Позавтракав в 08:00, отправляемся в заповедник «Кивач», главной точкой притяжения которого является одноимённый водопад. Второй по высоте в Европе, он завораживает в любое время года и не замерзает зимой: воды реки Суны летят по базальтовым скалам, создавая впечатляющий шум. Полюбуемся гремящим потоком со смотровых площадок и заглянем в Музей природы: вы познакомитесь с местным растительным и животным миром и историей заповедника.

Затем посетим основанный Петром I курорт Марциальные Воды, который славится минеральными источниками и лечебными грязями. Вы узнаете о горнодобывающем деле Карелии, о самих источниках и почему они так называются. Увидите памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времён. Вы также сможете попробовать и сравнить вкус нескольких видов воды.

К 15:00 вернёмся в Петрозаводск, и у вас останется достаточно времени, чтобы отдохнуть и подготовиться к праздничному банкету. Встреча Нового года.