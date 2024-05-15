3 день

Вулкан Гирвас, водопад Кивач, гора Сампо

Сегодня посещаем сразу несколько знаковых мест.

Нас ждёт древний палеовулкан Гирвас. Ему 3 млрд. лет! В настоящий момент сохранился один кратер, частично заполненный водой.

Далее мы увидим водопад Кивач. Это самый красивый водопад Карелии. Два потока реки Куна высотой 11 и 10 метров сливаются в одном месте.

На этом же маршруте посетим гору Сампо. Наверх ведёт дорожка, и с вершины открывается невероятный вид на окружающие просторы.

Далее отправляемся на первый российский курорт Марциальные воды. Основан, как и Петрозаводск, лично Петром l.

Здесь расположены различные минеральные источники и создан бальенеологический курорт. Сохранилась церковь, построенная Петром l, он ее часто посещал.