Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом

Приглашаем посетить Дом полярника и узнать историю освоения Арктики

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Приглашаем посетить Дом полярника и узнать историю освоения Арктики.

Вы сможете познакомиться с собаками-легендами арктических экспедиций, прокатиться по карельской тайге на собачьих упряжках, прогуляться к порогу Большой Толли на реке Шуя. А еще пообедать при свечах в уютном каминном зале и поиграть в настольные игры.
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Кинфолк в Карелии. Отдых весной и летом
Ближайшие даты:

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Программа тура по дням

1 день

Знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками

Прибытие в Петрозаводск в 7:50.

Рекомендуем приехать поездом Москва-Петрозаводск 018А Карелия (двухэтажный состав).

Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).

Знакомство с эко-комплексом Husky Moa.

Завтрак.

Экскурсия в жемчужину эко-комплекса – питомник.

Знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками.

Катание на собачьей упряжке 2 км.

Обед в Доме Полярника.

Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами/велосипедные прогулки/хайкинг/дог трекинг и пр.).

Творческий вечер.

Ужин у камина в Доме полярника.

Знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собакамиЗнакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собакамиЗнакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками
2 день

Уход за собаками и трекинг по маршруту с обедом

Завтрак полярника.

Уход за собаками и трекинг по маршруту с обедом.

Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами/велосипедные прогулки/хайкинг/дог трекинг и пр.).

Кино-ужин с глинтвейном в Доме полярника у камина, посвященный полярным экспедициям.

Баня на дровах.

Уход за собаками и трекинг по маршруту с обедомУход за собаками и трекинг по маршруту с обедомУход за собаками и трекинг по маршруту с обедом
3 день

Мастер-классы

Завтрак.

Мастер-класс по вязанию упряжи (способ запряжки собак к саням).

Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами/велосипедные прогулки/хайкинг/дог трекинг и пр.).

По желанию: прогулка к порогу Большой Толли – самому живописному порогу на Южной Шуе.

Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто – карельская уха из красной рыбы на сливках и самовар на шишках с калитками.

Свободное время, настольные игры.

Ужин.

Мастер-классыМастер-классыМастер-классы
4 день

Эко-комплекс. Петрозаводск. Экскурсия «Эпос Калевалы». Отъезд

Завтрак.

Свободное время до обеда в эко-комплексе.

Обед.

Трансфер в город Петрозаводск.

Экскурсия «Эпос Калевалы» в городе Петрозаводске – главный эпос Карелии, философия карельского народа.

Прогулка по Петрозаводску, набережной Онежского озера, время на посещение сувенирных лавочек.

Ранний ужин в ресторане.

Рекомендуем отправиться домой поездом 017А.

Эко-комплекс. Петрозаводск. Экскурсия «Эпос Калевалы». ОтъездЭко-комплекс. Петрозаводск. Экскурсия «Эпос Калевалы». ОтъездЭко-комплекс. Петрозаводск. Экскурсия «Эпос Калевалы». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах.

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый – 28 800 руб.;
  • дети до 12 лет(в сопровождении родителей) – 19 000 руб.

При наборе группы от 4-х человек можно согласовать тур в индивидуальные даты.

Варианты проживания

Гостевой дом Дом Полярника

3 ночи

Гостевой дом Дом Полярникарассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина. Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни. Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом Полярника

