Вас ждет:

Вы проедете по самой живописной дороге Карелии. Путь проходит по живописным местам вдоль лесов и ламбушек, по извилистому берегу Ладожского озера, где находится залив Кирьявалахти.

По дороге обязательно остановимся у Рускеальских водопадов, где снимались легендарный фильм «А зори здесь тихие». На территории проложена экотропа, которая удобным образом проходит над водой и, пройдя по ней, вы сможете полюбоваться всей красотой этого места

В горном парке «Рускеала» вас ожидает знакомство с территорией парка, вы увидите потаенные уголки бывшего мраморного карьера, пройдете по таинственным штольням и штрекам. Экскурсовод горного парка покажет вам самые интересные места и расскажет об истории горного дела, его мифах и легендах.

Важно знать: