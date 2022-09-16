Гран-тур Вся Карелия и Валаам

Представляем Вам тур с возможностью посетить Валаамский архипелаг

5
3 отзыва
Представляем Вам тур с возможностью посетить Валаамский архипелаг и самые известные его святыни с самой подробной экскурсией от паломнической службы.

Мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии.

Вы соприкоснетесь с нетронутой природой региона и проедете по продуманному насыщенному маршруту с интерактивами и этнокультурными программами. Откройте свою Карелию вместе с нами!
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
Гран-тур Вся Карелия и Валаам
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Что вас ожидает 🤩

Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас
2,5 млрд. лет назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы
Водопад Кивач
Водопад Кивач
С высоты 11 метров он обрушивается по ступеням каменной лестницы, образуя мощный водоворот и создавая впечатляющий шум
В гости к хаски и оленям
В гости к хаски и оленям
Вас ждёт знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски и фермой, на которой обитают олени
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Удивительный Валаам (по желанию)
Удивительный Валаам (по желанию)
Посетим все местные достопримечательности — центральную усадьбу, Знаменскую часовню, Петропавловскую церковь и другие
Путешествие на ретропоезде
Путешествие на ретропоезде
При желании окунёмся в дух исторического путешествия и отправимся в Сортавалу на настоящем паровозе со старинными интерьерами
Александро-Свирский монастырь
Александро-Свирский монастырь
Полюбуемся одним из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России, которому уже почти 500 лет
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
В самой веселой деревне Карелии нас ждет интерактивная программа и домашняя выпечка

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

06:30 – Подача автобуса к пл. Восстания.

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.

Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания.

07:25 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.

09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.

10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.

Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию

12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.

На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.

13:30 Обед.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.

15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.

Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.

Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца.

18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово

Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».

Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».

Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.

А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.

И, конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой водичке!

21:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.

Стоимость ужина не входит в стоимость тура.

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск
2 день

Вулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или Экскурсия на о. Кижи

Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы.

Основная программа:

08:00 Завтрак в отеле.

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но при желании вы можете заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.

09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города набережную Онежского озера.

11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.

13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.

Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы.

15:00 Обед в туркомплексе Чална.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.

16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).

Вас ждет знакомство спрофессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.

На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.

В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.

Услуга приобретается дополнительно на месте.

Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».

18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.

Программа 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Подробную информацию о данной программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Вулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или Экскурсия на о. КижиВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или Экскурсия на о. КижиВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или Экскурсия на о. КижиВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или Экскурсия на о. Кижи
3 день

Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде (по желанию) - фирменный магазин форелевого хозяйства - Сортавала

08:00 Завтрак в отеле.

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.

09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.

12:30 Обед в кафе.

14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.

У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).

15:00 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.

Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.

К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.

У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.

Какие еще есть развлечения:

  • «Подземная Рускеала» – новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом;
  • тайные тропы земли Калевала – это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса;
  • водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь;
  • троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год;
  • а еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.

Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура
Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.

17:20 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.

Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.

В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.

18:00 Выезд автобуса из горного парка.

Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.

18:40 Заселение в отель в городе Сортавала. Свободное время для ужина и отдыха.

Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде (по желанию) - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде (по желанию) - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде (по желанию) - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде (по желанию) - фирменный магазин форелевого хозяйства - Сортавала
4 день

Сортавала, программа на выбор: Экскурсия на Валаам на метеоре / Экскурсия на Валаам на катере с прогулкой по ладожским шхерам - Санкт-Петербург

Проведение программы 4 дня зависит от погодных условий, поэтому эта услуга не включена в стоимость и оплачивается дополнительно.
В случае невозможности отправления на Валаам мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий или свободное время (на ваш выбор).

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Отправление "Метеора" на остров Валаам.

Ориентировочное время экскурсии с 9:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00, время зависит от заполняемости "Метеоров".

По погодным условиям рейс может быть официально отменен паломнической службой о. Валаам.

10:00 Экскурсия по острову Валаам – 2,5 часа.

От причала Монастырской бухты ведет дорога на гору Фавор к Центральной усадьбе Валаамского монастыря.

Дорога идёт через монастырский сад к Знаменской часовне и далее, к Святым вратам, украшенным надвратной Петропавловской церковью.

Пройдя врата, вы попадаете в Центральную усадьбу. В программе посещение Спасо-Преображенского собора, Успенской трапезной церкви.

Вы также увидите вновь построенную церковь Валаамской иконы Божией Матери, келейные и хозяйственные постройки монастыря, посетите церковную и сувенирные лавки при монастыре.

12:30 Остановка на обед в монастырской трапезной.

Обед включен в стоимость экскурсии.

13:30 Продолжение экскурсии. Вторая часть – 2 часа.

Вторая часть экскурсии по острову начинается с переезда в Никоновскую бухту.

Отсюда экскурсионный маршрут продолжится по местности, которая сто лет назад получила название"Новый Иерусалим".

Вы увидите Воскресенский скит, церковь которого выполнена в стилистике раннехристианских часовен.

Маршрут продолжится по лесной дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.

Экскурсия заканчивается на Елеонской горе – возвышенностью над Ладогой, откуда открывается потрясающий «открыточный» вид на озеро.

16:00 Возвращение в Сортавалу. Свободное время в городе.

18:45 Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе.
Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи/Валаам, мы предложим вам равноценную программу на замену и вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи/Валаам.

Сортавала, программа на выбор: Экскурсия на Валаам на метеоре / Экскурсия на Валаам на катере с прогулкой по ладожским шхерам - Санкт-ПетербургСортавала, программа на выбор: Экскурсия на Валаам на метеоре / Экскурсия на Валаам на катере с прогулкой по ладожским шхерам - Санкт-ПетербургСортавала, программа на выбор: Экскурсия на Валаам на метеоре / Экскурсия на Валаам на катере с прогулкой по ладожским шхерам - Санкт-ПетербургСортавала, программа на выбор: Экскурсия на Валаам на метеоре / Экскурсия на Валаам на катере с прогулкой по ладожским шхерам - Санкт-Петербург

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей) (2 ночи), в г. Сортавала (1 ночь).

Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
Стандарт отели СРТ: Уют, Импульс		159502180014950
Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога		184502473017550
Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
Премиум отели СРТ: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо		212503035020350

Варианты проживания

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

2 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

2 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

2 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

1 ночь

Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

1 ночь

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

1 ночь

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)
  • Посещение древнего вулкана Гирвас
  • Посещение водопада Кивач
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
  • Посещение Александро-Свирского монастыря
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Входные билеты в Олонецкий музей
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"
  • Входные билеты в горный парк “Рускеала”
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Экскурсия на о. Кижи на "Метеоре": 4500 р. /взр. Студент 17+ лет, Пенсионеры, Льготные категории граждан – 4100 р. / чел. 2800 р. / дети от 2 до 17 лет.
  • Внимание! Цена на экскурсию на Кижи указаны предварительно. Ближе к дате отправления цена может незначительно измениться”
  • Экскурсия на о. Валаам (возможна отмена по погодным условиям): 4550 р. /взр., 2225 р. /дети до 12 лет, бесплатно – дети до 6 лет.
  • Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 1.06 по 31.08.2022, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2022: 5100 р. /взр., 2550 р. /дети до 12 лет, дети до 6 лет – бесплатно
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 – 500 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 350 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатнодети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 350 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел.
  • Лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) – 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур.

Для дополнительных программ: при посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 71250
Школьники900
Студенты500
60+650
ВОВ, инвалиды I группы1250

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая программа экскурсии на о. Кижи?

Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера.

Для посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.

По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).

Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.

Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд.

В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.

Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.

Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла.

Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.

14:00 Свободное время на острове Кижи.

После экскурсии вас ждет свободное время.

Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.

Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.

15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

06:30 – Подача автобуса к пл. Восстания.

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.

Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания.

07:25 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • экскурсии на о. Кижи, о. Валаам – туристы самостоятельно добираются до точки сбора;
  • если из Рускеала Вы решили отправиться на ретропоезде, то совершаете эту поездку самостоятельно, а в 19.00 Вас встретит туристический автобус на вокзале г. Сортавала.
    В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
    Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.

В последний день тура:

19:00 Выезд в г. Санкт Петербург.

Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для Вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40 18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.

Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Важная информация об экскурсии на Валаам

Начиная с октября погодные условия для проведения экскурсии неблагоприятные — навигации уже не будет. В этом случае мы предложим вам другие равноценные экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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