Приглашаем отправиться в невероятное приключение на самой настоящей внедорожной технике!
Вы будете полноправным водителем снегохода. Обязательный инструктаж, надеваем шлемы и вперед. Опытные гиды покажут вам места, где не ступала нога человека, зато проезжала гусеница снегохода. Проедете там и вы. Вот он настоящий драйв, вот он адреналин!
Уже потом, когда от эмоций и чувств вы потеряете дар речи и голос, мы вернем вам их горячим чаем. Они вам еще обязательно понадобятся, чтобы рассказать обо всем пережитом своим близким.
Организационные моменты:
- В середине маршрута предусмотрена остановка для фотографирования, поправки экипировки, смены водителя.
- Во время прохождения маршрута каждый участник обязан соблюдать технику безопасности и выполнять распоряжения инструктора.
- В случае грубого или неоднократного нарушения техники безопасности, Исполнитель имеет право снять участника с маршрута.
- Экипировка предоставляется Исполнителем, снегоходы — Ямаха Викинг и Вентура.
Важно знать:
- наличие водительских прав не обязательно
- каждый участник подписывает договор материальной ответственности на инструктаже
- к управлению допускаются лица только старше 18 лет
- группу участников сопровождает инструктор на отдельном снегоходе
- снегоходная трасса представляет собой снегоходную колею, очищенную от мелколесья
- в экипировку входят теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы, подшлемники, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
- участникам рекомендуется иметь с собой теплую куртку, свитер, брюки, водолазку с высоким воротом, простые и шерстяные носки, теплую шапочку, перчатки, теплую удобная обувь.