Санкт-Петербург - «Фермерская усадьба» - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

2 день

Петрозаводск - заповедник и водопад Кивач - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - интерактивная программа "Вселенная"Калевала "

08:00 – Завтрак в отеле.

Сбор группы в автобусе.

Внимание! В отелях категории «стандарт» завтрак не входит в стоимость. Вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене или позавтракать в близлежащем кафе.

09:10 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Столица Карелии Петрозаводск расположен на западном берегу Онежского озера. Этот город, ровесник Санкт-Петербурга, также был основан Петром I.

В рамках автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера, вдоль которой можно увидеть необычные памятники, подаренные городами-побратимами.

Вид утренней Онеги украсит вашу прогулку.

11:30 – Заповедник и водопад Кивач.

Водопад Кивач – второй по величине (после Рейнского) равнинный водопад Европы.

Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок.

На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.

14:00 – Обед.

В туркомплексе вам также предложат вкусный и горячий комплексный обед, который приобретается на месте по желанию.

Диапазон цен – 450–550 руб. /чел.

15:00 – Вотчина Талви Укко – карельского Деда Мороза.

Вотчина Талви Укко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.

Посещение резиденции Талви Укко и дворца Лумикки оплачивается на месте по желанию.

15:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме.

Питомник ездовых собак вам покажет местный опытный каюр, он расскажет интересные факты о дружелюбных собаках.

В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира.

Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения.

17:00 – Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия.

Эпос «Калевала» – визитная карточка культуры Карелии.

Выставка – брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий жемчужины музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края – мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.

18:00 – Развозка по отелям, ужин и отдых.

Петрозаводск – большой город. Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры.

Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая мастерская».

Вы можете заранее посмотреть, будут ли интересные для вас спектакли в этот день, и приобрести билеты онлайн. Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.