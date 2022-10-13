Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа

За три дня мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии

5
3 отзыва
За три дня мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии.

Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный и насыщенный маршрут тура с интерактивной и этнокультурной программой станет увлекательным путешествием по вехам истории.

Органичным дополнением вашего отдыха станут вечера в столице Карелии Петрозаводске – свободное время для знакомства с карельской кухней и для приятных прогулок по набережной. Осенне-зимний сезон выгодно подчеркивает строгую красоту Русского Севера. Откройте свою Карелию вместе с нами!
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
Гран-тур Вся Карелия. Осенне-зимняя программа
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Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - «Фермерская усадьба» - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

06:30 – Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания».

Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10.

Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина «Буквоед» до конца здания.

07:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».

07:25 – Подача автобуса к ст. м. «Улица Дыбенко».

Место посадки: СПб., ст. м. «Улица Дыбенко».

Ориентир: остановка общественного транспорта, ул. Большевиков, 21.

07:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Улица Дыбенко».

09:00 – Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.

10:00 – «Фермерская усадьба».

11:30 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.

12:30 – Обед.

В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен – 450–550 руб.

14:30 – Олонец. Музей карелов-ливвиков.

Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.

17:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Деревня Киндасово – это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии.

19:30 – Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин.

По прибытии в столицу Карелии – город Петрозаводск у вас будет время, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской кухней – во время ужина.

Санкт-Петербург - «Фермерская усадьба» - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - «Фермерская усадьба» - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - «Фермерская усадьба» - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - «Фермерская усадьба» - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск
2 день

Петрозаводск - заповедник и водопад Кивач - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - интерактивная программа "Вселенная"Калевала "

08:00 – Завтрак в отеле.

Сбор группы в автобусе.

Внимание! В отелях категории «стандарт» завтрак не входит в стоимость. Вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене или позавтракать в близлежащем кафе.

09:10 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Столица Карелии Петрозаводск расположен на западном берегу Онежского озера. Этот город, ровесник Санкт-Петербурга, также был основан Петром I.

В рамках автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера, вдоль которой можно увидеть необычные памятники, подаренные городами-побратимами.

Вид утренней Онеги украсит вашу прогулку.

11:30 – Заповедник и водопад Кивач.

Водопад Кивач – второй по величине (после Рейнского) равнинный водопад Европы.

Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок.

На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.

14:00 – Обед.

В туркомплексе вам также предложат вкусный и горячий комплексный обед, который приобретается на месте по желанию.

Диапазон цен – 450–550 руб. /чел.

15:00 – Вотчина Талви Укко – карельского Деда Мороза.

Вотчина Талви Укко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.

Посещение резиденции Талви Укко и дворца Лумикки оплачивается на месте по желанию.

15:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме.

Питомник ездовых собак вам покажет местный опытный каюр, он расскажет интересные факты о дружелюбных собаках.

В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира.

Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения.

17:00 – Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия.

Эпос «Калевала» – визитная карточка культуры Карелии.

Выставка – брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий жемчужины музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края – мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.

18:00 – Развозка по отелям, ужин и отдых.

Петрозаводск – большой город. Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры.

Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая мастерская».

Вы можете заранее посмотреть, будут ли интересные для вас спектакли в этот день, и приобрести билеты онлайн. Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.

Петрозаводск - заповедник и водопад Кивач - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - интерактивная программа "Вселенная"Калевала "Петрозаводск - заповедник и водопад Кивач - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - интерактивная программа "Вселенная"Калевала "Петрозаводск - заповедник и водопад Кивач - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - интерактивная программа "Вселенная"Калевала "Петрозаводск - заповедник и водопад Кивач - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - интерактивная программа "Вселенная"Калевала "
3 день

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - поездка на ретропоезде (по желанию) - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе.

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость. Вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.

09:00 – Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”

12:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Водопады Ахвенкоски – небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки – привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».

14:00 – Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время.

Горный парк «Рускеала» – главная круглогодичная достопримечательность Карелии.

17:20 – Отправление “Ретропоезда” из Рускеала.

Для желающих проникнуться духом исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем поезде со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на ретропоезд желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.

17:30 - Выезд автобуса из горного парка.

Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.

Встреча у вокзала в Сортавале туристов с поезда.

Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.

На обратном пути мы заедем за карельскими дарами, которые понравятся вашей семье и друзьям больше, чем магнит на холодильник. Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств. В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.

Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - поездка на ретропоезде (по желанию) - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - поездка на ретропоезде (по желанию) - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - поездка на ретропоезде (по желанию) - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - поездка на ретропоезде (по желанию) - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи.

Стоимость в зависимости от размещения в даты заезда до 28.12.2022 и после 11.01.2023:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн125501625011950
Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика133501678012950
Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос157502115015150
Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн214503160020850

Стоимость в зависимости от размещения в даты заезда с 02.01.2023 по 10.01.2023:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн149501960014350
Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика166502195015950
Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос216503165020950
Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн249503805024350

Варианты проживания

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"

2 ночи

Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

2 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

2 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж) , "Спа отель Карелия", "Космос"

2 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж) , "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж) , "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж) , "Спа отель Карелия", "Космос"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Завтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)
  • Посещение Александро-Свирского монастыря
  • Посещение водопада Кивач
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты в заповедник "Кивач»
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"
  • Входные билеты в музей изобразительный искусств Республики Карелия
  • Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия
  • Входные билеты в горный парк “Рускеала”
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 450 – 550 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 400 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатношкольники – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 400 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Школьники – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
  • Активные развлечения в вотчине карельского Деда Мороза: по ценам туркомплекса
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 6850
Школьники до 16 лет600
Студенты450
60+450
ВОВ, инвалиды 1 группы 850

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Льготы в период с 01.01.2023 - 08.01.2023:

  • Дети до 6 лет включительно 1200 руб.
  • Школьники до 16 лет включительно 700 руб.
  • Студенты 550 руб.
  • Люди старше 60 лет 550 руб.
  • Ветераны ВОВ, Блокадники, Инвалиды 1 группы 1100 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
13 окт 2022
Доброго дня! Посетили осеннюю Карелию с Большой страной. Красота зелёных елей и сосен в сочетании с золотыми березками навсегда останется в моем сердце ❤️
Сила Онеги и Ладоги будет поддерживать мой дух до следующего приезда)
А то что я приеду снова не подлежит сомнению!
Благодарю ❤️
В
11 окт 2022
Что могу сказать касаемо организации тура и поездки в целом:
1. Спасибо тур. оператору за понимание и внимание к деталям и клиентам в целом)
Операторы готовы идти на уступки, за что отдельный плюс.
2. Проживание:
Я жила на Авиаретро, в целом - неплохо, но нечем было занять себя два дня, кроме прогулок по лесу и по побережью озера, плюс не очень понравилось, что в ванной номера были чьи-то волосы. Но это не критично.
3. В Петрозаводске я жила в гостинице Заречная. При заезде, номер был ужасно грязный, из холодильника пахло чем-то давно умершем, под кроватью огромный слой пыли и на комоде лежали волосы.
Это слегка подпортило мое впечатление. При обращении к администратору на ресепшн, девушка передала горничной просьбу убраться в номере, что и было сделано.
4. Завтраки в гостинице довольно простые, вкусные, я бы сказала, как дома)
5. Экскурсии интересные, наш гид старался как можно больше и насыщенней погрузить нас в историю происхождения народа Карелов, за что большое спасибо ☺️
В целом, подводя итоги:
Благодарю за организацию тура, было интересно и, скорее всего, я ещё воспользуюсь вашими услугами в будущем, но, пожалуйста, обратите внимания на аспекты, указанные мною выше.
Благодарю и желаю успехов.
Е
11 окт 2022
Организация хорошая, всё чётко, ясно, Милана Орловская супер

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ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии - природе
пл. Гагарина, 1
3 ноя
от 13 250 за 1 человека
В гости к хаски и северным оленям
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.9
18 отзывов
В гости к хаски и северным оленям
А вы знаете, что в Карелии есть свой Дед Мороз
Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
17 окт
19 окт
21 окт
23 окт
1 800 за 1 человека
Путешествие в зимнюю Рускеалу - на машине и ретропоезде
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Эйно
Эйно
Нет отзывов
Путешествие в зимнюю Рускеалу - на машине и ретропоезде
Посетить Край тысячи озер с коренным угро-финном и проехать на легендарном Рускеальском экспрессе
16 окт
22 окт
23 окт
29 окт
1400012 600 за всё до 4 чел.
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
Нет отзывов
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Этот тур также называют «Золотым кольцом Карелии»
По договоренности
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
20 000 за всё до 3 чел.
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