Повеселиться с жителями деревни Киндасово и полюбоваться водопадами и подсветкой Мраморного каньона
Скучать не придётся — в первый же день вы окунётесь в атмосферу шуток и хорошего настроения в самой весёлой деревне.
Мы покажем вам топовые достопримечательности, вы отдохнёте от суеты и встретите Новый год в окружении потрясающей природы и приятных людей!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Интерактивная программа в деревне Киндасово
Встречаемся, размещаемся в автобусе и едем в Киндасово — старинное карельское поселение на реке Шуя, которое прославилось фестивалями сельского юмора. Во время новогодних праздников жители деревни объявляют себя суверенным государством, избирают своего президента и устраивают свою «Некремлёвскую ёлку». По прибытии вас встретит «Семейка весельчаков» — скучать не придётся!
В 20:00 разместимся в отеле в Петрозаводске, и вы сможете отдохнуть и поужинать в ресторане при отеле.
Заповедник «Кивач», Марциальные Воды, свободное время и встреча Нового года
Позавтракав в 08:00, отправляемся в заповедник «Кивач», главной точкой притяжения которого является одноимённый водопад. Второй по высоте в Европе, он завораживает в любое время года и не замерзает зимой: воды реки Суны летят по базальтовым скалам, создавая впечатляющий шум. Полюбуемся гремящим потоком со смотровых площадок и заглянем в Музей природы: вы познакомитесь с местным растительным и животным миром и историей заповедника.
Затем посетим основанный Петром I курорт Марциальные Воды, который славится минеральными источниками и лечебными грязями. Вы узнаете о горнодобывающем деле Карелии, о самих источниках и почему они так называются. Увидите памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времён. Вы также сможете попробовать и сравнить вкус нескольких видов воды.
К 15:00 вернёмся в Петрозаводск, и у вас останется достаточно времени, чтобы отдохнуть и подготовиться к праздничному банкету. Встреча Нового года.
Водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»
После позднего завтрака в 10:00 — снова в путь! Первым делом побываем у водопадов Ахвенкоски — живописных каскадов на лесной речке в окружении гранитных уступов, где проходили съёмки таких знаменитых кинофильмов, как «А зори здесь тихие…», «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов и «Калевалы», спрятанные среди деревьев. (Вход на экотропу оплачивается дополнительно).
В 16:00 прибудем в легендарный горный парк «Рускеала». Гид познакомит вас с многовековой историей этого места и главной достопримечательностью парка — Мраморным каньоном с кристально чистой водой и отвесными берегами. Здесь когда-то добывали мрамор для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь чарующим пейзажем с хвойными деревьями и снежным убранством и цветной подсветкой на скалах. После экскурсии у вас будет свободное время. Можно спуститься к штольням и пещерам, побывать на заброшенном мраморном заводе, прокатиться на зимних санях.
В 19:00 выезжаем из парка, в 00:00 вернёмся в Петрозаводск.
Свободное время, отъезд
До 12:00 — освобождение номеров. На этот день не запланировано экскурсий — можно пораньше отправиться обратно домой или самостоятельно погулять по Петрозаводску, посетить музеи и попробовать северную кухню в местных кафе. Мы расскажем вам об интересных и проверенных местах с хорошими отзывами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 17:00Завершение: Петрозаводск, отель проживания, до 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.