул. Гагарина д. 1

10:00 Трансфер Петрозаводск – Место проведения.

Место проведения расположено в пределах 40 километров от Петрозаводска в живописном карельском лесу.

11:30 Прибытие в лагерь. Размещение.

По прибытии в лагерь вместе с вашими проводниками у вы сможете обосноваться и разместиться на местности. После чего вас ждет приветственный кофебрейк со сладкими закусками и выпечкой.

На территории лагеря вы сможете воспользоваться:

персональными трехместными палатками, спальником, арктическим ковриком, фонарем для кемпинга в палатку;

био торфяными туалетами;

лесной баней;

крытой зоной столовой;

зоной общего сбора “костровище”.

Вам не придется заниматься обустройством территорий, к вашему приезду все будет готово. Вам необходимо только выбрать палатку и разместить вещи.

13:00 Обед.

Что может быть лучше горячего обеда на природе! На территории лагеря будет работать выездная кухня, где повара приготовят для вас хороший комплексный обед и безалкогольные напитки.

14:00 Проведение мастер классов:

Первая помощь ; Оценка состояния пострадавшего, эвакуация пострадавших из зоны опасности, оказание доврачебной помощи при : сердечном приступе, непроходимости дыхательных путей, потере сознания, остановки дыхания и остановки сердца, различных травмах, кровотечениях и других неотложных состояниях.

; Оценка состояния пострадавшего, эвакуация пострадавших из зоны опасности, оказание доврачебной помощи при Ориентирование на местности; Навыки использования карты, компаса, поиск и использование ориентиров, подручных средств.

Навыки использования карты, компаса, поиск и использование ориентиров, подручных средств. Тактическая подготовка, обучение обращению со страйкбольным оружием и обмундированием; Знакомство с оборудованием и снаряжением.

Теория и практическая отработка стрельбы по цели, смены магазинов, использования гранат и дымов, движение группы в условиях противодействия противнику.

Теория и практика огневых контактов и действий группы прикрытия в зависимости от тактической ситуации.

Знакомство с оборудованием и снаряжением. Теория и практическая отработка стрельбы по цели, смены магазинов, использования гранат и дымов, движение группы в условиях противодействия противнику. Теория и практика огневых контактов и действий группы прикрытия в зависимости от тактической ситуации. Обустройство бивуака, разведение костра и приготовление пищи, фильтрация воды;

Грамотный выбор места для стоянки, его обустройство, обустройство костровища.

Виды и практические примеры различных костров в зависимости от ситуации и необходимости, разведение костра в дождь и сырую погоду, в сильный ветер, подручные средства для приготовления пищи на костре, фильтрация воды с использованием подручных материалов и т. д.

Виды и практические примеры различных костров в зависимости от ситуации и необходимости, разведение костра в дождь и сырую погоду, в сильный ветер, подручные средства для приготовления пищи на костре, фильтрация воды с использованием подручных материалов и т. д. Преодоление водных преград; Поиск и определение подходящих для переправы мест, безопасное преодоление разных видов водных преград, практика по созданию плавательных средств из подручных материалов для переправки людей и вещей, в том числе с обеспечением сохранности от воды.

Поиск и определение подходящих для переправы мест, безопасное преодоление разных видов водных преград, практика по созданию плавательных средств из подручных материалов для переправки людей и вещей, в том числе с обеспечением сохранности от воды. Преодоление скальных преград; Виды и степень опасности различных скальных преград.

Поиск наиболее безопасных мест для преодоления, оценка опасности, навыки движения группой и взаимодействия.

Виды и степень опасности различных скальных преград. Поиск наиболее безопасных мест для преодоления, оценка опасности, навыки движения группой и взаимодействия. Выживание в лесу с использованием подручных материалов; Теория и практика использования верхней одежды для выживания.

Навыки использования тентов, плащ-палаток и плащей для обустройства на местности, переноски вещей, эвакуации пострадавших.

Использование личных предметов (ручка, нож, телефон, ремень и т. д.) и подручных средств для выживания в дикой местности.

Теория и практика использования верхней одежды для выживания. Навыки использования тентов, плащ-палаток и плащей для обустройства на местности, переноски вещей, эвакуации пострадавших. Использование личных предметов (ручка, нож, телефон, ремень и т. д.) и подручных средств для выживания в дикой местности. Флора, фауна. Виды, опасность, польза, взаимодействие с ними.

20:00 Ужин. Сбор на костровище: вводные и ответы на вопросы по дню похода.

22:00 Отбой.