Горный парк «Рускеала» и водопады

С нами вы отправитесь в удивительное путешествие по парку Рускеала

5
11 отзывов
С нами вы отправитесь в удивительное путешествие по парку Рускеала.

Еще 200 лет назад здесь добывали светло-серые мраморы для декора соборов Санкт-Петербурга.

Сегодня нет ни одного напоминания об этом деле.

Сейчас это одно из красивейших мест Карелии.

С нами вы узнаете историю карьеров, увидите потаенные уголки и пройдете по таинственным штольням.
Горный парк «Рускеала» и водопады
Горный парк «Рускеала» и водопады
Горный парк «Рускеала» и водопады
Горный парк «Рускеала» и водопады
Горный парк «Рускеала» и водопады
Горный парк «Рускеала» и водопады

Что вы увидите 🤩

  • Горный парк "Рускеала"
  • Рускеальские водопады
  • Залив Кирьявалахти

Вас ждет:

  • Вы проедете по самой живописной дороге Карелии. Путь проходит по живописным местам вдоль лесов и ламбушек, по извилистому берегу Ладожского озера, где находится залив Кирьявалахти.
По дороге обязательно остановимся у Рускеальских водопадов, где снимались легендарный фильм «А зори здесь тихие». На территории проложена экотропа, которая удобным образом проходит над водой и, пройдя по ней, вы сможете полюбоваться всей красотой этого места
В горном парке «Рускеала» вас ожидает знакомство с территорией парка, вы увидите потаенные уголки бывшего мраморного карьера, пройдете по таинственным штольням и штрекам. Экскурсовод горного парка покажет вам самые интересные места и расскажет об истории горного дела, его мифах и легендах.

Важно знать:

  • За 24 часа до начала экскурсии Вам будет направлена ссылка на полную оплату. Если экскурсия не будет оплачена, она будет автоматически аннулирована.
  • Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-50 человек
Взрослый
3 500 ₽
Ребенок до 7 лет
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты на экотропу «Ахвенкоски»: взрослые - 300р. /чел., пенсионеры/студенты/школьники - 250р. /чел., дети до 7 лет - бесплатно.
Место начала и завершения
пл. Гагарина, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Суббота 09:00

Сааристо Т.
Сааристо Т.
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