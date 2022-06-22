1 день

Легендарный остров Кижи

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона.

Нас встречают инструкторы (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.

Завтрак придется по вкусу любому путешественнику — шведский стол к вашим услугам.

Отправляемся на обзорную экскурсию по Онежской набережной.

Поверьте, там есть, на что посмотреть!

Набережная Петрозаводска — это настоящий музей скульптур под открытым небом.

Скульптуры — подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции.

Угадаете, какая от кого?

Скоростной теплоход прямо с петрозаводской набережной доставит нас на остров Кижи.

Водная прогулка займет чуть больше часа.

На острове нас уже ждут на индивидуальную обзорную экскурсию по центральной части острова.

Смотрим на недавно отреставрированные церкви и колокольню Кижского погоста — всё это памятники деревянного зодчества XVIII–XIX веков.

Сами Кижи являются мировым шедевром и входят в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Значимые историко-культурные объекты привезли на остров Кижи с различных уголков Заонежья.

Это и жилые дома, и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень, и старинные часовни, и, конечно, разные предметы быта народов Карелии.

Обо всём этом нам рассказывают в расширенной программе «Потаённые Кижи — дальние уголки и лучшие виды».

Гуляем по самым живописным местам и островным деревням.

Кижские приключения заканчиваются обедом на острове.

В Петрозаводск возвращаемся на теплоходе.

Там на городском причале нас уже ждут микроавтобусы — мы отправляемся покорять Северное Приладожье (в пути 2,5-3 часа).

Это один из самых живописных районов Карелии.

В этой части расположены знаменитые Ладожские шхеры — множество небольших скалистых островов, разделенных узкими проливами.

К вечеру мы уже городском причале г. Сортавала, откуда на мотолодках или катерах мы доберемся до острова Хавус, расположенного в самом центре Ладожских шхер.

Размещаемся в глэмпинге, где нас ждёт приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в большом прозрачном куполе с видом на Ладогу.

Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса, наблюдая за звездным небом прямо из теплой кровати.