В этом путешествии — сможем без спешки посетить два знаменитых острова, прикоснуться к старинной архитектуре, полюбоваться водопадами и мраморным каньоном.
А также: промчимся на «Метеоре» по воде, поднимемся на небольшую гору под Сортавалой и прислушаемся к стоку колёс ретропоезда, везущего нас в Рускеалу!
мая
июн
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Древняя Сортавала
Это день знакомств.
Посвящаем его осмотру города.
Нас ждёт исторический парк Бастион, рассказывающий о истории местного края с древности. до наших дней.
Ландшафтный парк Ваккосалми, залив Лаппаярви, гора Паасо и старая финская архитектура в готическом стиле.
Остров Валаам и Ладожское шхеры
Сегодня на катере отправляемся на Валаам.
Знаменитый остров с монастырем на нем.
Здесь множество островков, проток и заливал.
На архипелаге несколько десятков, соборов, храмов, церквей, часовен и скитов.
Самое известное строение Спасо-Преображенский собор в центральной усадьбе, состоящий из двух храмов.
На обратном пути посещаем знаменитые Ладожское шхеры, ппричудливую ссмесь оостровов, мысов и бухт.
Парк Рускеала
Сегодня на ретропоезде отправляемся в парк Рускеала.
Заброшенный карьер, в котором ранее добывали мрамор для строительства Санкт-Петербурга.
Ныне на месте штолен образовалось озеро, по которому плавают лодки.
Далее группа Рускеальские водопадов.
Небольших но очень живописных.
Петрозаводск набережная Онежского озера
Сегодня садимся в авто и перебирается в Петрозаводск, столицу республики Карелия.
Город был основан самим Петром I.
Ознакомительная прогулка по набережной Онежского озера.
Встреча заката у кромки воды.
Размещаемся в отеле.
Остров Кижи
Нас ждёт один из самых интересных дней.
На катере отправляемся по водам Онежского озера на остров Кижи, где находиться знаменитый Кижский погост. Шедевр народного творчества.
Главная достопримечательность 22-х главная церковь Преображения Господа, сделанная без единого гвоздя.
Всего на острове 98 храмов, церквей, амбаров, скитов, мельниц и других построек.
Все это вы увидите.
Водопад Кивач
В этот день нас ждёт водопад Кивач.
Это самый известный и красивый водопад Карелии.
Два потока воды высотой 11 и 10 метров сливаться в одной точке, образуя непередаваемое зрелище.
Находится водопад на реке Суна.
По дороге посещаем другие достопримечательности.
Собор Александра Невского. Национальный музей
Сегодня отъезд.
Напоследок посещаем собор Александра Невского.
Это главная достопримечательность и символ Петрозаводска.
Основан ещё в начале XlX века в честь победы в войне с Наполеоном и с тех пор практически не перестраивался, сохранив свой первоначальный облик до наших дней.
Посещаем национальный музей республики Карелия.
Здесь вы узнаете много нового и интересного о истории, археологии, этнографии Карелии и обитающих здесь народах: карел, вепсов и русских.
Далее отъезд.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице или отеле города Сортавала и Петрозаводск.
Варианты проживания
Гостиница «Сортавала»
Проживание в гостинице Сортавала (или аналогичной) в номерах с удобствами.
Отель «Сортавала» расположен в городе Сортавала, в 600 м от Сортавалы и в 1,1 км от молодежного центра «Сердоболь». К услугам гостей ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. В 3,7 км находится поселок Хюмпёли и поселок Токкар Лахти, а в 4,8 км — поселок Хелюля. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гостям предлагаются услуги туристического бюро и камеры хранения багажа.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В номерах отеля «Сортавала» предоставляются полотенца и постельное белье.
Отель «Руна»
Проживание в отеле «Руна» (или аналогичном) в номерах с удобствами.
Этот отель расположен в центре Петрозаводска в 500 метрах от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей отеля «Руна» бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера гостиницы оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор и электрический чайник.
В распоряжении гостей зона кухни с холодильником, микроволновой печью и необходимой посудой. В отеле также установлен кулер. Прогулка до разнообразных кафе и ресторанов займет 10 минут.
В числе удобств стиральная машина и гладильные принадлежности. Гостям предоставляется фен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле (удобства в номере)
- Трансфер из / в вокзал (аэропорт)
- Переезды по маршруту
- Поездка на катере в Кижи и на Валаам (2 поездки)
- Входы на объекты по программе
- Поездка на ретропоезде в парк Рускеала
- Питание по программе (завтрак, ужин)
- Что не входит
- Билеты до Сортавалы, отъезд из Петрозаводска
- Входные билеты на экскурсионные объекты вне программы
- Питание вне программы
- Дополнительные экскурсии и программы в Рускеале, на Валааме и в Кижах
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Карелия, Сортавала
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору