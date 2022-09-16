Колоритный Новый год в Карельской глубинке

Насыщенное трехдневное путешествие вокруг Ладожского озера

5
3 отзыва
Насыщенное трехдневное путешествие вокруг Ладожского озера с празднованием Нового Года в карельской глубинке – деревне Киндасово! Вы увидите все главные достопримечательности, поучаствуете в карельских забавах, побываете на приеме у настоящих карел и получите заряд положительных эмоций на весь год!
Колоритный Новый год в Карельской глубинке
Колоритный Новый год в Карельской глубинке
Колоритный Новый год в Карельской глубинке
Колоритный Новый год в Карельской глубинке
Колоритный Новый год в Карельской глубинке
Колоритный Новый год в Карельской глубинке
Колоритный Новый год в Карельской глубинке
Колоритный Новый год в Карельской глубинке
Колоритный Новый год в Карельской глубинке
Колоритный Новый год в Карельской глубинке
Колоритный Новый год в Карельской глубинке
Колоритный Новый год в Карельской глубинке
Колоритный Новый год в Карельской глубинке
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Незабываемый Новый Год
Незабываемый Новый Год
Самая веселая и душевная новогодняя ночь во всей Карелии
«Щенячий» восторг
«Щенячий» восторг
Познакомитесь и сделаете фото с дружелюбными хаски
Горный парк «Рускеала»
Горный парк «Рускеала»
Насладитесь красотами и невероятно зрелищной подсветкой каньонов
Карельские дары
Карельские дары
Посетим фирменный магазин форелевого хозяйства
Атмосфера Новогодней сказки
Атмосфера Новогодней сказки
Посетим резиденцию карельского Деда Мороза – Талви Укко

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску. Новогодний банкет в Киндасово

06:30 – Посадка в автобус у метро «Площадь Восстания»

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: книжный магазин "Буквоед"

07:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания

07:30 – Дополнительная остановка для посадки у метро «Дыбенко»

Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта
Ориентир: на стороне м. Дыбенко, вдоль трамвайных путей

07:35 – Отправление автобуса от м. Дыбенко

10:30 – Комплекс «Фермерская Усадьба»

Первой остановкой нашего новогоднего путешествия по Карелии станет комплекс «Фермерская Усадьба».

Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем и сытно позавтракать в местной трапезной.

Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовиться в собственной пекарне.

Набираемся сил и продолжаем наше путешествие!

12:00 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю

Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.

Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России.

Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, а также любителей истории и архитектуры.

Вам проведут увлекательную экскурсию по главным святыням и расскажут много интересного из его многовековой истории.

13:00 – Обед

После насыщенных гуляний на свежем воздухе, вас ждет недолгий переезд до Старой слободы, где вы сможете заказать комплексный обед и сытно подкрепиться перед продолжением нашего новогоднего путешествия.

(Обед приобретается по желанию за доп. плату)

13:30 – Переезд в Петрозаводск

16:00 – Прибытие в Петрозаводск. Автобусная обзорная экскурсия

Краткая экскурсия по городу без выхода из автобуса.

Гид познакомит Вас с основными историческими объектами и интересными местами, которые стоит посетить в Петрозаводске.

17:00 – Размещение в отеле. Подготовка к банкету

По прибытию в новогодний город Петрозаводск у вас будет достаточно свободного времени, чтобы отдохнуть, набраться сил перед праздником и подготовиться к праздничному банкету.

21:30 – Переезд в деревню Киндасово.

23:00 – Новогодний банкет с шоу-программой

Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, розыгрыши, песни и танцы – Новогодняя ночь в лучших традициях!

00:00 – С Новым 2023 годом!

02.00 – Новогодний салют

02.10 – «Киндасовский посошок!»

И на прощанье никто не уйдет с пустыми руками! От веселых жителей деревни каждому гостю по подарку.

