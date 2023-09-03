Истории осени
Этот тур выходного дня специально для тех, кто не располагает большим количеством времени, но очень хочет познакомиться с карельской историей и культурой и полюбоваться природой это прекрасной республики.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, обзорная экскурсия по Петрозаводску
Прибытие в г. Петрозаводск.
Встреча с гидом в заранее согласованном месте.
Выезд на обзорную экскурсию по г. Петрозаводску.
Во время экскурсии по городу Петрозаводску Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города, познакомитесь с более чем трехсотлетней историей столицы.
Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.
Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — самому красивому месту в городе.
Нить маршрута может меняться с сохранением программы.
Трансфер в отель.
Заселение.
Свободное время.
Экскурсионная программа в горном парке Рускеала
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу в горный парк “Рускеала”.
Горный парк “Рускеала” — единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Южной Карелии.
Экскурсия в горном парке.
После экскурсии у Вас будет свободное время. В горном парке есть возможность взять лодку в аренду и покататься в каньону.
Также в парке есть возможность "пощекотать" нервы на экстремальных аттракционах (прыжок со скалы, полет через каньон на канате).
На обратной дороге мы посетим красивый водопад Ахвенкоски, в переводе с финского языка «Окунёвый порог». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны 1939-1940 годов.
Нить маршрута может меняться с сохранением программы.
Возвращение в город Петрозаводск.
Возвращение в отель. Свободное время.
Экскурсионная поездка на остров Кижи, отъезд
Завтрак в отеле.
Сбор вещей и освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную поездку на остров Кижи.
Кижи — остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и колокольни.
На базе данного архитектурного ансамбля был основан Государственный историко-архитектурный музей «Кижи», куда было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов Карелии.
Кижский погост вошёл в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, архитектурное собрание музея под открытым небом включено в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.
Возвращение в г. Петрозаводск. Завершение программы.
Проживание
Проживание в гостинице “COSMOS” в г. Петрозаводске.
Отель по программе может быть заменен на равноценный по стоимости.
Стоимость тура на человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Одноместное размещение
|30 200
|Двухместное размещение
|22 400
Цена тура для детей до 12 лет: 18 900 рублей.
Варианты проживания
Отель «COSMOS»
Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид.
К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.
Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано.
Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Завтраки
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Трансфер от ж/д вокзала в первый день
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансфер от аэропорта в первый день
- Трансфер до ж/д вокзала и аэропорта в заключительный день
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Петрозаводск
- Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки на тур?
Стоимость тура для детей до 12 лет: 18 900 руб/чел.
- Может ли меняться маршрут тура?
Нить маршрута может меняться с сохранением программы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.