Приглашаем отправиться в невероятное приключение на самой настоящей внедорожной технике!

Вы будете полноправным водителем снегохода. Обязательный инструктаж, надеваем шлемы и вперед. Опытные гиды покажут вам места, где не ступала нога человека, зато проезжала гусеница снегохода. Проедете там и вы. Вот он настоящий драйв, вот он адреналин!

Уже потом, когда от эмоций и чувств вы потеряете дар речи и голос, мы вернем вам их горячим чаем. Они вам еще обязательно понадобятся, чтобы рассказать обо всем пережитом своим близким.

Организационные моменты:

В середине маршрута предусмотрена остановка для фотографирования, поправки экипировки, смены водителя.

Во время прохождения маршрута каждый участник обязан соблюдать технику безопасности и выполнять распоряжения инструктора.

В случае грубого или неоднократного нарушения техники безопасности, Исполнитель имеет право снять участника с маршрута.

Экипировка предоставляется Исполнителем, снегоходы — Ямаха Викинг и Вентура.

Важно знать: