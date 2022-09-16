Классический Петербург и Вся Карелия

Экскурсионный тур «Классический Петербург и Вся Карелия» на 7 дней

5
3 отзыва
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Классический Петербург и Вся Карелия
Ближайшие даты:
15
авг
22
авг

Что вас ожидает 🤩

Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас
2,5 млрд. лет назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы
Водопад Кивач
Водопад Кивач
С высоты 11 метров он обрушивается по ступеням каменной лестницы, образуя мощный водоворот и создавая впечатляющий шум
В гости к хаски и оленям
В гости к хаски и оленям
Вас ждёт знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски и фермой, на которой обитают олени
Остров Кижи
Остров Кижи
При желании посетим музей под открытым небом, целый остров, на котором люди живут уже 10 веков
Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с ее визитной карточкой — Мраморным каньоном
Александро-Свирский монастырь
Александро-Свирский монастырь
Полюбуемся одним из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России, которому уже почти 500 лет
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
В самой веселой деревне Карелии нас ждет интерактивная программа и домашняя выпечка
Петропавловская крепость
Петропавловская крепость
Нас ждут историческая прогулка по «сердцу Петербурга», Петропавловский собор и тюрьма Трубецкого бастиона
Царское село
Царское село
Увидим Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининский парк
Эрмитаж
Эрмитаж
Один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей
Петергоф
Петергоф
Нас ждет экскурсия в Большой дворец и Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами

Описание

Почему именно этот тур?

Топовые достопримечательности Санкт-Петербурга и Карелии в одном туре, соединение насыщенной исторической программы с прогулками по живописным природным объектам, тур подходит для семейного отдыха и оставляет незабываемые впечатления!

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение самостоятельно.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» («Бест Вестерн», «Ибис»).

Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города.

Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году.

Здесь впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система.

Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона.

20:00 Трансфер по гостиницам.

Свободное время.

Встреча группы. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Петропавловская крепостьВстреча группы. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Петропавловская крепостьВстреча группы. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Петропавловская крепостьВстреча группы. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Петропавловская крепость
2 день

Эрмитаж

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:30 – 10:30 Отъезд от гостиниц.

Трансфер на программу.

13:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

15:00 Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Эрмитаж
3 день

Петергоф

Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30 – 09:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Экскурсия в Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами.

Экскурсия в Большой дворец – знаменитое творение придворного архитектора Елизаветы Петровны на берегу Финского залива.

16.00 Возвращение в город к станции метро.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

ПетергофПетергоф
4 день

Царское село

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 – 11:30 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».

Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе или за доп. плату экскурсия в Павловск.

16:00 (18:00)Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Царское селоЦарское село
5 день

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

Завтрак в гостинице (взять сухой паек накануне).

Освобождение номеров, выезд с вещами в Карелию.

06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская".

07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.

09:00 Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы».

10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”. Трапезная, пекарню и мини-зоопарк.

12:00 Посещение Александро-Свирского монастыря. Посещение храма и экскурсия включены в стоимость тура.

13:30 Обед.

15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.

18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

20:50 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск
6 день

Вулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или экскурсия на о. Кижи

Вариант 1: Основная программа

08:30 Завтрак в отеле.

09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.

13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

15:00 Обед в туркомплексе Чална.

16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.

Вариант 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура)

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.

По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

14:00 Свободное время на острове Кижи.

15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.

Вулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или экскурсия на о. КижиВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или экскурсия на о. КижиВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или экскурсия на о. КижиВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или экскурсия на о. Кижи
7 день

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.

14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.

15:15 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.

18:00 Выезд автобуса из горного парка.

19:50 Лахденпохья. Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:20 – м. Озерки.

Конечная остановка: 23:50 – м. Площадь Восстания.

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

Проживание

Тур предполагает размещение 4 ночи в отеле Санкт-Петербурга, 2 ночи в отеле в г. Петрозаводск. Стоимость зависит от размещения:

DBL/TWINДоп. место в
2-местом номере 		SNGL
Октябрьская 4* (СПб), завтрак “шведский стол” + отели Комфорт (Петрозаводск) завтрак "накрытие" (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма)499504845073450
Best Western Plus Center Hotel 4*(СПб), завтрак “а-ля карт” + отели Комфорт (Петрозаводск) завтрак "накрытие" (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма)499504845073450
Октябрьская 4* (СПб), завтрак “шведский стол” + отели Премиум 4* (Петрозаводск), завтрак “шведский стол” (Питер Инн, Фрегат, Северная)527505175076550
Best Western Plus Center Hotel 4*(СПб), завтрак “а-ля карт” + отели Премиум 4* (Петрозаводск), завтрак “шведский стол” (Питер Инн, Фрегат, Северная)527505175076550

Дополнительные ночи в Петербурге до/после тура:

Октябрьская 4*(Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”.

