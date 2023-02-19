Гран-тур Вся Карелия на драйве

Тур для тех кто привык брать все самое лучшее и на своих условиях

5
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Программа по дням
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Тур для тех кто привык брать все самое лучшее и на своих условиях. Маршрут завоевавший множество наград с дополнительным днем на выбор под ваши пожелания.

За три дня вы увидите самые главные достопримечательности Карелии, убедитесь в том, что феноменальная природа этого края потрясающая в любое время года.

Четвертый день можете выбирать самостоятельно на свой вкус, тем самым получив путешествие идеально подходящее под вас. Для любителей размеренного отдыха свободный день в сердце Карелии городе Сортавала. Для любителей экстремальных развлечений катание на снегоходах по завораживающим Карельским пейзажам.
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Гран-тур Вся Карелия на драйве
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад красивейших карельских водопадов
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Путешествие на ретропоезде
Путешествие на ретропоезде
При желании окунёмся в дух исторического путешествия и отправимся в Сортавалу на настоящем паровозе со старинными интерьерами
В гости к хаски и оленям
В гости к хаски и оленям
Вас ждёт знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски и фермой, на которой обитают олени
Водопад Кивач
Водопад Кивач
С высоты 11 метров он обрушивается по ступеням каменной лестницы, образуя мощный водоворот и создавая впечатляющий шум
Самая веселая деревня Карелии
Самая веселая деревня Карелии
В деревне Киндасово нас ждет интерактивная программа и домашняя выпечка

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

07:00 Отправление автобуса.

09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.

Начало пути – это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида.

Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.

10:00 Фермерская усадьба.

«Фермерская усадьба» – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком.

На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.

11:30 Посещение Александро-Свирского монастыря.

Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – «место силы» и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.

Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России.

Тем, кто не интересуется религией, будет интересно посетить монастырь с исторической и архитектурной точки зрения, а люди верующие смогут поставить свечку и поклониться мощам святого Александра Свирского.

12:30 Обед (за доп. плату 450-550 руб.).

14:30 Олонец. Музей карелов-ливвиков.

Входные билеты в музей и экскурсия включены в стоимость тура.

Олонец – первый карельский город, именно из него разрослась удивительная республика Карелия.

В музее города представлены уникальные коллекции памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.

Там вы наглядно познакомитесь с бытом, промыслами и обрядностями предков современных карелов, увидите специальную выставку, посвященную купеческому сословию Олонца.

В музее вы сможете пройти квест и почувствовать себя жителем древней Руси, послушать редкие музыкальные инструменты и даже поиграть на них, заглянуть в дуло настоящей пушки и многое другое.

17:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Деревня Киндасово – это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии.

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».

Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и такие слова как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны» приобретут смысл.

Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь.

Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.

19:30 Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин.

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск
2 день

Заповедник и водопад Кивач - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - интерактивная программа "Вселенная"Калевала " в музее изобразительных искусств

08:00 Завтрак в отеле

В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость. Вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.

09:10 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

В рамках автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера.

Наш гид расскажет значение необычных памятников, подаренных городами-побратимами, и покажет знаменитое Древо желаний.

11:30 Заповедник и водопад Кивач.

Водопад Кивач второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы.

На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.

14:00 Обед (за доп. плату 450-550 руб.).

15:00 Вотчина Талви Укко – карельского Деда Мороза.

Вотчина Талви Укко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу Карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.

Посещение резиденции оплачивается на месте по желанию.

15:30 Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме.

В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами.

Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения.

Эти удивительные животные – главные жители севера и гидам есть что рассказать об их жизни в суровых условиях.

Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».

Катание на собачьих и оленьих упряжках по желанию за дополнительную плату.

17:00 Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия.

Эпос «Калевала» — визитная карточка культуры Карелии.

Выставка — брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий «жемчужины» музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края — мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.

18:00 Развозка по отелям, ужин и отдых.

Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая Мастерская». Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.

Истинным ценителям гастротуризма советуем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы.

Также интересны расположенные здесь же экспозиции местных художников, изо-студия и иммерсивная пещера Петроглифов.

Заповедник и водопад Кивач - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - интерактивная программа "Вселенная"Калевала " в музее изобразительных искусствЗаповедник и водопад Кивач - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - интерактивная программа "Вселенная"Калевала " в музее изобразительных искусствЗаповедник и водопад Кивач - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - интерактивная программа "Вселенная"Калевала " в музее изобразительных искусствЗаповедник и водопад Кивач - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - интерактивная программа "Вселенная"Калевала " в музее изобразительных искусств
3 день

Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - поездка на ретропоезде (по желанию) - Сортавала

08:00 Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе.

В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость. Вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.

09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.

12:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Водопады Ахвенкоски, небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».

Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Алее сказок».

Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию.

14:00 Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время.

Горный парк Рускеала – главная круглогодичная достопримечательность Карелии.

Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.

Время включения подсветки Мраморного каньона зависит от времени наступления темноты.

Ваше посещение парка начнется с экскурсии с лицензированным местным гидом.

Вам расскажут не только историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии:

  • Фантастическая экскурсия «Подземный космос» пользуется большим спросом среди гостей.
    В ходе экскурсии вы спуститесь в самом сердце горного парка: к штольням и пещерам в глубинах мраморной горы.
  • Тайные тропы земли Калевала. Рядом с обзорной площадкой на озеро Светлое расположена интерактивная часть парка, посвященная карельскому эпосу.
  • Заброшенный мраморный завод, чьи конические кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов, является частью истории горного парка.
  • Круглый год работает главное экстремальное развлечение парка – троллей ZIP-line, на котором можно прокатиться над заснеженным каньоном вдоль мраморных скал.
  • Для тех же, кто не любит адреналин, только зимой появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан».
  • К югу от каньона расположены сувенирные магазины и кафе, где можно перекусить и согреться горячими напитками.

17:20 Отправление “Ретропоезда” из Рускеала.

Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.

В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.

17:30 Выезд автобуса из горного парка.

Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.

18:30 Размещение в отеле. Свободное время.

Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - поездка на ретропоезде (по желанию) - СортавалаВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - поездка на ретропоезде (по желанию) - СортавалаВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - поездка на ретропоезде (по желанию) - СортавалаВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - поездка на ретропоезде (по желанию) - Сортавала
4 день

Программа на выбор: свободный день в Сортавала ИЛИ катание на снегоходах

В четвертый день вашего путешествия мы предлагаем вам насладиться зимними развлечениями в северном крае – в Карелии!

Обратите внимание: катание на снегоходах может быть отменено по погодным условиям (отсутствие снега).

Услуга приобретается за дополнительную плату во время бронирования тура.

10:30 Сбор группы.

11:10 Прибытие и инструктаж.

Теория и основные правила управления снегоходом и инструктаж по технике безопасности.

11:30 Катание на снегоходах по маршруту Три моста. 25 – 30 км/ 3 часа.

Маршрут проходит в окрестностях поселка Рускеала по лесным трассам.

Включает в себя: панорамные виды на окружающие леса и поля, гора дракона, заброшенный карьер, раковое озеро, финская мельница, реки с бобровой плотиной, водопады.

Катание на современных снегоходах: SKI DOO TUNDRA 550F, LYNX 59 YETI 600 ACE.

15:40 Прибытие в Сортавала. Свободное время.

Трансфер может доставить вас в центр Сортавала, для того чтобы вы могли продолжить свой день в городе, посетить местные кафе, музеи или зайти в фирменный рыбный магазин, после чего вы самостоятельно добираетесь до ж/д вокзала.

Или трансфер может доставить вас сразу на ж/д вокзал Сортавала, где вы совершите посадку на поезд до нужного вам города.

18:45 Отправление в Санкт-Петербург на поезде «Ласточка» (прибытие в 22:43).

20:30 Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16).

Программа на выбор: свободный день в Сортавала ИЛИ катание на снегоходахПрограмма на выбор: свободный день в Сортавала ИЛИ катание на снегоходахПрограмма на выбор: свободный день в Сортавала ИЛИ катание на снегоходахПрограмма на выбор: свободный день в Сортавала ИЛИ катание на снегоходах

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей) (2 ночи), в г. Сортавала (1 ночь).

Стоимость зависит от размещения:

Гостиницы½ DBLSGLDBL+1

Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн

Стандарт отели СРТ: Уют, Импульс

159502180014950

Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика

Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога

184502473017550

Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос

Премиум отели СРТ: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо

212503035020350

Варианты проживания

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

2 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

2 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

2 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

1 ночь

Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

1 ночь

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

1 ночь

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги, включенные в тур:
  • Билеты и экскурсии, включенные в тур:
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Ж/д билеты «Ласточка» Сортавала – СПб: от 300 руб. /чел.
  • Снегоходный маршрут «ТРИ МОСТА»: 1 человек на снегоходе – 18 950 руб. /чел. 2 человека на снегоходе – 9 950 руб. /чел.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 450 – 550 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 400 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатнодети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 400 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) – 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
  • Активные развлечения в вотчине Талви Укко: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 7850
Школьники до 16600
Студенты450
60+450
Инвалиды I гр. 850

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.

07:25 Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

В третий день тура, выезд из горного парка Рускеала:

  • Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала на Ретропоезде в 17.20.
    В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
  • Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.

В последний день тура:

18:45 Отправление в Санкт-Петербург на поезде «Ласточка» (прибытие в 22:43).

20:30 Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16).

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Как подготовиться к катанию на снегоходах?

Подготовка к путешествию:

  • для управления: права категории A1;
  • пассажир: старше 12 лет;
  • на себе желательно иметь: термобелье, флисовую толстовку, спортивные штаны на подкладе, необходима сменная пара носков.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
19 фев 2023
Тур прекрасный!)
За 3 дня посмотрели почти все красоты зимней Карелии
Я обычно скептически отношусь ко всяким поездкам, томным экскурсиям и тому подобным увеселениям, Но тут было прям по кайфу, Карелия богата своим эпосом, и нам это все показали, рассказали, дали потрогать, продали, обмазали, накормили, на собаках прокатили, оленями на нас посмотрели, шунгитовой водой напоили и дали насладиться природой
В Рускеале, конечно, экскурсовод был грузный и скучный, но благо оттуда можно уйти:)
Наш экскурсовод Марина была просто на высоте, казалось бы обыденные факты про понятную местность заворачиваясь в исторические события прошлых эпох, превращались во что-то интересное и переплетающееся с нашим временем. Эти виртуозные параллели, которые, Я уверен, не каждый уловил, были прекрасны:) Спасибо большое за поездку:-)
П
12 фев 2023
За три дня мы объехали всё Ладожское озеро. По пути было много остановок. Тур продуман до минут. Программа очень интересная. Впечатлений море! Ездила зимой, захотелось приехать ещё в другое время года
Р
9 фев 2023
Всё прошло очень достойно. Встретили около вокзала, автобус большой с кондиционером. Рассадили по местам и с шикарным водителем (это не просто форма речи, это я как водитель говорю) поехали за обещанными впечатлениями. Экскурсии составлены грамотно, везде достаточно времени для самостоятельной прогулки и фотографий. Экскурсовод всегда с пониманием к тому что мы могли чуть задержаться (муж ездил на костылях), очень интересно рассказывает (видно что не заученный теме говорит, а рассказывает с интересом и любовью к своему делу и месту экскурсии), всегда учтива и готова придти на помощь, посоветовать с выбором памятных вещей. Тур очень впечатлил. Первый раз в Карелии и осталось желание вернуться ещё раз. Можно даже в другой сезон.

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Можно с детьми
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