07:00 Отправление автобуса.
09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.
Начало пути – это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида.
Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.
10:00 Фермерская усадьба.
«Фермерская усадьба» – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком.
На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.
11:30 Посещение Александро-Свирского монастыря.
Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – «место силы» и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.
Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России.
Тем, кто не интересуется религией, будет интересно посетить монастырь с исторической и архитектурной точки зрения, а люди верующие смогут поставить свечку и поклониться мощам святого Александра Свирского.
12:30 Обед (за доп. плату 450-550 руб.).
14:30 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Входные билеты в музей и экскурсия включены в стоимость тура.
Олонец – первый карельский город, именно из него разрослась удивительная республика Карелия.
В музее города представлены уникальные коллекции памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.
Там вы наглядно познакомитесь с бытом, промыслами и обрядностями предков современных карелов, увидите специальную выставку, посвященную купеческому сословию Олонца.
В музее вы сможете пройти квест и почувствовать себя жителем древней Руси, послушать редкие музыкальные инструменты и даже поиграть на них, заглянуть в дуло настоящей пушки и многое другое.
17:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Деревня Киндасово – это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии.
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».
Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и такие слова как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны» приобретут смысл.
Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь.
Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.
19:30 Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин.
08:00 Завтрак в отеле
В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость. Вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:10 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
В рамках автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера.
Наш гид расскажет значение необычных памятников, подаренных городами-побратимами, и покажет знаменитое Древо желаний.
11:30 Заповедник и водопад Кивач.
Водопад Кивач второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы.
На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.
14:00 Обед (за доп. плату 450-550 руб.).
15:00 Вотчина Талви Укко – карельского Деда Мороза.
Вотчина Талви Укко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу Карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.
Посещение резиденции оплачивается на месте по желанию.
15:30 Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме.
В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами.
Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения.
Эти удивительные животные – главные жители севера и гидам есть что рассказать об их жизни в суровых условиях.
Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
Катание на собачьих и оленьих упряжках по желанию за дополнительную плату.
17:00 Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия.
Эпос «Калевала» — визитная карточка культуры Карелии.
Выставка — брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий «жемчужины» музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края — мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.
18:00 Развозка по отелям, ужин и отдых.
Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая Мастерская». Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.
Истинным ценителям гастротуризма советуем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы.
Также интересны расположенные здесь же экспозиции местных художников, изо-студия и иммерсивная пещера Петроглифов.
08:00 Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе.
В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость. Вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
12:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Водопады Ахвенкоски, небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».
Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Алее сказок».
Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию.
14:00 Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время.
Горный парк Рускеала – главная круглогодичная достопримечательность Карелии.
Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.
Время включения подсветки Мраморного каньона зависит от времени наступления темноты.
Ваше посещение парка начнется с экскурсии с лицензированным местным гидом.
Вам расскажут не только историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии:
17:20 Отправление “Ретропоезда” из Рускеала.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
17:30 Выезд автобуса из горного парка.
Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.
18:30 Размещение в отеле. Свободное время.
В четвертый день вашего путешествия мы предлагаем вам насладиться зимними развлечениями в северном крае – в Карелии!
Обратите внимание: катание на снегоходах может быть отменено по погодным условиям (отсутствие снега).
Услуга приобретается за дополнительную плату во время бронирования тура.
10:30 Сбор группы.
11:10 Прибытие и инструктаж.
Теория и основные правила управления снегоходом и инструктаж по технике безопасности.
11:30 Катание на снегоходах по маршруту Три моста. 25 – 30 км/ 3 часа.
Маршрут проходит в окрестностях поселка Рускеала по лесным трассам.
Включает в себя: панорамные виды на окружающие леса и поля, гора дракона, заброшенный карьер, раковое озеро, финская мельница, реки с бобровой плотиной, водопады.
Катание на современных снегоходах: SKI DOO TUNDRA 550F, LYNX 59 YETI 600 ACE.
15:40 Прибытие в Сортавала. Свободное время.
Трансфер может доставить вас в центр Сортавала, для того чтобы вы могли продолжить свой день в городе, посетить местные кафе, музеи или зайти в фирменный рыбный магазин, после чего вы самостоятельно добираетесь до ж/д вокзала.
Или трансфер может доставить вас сразу на ж/д вокзал Сортавала, где вы совершите посадку на поезд до нужного вам города.
18:45 Отправление в Санкт-Петербург на поезде «Ласточка» (прибытие в 22:43).
20:30 Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16).
Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей) (2 ночи), в г. Сортавала (1 ночь).
Стоимость зависит от размещения:
|Гостиницы
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
Стандарт отели СРТ: Уют, Импульс
|15950
|21800
|14950
Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога
|18450
|24730
|17550
Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
Премиум отели СРТ: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо
|21250
|30350
|20350
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|850
|Школьники до 16
|600
|Студенты
|450
|60+
|450
|Инвалиды I гр.
|850
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В первый день тура:
06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:25 Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
В третий день тура, выезд из горного парка Рускеала:
В последний день тура:
18:45 Отправление в Санкт-Петербург на поезде «Ласточка» (прибытие в 22:43).
20:30 Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16).
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Подготовка к путешествию: