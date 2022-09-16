Почему именно этот тур?
Топовые достопримечательности Санкт-Петербурга и Карелии в одном туре, соединение насыщенной исторической программы с прогулками по живописным природным объектам, тур подходит для семейного отдыха и оставляет незабываемые впечатления!
Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение самостоятельно.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» («Бест Вестерн», «Ибис»).
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города.
Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году.
Здесь впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система.
Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона.
20:00 Трансфер по гостиницам.
Свободное время.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:30 – 10:30 Отъезд от гостиниц.
Трансфер на программу.
13:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
15:00 Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:30 – 09:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Экскурсия в Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами.
Экскурсия в Большой дворец – знаменитое творение придворного архитектора Елизаветы Петровны на берегу Финского залива.
16.00 Возвращение в город к станции метро.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе или за доп. плату экскурсия в Павловск.
16:00 (18:00)Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице (взять сухой паек накануне).
Освобождение номеров, выезд с вещами в Карелию.
06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская".
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
09:00 Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы».
10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”. Трапезная, пекарню и мини-зоопарк.
12:00 Посещение Александро-Свирского монастыря. Посещение храма и экскурсия включены в стоимость тура.
13:30 Обед.
15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
20:50 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.
Вариант 1: Основная программа
08:30 Завтрак в отеле.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
15:00 Обед в туркомплексе Чална.
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Вариант 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура)
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
15:15 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
19:50 Лахденпохья. Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:20 – м. Озерки.
Конечная остановка: 23:50 – м. Площадь Восстания.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Тур предполагает размещение 4 ночи в отеле Санкт-Петербурга, 2 ночи в отеле в г. Петрозаводск. Стоимость зависит от размещения:
|DBL/TWIN
|Доп. место в
2-местом номере
|SNGL
|Октябрьская 4* (СПб), завтрак “шведский стол” + отели Комфорт (Петрозаводск) завтрак "накрытие" (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма)
|49950
|48450
|73450
|Best Western Plus Center Hotel 4*(СПб), завтрак “а-ля карт” + отели Комфорт (Петрозаводск) завтрак "накрытие" (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма)
|49950
|48450
|73450
|Октябрьская 4* (СПб), завтрак “шведский стол” + отели Премиум 4* (Петрозаводск), завтрак “шведский стол” (Питер Инн, Фрегат, Северная)
|52750
|51750
|76550
|Best Western Plus Center Hotel 4*(СПб), завтрак “а-ля карт” + отели Премиум 4* (Петрозаводск), завтрак “шведский стол” (Питер Инн, Фрегат, Северная)
|52750
|51750
|76550
Дополнительные ночи в Петербурге до/после тура:
Октябрьская 4*(Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”.
|DBL/TWIN
|Доп. место в 2-местом номере
|SNGL
|01.05.22-02.07.22
|3900
|3400
|7800
|03.07.22-22.08.22
|3200
|2900
|6300
|23.08.22-29.09.22
|2700
|2500
|5400
Best Western Plus Center Hotel 4* (СПб), Завтрак “а-ля карт”.
|DBL/TWIN
|Доп. место в 2-местом номере
|SNGL
|01.05.22-02.07.22
|4000
|3000
|7000
|03.07.22-22.08.22
|3300
|2500
|5600
|23.08.22-29.09.22
|2700
|2200
|5000
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Премиум-отели в г. Петрозаводск. Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.
Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.
Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 1200 руб.
Обязательная доплата на месте для иностранных граждан: регистрационный сбор в гостиницах от 150 до 200 рублей.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».