Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач

Групповой тур в Петрозаводске
Карелия – удивительный регион, где сплетены между собой притягательная северная природа и две разноязычные культуры. Всё это будет прослеживаться во время нашего путешествия. Мы почувствуем себя настоящими исследователями, прогуливаясь по дну кратера древнего палеовулкана.

Окунемся в историю самобытных народов этого края, посетим старейший в России курорт и насладимся живописными пейзажами. Ведь неслучайно Карелию называют страной лесов, озёр и рек!
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Карелия. Остров Кижи, гора Сампо и водопад Кивач
Ближайшие даты:
15
мая
15
июн
15
июл
15
авг

Что вас ожидает:

Музей-остров под открытым небом
Музей-остров под открытым небом
Прокатимся на катере к острову Кижи и прикоснемся к истории северно-русской культуры
Шум водопада и тишина леса
Шум водопада и тишина леса
Восхитимся мощью водопада Кивач и завораживающими видами с горы Сампо
Вулкан, которому 3 миллиарда лет
Вулкан, которому 3 миллиарда лет
Исследуем древнейший палеовулкан Гирвас, пройдемся по дну его кратера и увидим жерло

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск: Онежская набережная, собор Александра Невского

Встреча туристов на ж/д вокзале в г. Петрозаводск.

Этот день мы посвящаем осмотру Петрозаводска.

В городе два знаковых места. Онежская набережная – любимое место отдыха горожан. Закаты здесь великолепны.

Второе известное место в Петрозаводске – собор Александра Невского. Построен в 19 веке в честь победы над Наполеоном. Символ города.

Петрозаводск: Онежская набережная, собор Александра НевскогоПетрозаводск: Онежская набережная, собор Александра НевскогоПетрозаводск: Онежская набережная, собор Александра Невского
2 день

Остров Кижи

Этот день едва ли не главный. Садимся на катер «Метеор» и отправляемся на остров Кижи, в знаменитый музей-заповедник Кижский погост.

Здесь под открытым небом сосредоточены около 100 строений прошлого, одно из которых – церковь Преображения Господа, сделанная без единого гвоздя. Украшают храм сразу 22 купола.

Остров КижиОстров КижиОстров Кижи
3 день

Вулкан Гирвас, водопад Кивач, гора Сампо

Сегодня посещаем сразу несколько знаковых мест.

Нас ждёт древний палеовулкан Гирвас. Ему 3 млрд. лет! В настоящий момент сохранился один кратер, частично заполненный водой.

Далее мы увидим водопад Кивач. Это самый красивый водопад Карелии. Два потока реки Куна высотой 11 и 10 метров сливаются в одном месте.

На этом же маршруте посетим гору Сампо. Наверх ведёт дорожка, и с вершины открывается невероятный вид на окружающие просторы.

Далее отправляемся на первый российский курорт Марциальные воды. Основан, как и Петрозаводск, лично Петром l.

Здесь расположены различные минеральные источники и создан бальенеологический курорт. Сохранилась церковь, построенная Петром l, он ее часто посещал.

Вулкан Гирвас, водопад Кивач, гора СампоВулкан Гирвас, водопад Кивач, гора СампоВулкан Гирвас, водопад Кивач, гора Сампо
4 день

Вепская деревня Шелтоозеро

Сегодня отправляемся в Вепский национальный район и его центр, село Шелтоозеро.

Здесь живет малочисленный народ финно-угорского происхождения — вепсы (весь). Известен он уже более 1000 лет. Посмотрим на его быт, село, строения, посетив Вепский национальный музей.

Вепская деревня ШелтоозероВепская деревня ШелтоозероВепская деревня ШелтоозероВепская деревня ШелтоозероВепская деревня Шелтоозеро
5 день

Национальный музей Карелии. Окончание программы

Сегодня отъезд.

Напоследок посещаем национальный музей республики Карелия. Старейший музей республики, основанный ещё в 1871 году. В нем более 200 тысяч экспонатов. Они расскажут об истории, археологии, этнографии Карелии.

Национальный музей Карелии. Окончание программыНациональный музей Карелии. Окончание программыНациональный музей Карелии. Окончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или отеле города Петрозаводска. Двухместное размещение в номерах с удобствами.

Варианты проживания

Гостиница в Петрозаводске

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
  • Трансфер из / в вокзал (аэропорт)
  • Переезды по маршруту
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Поездка на катере в Кижи
  • Питание по программе (завтрак, ужин)
Что не входит
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание вне программы
  • Входные билеты на экскурсионные объекты вне программы
  • Дополнительные экскурсии в Кижах
  • Активности вне программы
Место начала и завершения?
Октябрьская железная дорога, станция Петрозаводск-Пассажирская
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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