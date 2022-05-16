Виктор — Организатор в Петрозаводске

Провёл 78 экскурсий для 106 туристов

Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.