Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона.
Нас встречают инструкторы (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.
Завтрак придется по вкусу любому путешественнику — шведский стол к вашим услугам.
Отправляемся на обзорную экскурсию по Онежской набережной.
Поверьте, там есть, на что посмотреть!
Набережная Петрозаводска — это настоящий музей скульптур под открытым небом.
Скульптуры — подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции.
Угадаете, какая от кого?
Скоростной теплоход прямо с петрозаводской набережной доставит нас на остров Кижи.
Водная прогулка займет чуть больше часа.
На острове нас уже ждут на индивидуальную обзорную экскурсию по центральной части острова.
Смотрим на недавно отреставрированные церкви и колокольню Кижского погоста — всё это памятники деревянного зодчества XVIII–XIX веков.
Сами Кижи являются мировым шедевром и входят в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Значимые историко-культурные объекты привезли на остров Кижи с различных уголков Заонежья.
Это и жилые дома, и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень, и старинные часовни, и, конечно, разные предметы быта народов Карелии.
Обо всём этом нам рассказывают в расширенной программе «Потаённые Кижи — дальние уголки и лучшие виды».
Гуляем по самым живописным местам и островным деревням.
Кижские приключения заканчиваются обедом на острове.
В Петрозаводск возвращаемся на теплоходе.
Там на городском причале нас уже ждут микроавтобусы — мы отправляемся покорять Северное Приладожье (в пути 2,5-3 часа).
Это один из самых живописных районов Карелии.
В этой части расположены знаменитые Ладожские шхеры — множество небольших скалистых островов, разделенных узкими проливами.
К вечеру мы уже городском причале г. Сортавала, откуда на мотолодках или катерах мы доберемся до острова Хавус, расположенного в самом центре Ладожских шхер.
Размещаемся в глэмпинге, где нас ждёт приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в большом прозрачном куполе с видом на Ладогу.
Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса, наблюдая за звездным небом прямо из теплой кровати.
Завтракаем в глэмпинге и прямо с островного причала на скоростных катерах отправляемся на индивидуальную экскурсию на остров Валаам.
Местный гид показывает нам центральную усадьбу монастыря и Спасо-Преображенский собор.
После обеда в трапезной монастыря знакомимся со старинными скитами Валаамского архипелага.
Первый — Никольский скит.
Он расположен на Крестовом острове у входа в Монастырскую бухту и считается одним из самых красивых на Валааме.
В пути открываются живописные виды заливов, многочисленных протоков и внутренних озер архипелага.
В XIX веке в Никольском скиту располагалась монастырская таможня.
На месте сохранившегося храма Николая Чудотворца 1853 года постройки раньше находилась каменная часовня.
Она служила маяком для прибывающих на Валаам: по ночам в ней зажигали фонарь.
От Никольского скита по внутренним проливам Валаамского архипелага мы отправляемся на катерах к уединенным скитам:
Всех Святых — самому первому и самому большому на Валааме и Смоленскому.
Во время экскурсии мы увидим мосты и каналы XVIII-XIX веков.
Маршрут заканчивается в «Новом Иерусалиме» — у Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращаемся в глэмпинг, где нас уже ждёт горячий ужин от шеф-повара.
При желании за доплату отдыхаем в бане-фурако прямо на берегу Ладоги (заказывается заранее).
Фурако — открытая купель, которая представляет собой большую деревянную бочку круглой формы, в которой проводят сеансы релаксации.
Температура воды в фурако от 40 до 45 градусов.
В сочетании с прохладной водой Ладоги водные процедуры подарят расслабление и полноценный отдых после насыщенного дня.
После завтрака в глэмпинге мы отправляемся на кольцевой маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.
Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время водной прогулки выходим на один из островов и поднимаемся на гору Айно и гору Вахтимяки (в зависимости от погодных условий). Отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и красоту шхерных проливов и островов.
Днем нас ждет финальный обед от шеф-повара и выезд в Рускеальский горный парк.
В горном парке для нас организована наземная экскурсия с гидом.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.
Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
После окончания экскурсии у нас есть свободное время для прогулки по территории.
При желании мы сможем заказать подземную экскурсию по горному парку (за доп. плату, заказывается заранее, присоединение к группе парка).
Затем мы отправляемся в Сортавалу.
У нас есть немного времени, давайте хорошо проведем его: можно прогуляться по историческому центру или поужинать в ресторане (оплачивается дополнительно), прежде чем отправиться на вокзал к вечернему поезду до Москвы.
На вокзал приезжаем чуть заранее —у нас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.
Тур предполагает размещение в купольном глэмпинге — автономном лесном отеле с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера.
Стоимость программы при двухместном размещении в глэмпинге составляет 45 500 руб. / чел.
Стоимость программы при одноместном размещении в глэмпинге составляет 65 500 руб. / чел.
Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.
На территории глэмпинга расположены:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме ужина в день отъезда. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. В некоторые дни будут организованы перекусы на активных маршрутах.
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Водные прогулки по Ладожскому озеру будут проходить на скоростных закрытых катерах (посадка по 5-6 чел.) и надувных мотолодках «Адмирал» с подвесным мотором «Yamaha»/«Tohatsu» мощностью 30 л. с.
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.