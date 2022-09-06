Карельский зимний weekend

Тур выходного дня - это отличная возможность насыщенно провести время в Карелии

5
3 отзыва
Тур выходного дня – это отличная возможность насыщенно провести время в Карелии.

Вы прогуляетесь по Петрозаводску, съездите в заповедник Кивач, посетите первый российский курорт «Марциальные Воды» и увидите древний вулкан Гирвас. А еще вы сможете взять дополнительную экскурсию и сделать путешествие еще интереснее.
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Карельский зимний weekend
Ближайшие даты:
21
янв
28
янв
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фев
11
фев
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Что вас ожидает 🤩

Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
Выберем одну из четырех экскурсий и отлично проведем время
Петрозаводск
Петрозаводск
Познакомимся с историей города, а также с его современным обликом
Кивач
Кивач
Увидим самый известный водопад Карелии

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с городом«+ »Этно-поездка в карельскую деревню

Встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона табличка «Карельский Week-End» (по прибытии поезда №18).

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера)

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Свободное время.

Размещение в выбранной гостинице с 15:00, номера с удобствами.

Дополнительно (бронируется при оформлении тура):

  • снегоходы (4800 руб. /чел. при посадке 2-х чел. на снегоход, 7000 руб. /один чел. на снегоходе);
  • катание на собачьих упряжках (6300 руб. /взр., 4600 руб. /дети до 12 лет);
  • посещение деревни смеха Киндасово (2500 руб. /взр.);
  • экскурсия на о. Кижи (6100 руб. /взр., 5800 руб. /дети до 12 лет).

Питание: завтрак + чаепитие.

Знакомство с городом«+ »Этно-поездка в карельскую деревнюЗнакомство с городом«+ »Этно-поездка в карельскую деревнюЗнакомство с городом«+ »Этно-поездка в карельскую деревнюЗнакомство с городом«+ »Этно-поездка в карельскую деревнюЗнакомство с городом«+ »Этно-поездка в карельскую деревнюЗнакомство с городом«+ »Этно-поездка в карельскую деревнюЗнакомство с городом«+ »Этно-поездка в карельскую деревнюЗнакомство с городом«+ »Этно-поездка в карельскую деревню
2 день

Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан

Завтрак в кафе гостиниц.

Выезд на Загородную Экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе, в пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.

Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск/аэропорт.

Окончание программы.

Питание: завтрак + обед.

Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

ГостиницаСеверная 4*/Карелия 4*Фрегат 4*
2-местный с удобствами 14 950 16 200
1-местный с удобствами 15 950 18 700
Доп. место 14 500 14 450

Варианты проживания

Отель «Фрегат» 4*

1 ночь

Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*

Спа Отель «Карелия» 4*

1 ночь

Современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.

В светлых номерах отеля SPA Hotel Petrozavodsk постелен деревянный пол и установлена деревянная мебель. Номера оснащены телевизором. В распоряжении гостей рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.

Из больших окон элегантного ресторана Kareliya открывается вид на Онежское озеро. Ежедневно гостям предлагают завтрак «шведский стол» и разнообразные традиционные блюда местной кухни.

Гости отеля Karelia могут заказать спа-процедуры и посетить сауну. Персонал отеля организует экскурсии к достопримечательностям. Гости могут воспользоваться услугами химчистки и прачечной.

В отеле SPA Hotel Karelia обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводск занимает 15 минут.

Спа Отель «Карелия» 4*Спа Отель «Карелия» 4*Спа Отель «Карелия» 4*Спа Отель «Карелия» 4*Спа Отель «Карелия» 4*

Гостиница «Северная» 4*

1 ночь

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии:снегоходы (4800 руб. /чел. при посадке 2-х чел. на снегоход, 7000 руб. /один чел. на снегоходе)катание на собачьих упряжках (6300 руб. /взр., 4600 руб. /дети до 12 лет)посещение деревни смеха Киндасово (2500 руб. /взр.)экскурсия на о. Кижи (6100 руб. /взр., 5800 руб. /дети до 12 лет).
  • Снегоходы (4800 руб. /чел. при посадке 2-х чел. на снегоход, 7000 руб. /один чел. на снегоходе)
  • Катание на собачьих упряжках (6300 руб. /взр., 4600 руб. /дети до 12 лет)
  • Посещение деревни смеха Киндасово (2500 руб. /взр.)
  • Экскурсия на о. Кижи (6100 руб. /взр., 5800 руб. /дети до 12 лет)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении);
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • удобная обувь;
  • непромокаемая куртка;
  • теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • брюки спортивные;
  • солнцезащитные очки;
  • предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
  • фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • личная аптечка.
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Встреча с поезда №18 (Москва-Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины – юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины – брюки (не шорты)

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии на о. Кижи зависит от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман) экскурсия отменяется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
6 сен 2022
Всё было огранизовано замечательно. Я был один, но меня буквально "вели" - что куда, как. Если есть вопросы - всегда на связи, всегда помогут и объяснят.
Девушки гиды, организатор, водители - все вежливы и дружелюбны.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
В
3 сен 2022
Всё хорошо организовано, любые вопросы/пробелмы - всегда помогают, стараются что-то подобрать.
П
29 авг 2022
Отличная программа, практически все, что давно хотел увидеть, увидел. За исключением Валаама, на который не попали из-за штормов на Ладожском озере. И вышла небольшая неувязочка с тем, что гида не проинформировали или она не записала время моего прибытия. Но это не повлияло на отдых. Тем более гид Вера Ивановна - супер! Всем желаю таких гидов!)

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