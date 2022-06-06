10.00 — встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска; совместный комплексный завтрак в кафе.
После завтрака мы отправимся в вотчину Талвиукко — карельского деда Мороза, где нас встретят его верные друзья и помощники.
Мы познакомимся с чудесными северными оленями, обученными ходить в упряжке, побываем в самом большом в России питомнике ездовых собак, посетим деревню саамов — первопоселенцев карельской земли.
Также во время экскурсии нас ждут мастер-класс по изготовлению оригинальной игрушки и чай из карельских трав с выпечкой и сладостями.
Ориентировочно 14.30 — возвращение в Петрозаводск, заселение в гостиницу, свободное время.
В свободное время по желанию группы совершим совместную прогулку по центру города.
Петрозаводск — порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.
Это европейский город с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей.
Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые тракторы «Онежец».
Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.
Ночевка в гостинице.
Сегодня нас ждет знакомство с Северным Приладожьем.
Завтрак в гостинице.
После завтрака отправляемся в мраморный каньон Рускеала.
Дорога займет у нас около четырех часов, которые пролетят незаметно благодаря постоянно меняющимся видам: мы проедем мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.
А перед горным парком Рускеала сделаем остановку у рускеальских водопадов: здесь снимался фильм «А зори здесь тихие…».
В горном парке Рускеала нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону.
Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
После обзорной экскурсии вокруг каньона — свободное время.
За дополнительную плату здесь можно покататься на лодочках, перелететь через каньон на канатной дороге или пройти под ним “подземным маршрутом”.
Переезд в г. Сортавала, размещение в гостинице.
Ну что, готовы к новому приключению? С добрым утром!
Завтракаем и отправляемся на причал — там нас ждут быстроходные кометы, которые помчат нас на святой остров Валаам.
По пути — ладожские шхеры с их бухтами, проливами, скалами, островами и прибрежным лесом, возраст которого исчисляется столетиями.
И вот он – святой остров Валаам. Природа словно специально создала его подальше от берега.
Он создан для уединения, для того, чтобы быть подальше от цивилизации.
На Валааеме нас ждет пешеходная экскурсия “Новый Иерусалим”, обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря и паломнический обед в трапезной монастыря.
Затем “Метеор” доставит нас обратно в славный город Сортавала.
Наберитесь сил, ведь вы еще не видели уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева.
Располагается он в старинном здании финской застройки 1899 года. Но здание – не столь интересно, как творения Кронида Гоголева.
Перед нами экспозиция картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву.
Вы считали, что вас после Валаама уже ничем не удивить? Что ж, удивляйтесь!
Наверное, это и есть самые первые картины в формате 3D.
Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники – все это есть в творениях Кронида Гоголева.
После музея выезжаем в Петрозаводск.
Карельская земля таит в себе еще много сюрпризов!
Завтрак в гостинице.
Сегодня мы посетим четыре крупных достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I; древний вулкан Гирвас; и знаменитый водопад Кивач.
Сампо, согласно карело-финской мифологии, – предмет, дающий счастье.
Всемирно известный эпос «Калевала» рассказывает нам о таком предмете, который обладает волшебной силой и считается источником изобилия, счастья и благополучия.
Есть в карельских краях и гора Сампо, названная в честь чудо-мельницы.
На её склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами.
Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.
С вершины открываются великолепные пейзажи: внизу шумит вековой лес и расстилается красивейшее Кончезеро.
Далее нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.
Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей: мы увидим Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды.
Храм является единственной постройкой, сохранившейся с петровских времен.
Более того, он построен по проекту и собственноручным чертежам царя Петра.
Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас.
Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС.
Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.
Карелия, край тысячи озер и рек, известна своими водопадами. Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный – Кивач.
Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы.
Кивач уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии. Водопад Кивач – визитная карточка Карелии.
Приехать в край озер и водопадов и не увидеть этот падун, как его называют местные жители, – непростительная ошибка.
Возвращение в гостиницу.
Доброе утро! Сегодня нас ждет путешествие в сказку — на дивный остров Кижи.
Завтрак в гостинице.
По красивейшей набережной — визитной карточке Петрозаводска — мы дойдем до речного вокзала.
Именно отсюда на быстроходной «Комете» отправимся в сказочное Заонежье.
Сама по себе водная полуторачасовая прогулка на “Комете” — сплошное удовольствие.
Мы пройдем мимо островов и заливов, по заонежским шхерам и наконец увидим остров Кижи, украшенный куполами деревянных церквей.
Музей-заповедник «Кижи», расположенный на острове, — центр традиционной крестьянской культуры русского севера, один из крупнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.
После организованной экскурсии по Кижам у нас будет свободное время на острове.
Вы сможете погулять, перекусить, сделать красивые фотографии и просто подышать здешним воздухом, который считается одним из самых чистых в Европе.
Возвращение в гостиницу, сборы, отъезд.
Тур предполагает размещение в гостиницах городов Петрозаводск и Сортавала в двух- и трехместных номерах. Завтраки в гостинице включены в стоимость, остальное питание — самостоятельно.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.