Катание на снегоходах в Карелии

Снег и бездорожье - особенности карельских дорог и направлений

Снег и бездорожье — особенности карельских дорог и направлений.

Кто-то ворчит, а кто-то получает от этого удовольствие.

Предлагаем и вам присоединиться ко вторым и отправиться в невероятное приключение на самой настоящей внедорожной технике.

Вас ждут сказочно красивые виды, морозный воздух и заснеженный еловый лес.

Получите заряд бодрости, драйва и незабываемые впечатления в снегоходном приключении.
Катание на снегоходах в Карелии
Катание на снегоходах в Карелии
Катание на снегоходах в Карелии
Катание на снегоходах в Карелии
Катание на снегоходах в Карелии
Катание на снегоходах в Карелии

Что вы увидите 🤩

  • Красоты зимней Карелии
  • Вотчину Талви Укко
Приглашаем отправиться в невероятное приключение на самой настоящей внедорожной технике!
Вы будете полноправным водителем снегохода. Обязательный инструктаж, надеваем шлемы и вперед. Опытные гиды покажут вам места, где не ступала нога человека, зато проезжала гусеница снегохода. Проедете там и вы. Вот он настоящий драйв, вот он адреналин!
Уже потом, когда от эмоций и чувств вы потеряете дар речи и голос, мы вернем вам их горячим чаем. Они вам еще обязательно понадобятся, чтобы рассказать обо всем пережитом своим близким.

Организационные моменты:

  • В середине маршрута предусмотрена остановка для фотографирования, поправки экипировки, смены водителя.
  • Во время прохождения маршрута каждый участник обязан соблюдать технику безопасности и выполнять распоряжения инструктора.
  • В случае грубого или неоднократного нарушения техники безопасности, Исполнитель имеет право снять участника с маршрута.
  • Экипировка предоставляется Исполнителем, снегоходы — Ямаха Викинг и Вентура.

Важно знать:

  • наличие водительских прав не обязательно
  • каждый участник подписывает договор материальной ответственности на инструктаже
  • к управлению допускаются лица только старше 18 лет
  • группу участников сопровождает инструктор на отдельном снегоходе
  • снегоходная трасса представляет собой снегоходную колею, очищенную от мелколесья
  • в экипировку входят теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы, подшлемники, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
  • участникам рекомендуется иметь с собой теплую куртку, свитер, брюки, водолазку с высоким воротом, простые и шерстяные носки, теплую шапочку, перчатки, теплую удобная обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
4 150 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
  • Экипировка и инструктаж по управлению снегоходом
  • Катание на снегоходе по лесной трассе (60 минут)
  • Чаепитие
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Еремеева, 1, Петрозаводск
Важная информация
  • Участникам рекомендуется иметь с собой теплую куртку
  • свитер
  • брюки
  • водолазку с высоким воротом
  • простые и шерстяные носки
  • теплую шапочку
  • перчатки
  • теплую удобная обувь.
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Согласно расписанию в календаре

ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
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