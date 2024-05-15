Окунемся в историю самобытных народов этого края, посетим старейший в России курорт и насладимся живописными пейзажами. Ведь неслучайно Карелию называют страной лесов, озёр и рек!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск: Онежская набережная, собор Александра Невского
Встреча туристов на ж/д вокзале в г. Петрозаводск.
Этот день мы посвящаем осмотру Петрозаводска.
В городе два знаковых места. Онежская набережная – любимое место отдыха горожан. Закаты здесь великолепны.
Второе известное место в Петрозаводске – собор Александра Невского. Построен в 19 веке в честь победы над Наполеоном. Символ города.
Остров Кижи
Этот день едва ли не главный. Садимся на катер «Метеор» и отправляемся на остров Кижи, в знаменитый музей-заповедник Кижский погост.
Здесь под открытым небом сосредоточены около 100 строений прошлого, одно из которых – церковь Преображения Господа, сделанная без единого гвоздя. Украшают храм сразу 22 купола.
Вулкан Гирвас, водопад Кивач, гора Сампо
Сегодня посещаем сразу несколько знаковых мест.
Нас ждёт древний палеовулкан Гирвас. Ему 3 млрд. лет! В настоящий момент сохранился один кратер, частично заполненный водой.
Далее мы увидим водопад Кивач. Это самый красивый водопад Карелии. Два потока реки Куна высотой 11 и 10 метров сливаются в одном месте.
На этом же маршруте посетим гору Сампо. Наверх ведёт дорожка, и с вершины открывается невероятный вид на окружающие просторы.
Далее отправляемся на первый российский курорт Марциальные воды. Основан, как и Петрозаводск, лично Петром l.
Здесь расположены различные минеральные источники и создан бальенеологический курорт. Сохранилась церковь, построенная Петром l, он ее часто посещал.
Вепская деревня Шелтоозеро
Сегодня отправляемся в Вепский национальный район и его центр, село Шелтоозеро.
Здесь живет малочисленный народ финно-угорского происхождения — вепсы (весь). Известен он уже более 1000 лет. Посмотрим на его быт, село, строения, посетив Вепский национальный музей.
Национальный музей Карелии. Окончание программы
Сегодня отъезд.
Напоследок посещаем национальный музей республики Карелия. Старейший музей республики, основанный ещё в 1871 году. В нем более 200 тысяч экспонатов. Они расскажут об истории, археологии, этнографии Карелии.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или отеле города Петрозаводска. Двухместное размещение в номерах с удобствами.
Варианты проживания
Гостиница в Петрозаводске
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
- Трансфер из / в вокзал (аэропорт)
- Переезды по маршруту
- Входные билеты на объекты по программе
- Поездка на катере в Кижи
- Питание по программе (завтрак, ужин)
- Что не входит
- Билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание вне программы
- Входные билеты на экскурсионные объекты вне программы
- Дополнительные экскурсии в Кижах
- Активности вне программы
- Место начала и завершения?
- Октябрьская железная дорога, станция Петрозаводск-Пассажирская
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору