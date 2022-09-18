07:00 – 07:25 Отправление автобуса.
09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.
10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.
Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию
12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.
13:30 Обед.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.
15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.
Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца.
18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово
Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».
Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».
Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь – здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.
А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.
И, конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой водичке!
21:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.
Стоимость ужина не входит в стоимость тура.
Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы.
Основная программа:
08:00 Завтрак в отеле.
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но при желании вы можете заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города – набережную Онежского озера.
11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы.
15:00 Обед в туркомплексе Чална.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).
Вас ждет знакомство спрофессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.
В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.
Услуга приобретается дополнительно на месте.
Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.
Программа 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Подробную информацию о данной программе можно узнать в разделе «Важно знать».
08:00 Завтрак в отеле.
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
12:30 Обед в кафе.
14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).
15:00 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.
К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.
У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.
Какие еще есть развлечения:
Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура
Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
17:20 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
18:40 Заселение в отель в городе Сортавала. Свободное время для ужина и отдыха.
Отправление к достопримечательностям по выбранной программе.
Этот тур уникален тем, что вы можете сами выбрать удобный для вас вид отдыха.
Мы предлагаем вам перечень увлекательных экскурсий, которые можно заранее заказать у наших менеджеров:
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
Общее завершение для всех программ:
18:45 Отправление на автобусе в Санкт-Петербург
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей) (2 ночи), в г. Сортавала (1 ночь).
Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
Стандарт отели СРТ: Уют, Импульс
|15950
|21800
|14950
Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога
|18450
|24730
|17550
Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
Премиум отели СРТ: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо
|21250
|30350
|20350
Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Космос Гостеприимство,
Премиум + СРТ: Рантала
|31950
|49950
|30950
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.
В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.
В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|При бронировании тура с проживанием в отеле,
участвующим в кэшбэке
|10%
|Дети до 7
|1250
|Школьники до 16
|900
|Студенты
|500
|60+
|650
|Ветераны ВОВ, Блокадники, Инвалиды I гр.
|1250
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Вариант 1. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно).
В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно.
Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.
По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом.
Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона?
Что интересного можно – нет, нужно – увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале?
И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»?
Карелия – это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать.
Посещение ГЭС в Ляскеля.
Пока суть да дело, вы подъедете к гидроэлектростанции в п. Ласкеля, которая работает с 1899 года.
Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.
Особенно примечательными считаются 2 вещи.
Первая – это то, что ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала.
Вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция.
Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды!
Остановка у Импилахтинское железной дороги.
Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.
Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.
Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.
Посмотреть на него вы сможете с высоты моста – это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.
Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.
Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.
А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!
Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.
Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины.
В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины.
Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
Остановка у руин финской церкви.
После заряжающего энергией интерактива у месторождения граната познакомимся с Карелией тихой, глубокой, созерцательной.
Для этого пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила.
Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела.
Несмотря на это, место не заброшено, хотя из-за отдаленности туристы редко тут бывают.
Сквозь карельский лес мы пройдем до широкой каменной лестницы, обвитой мхами.
Она поднимается вверх, к холму, где расположился остов церкви, а также памятные символы на месте храма и могилы священников Алексея и Михаила Шепелевских.
Это место, где хочется хранить безмолвие, наслаждаться единением природы и духовности, отдыхать душой и проникаться спокойствием скрытой от глаз карельской истории.
Посещение водопада Койриноя II (Верхний).
Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.
Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.
Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя I (Нижний).
Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.
А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).
Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).
“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.
В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.
Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.
К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.
14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.
Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.
Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.
Вариант 2. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию).
15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.
Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас предусмотрен утренний организованный трансфер в Сортавала в 08:00.
Группа собирается у причала и отправляется в путешествие по изумительно красивым Ладожским шхерам.
Это скалистый архипелаг в Ладожском озере, который запоминается благодаря впечатляющему виду изрезанного каменистого побережья небольших островов, особенно живописных в солнечную погоду.
Вы прокатитесь на катере, приостанавливаясь у самых красивых мест, чтобы дать возможность сделать фото.
Совершая водную прогулку, Вы увидите достопримечательности: церковь Николая Чудотворца и дачу доктора Густава Винтера.
Двигаясь дальше, Вы увидите резиденцию Президента с прилегающей к ней территорией.
Помимо самих фантастических шхер, встретятся и другие природные красоты: древний остров Хавус и "Ястребиная скала", остров Каарнетсаари и "Падающая скала".
Эти места вдохновили художника Николая Рериха на написание картины "Предстоящий".
Во время путешествия по шхерам Вас ждет остановка на необитаемом острове Хонкасало.
Этот остров известен как “Крыша Ладоги” благодаря располагающейся на его территории горе Вахтимяки.
С ее вершины перед Вами откроется вид на шхеры и Ладожское озеро, который надолго останется в памяти.
Примерная продолжительность прогулки: 2-2,5 часа.
Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера.
Для посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.
11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).
Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.
Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд.
В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.
Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла.
Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
После экскурсии вас ждет свободное время.
Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.
После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
В первый день тура:
06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:25 Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура:
18:45 Выезд в г. Санкт Петербург.
Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для Вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40-18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка".
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:00 – м. Озерки.
Конечная остановка: 23:30 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!