Карелия - увидеть и полюбить

Первое впечатление самое важное

Первое впечатление самое важное.

Поэтому мы разработали удобный тур для первого знакомства, в который включили авиаперелёты из Москвы и обратно и посещение самых известных мест. А при желании отдых можно разнообразить программой развлечений на выбор. Если всё, что вам нужно — это красота и любовь, то эта поездка их подарит!
Карелия - увидеть и полюбить
Карелия - увидеть и полюбить
Карелия - увидеть и полюбить
Карелия - увидеть и полюбить
Карелия - увидеть и полюбить
Карелия - увидеть и полюбить
Карелия - увидеть и полюбить
Карелия - увидеть и полюбить
Карелия - увидеть и полюбить
Карелия - увидеть и полюбить
Карелия - увидеть и полюбить
Карелия - увидеть и полюбить
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Мощь водопада Кивач
Мощь водопада Кивач
Увидим один из наиболее известных водопадов Карелии и послушаем его шум
Пейзажи Мраморного каньона
Пейзажи Мраморного каньона
Прогуляемся по самой популярной достопримечательности Карелии и восхитимся живописным видам
Живительные Марциальные воды
Живительные Марциальные воды
Попробуем и оценим вкус целебной воды из 3-х подземных источников

Программа тура по дням

1 день

Домодедово - Встреча в аэропорту - Трассовая экскурсия - Размещение в отеле

13:45 Вылет из аэропорта “Домодедово”. Точное время вылета будет указано в авиабилетах, которые мы отправим вам накануне вылета.

15:00 Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия.

17:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

Заселение в отели города.

Мы предусмотрели не слишком позднее размещение в отелях, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.

Домодедово - Встреча в аэропорту - Трассовая экскурсия - Размещение в отелеДомодедово - Встреча в аэропорту - Трассовая экскурсия - Размещение в отелеДомодедово - Встреча в аэропорту - Трассовая экскурсия - Размещение в отеле
2 день

Свободный день в Петрозаводске или программа отдыха на выбор

08:00 Завтрак.

Во второй день вашего путешествия вы можете выбрать отдых, который придётся по душе именно вам: провести свободное время в столице Карелии — Петрозаводске или воспользоваться одной из программ на выбор:

  • Посещение музея-заповедника Кижи;
  • сплав по р. Шуя;
  • экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач;
  • прогулка на каноэ по озеру Белое;
  • треккинг с собаками хаски;
  • катание на квадроциклах.

Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Свободный день в Петрозаводске или программа отдыха на выборСвободный день в Петрозаводске или программа отдыха на выборСвободный день в Петрозаводске или программа отдыха на выборСвободный день в Петрозаводске или программа отдыха на выборСвободный день в Петрозаводске или программа отдыха на выбор
3 день

Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - Сортавала - Фирменный магазин форелевого хозяйства

08:00 Завтрак.

09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки — каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса. Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых — военная драма «А зори здесь тихие…».

По желанию, за доп. плату вы сможете посетить экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами прямо над водопадами. По дороге вы встретите необычные деревянные скульптуры сказочных героев и мистических существ, а также сможете прогуляться до домика тётушки Совы.

14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.

Горный парк Рускеала — главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Вы услышите подробную историю Мраморного каньона и узнаете, какие ещё интересные места можно посетить в свободное время, которое ждёт вас после экскурсии. Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона;
  • тайные тропы земли Калевала;
  • водная прогулка по Мраморному озеру;
  • попробовать активные развлечения в горном парке;
  • отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру;
  • посетить сувенирные ряды и уютные кафе.

17:30 Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.

На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.

Фирменный магазин форелевого хозяйства.

По пути в обратную сторону наш автобус сделает остановку в фирменном магазине местного форелевого хозяйства. Вы сможете познакомиться с карельской кухней и купить вкусных сувениров друзьям и родным.

18:30 Отправление в Петрозаводск.

22:00 – 23:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск, возвращение в отель.

Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - Сортавала - Фирменный магазин форелевого хозяйстваВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - Сортавала - Фирменный магазин форелевого хозяйстваВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - Сортавала - Фирменный магазин форелевого хозяйства
4 день

Кивач - Марциальные воды - Трансфер в аэропорт - Домодедово

08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

09:30 Сбор группы в автобусе. Отправление к водопаду Кивач.

10:30 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Полюбуемся на величественный водопад и при желании познакомимся с животным и растительным миром Карелии в музее природы.

13:00 Посещение бальнеологических источников “Марциальные воды”.

В рамках экскурсии гид расскажет об источниках и горнодобывающем деле Карелии, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.

Вы сможете попробовать и сравнитьнесколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, окружающая курорт, улучшат ваше общее самочувствие.

Трансфер в аэропорт.

15:00 Прибытие аэропорт Петрозаводска. Вылет в Москву.

Кивач - Марциальные воды - Трансфер в аэропорт - ДомодедовоКивач - Марциальные воды - Трансфер в аэропорт - ДомодедовоКивач - Марциальные воды - Трансфер в аэропорт - Домодедово

Проживание

Тур предполагает проживание в отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 3 ночи.

Уровень комфорта при размещении предоставляется на выбор — «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум».

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Варианты размещенияДвухместноеОдноместноеТрёхместное (доп. место)

Стандарт отели (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн

23 55029 15022 650

Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика

24 55029 75023 650

Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Гостеприимство, Спа отель Карелия, Космос

28 15036 30027 250

Варианты проживания

Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"

3 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"

Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"

3 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"

3 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги, включённые в тур:
  • Билеты:
Что не входит
  • Оплачивается самостоятельно до начала тура:
  • Оплачивается по желанию при заказе тура:
  • Оплачивается по желанию на месте:
Место начала и завершения?
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу для основной программы:

  • Наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве; рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда — на случай, если у вас не получится поехать в тур.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин, не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.;
  • для сплавов на реке Шуя необходимо иметь при себе запасной комплект одежды и спортивной обуви. При использовании фото, видео аппаратуры рекомендуется иметь при себе герметичную упаковку (плотный полиэтиленовый пакет, который при прохождении порогов, необходимо убрать под спасательный жилет).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

В стоимость тура входят перелёты Москва аэропорт Домодедово — Петрозаводск — Москва аэропорт Домодедово. Авиа- и ж/д билеты в Москву при необходимости вы можете приобрести самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 2-й день тура?

При желании вы можете дополнить свой отдых любой из указанных программ на выбор (оплачивается дополнительно при покупке тура):

ПРОГРАММА 1. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА КИЖИ.

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами. Полюбуетесь на 22-главую Преображенскую церковь. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.

Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремёсла.

14:00 Свободное время на острове Кижи.

Вы сможете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.

Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.

15:45 Трансфер на «Метеоре» в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном «Метеоре» и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.

ПРОГРАММА 2. СПЛАВ ПО РЕКЕ ШУЯ.

  • Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.
  • Выезд от гостиницы «Питер Инн» к началу сплава м. Юманишки (1 час).
  • Инструктаж по технике безопасности — выдача снаряжения (спасательные жилеты, шлемы).
  • Сплав на рафтах по реке Шуя — 8 км (1,5 — 2 час).
  • Прибытие в местечко Поляна — сдача снаряжения — переодевание.
  • Пикник у костра, включающий в себя уху с зеленью, макароны по-флотски, нарезку овощную (помидоры, огурцы), хлеб, минеральную воду, чай, кофе, печенье или сухари. Для взрослых — алкоголь: 50 гр. водки и 50 гр. вина на человека.
  • Трансфер в Петрозаводск (1 час).

Важно! В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе).

В стоимость включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.

ПРОГРАММА 3. ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЖИП-ТУР К ВУЛКАНУ ГИРВАС И ВОДОПАДУ КИВАЧ.

9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам.

Завтрак в кафе города — по желанию (не входит в стоимость)

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.

10.30 Короткая остановка по пути следования. Для созерцания прекрасных видов на острова Кончезера, открывающихся с горы Сампо.

11.00 Остановка в Марциальных водах. У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.

12.30 ГЭС и вулкан Гирвас — спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС.

13.00 Начало внедорожной части маршрута — вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.

Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

14.00 Привал и пикник на берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.

16.00 Продолжаем движение.

Совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог — место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».

17.00 Посещение заповедника «Кивач». Осмотр водопада Кивач на реке Суна. Посетим дендрарий и музей карельской природы.

18.00 Выезд в Петрозаводск.

19.00 Прибытие в Петрозаводск.

ПРОГРАММА 4. ПРОГУЛКА НА КАНОЭ ПО ОЗЕРУ БЕЛОЕ.

  • Трансфер от вашего отеля в Карьяла Парк.
  • Общий сбор и брифинг по технике безопасности.
  • Трансфер к оз. Белое.
  • Прогулки на каноэ по оз. Белое (1,5 часа).
  • Перекус (чаепитие с выпечкой).
  • Купание (в зависимости от сезона).
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

ПРОГРАММА 5. ТРЕККИНГ С СОБАКАМИ ХАСКИ.

  • Трансфер от вашего отеля в Карьяла парк.
  • Встреча гостей в Карьяла Парке.
  • Экскурсия по питомнику собак.
  • Инструктаж по технике безопасности
  • Треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя (3 км).
  • Чаепитие с выпечкой.
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

ПРОГРАММА 6. КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ.

  • Трансфер от вашего отеля в Карьяла парк.
  • Встреча в Карьяла Парк.
  • Общий брифинг.
  • Теория и основные правила управления квадроциклом и инструктаж по технике безопасности.
  • Подбор экипировки.
  • Практические занятия — базовый курс управления квадроциклом.
  • Движение по маршруту.
  • Сдача снаряжения и переодевание.
  • Чаепитие с выпечкой.
  • Трансфер в Петрозаводск.
Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

13:00 Вылет из аэропорта “Домодедово”.

Вылет из Москвы будет осуществляться из аэропорта “Домодедово”. Время вылета указано ориентировочное.

Точное время вылета будет указано в авиабилетах, которые мы отправим вам накануне вылета.

15:00 Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия.

17:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • экскурсия на о. Кижи – туристы самостоятельно добираются до точки сбора;
  • сплав на реке Шуя/джип-сафари/катание на квадроциклах/катание на каноэ/треккинг с хаски – туристов забирает трансфер из отеля.

В последний день тура:

Трансфер в аэропорт.

15:00 Прибытие в аэропорт Петрозаводска. Вылет в Москву.

Внимание! Время вылета и прилета чартерного рейса может быть изменено.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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