DBL/TWINДоп. место в 2-местом номереSNGL
01.05.22-02.07.22390034007800
03.07.22-22.08.22320029006300
23.08.22-29.09.22270025005400

Best Western Plus Center Hotel 4* (СПб), Завтрак “а-ля карт”.

DBL/TWINДоп. место в 2-местом номереSNGL
01.05.22-02.07.22400030007000
03.07.22-22.08.22330025005600
23.08.22-29.09.22270022005000

Варианты проживания

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

2 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Северная"

2 ночи

Премиум-отели в г. Петрозаводск. Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Северная"Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Северная"Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Северная"Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Северная"

Гостиница «Октябрьская» 4*

4 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*

4 ночи

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.

Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.

Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание 4 ночи в Санкт-Петербурге
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска 2 ночи
  • Завтраки в отеле
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида.
  • В Санкт-Петербурге: Петропавловскую крепость, Нижний парк Петергофа с фонтанами, Большой Петергофский дворец, Эрмитаж, Царское село: Екатерининский дворец и парк
  • В Карелии: Александро-Свирский монастырь, Олонецкий музей карелов-ливвиков, деревня Киндасово, вулкан Гирвас, водопад Кивач, водопады Ахвенкоски, Мраморный каньон, фирменный магазин при форелевом хозяйстве, парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия", Онежскую набережную в Петрозаводске
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
  • Прогулка по Финскому заливу на метеоре Петергоф – Санкт-Петербург
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам»
  • Экскурсия в Павловск с посещением Дворца
  • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург»
  • Экскурсия на о. Кижи на “Метеоре”
  • Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет – 300 руб. /чел. Дети до 7 лет – бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры – 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки или доплаты на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

  • скидка школьникам до 14 лет (РФ): 2250 руб
  • скидка школьникам до 16 лет (РФ): 1500 руб.
  • скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) 800 руб.
  • скидка пенсионерам(РФ): 1050 руб.

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 1200 руб.

Обязательная доплата на месте для иностранных граждан: регистрационный сбор в гостиницах от 150 до 200 рублей.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

🧒Можно с детьмиПетергоф🗽Популярные места🏡ВыездныеВодные развлеченияПетропавловская крепостьЦарское селоВодопад Кивач🍀Природа и пейзажи🧳Многодневные туры7-дневные турыГорный парк РускеалаДеревня Киндасово🏞Карелия

Похожие туры в Петрозаводске

Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
ул. Гагарина д. 1
23 сен
27 сен
30 сен
4 окт
от 20 900 за 1 человека
5 чудес Карелии в трехдневном туре
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
5 чудес Карелии в трехдневном туре
Каждое воскресенье мы думаем о том
пл. Гагарина, 1
Сегодня
24 сен
28 сен
1 окт
от 12 550 за 1 человека
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
Нет отзывов
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Этот тур также называют «Золотым кольцом Карелии»
По договоренности
18 000 за всё до 3 чел.
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
В этом туре собраны самые живописные места и самые увлекательные развлечения Карелии
ул. Гагарина д. 1 (Петрозаводск)
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 8 690 за 1 человека
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
5
3 отзыва
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 6 600 за всё до 3 чел.
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
7 отзывов
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
Карелия - это сказочный мир. Иногда хочется сказать такого
жд вокзал города Петрозаводска
22 000 за всё до 5 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.9
8 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Столица Карелии, «город на Онего», град Петра
Ж/Д вокзал города Петрозаводска, под часами
10 000 за всё до 5 чел.
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
3 дня 15 часов
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде
площадь Гагарина д. 1
Завтра
23 сен
24 сен
26 сен
от 14 250 за 1 человека
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
5 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Обзорная экскурсия по Петрозаводску позволит узнать столицу Карелии
Ж/Д вокзал, Петрозаводск
10 400 за всё до 6 чел.
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.5
110 отзывов
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
Рускеала - одно из знаковых мест в Карелии
23 сен
27 сен
28 сен
1 окт
3 300 за 1 человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии - природе
пл. Гагарина, 1
26 сен
3 окт
10 окт
от 13 250 за 1 человека
Самобытная Карелия
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Самобытная Карелия
Выставка петроглифов, знакомство с художником-исследователем и чайный мастер-класс
в Петрозаводске
Завтра
23 сен
24 сен
26 сен
от 3 900 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