13:45 Вылет из аэропорта “Домодедово”. Точное время вылета будет указано в авиабилетах, которые мы отправим вам накануне вылета.
15:00 Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия.
17:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
Заселение в отели города.
Мы предусмотрели не слишком позднее размещение в отелях, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.
08:00 Завтрак.
Во второй день вашего путешествия вы можете выбрать отдых, который придётся по душе именно вам: провести свободное время в столице Карелии — Петрозаводске или воспользоваться одной из программ на выбор:
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
08:00 Завтрак.
09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки — каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса. Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых — военная драма «А зори здесь тихие…».
По желанию, за доп. плату вы сможете посетить экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами прямо над водопадами. По дороге вы встретите необычные деревянные скульптуры сказочных героев и мистических существ, а также сможете прогуляться до домика тётушки Совы.
14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.
Горный парк Рускеала — главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Вы услышите подробную историю Мраморного каньона и узнаете, какие ещё интересные места можно посетить в свободное время, которое ждёт вас после экскурсии. Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:
17:30 Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.
На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
Фирменный магазин форелевого хозяйства.
По пути в обратную сторону наш автобус сделает остановку в фирменном магазине местного форелевого хозяйства. Вы сможете познакомиться с карельской кухней и купить вкусных сувениров друзьям и родным.
18:30 Отправление в Петрозаводск.
22:00 – 23:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск, возвращение в отель.
08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
09:30 Сбор группы в автобусе. Отправление к водопаду Кивач.
10:30 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Полюбуемся на величественный водопад и при желании познакомимся с животным и растительным миром Карелии в музее природы.
13:00 Посещение бальнеологических источников “Марциальные воды”.
В рамках экскурсии гид расскажет об источниках и горнодобывающем деле Карелии, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.
Вы сможете попробовать и сравнитьнесколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, окружающая курорт, улучшат ваше общее самочувствие.
Трансфер в аэропорт.
15:00 Прибытие аэропорт Петрозаводска. Вылет в Москву.
Тур предполагает проживание в отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 3 ночи.
Уровень комфорта при размещении предоставляется на выбор — «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум».
|Варианты размещения
|Двухместное
|Одноместное
|Трёхместное (доп. место)
Стандарт отели (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
|23 550
|29 150
|22 650
Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
|24 550
|29 750
|23 650
Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Гостеприимство, Спа отель Карелия, Космос
|28 150
|36 300
|27 250
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Документы:
Вещи в дорогу для основной программы:
Для дополнительных программ:
В стоимость тура входят перелёты Москва аэропорт Домодедово — Петрозаводск — Москва аэропорт Домодедово. Авиа- и ж/д билеты в Москву при необходимости вы можете приобрести самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
При желании вы можете дополнить свой отдых любой из указанных программ на выбор (оплачивается дополнительно при покупке тура):
ПРОГРАММА 1. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА КИЖИ.
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.
11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами. Полюбуетесь на 22-главую Преображенскую церковь. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремёсла.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
Вы сможете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на «Метеоре» в Петрозаводск.
После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном «Метеоре» и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
ПРОГРАММА 2. СПЛАВ ПО РЕКЕ ШУЯ.
Важно! В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе).
В стоимость включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.
ПРОГРАММА 3. ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЖИП-ТУР К ВУЛКАНУ ГИРВАС И ВОДОПАДУ КИВАЧ.
9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам.
Завтрак в кафе города — по желанию (не входит в стоимость)
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.
10.30 Короткая остановка по пути следования. Для созерцания прекрасных видов на острова Кончезера, открывающихся с горы Сампо.
11.00 Остановка в Марциальных водах. У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.
12.30 ГЭС и вулкан Гирвас — спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС.
13.00 Начало внедорожной части маршрута — вдоль русла Пионерного канала.
Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.
Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.
14.00 Привал и пикник на берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.
16.00 Продолжаем движение.
Совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог — место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».
17.00 Посещение заповедника «Кивач». Осмотр водопада Кивач на реке Суна. Посетим дендрарий и музей карельской природы.
18.00 Выезд в Петрозаводск.
19.00 Прибытие в Петрозаводск.
ПРОГРАММА 4. ПРОГУЛКА НА КАНОЭ ПО ОЗЕРУ БЕЛОЕ.
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
ПРОГРАММА 5. ТРЕККИНГ С СОБАКАМИ ХАСКИ.
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
ПРОГРАММА 6. КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ.
В первый день тура:
13:00 Вылет из аэропорта “Домодедово”.
Вылет из Москвы будет осуществляться из аэропорта “Домодедово”. Время вылета указано ориентировочное.
Точное время вылета будет указано в авиабилетах, которые мы отправим вам накануне вылета.
15:00 Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия.
17:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура:
Трансфер в аэропорт.
15:00 Прибытие в аэропорт Петрозаводска. Вылет в Москву.
Внимание! Время вылета и прилета чартерного рейса может быть изменено.