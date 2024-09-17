При желании вы можете дополнить свой отдых любой из указанных программ на выбор (оплачивается дополнительно при покупке тура):

ПРОГРАММА 1. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА КИЖИ.

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами. Полюбуетесь на 22-главую Преображенскую церковь. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.

Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремёсла.

14:00 Свободное время на острове Кижи.

Вы сможете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.

Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.

15:45 Трансфер на «Метеоре» в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном «Метеоре» и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.

ПРОГРАММА 2. СПЛАВ ПО РЕКЕ ШУЯ.

Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.

Выезд от гостиницы «Питер Инн» к началу сплава м. Юманишки (1 час).

Инструктаж по технике безопасности — выдача снаряжения (спасательные жилеты, шлемы).

Сплав на рафтах по реке Шуя — 8 км (1,5 — 2 час).

по реке Шуя — 8 км (1,5 — 2 час). Прибытие в местечко Поляна — сдача снаряжения — переодевание.

Пикник у костра , включающий в себя уху с зеленью, макароны по-флотски, нарезку овощную (помидоры, огурцы), хлеб, минеральную воду, чай, кофе, печенье или сухари. Для взрослых — алкоголь: 50 гр. водки и 50 гр. вина на человека.

, включающий в себя уху с зеленью, макароны по-флотски, нарезку овощную (помидоры, огурцы), хлеб, минеральную воду, чай, кофе, печенье или сухари. Для взрослых — алкоголь: 50 гр. водки и 50 гр. вина на человека. Трансфер в Петрозаводск (1 час).

Важно! В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе).

В стоимость включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.

ПРОГРАММА 3. ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЖИП-ТУР К ВУЛКАНУ ГИРВАС И ВОДОПАДУ КИВАЧ.

9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам.

Завтрак в кафе города — по желанию (не входит в стоимость)

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.

10.30 Короткая остановка по пути следования. Для созерцания прекрасных видов на острова Кончезера, открывающихся с горы Сампо.

11.00 Остановка в Марциальных водах. У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.

12.30 ГЭС и вулкан Гирвас — спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС.

13.00 Начало внедорожной части маршрута — вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.

Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

14.00 Привал и пикник на берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.

16.00 Продолжаем движение.

Совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог — место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».

17.00 Посещение заповедника «Кивач». Осмотр водопада Кивач на реке Суна. Посетим дендрарий и музей карельской природы.

18.00 Выезд в Петрозаводск.

19.00 Прибытие в Петрозаводск.

ПРОГРАММА 4. ПРОГУЛКА НА КАНОЭ ПО ОЗЕРУ БЕЛОЕ.

Трансфер от вашего отеля в Карьяла Парк.

Общий сбор и брифинг по технике безопасности.

Трансфер к оз. Белое.

Прогулки на каноэ по оз. Белое (1,5 часа).

Перекус (чаепитие с выпечкой).

Купание (в зависимости от сезона).

(в зависимости от сезона). Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

ПРОГРАММА 5. ТРЕККИНГ С СОБАКАМИ ХАСКИ.

Трансфер от вашего отеля в Карьяла парк.

Встреча гостей в Карьяла Парке.

Экскурсия по питомнику собак .

. Инструктаж по технике безопасности

Треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя (3 км).

Чаепитие с выпечкой.

Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

ПРОГРАММА 6. КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ.