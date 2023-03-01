Прибытие в Петрозаводск в 7:50.
Рекомендуем приехать поездом Москва-Петрозаводск 018А Карелия (двухэтажный состав).
Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).
Знакомство с эко-комплексом Husky Moa.
Завтрак.
Экскурсия в жемчужину эко-комплекса – питомник.
Знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками.
Катание на собачьей упряжке 2 км.
Обед в Доме Полярника.
Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами/велосипедные прогулки/хайкинг/дог трекинг и пр.).
Творческий вечер.
Ужин у камина в Доме полярника.
Завтрак полярника.
Уход за собаками и трекинг по маршруту с обедом.
Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами/велосипедные прогулки/хайкинг/дог трекинг и пр.).
Кино-ужин с глинтвейном в Доме полярника у камина, посвященный полярным экспедициям.
Баня на дровах.
Завтрак.
Мастер-класс по вязанию упряжи (способ запряжки собак к саням).
Время отдыха, свободное время для заказа дополнительных мастер-классов и сезонных активностей (катание на упряжке/прогулка с питомцами/велосипедные прогулки/хайкинг/дог трекинг и пр.).
По желанию: прогулка к порогу Большой Толли – самому живописному порогу на Южной Шуе.
Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто – карельская уха из красной рыбы на сливках и самовар на шишках с калитками.
Свободное время, настольные игры.
Ужин.
Завтрак.
Свободное время до обеда в эко-комплексе.
Обед.
Трансфер в город Петрозаводск.
Экскурсия «Эпос Калевалы» в городе Петрозаводске – главный эпос Карелии, философия карельского народа.
Прогулка по Петрозаводску, набережной Онежского озера, время на посещение сувенирных лавочек.
Ранний ужин в ресторане.
Рекомендуем отправиться домой поездом 017А.
Тур предусматривает проживание на турбазах.
Стоимость тура на 1 человека:
При наборе группы от 4-х человек можно согласовать тур в индивидуальные даты.
Гостевой дом Дом Полярникарассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина. Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни. Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.