Вариант 1. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно).

В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.

При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно.

Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.

По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом.

Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона?

Что интересного можно – нет, нужно – увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале?

И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»?

Карелия – это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать.

Посещение ГЭС в Ляскеля.

Пока суть да дело, вы подъедете к гидроэлектростанции в п. Ласкеля, которая работает с 1899 года.

Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.

Особенно примечательными считаются 2 вещи.

Первая – это то, что ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала.

Вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция.

Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды!

Остановка у Импилахтинское железной дороги.

Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.

Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.

Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.

Посмотреть на него вы сможете с высоты моста – это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.

Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.

Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.

А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!

Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.

Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины.

В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!

Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины.

Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!

Остановка у руин финской церкви.

После заряжающего энергией интерактива у месторождения граната познакомимся с Карелией тихой, глубокой, созерцательной.

Для этого пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила.

Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела.

Несмотря на это, место не заброшено, хотя из-за отдаленности туристы редко тут бывают.

Сквозь карельский лес мы пройдем до широкой каменной лестницы, обвитой мхами.

Она поднимается вверх, к холму, где расположился остов церкви, а также памятные символы на месте храма и могилы священников Алексея и Михаила Шепелевских.

Это место, где хочется хранить безмолвие, наслаждаться единением природы и духовности, отдыхать душой и проникаться спокойствием скрытой от глаз карельской истории.

Посещение водопада Койриноя II (Верхний).

Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.

Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.

Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.

Посещение водопада Койриноя I (Нижний).

Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.

Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.

А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.

Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!

Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).

Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).

“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.

В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.

Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.

К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.

14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.

Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.

Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

Вариант 2. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию).

15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.

Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас предусмотрен утренний организованный трансфер в Сортавала в 08:00.

Группа собирается у причала и отправляется в путешествие по изумительно красивым Ладожским шхерам.

Это скалистый архипелаг в Ладожском озере, который запоминается благодаря впечатляющему виду изрезанного каменистого побережья небольших островов, особенно живописных в солнечную погоду.

Вы прокатитесь на катере, приостанавливаясь у самых красивых мест, чтобы дать возможность сделать фото.



Совершая водную прогулку, Вы увидите достопримечательности: церковь Николая Чудотворца и дачу доктора Густава Винтера.

Двигаясь дальше, Вы увидите резиденцию Президента с прилегающей к ней территорией.

Помимо самих фантастических шхер, встретятся и другие природные красоты: древний остров Хавус и "Ястребиная скала", остров Каарнетсаари и "Падающая скала".

Эти места вдохновили художника Николая Рериха на написание картины "Предстоящий".

Во время путешествия по шхерам Вас ждет остановка на необитаемом острове Хонкасало.

Этот остров известен как “Крыша Ладоги” благодаря располагающейся на его территории горе Вахтимяки.

С ее вершины перед Вами откроется вид на шхеры и Ладожское озеро, который надолго останется в памяти.

Примерная продолжительность прогулки: 2-2,5 часа.