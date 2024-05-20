Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала

Групповой тур в Петрозаводске
Для тех, кто хочет увидеть сразу все самые известные места Карелии, мы придумали этот тур и тщательно спланировали маршрут.

В этом путешествии — сможем без спешки посетить два знаменитых острова, прикоснуться к старинной архитектуре, полюбоваться водопадами и мраморным каньоном.

А также: промчимся на «Метеоре» по воде, поднимемся на небольшую гору под Сортавалой и прислушаемся к стоку колёс ретропоезда, везущего нас в Рускеалу!
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Карелия: Кижи, Валаам и парк Рускеала
Ближайшие даты:
20
мая
20
июн
20
июл
20
авг
20
сен

Что вас ожидает:

Парк Рускеала
Парк Рускеала
Отправимся на ретропоезде к древнему карьеру, в котором когда-то добывали мрамор
Легендарный Валаам
Легендарный Валаам
Поплывём на «Метеоре» на остров, известный своим комплексом монастырей
Остров Кижи
Остров Кижи
Увидим шедевр деревянного зодчества, представленный 98 постройками
Водопады Карелии
Водопады Карелии
Полюбуемся на водопады в парке Рускеала и равнинный водопад Кивач
Старинная Сортавала
Старинная Сортавала
Прикоснёмся к древней финской архитектуре в готическом стиле
Исторический парк Бастион
Исторический парк Бастион
Побываем в парке, собравшем удивительные экспозиции из нескольких эпох

Программа тура по дням

1 день

Древняя Сортавала

Это день знакомств.

Посвящаем его осмотру города.

Нас ждёт исторический парк Бастион, рассказывающий о истории местного края с древности. до наших дней.

Ландшафтный парк Ваккосалми, залив Лаппаярви, гора Паасо и старая финская архитектура в готическом стиле.

Древняя СортавалаДревняя СортавалаДревняя СортавалаДревняя СортавалаДревняя СортавалаДревняя Сортавала
2 день

Остров Валаам и Ладожское шхеры

Сегодня на катере отправляемся на Валаам.

Знаменитый остров с монастырем на нем.

Здесь множество островков, проток и заливал.

На архипелаге несколько десятков, соборов, храмов, церквей, часовен и скитов.

Самое известное строение Спасо-Преображенский собор в центральной усадьбе, состоящий из двух храмов.

На обратном пути посещаем знаменитые Ладожское шхеры, ппричудливую ссмесь оостровов, мысов и бухт.

Остров Валаам и Ладожское шхерыОстров Валаам и Ладожское шхерыОстров Валаам и Ладожское шхерыОстров Валаам и Ладожское шхеры
3 день

Парк Рускеала

Сегодня на ретропоезде отправляемся в парк Рускеала.

Заброшенный карьер, в котором ранее добывали мрамор для строительства Санкт-Петербурга.

Ныне на месте штолен образовалось озеро, по которому плавают лодки.

Далее группа Рускеальские водопадов.

Небольших но очень живописных.

Парк РускеалаПарк РускеалаПарк РускеалаПарк РускеалаПарк Рускеала
4 день

Петрозаводск набережная Онежского озера

Сегодня садимся в авто и перебирается в Петрозаводск, столицу республики Карелия.

Город был основан самим Петром I.

Ознакомительная прогулка по набережной Онежского озера.

Встреча заката у кромки воды.

Размещаемся в отеле.

Петрозаводск набережная Онежского озераПетрозаводск набережная Онежского озераПетрозаводск набережная Онежского озераПетрозаводск набережная Онежского озераПетрозаводск набережная Онежского озераПетрозаводск набережная Онежского озера
5 день

Остров Кижи

Нас ждёт один из самых интересных дней.

На катере отправляемся по водам Онежского озера на остров Кижи, где находиться знаменитый Кижский погост. Шедевр народного творчества.

Главная достопримечательность 22-х главная церковь Преображения Господа, сделанная без единого гвоздя.

Всего на острове 98 храмов, церквей, амбаров, скитов, мельниц и других построек.

Все это вы увидите.

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи
6 день

Водопад Кивач

В этот день нас ждёт водопад Кивач.

Это самый известный и красивый водопад Карелии.

Два потока воды высотой 11 и 10 метров сливаться в одной точке, образуя непередаваемое зрелище.

Находится водопад на реке Суна.

По дороге посещаем другие достопримечательности.

Водопад КивачВодопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач
7 день

Собор Александра Невского. Национальный музей

Сегодня отъезд.

Напоследок посещаем собор Александра Невского.

Это главная достопримечательность и символ Петрозаводска.

Основан ещё в начале XlX века в честь победы в войне с Наполеоном и с тех пор практически не перестраивался, сохранив свой первоначальный облик до наших дней.

Посещаем национальный музей республики Карелия.

Здесь вы узнаете много нового и интересного о истории, археологии, этнографии Карелии и обитающих здесь народах: карел, вепсов и русских.

Далее отъезд.

Собор Александра Невского. Национальный музейСобор Александра Невского. Национальный музейСобор Александра Невского. Национальный музейСобор Александра Невского. Национальный музейСобор Александра Невского. Национальный музейСобор Александра Невского. Национальный музейСобор Александра Невского. Национальный музейСобор Александра Невского. Национальный музей

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице или отеле города Сортавала и Петрозаводск.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница «Сортавала»

3 ночи

Проживание в гостинице Сортавала (или аналогичной) в номерах с удобствами.

Отель «Сортавала» расположен в городе Сортавала, в 600 м от Сортавалы и в 1,1 км от молодежного центра «Сердоболь». К услугам гостей ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. В 3,7 км находится поселок Хюмпёли и поселок Токкар Лахти, а в 4,8 км — поселок Хелюля. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гостям предлагаются услуги туристического бюро и камеры хранения багажа.

Во всех номерах отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В номерах отеля «Сортавала» предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»

Отель «Руна»

3 ночи

Проживание в отеле «Руна» (или аналогичном) в номерах с удобствами.

Этот отель расположен в центре Петрозаводска в 500 метрах от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей отеля «Руна» бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера гостиницы оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор и электрический чайник.

В распоряжении гостей зона кухни с холодильником, микроволновой печью и необходимой посудой. В отеле также установлен кулер. Прогулка до разнообразных кафе и ресторанов займет 10 минут.

В числе удобств стиральная машина и гладильные принадлежности. Гостям предоставляется фен.

Отель «Руна»Отель «Руна»Отель «Руна»Отель «Руна»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле (удобства в номере)
  • Трансфер из / в вокзал (аэропорт)
  • Переезды по маршруту
  • Поездка на катере в Кижи и на Валаам (2 поездки)
  • Входы на объекты по программе
  • Поездка на ретропоезде в парк Рускеала
  • Питание по программе (завтрак, ужин)
Что не входит
  • Билеты до Сортавалы, отъезд из Петрозаводска
  • Входные билеты на экскурсионные объекты вне программы
  • Питание вне программы
  • Дополнительные экскурсии и программы в Рускеале, на Валааме и в Кижах
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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