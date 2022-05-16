Карельский уикенд

Подняться на гору Сампо, пройтись по Онежской набережной, посетить Кижи

Авторский тур
Тур-перезагрузка познакомит с достопримечательностями северного края: вы полюбуетесь водопадом Кивач, увидите древний потухший вулкан, попробуете минеральную воду известного курорта.

На пешеходной экскурсии осмотрите город-порт пяти морей, а быстроходный катер домчит до острова-музея.

Живописная природа и оригинальные блюда местной кухни ненадолго перенесут вас в другую действительность.
Карельский уикенд
Карельский уикенд
Карельский уикенд
Карельский уикенд
Карельский уикенд
Карельский уикенд
Карельский уикенд
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Вы можете выбрать конкретную гостиницу для проживания, мы постараемся обеспечить заселение именно в неё, если на момент бронирования будут свободные номера.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, ж / д вокзал, 08:00
Завершение: Петрозаводск, 17:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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