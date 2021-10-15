Этно-путешествие по Заонежью на остров Кижи

Заонежье - земля "за Онегом", овеянная тайнами и легендами, бережно хранимыми потомками

Заонежье — земля «за Онегом», овеянная тайнами и легендами, бережно хранимыми потомками.

В этом путешествии нас ждет погружение в культуру Карелии и ее быт.

Вы попробуете блюда традиционной кухни и узнаете об истории Заонежской вышивки, побываете в колоритном «Ириньином дворе» и на удивительном острове Кижи.

Это уникальная возможность проникнуться величием сурового северного края, увидев его наследие изнутри, став его частью.
Этно-путешествие по Заонежью на остров Кижи
Этно-путешествие по Заонежью на остров Кижи
Этно-путешествие по Заонежью на остров Кижи
Этно-путешествие по Заонежью на остров Кижи
Этно-путешествие по Заонежью на остров Кижи
Этно-путешествие по Заонежью на остров Кижи

Что вы увидите 🤩

  • Онежская набережная в г. Петрозаводск
  • Онежское озеро
  • Заонежское село Шуньга
  • памятник природы - Шуньгский разрез
  • Занежская деревня Толвуя
  • Музей-заповедник "Кижи"

Вас ждет:

  • Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира.
  • Во время экскурсии, Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Важно знать:

  • За 2 дня до начала экскурсии Вам будет направлена ссылка на полную оплату. Если экскурсия не будет оплачена, она будет автоматически аннулирована.
  • Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.
  • С 15.10.2021 продолжительность поездки 15 часов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Взрослый
7 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер по территории Заонежского п-ва (4, 5 часов в одну сторону) на о. Кижи туда-обратно, включая переправу по водной части Онежского озера
  • экскурсионное обслуживание (включая экскурсию по о. Кижи)
  • входной билет в музей-заповедник Кижи
  • чаепитие и ужин
  • посещение с. Шуньга и выставки "Заонежская вышивка"
  • экскурсия по музею-заповеднику
  • интерактивная программа в карельской деревне Толвуя с ужином
Что не входит
  • личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Гагарина, д. 1
Завершение: пл. Гагарина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По расписанию в календаре

Сааристо Т.
Сааристо Т.
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👥Групповые🏞Карелия#Кижи

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