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы в рамках программы, в т. ч. от Ж\Д-вокзала и аэропорта и обратно
  • Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-комплексе Husky Moa в Доме полярника
  • Творческий вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) и чаепития
  • Страховка на катание
  • Баня на дровах
  • Стоимость всех экскурсий и развлекательных программ внутри тура + сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Дополнительные мастер-классы и сезонные активности
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Е
1 мар 2023
Это место просто сказочное. Шикарная природа, дружелюбные собачки, с которыми можно погулять. А почувствовать себя каюром, это просто незабываемой ощущение. Еда очень вкусная. Отдых в Карелии это настоящие счастье, особенно после шумного мегаполиса. Обязательно посетим это место и в следующий раз)
Это место просто сказочное. Шикарная природа, дружелюбные собачки, с которыми можно погулять. А почувствовать себя каюром,Это место просто сказочное. Шикарная природа, дружелюбные собачки, с которыми можно погулять. А почувствовать себя каюром,
С
20 фев 2023
Не знаю в какой момент в обсуждении отдыха на зимних каникулах, с 9 летней внучкой прозвучало слово "Карелия". Выбирая тур, мне показалось логичным выбрать для внучки активный отдых. Так выбор пал на эко - комплекс "Хаски Моа""Путешествие на снегоходах и собачьих упряжках". Но чем ближе подходило время тура, тем больше закрадывалось сомнение. Как меня угораздило согласиться на такое? Я же жуткая мерзляка, а тут Карелия с её морозами, да ещё развлечения что называется "ветер в лицо". И вообще, будут ли интересны собаки внучке, у которой дома живёт хаски?
Приехали мы поздно ночью, но нас встретили и привезли на место, где нас ждали, заботливо включив обогреватель, чтобы было теплее. К слову сказать, в номере было тепло и иной раз я открывала окно.
Для проживания мы выбрали замечательный и уютный гостевой дом Полярника.
И вот началось наше приключение. После замечательного завтрака, мы пошли на экскурсию в питомник. Александр, инструктор, долго, с любовью рассказывал о каждой собаке. Об их привычках, характере, где и когда они были в экспедициях, в каких документальных и художественных фильмах снимались. Особое внимание в питомнике уделяется к больным и старым собакам. Видно, что здесь их любят и окружают заботой.
Далее нам предстояла прогулка с выбранными собаками. Эта неспешная прогулка по сказочному, заснеженному лесу в сопровождении инструктора Игоря, задала тон нашему отдыху. Это на самом деле, настоящая сказка. Не забудьте взять с собой ленточку для дерева желаний, которое будет на вашем пути.
И вот оно, путешествие на собачьих упряжках. Пока я усиленно отнекивалась, говоря, что я и погонщик собачьей упряжки вещи не совместимые, Александр настойчиво рассказывал правила управления собаками. В какой-то момент он усадил внучку в сани, сам сел на мотособаку и поехал вперёд. Игорь снял "якорь" и пожелав нам хорошего отдыха, дал команду собакам к движению. Так, неожиданно для себя, методом погружения, я стала каюром. Как сказала провожая нас на экскурсию, администратор Людмила:"Вы вернётесь от нас другим человеком". Так оно и произошло. Управление собачьей упряжкой дело не сложное, быстро понимаешь все тонкости и уж точно могу сказать, я не замёрзла. Единственно о чём я думала:"Зачем я так тепло оделась?"
Нет, собачки, конечно вас вытянут, но уверяю, вам захочется им помочь, когда сани будут идти в гору. А это значит, спрыгнуть, бежать, толкать сани. Прекрасная физическая нагрузка. Путешествие довольно продолжительное. Тут, к слову сказать, организованно всё по честному. В тот момент, когда у меня была надежда, что вот тут, за поворотом, будет финиш, Александр сказал:"Сейчас мы развернёмся и поедем назад…"
Банька на дровах с веничком, была прекрасна после такого насыщенного дня.
Но, это ещё не конец. Ужин. Дегустация настоек. Камин. Душевные беседы с персоналом. Администратор Татьяна уделила нам очень много внимания. Помогла внучке выбрать сувениры в расположенной тут же лавке. Рассказала о жизни комплекса.
День второй. Катание на снегоходе.
Очень увлекательное путешествие с остановкой на пикник и обедом на костре.
К сожалению, у нас был ранний выезд, но внучка успела ещё раз прогуляться с понравившейся ей собачкой.
Сложно описать все эмоции. Уют, забота, доброжелательность, этим наполнен каждый уголок этого замечательного места. Внучка уезжала с неохотой и огромным желанием сюда вернуться и не один раз. Прекрасное место. Чудесная, насыщенная программа. Любящие своё дело люди.
15-16 февраля 2023 год
Е
1 мар 2023
Все было на высшем уровне. Из вокзала нас забрали и привезли в гостиницу. На месте мы решали об планах и не спеша проводили отдых. На последний наш день за нами тоже приехало такси, и все бы было хорошо, если бы не одно но. Нас привезли в музей и в ресторан, а что там говорить и как что там будет и куда идти мы не знали. Пришлось выяснять самим.

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