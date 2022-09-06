1 день

Знакомство с городом«+ »Этно-поездка в карельскую деревню

Встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона табличка «Карельский Week-End» (по прибытии поезда №18).

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера)

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Свободное время.

Размещение в выбранной гостинице с 15:00, номера с удобствами.

Дополнительно (бронируется при оформлении тура):

снегоходы (4800 руб. /чел. при посадке 2-х чел. на снегоход, 7000 руб. /один чел. на снегоходе);

катание на собачьих упряжках (6300 руб. /взр., 4600 руб. /дети до 12 лет);

посещение деревни смеха Киндасово (2500 руб. /взр.);

экскурсия на о. Кижи (6100 руб. /взр., 5800 руб. /дети до 12 лет).

Питание: завтрак + чаепитие.