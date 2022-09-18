1 день

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

07:00 – 07:25 Отправление автобуса от пл. Восстания.

09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья

Начало пути – это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры.

Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.

10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.

Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.

12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.

На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.

13:30 Обед.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.

15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.

Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.

Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца.

18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура.

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».

Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».

Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь – здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.

А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.

И, конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой водичке!

20:50 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.

Стоимость ужина не входит в стоимость тура.