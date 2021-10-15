Заонежье — земля «за Онегом», овеянная тайнами и легендами, бережно хранимыми потомками.



В этом путешествии нас ждет погружение в культуру Карелии и ее быт.



Вы попробуете блюда традиционной кухни и узнаете об истории Заонежской вышивки, побываете в колоритном «Ириньином дворе» и на удивительном острове Кижи.



Это уникальная возможность проникнуться величием сурового северного края, увидев его наследие изнутри, став его частью.