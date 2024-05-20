7 день

Собор Александра Невского. Национальный музей

Сегодня отъезд.

Напоследок посещаем собор Александра Невского.

Это главная достопримечательность и символ Петрозаводска.

Основан ещё в начале XlX века в честь победы в войне с Наполеоном и с тех пор практически не перестраивался, сохранив свой первоначальный облик до наших дней.

Посещаем национальный музей республики Карелия.

Здесь вы узнаете много нового и интересного о истории, археологии, этнографии Карелии и обитающих здесь народах: карел, вепсов и русских.

Далее отъезд.