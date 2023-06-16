За три дня вы увидите самые красивые места Карелии: погуляете по острову Кижи, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, исследуете старинные скиты Валаамского монастыря и насладитесь видами на мраморный карьер горного парка «Рускеала». Будем жить в глэмпинге — на природе с комфортом — есть карельские блюда от шеф-повара и любоваться уходящим солнцем и звёздами прямо в кровати.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Что взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

✔ документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис

✔ рюкзак или дорожную сумку

✔ индивидуальную аптечку

✔ средства личной гигиены

✔ купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако)

✔ сменное бельё

Одежда и обувь:

✔ удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде)

✔ 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде)

✔ влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру

• головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку)