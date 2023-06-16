Карельский релакс в глэмпинге с экскурсиями в топовые места

Исследовать Ладожские шхеры, Рускеалу и Валаам, а вечером любоваться звёздами в глэмпинге

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
За три дня вы увидите самые красивые места Карелии: погуляете по острову Кижи, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, исследуете старинные скиты Валаамского монастыря и насладитесь видами на мраморный карьер горного парка «Рускеала».

Будем жить в глэмпинге — на природе с комфортом — есть карельские блюда от шеф-повара и любоваться уходящим солнцем и звёздами прямо в кровати.
Карельский релакс в глэмпинге с экскурсиями в топовые места
Карельский релакс в глэмпинге с экскурсиями в топовые места
Карельский релакс в глэмпинге с экскурсиями в топовые места
Карельский релакс в глэмпинге с экскурсиями в топовые места
Карельский релакс в глэмпинге с экскурсиями в топовые места
Карельский релакс в глэмпинге с экскурсиями в топовые места
Карельский релакс в глэмпинге с экскурсиями в топовые места
Ближайшие даты:
16
июн
4
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Что взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
✔ документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис
✔ рюкзак или дорожную сумку
✔ индивидуальную аптечку
✔ средства личной гигиены
✔ купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако)
✔ сменное бельё

Одежда и обувь:
✔ удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде)
✔ 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде)
✔ влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру
• головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 7:55
Завершение: Сортавала, 20:20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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