Исследовать Ладожские шхеры, Рускеалу и Валаам, а вечером любоваться звёздами в глэмпинге
За три дня вы увидите самые красивые места Карелии: погуляете по острову Кижи, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, исследуете старинные скиты Валаамского монастыря и насладитесь видами на мраморный карьер горного парка «Рускеала».
Будем жить в глэмпинге — на природе с комфортом — есть карельские блюда от шеф-повара и любоваться уходящим солнцем и звёздами прямо в кровати.
Будем жить в глэмпинге — на природе с комфортом — есть карельские блюда от шеф-повара и любоваться уходящим солнцем и звёздами прямо в кровати.
Ближайшие даты:
16
июн
июн
4
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Что взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
✔ документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис
✔ рюкзак или дорожную сумку
✔ индивидуальную аптечку
✔ средства личной гигиены
✔ купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако)
✔ сменное бельё
Одежда и обувь:
✔ удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде)
✔ 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде)
✔ влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру
• головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Петрозаводск, 7:55Завершение: Сортавала, 20:20
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Приветствую! Моя жизнь связана с Карелией и Кольским полуостровом. Я расскажу Вам, насколько интересен, разнообразен и прекрасен мой край. Вы многое узнаете и побываете в местах с многолетней историей, познакомитесь с культурой и традициями, попробуете Карелию на вкус! Организовываю туры и путешествия по Карелии и Кольскому полуострову на внедорожниках, снегоходах, квадроциклах, пешком, по воде. Побывав однажды, Вы навсегда полюбите наш удивительный край. Карелия ждёт Вас.
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