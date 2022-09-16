06:30 – Подача автобуса к пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:25 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.
10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.
Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию
12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.
13:30 Обед.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.
15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.
Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца.
18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово
Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».
Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».
Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь – здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.
А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.
И, конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой водичке!
21:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.
Стоимость ужина не входит в стоимость тура.
Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы.
Основная программа:
08:00 Завтрак в отеле.
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но при желании вы можете заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города – набережную Онежского озера.
11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы.
15:00 Обед в туркомплексе Чална.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).
Вас ждет знакомство спрофессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.
В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.
Услуга приобретается дополнительно на месте.
Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.
Программа 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Подробную информацию о данной программе можно узнать в разделе «Важно знать».
08:00 Завтрак в отеле.
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
12:30 Обед в кафе.
14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).
15:00 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.
К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.
У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.
Какие еще есть развлечения:
Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура
Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
17:20 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
18:40 Заселение в отель в городе Сортавала. Свободное время для ужина и отдыха.
Проведение программы 4 дня зависит от погодных условий, поэтому эта услуга не включена в стоимость и оплачивается дополнительно.
В случае невозможности отправления на Валаам мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий или свободное время (на ваш выбор).
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Отправление "Метеора" на остров Валаам.
Ориентировочное время экскурсии с 9:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00, время зависит от заполняемости "Метеоров".
По погодным условиям рейс может быть официально отменен паломнической службой о. Валаам.
10:00 Экскурсия по острову Валаам – 2,5 часа.
От причала Монастырской бухты ведет дорога на гору Фавор к Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
Дорога идёт через монастырский сад к Знаменской часовне и далее, к Святым вратам, украшенным надвратной Петропавловской церковью.
Пройдя врата, вы попадаете в Центральную усадьбу. В программе посещение Спасо-Преображенского собора, Успенской трапезной церкви.
Вы также увидите вновь построенную церковь Валаамской иконы Божией Матери, келейные и хозяйственные постройки монастыря, посетите церковную и сувенирные лавки при монастыре.
12:30 Остановка на обед в монастырской трапезной.
Обед включен в стоимость экскурсии.
13:30 Продолжение экскурсии. Вторая часть – 2 часа.
Вторая часть экскурсии по острову начинается с переезда в Никоновскую бухту.
Отсюда экскурсионный маршрут продолжится по местности, которая сто лет назад получила название"Новый Иерусалим".
Вы увидите Воскресенский скит, церковь которого выполнена в стилистике раннехристианских часовен.
Маршрут продолжится по лесной дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Экскурсия заканчивается на Елеонской горе – возвышенностью над Ладогой, откуда открывается потрясающий «открыточный» вид на озеро.
16:00 Возвращение в Сортавалу. Свободное время в городе.
18:45 Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе.
Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи/Валаам, мы предложим вам равноценную программу на замену и вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи/Валаам.
Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей) (2 ночи), в г. Сортавала (1 ночь).
Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
Стандарт отели СРТ: Уют, Импульс
|15950
|21800
|14950
|Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога
|18450
|24730
|17550
|Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
Премиум отели СРТ: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо
|21250
|30350
|20350
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ: при посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|1250
|Школьники
|900
|Студенты
|500
|60+
|650
|ВОВ, инвалиды I группы
|1250
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера.
Для посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.
11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).
Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.
Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд.
В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.
Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла.
Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
После экскурсии вас ждет свободное время.
Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.
После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
В первый день тура:
06:30 – Подача автобуса к пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:25 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура:
19:00 Выезд в г. Санкт Петербург.
Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для Вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40 – 18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Начиная с октября погодные условия для проведения экскурсии неблагоприятные — навигации уже не будет. В этом случае мы предложим вам другие равноценные экскурсии.