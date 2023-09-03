Истории осени. Три дня в Карелии

Истории осени

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Осень — чудесное время для знакомства с Карелией! Новые впечатления и яркие моменты, уютные вечера и разноцветные пейзажи — все это ждет Вас в данном путешествии.

Этот тур выходного дня специально для тех, кто не располагает большим количеством времени, но очень хочет познакомиться с карельской историей и культурой и полюбоваться природой это прекрасной республики.
Истории осени. Три дня в Карелии
Истории осени. Три дня в Карелии
Истории осени. Три дня в Карелии
Истории осени. Три дня в Карелии
Истории осени. Три дня в Карелии
Истории осени. Три дня в Карелии
Истории осени. Три дня в Карелии
Истории осени. Три дня в Карелии
Истории осени. Три дня в Карелии
Истории осени. Три дня в Карелии
Истории осени. Три дня в Карелии
Истории осени. Три дня в Карелии
Истории осени. Три дня в Карелии
Ближайшие даты:
13
окт

Что вас ожидает:

Красавец-каньон и живописные водопады
Красавец-каньон и живописные водопады
Полюбуетесь на мраморный карьер и водопады в горном парке "Рускеала"
Памятники деревянного зодчества
Памятники деревянного зодчества
Восхититесь красотой деревянных церквей и построек на острове Кижи
Столица с богатой историей
Столица с богатой историей
Прогуляетесь по самым значимым местам Петрозаводска и окунетесь в его историю

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Петрозаводску

Прибытие в г. Петрозаводск.

Встреча с гидом в заранее согласованном месте.

Выезд на обзорную экскурсию по г. Петрозаводску.

Во время экскурсии по городу Петрозаводску Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города, познакомитесь с более чем трехсотлетней историей столицы.

Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.

Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — самому красивому месту в городе.

Нить маршрута может меняться с сохранением программы.

Трансфер в отель.

Заселение.

Свободное время.

Прибытие, обзорная экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие, обзорная экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие, обзорная экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие, обзорная экскурсия по Петрозаводску
2 день

Экскурсионная программа в горном парке Рускеала

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу в горный парк “Рускеала”.

Горный парк “Рускеала” — единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Южной Карелии.

Экскурсия в горном парке.

После экскурсии у Вас будет свободное время. В горном парке есть возможность взять лодку в аренду и покататься в каньону.

Также в парке есть возможность "пощекотать" нервы на экстремальных аттракционах (прыжок со скалы, полет через каньон на канате).

На обратной дороге мы посетим красивый водопад Ахвенкоски, в переводе с финского языка «Окунёвый порог». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны 1939-1940 годов.

Нить маршрута может меняться с сохранением программы.

Возвращение в город Петрозаводск.

Возвращение в отель. Свободное время.

Экскурсионная программа в горном парке РускеалаЭкскурсионная программа в горном парке РускеалаЭкскурсионная программа в горном парке РускеалаЭкскурсионная программа в горном парке Рускеала
3 день

Экскурсионная поездка на остров Кижи, отъезд

Завтрак в отеле.

Сбор вещей и освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную поездку на остров Кижи.

Кижи — остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и колокольни.

На базе данного архитектурного ансамбля был основан Государственный историко-архитектурный музей «Кижи», куда было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов Карелии.

Кижский погост вошёл в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, архитектурное собрание музея под открытым небом включено в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Возвращение в г. Петрозаводск. Завершение программы.

Экскурсионная поездка на остров Кижи, отъездЭкскурсионная поездка на остров Кижи, отъездЭкскурсионная поездка на остров Кижи, отъездЭкскурсионная поездка на остров Кижи, отъезд

Проживание

Проживание в гостинице “COSMOS” в г. Петрозаводске.

Отель по программе может быть заменен на равноценный по стоимости.

Стоимость тура на человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Одноместное размещение30 200
Двухместное размещение22 400

Цена тура для детей до 12 лет: 18 900 рублей.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «COSMOS»

2 ночи

Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид.

К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.

Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано.

Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.

Отель «COSMOS»Отель «COSMOS»Отель «COSMOS»Отель «COSMOS»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Завтраки
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Трансфер от ж/д вокзала в первый день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансфер от аэропорта в первый день
  • Трансфер до ж/д вокзала и аэропорта в заключительный день
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Стоимость тура для детей до 12 лет: 18 900 руб/чел.

Может ли меняться маршрут тура?

Нить маршрута может меняться с сохранением программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
3 сен 2023
Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))
О
15 авг 2023
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
Н
26 июля 2023
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!

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