1 день

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

07:00 Отправление автобуса.

09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.

Начало пути – это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида.

Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.

10:00 Фермерская усадьба.

«Фермерская усадьба» – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком.

На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.

11:30 Посещение Александро-Свирского монастыря.

Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – «место силы» и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.

Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России.

Тем, кто не интересуется религией, будет интересно посетить монастырь с исторической и архитектурной точки зрения, а люди верующие смогут поставить свечку и поклониться мощам святого Александра Свирского.

12:30 Обед (за доп. плату 450-550 руб.).

14:30 Олонец. Музей карелов-ливвиков.

Входные билеты в музей и экскурсия включены в стоимость тура.

Олонец – первый карельский город, именно из него разрослась удивительная республика Карелия.

В музее города представлены уникальные коллекции памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.

Там вы наглядно познакомитесь с бытом, промыслами и обрядностями предков современных карелов, увидите специальную выставку, посвященную купеческому сословию Олонца.

В музее вы сможете пройти квест и почувствовать себя жителем древней Руси, послушать редкие музыкальные инструменты и даже поиграть на них, заглянуть в дуло настоящей пушки и многое другое.

17:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Деревня Киндасово – это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии.

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».

Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и такие слова как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны» приобретут смысл.

Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь.

Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.

19:30 Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин.