Карельский экспресс за 4 дня

Тур из Петрозаводска, удобный

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3 отзыва
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде! За 4 дня вы увидите все главные достопримечательности Карелии – а также немного сверх того.

Жемчужина Карелии “Рускеала” и заповедник “Кивач”, вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски – каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя!
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
Карельский экспресс за 4 дня
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Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Ладожские шхеры
Ладожские шхеры
Полюбуемся на красивейшие пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами
Удивительный Валаам (по желанию)
Удивительный Валаам (по желанию)
Посетим все местные достопримечательности — центральную усадьбу, Знаменскую часовню, Петропавловскую церковь и другие
Путешествие на ретропоезде
Путешествие на ретропоезде
При желании окунёмся в дух исторического путешествия и отправимся в Сортавалу на настоящем паровозе со старинными интерьерами
В гости к хаски и оленям
В гости к хаски и оленям
Вас ждёт знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски и фермой, на которой обитают олени
Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас
2,5 млрд. лет назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы
Водопад Кивач
Водопад Кивач
С высоты 11 метров он обрушивается по ступеням каменной лестницы, образуя мощный водоворот и создавая впечатляющий шум
Добудем полудрагоценный камень гранат
Добудем полудрагоценный камень гранат
При желании посетим места добычи и отколем себе кусочек на память о щедрой Карелии!

Программа тура по дням

1 день

Ж/Д вокзал - обзорная экскурсия по Петрозаводску - вулкан Гирвас - водопад и заповедник «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - Петрозаводск

По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.

08:00 Завтрак в ресторане "Паулайнер" при отеле Питер Инн (шведский стол)

Завтрак приобретается за доп. плату в момент покупки тура.
Раннее заселение в отель не предусмотрено.

09:20 Встреча с гидом. Посадка в автобус

09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города набережную Онежского озера.

11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.

13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.

Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы.

15:00 Обед в туркомплексе Чална.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400 – 500 руб.

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.

16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).

Вас ждет знакомство спрофессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.

На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.

В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.

Услуга приобретается дополнительно на месте.

Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».

18:30 Заселение в отели. Свободное время для ужина и отдыха.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.

Ж/Д вокзал - обзорная экскурсия по Петрозаводску - вулкан Гирвас - водопад и заповедник «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - ПетрозаводскЖ/Д вокзал - обзорная экскурсия по Петрозаводску - вулкан Гирвас - водопад и заповедник «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - ПетрозаводскЖ/Д вокзал - обзорная экскурсия по Петрозаводску - вулкан Гирвас - водопад и заповедник «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - ПетрозаводскЖ/Д вокзал - обзорная экскурсия по Петрозаводску - вулкан Гирвас - водопад и заповедник «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко - Петрозаводск
2 день

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - Сортавала

08:00 Завтрак в отеле.

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.

09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.

12:30 Обед в кафе.

14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.

У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).

15:00 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.

Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.

К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.

У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.

Какие еще есть развлечения:

  • «Подземная Рускеала» – новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом;
  • тайные тропы земли Калевала – это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса;
  • водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь;
  • троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год;
  • а еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.

Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура
Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.

17:20 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.

Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.

В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.
INFO! Если вы приобрели билеты на ретропоезд, вы прибываете на ж/д вокзал Сортавала и там же пересаживаетесь на поезд до необходимого Вам населенного пункта.

18:00 Выезд автобуса из горного парка.

Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.

19:00 – Размещение в отеле. Свободное время, отдых.

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - Сортавала
3 день

Экскурсия на выбор

Отправление к достопримечательностям по выбранной программе.

Этот тур уникален тем, что вы можете сами выбрать удобный для вас вид отдыха.

Мы предлагаем вам перечень увлекательных экскурсий, которые можно заранее заказать у наших менеджеров:

  • экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно).
  • водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию).

Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Экскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выбор
4 день

Сортавала - свободный день или экскурсионная программа на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит (доп. оплата) - Сортавала

Путешествие на о. Валаам (оплачивается отдельно при заказе тура)

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Отправление "Метеора" на остров Валаам.

Ориентировочное время экскурсии с 9:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00, время зависит от заполняемости "Метеоров".

По погодным условиям рейс может быть официально отменен паломнической службой о. Валаам.

10:00 Экскурсия по острову Валаам – 2,5 часа.

От причала Монастырской бухты ведет дорога на гору Фавор к Центральной усадьбе Валаамского монастыря.

Дорога идёт через монастырский сад к Знаменской часовне и далее, к Святым вратам, украшенным надвратной Петропавловской церковью.

Пройдя врата, вы попадаете в Центральную усадьбу. В программе посещение Спасо-Преображенского собора, Успенской трапезной церкви.

Вы также увидите вновь построенную церковь Валаамской иконы Божией Матери, келейные и хозяйственные постройки монастыря, посетите церковную и сувенирные лавки при монастыре.

12:30 Остановка на обед в монастырской трапезной.

Обед включен в стоимость экскурсии.

13:30 Продолжение экскурсии. Вторая часть – 2 часа.

Вторая часть экскурсии по острову начинается с переезда в Никоновскую бухту.

Отсюда экскурсионный маршрут продолжится по местности, которая сто лет назад получила название"Новый Иерусалим".

Вы увидите Воскресенский скит, церковь которого выполнена в стилистике раннехристианских часовен.

Маршрут продолжится по лесной дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.

Экскурсия заканчивается на Елеонской горе – возвышенностью над Ладогой, откуда открывается потрясающий «открыточный» вид на озеро.

16:00 Возвращение в Сортавалу. Свободное время в городе.

Перед посадкой в поезд у Вас обязательно будет свободное время, которое Вы сможете уделить сувенирным лавкам, прогулке по городу или, к примеру, ужину с карельскими традиционными блюдами.

После чего вы самостоятельно добираетесь до ж/д вокзала в Сортавале, откуда уходит «Ласточка» в Санкт-Петербург.

18:45 Отправление в Санкт-Петербург на поезде “Ласточка” (прибытие в 22:43).

18:20 Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16).

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Сортавала - свободный день или экскурсионная программа на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит (доп. оплата) - СортавалаСортавала - свободный день или экскурсионная программа на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит (доп. оплата) - СортавалаСортавала - свободный день или экскурсионная программа на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит (доп. оплата) - СортавалаСортавала - свободный день или экскурсионная программа на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит (доп. оплата) - Сортавала

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей) (1 ночь), в г. Сортавала (2 ночи).

Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1

Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн

Стандарт отели СРТ: Уют, Импульс

142502055013350

Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика

Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога

169502345015990

Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос

Премиум + СРТ: Лесной отель Рантала

279504610026950

Варианты проживания

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

1 ночь

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

1 ночь

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

1 ночь

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

2 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

2 ночи

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

Отель «Рантала»

2 ночи

Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.

В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.

В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (2 ночи)
  • Посещение древнего вулкана Гирвас
  • Посещение водопада Кивач
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"
  • Входные билеты в горный парк “Рускеала”
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Петрозаводск
  • Ж/д билеты из г. Сортавала
  • Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Завтрак в первый день тура в ресторане “Паулайнер” – 700 руб. (шведский стол)
  • Экскурсия на о. Валаам (возможна отмена по погодным условиям): 4550 р. /взр., 2225 р. /дети до 12 лет, бесплатно – дети до 6 лет. Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 1.06 по 31.08.2022, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2022: 5100 р. /взр., 2550 р. /дети до 12 лет, дети до 6 лет – бесплатно
  • Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно – 1 900 руб. чел.)
  • Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию – 1 900 руб. чел.)
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 – 500 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 350 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатнодети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 350 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел.
  • Лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) – 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур.

Для дополнительных программ: при посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 71250
Школьники900
Студенты500
60+650
ВОВ, Блокадники, Инвалиды I гр. 1250

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 3-й день тура?

Вариант 1. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно).

В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно.
Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.

Наш автобус заберет вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки!

09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.

По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом.

Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона?

Что интересного можно – нет, нужно – увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале?

И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»?

Карелия – это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать.

Посещение ГЭС в Ляскеля.

Пока суть да дело, вы подъедете к гидроэлектростанции в п. Ласкеля, которая работает с 1899 года.

Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.

Особенно примечательными считаются 2 вещи.

Первая – это то, что ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала.

Вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция.

Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды!

Остановка у Импилахтинское железной дороги.

Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.

Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.

Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.

Посмотреть на него вы сможете с высоты моста – это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.

Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.

Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.

А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!

Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.

Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины.

В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!

Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины.

Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!

Остановка у руин финской церкви.

После заряжающего энергией интерактива у месторождения граната познакомимся с Карелией тихой, глубокой, созерцательной.

Для этого пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила.

Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела.

Несмотря на это, место не заброшено, хотя из-за отдаленности туристы редко тут бывают.

Сквозь карельский лес мы пройдем до широкой каменной лестницы, обвитой мхами.

Она поднимается вверх, к холму, где расположился остов церкви, а также памятные символы на месте храма и могилы священников Алексея и Михаила Шепелевских.

Это место, где хочется хранить безмолвие, наслаждаться единением природы и духовности, отдыхать душой и проникаться спокойствием скрытой от глаз карельской истории.

Посещение водопада Койриноя II (Верхний).

Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.

Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.

Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.

Посещение водопада Койриноя I (Нижний).

Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.

Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.

А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.

Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!

Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).

Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).

“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.

В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.

Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.

К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.

14:00 Возвращение в Сортавала.

Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.

Вариант 2. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию).

15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.

Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас предусмотрен утренний организованный трансфер в Сортавала в 08:00.

Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала.

В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.

Увидите фантастические природные красоты Ладоги:

  • Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой»,
  • Остров Каарнетсаари,
  • «Падающую скалу»,
  • а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.
    Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.
    А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.

Окончание экскурсионной программы.

Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) трансфер в отель для Вас предусмотрен в центре города Сортавала в 18:40 – 18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
18 сен 2022
все хорошо
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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