Санкт-Петербург - «Фермерская усадьба» - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

06:30 – Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания».
Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина «Буквоед» до конца здания.
07:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».
07:25 – Подача автобуса к ст. м. «Улица Дыбенко».
Место посадки: СПб., ст. м. «Улица Дыбенко».
Ориентир: остановка общественного транспорта, ул. Большевиков, 21.
07:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Улица Дыбенко».
09:00 – Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.
10:00 – «Фермерская усадьба».
11:30 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
12:30 – Обед.
В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен – 450–550 руб.
14:30 – Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.
17:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Деревня Киндасово – это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии.
19:30 – Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин.
По прибытии в столицу Карелии – город Петрозаводск у вас будет время, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской кухней – во время ужина.
08:00 – Завтрак в отеле.
Сбор группы в автобусе.
Внимание! В отелях категории «стандарт» завтрак не входит в стоимость. Вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене или позавтракать в близлежащем кафе.
09:10 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Столица Карелии Петрозаводск расположен на западном берегу Онежского озера. Этот город, ровесник Санкт-Петербурга, также был основан Петром I.
В рамках автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера, вдоль которой можно увидеть необычные памятники, подаренные городами-побратимами.
Вид утренней Онеги украсит вашу прогулку.
11:30 – Заповедник и водопад Кивач.
Водопад Кивач – второй по величине (после Рейнского) равнинный водопад Европы.
Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок.
На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.
14:00 – Обед.
В туркомплексе вам также предложат вкусный и горячий комплексный обед, который приобретается на месте по желанию.
Диапазон цен – 450–550 руб. /чел.
15:00 – Вотчина Талви Укко – карельского Деда Мороза.
Вотчина Талви Укко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.
Посещение резиденции Талви Укко и дворца Лумикки оплачивается на месте по желанию.
15:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме.
Питомник ездовых собак вам покажет местный опытный каюр, он расскажет интересные факты о дружелюбных собаках.
В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира.
Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения.
17:00 – Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия.
Эпос «Калевала» – визитная карточка культуры Карелии.
Выставка – брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий жемчужины музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края – мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.
18:00 – Развозка по отелям, ужин и отдых.
Петрозаводск – большой город. Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры.
Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая мастерская».
Вы можете заранее посмотреть, будут ли интересные для вас спектакли в этот день, и приобрести билеты онлайн. Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.
08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе.
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость. Вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:00 – Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”
12:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Водопады Ахвенкоски – небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки – привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».
14:00 – Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время.
Горный парк «Рускеала» – главная круглогодичная достопримечательность Карелии.
17:20 – Отправление “Ретропоезда” из Рускеала.
Для желающих проникнуться духом исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем поезде со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на ретропоезд желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
17:30 - Выезд автобуса из горного парка.
Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.
Встреча у вокзала в Сортавале туристов с поезда.
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.
На обратном пути мы заедем за карельскими дарами, которые понравятся вашей семье и друзьям больше, чем магнит на холодильник. Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств. В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.
Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи.
Стоимость в зависимости от размещения в даты заезда до 28.12.2022 и после 11.01.2023:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
|12550
|16250
|11950
|Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
|13350
|16780
|12950
|Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
|15750
|21150
|15150
|Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн
|21450
|31600
|20850
Стоимость в зависимости от размещения в даты заезда с 02.01.2023 по 10.01.2023:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
|14950
|19600
|14350
|Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
|16650
|21950
|15950
|Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
|21650
|31650
|20950
|Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн
|24950
|38050
|24350
Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 6
|850
|Школьники до 16 лет
|600
|Студенты
|450
|60+
|450
|ВОВ, инвалиды 1 группы
|850
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Льготы в период с 01.01.2023 - 08.01.2023: