Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира.
Во время экскурсии, Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Важно знать:
За 2 дня до начала экскурсии Вам будет направлена ссылка на полную оплату. Если экскурсия не будет оплачена, она будет автоматически аннулирована.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.
С 15.10.2021 продолжительность поездки 15 часов.
Цены на экскурсию
Для группы 1-7 человек
Взрослый
7 200 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер по территории Заонежского п-ва (4, 5 часов в одну сторону) на о. Кижи туда-обратно, включая переправу по водной части Онежского озера
экскурсионное обслуживание (включая экскурсию по о. Кижи)
входной билет в музей-заповедник Кижи
чаепитие и ужин
посещение с. Шуньга и выставки "Заонежская вышивка"
экскурсия по музею-заповеднику
интерактивная программа в карельской деревне Толвуя с ужином
Что не входит
личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Гагарина, д. 1
Завершение: пл. Гагарина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.