02:20 – Завершение новогоднего банкета. Отправление в отель

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску. Новогодний банкет в КиндасовоАвтобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску. Новогодний банкет в КиндасовоАвтобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску. Новогодний банкет в КиндасовоАвтобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску. Новогодний банкет в КиндасовоАвтобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску. Новогодний банкет в Киндасово
2 день

Заповедник «Кивач». Вотчина карельского Деда Мороза

10:30 – Завтрак в отеле и сбор группы

Отличная возможность выспаться и после плотного завтрака с новыми силами встретить Новый год и продолжить увлекательное путешествие.

11:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Во время обзорной экскурсии по городу Петрозаводску вы увидите главную елку, расположенную перед Музыкальным драматическим театром, самые главные достопримечательности города, и, конечно, визитную его карточку – набережную Онежского озера.

Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом.

Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же футуристичные с американскими рыбаками из Дулута.

14:00 – Посещение заповедника и водопада Кивач

Что может быть лучше прогулки на свежем воздухе, да еще и в одном из самых удивительных мест Карелии – в заповеднике Кивач.

Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы.

Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.

На территории заповедника для всех желающих открыт музей природы, экспозиция которого познакомит вас с историей Кивача, представителями флоры и фауны и фотографиями водопада в разные годы.

15:00 – Переезд в вотчину карельского Деда Мороза – Талви Укко

Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту!

Вотчина Талви Укко – это целая страна чудес.

Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.

16:30 – Обед в ресторане "Закрома Талви Укко"

Перед началом большой интерактивной экскурсии по вотчине вам предложат пообедать в ресторане "Закрома ТалвиУкко" и отведать блюда карельской кухни, приготовленных из даров северной природы.

(Обед приобретается по желанию за доп. плату)

17:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме

Экскурсия по питомнику хаски – одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов!

Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак.

Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников.

Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта.

Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.

Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов.

Экскурсовод поведает вам о том какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.

18:00 – Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных

Далее вас ожидает визит с саамскую деревню.

Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе.

Также вы увидите яранги и чумы –традиционные жилища северного народа.

Затем вы отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы.

А после посещения фото-локации “Арктика” у вас останутся памятные снимки с с почти реальными белыми медведями.

После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха.

У вас будет возможность погонять на финских санках - potkuri.

Прекрасная возможность порадовать детей и самим вспомнить детство!

18:30 – Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями

С наступлением темноты зажигается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством.

Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение!

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию:

  • познакомьтесь с главными достопримечательностями региона посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»;
  • узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив Резиденцию Карельского деда мороза Талвиукко и Дворец Карельской снегурочки Лумикки;
  • прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе;
  • поучаствуйте в захватывающем приключении – катании на оленьей упряжке.

20:00 – Возвращение в Петрозаводск

После насыщенной экскурсионной программы вы сможете отдохнуть в отеле или отправиться на прогулку по вечернему городу и посетить интересные места Петрозаводска.

Заповедник «Кивач». Вотчина карельского Деда МорозаЗаповедник «Кивач». Вотчина карельского Деда МорозаЗаповедник «Кивач». Вотчина карельского Деда МорозаЗаповедник «Кивач». Вотчина карельского Деда МорозаЗаповедник «Кивач». Вотчина карельского Деда МорозаЗаповедник «Кивач». Вотчина карельского Деда МорозаЗаповедник «Кивач». Вотчина карельского Деда Мороза
3 день

Горный парк «Рускеала». Возвращение в Санкт-Петербург

08:00 – Завтрак. Сбор группы в автобусе

09:00 – Отправление в сторону горного парка «Рускеала»

12:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски

Водопады Ахвенкоски – небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки – привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».

Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Аллее сказок».

Подвесные мостики, протянутые прямо над водопадами, завершают маршрут и позволяют сделать самые потрясающие кадры.

Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию.

14:00 – Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время. Самостоятельный обед в кафе парка

Парк «Рускеала» – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья.

Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей.

Местный гид проведет увлекательную экскурсию по парку и познакомит вас с увлекательной многовековой историей этого сказочного места.

После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру горного парка.

Станьте свидетелем сказочного светового шоу.

С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками.

В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.

На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию:

  • Совершите прогулку вокруг каньона по оборудованным тропам
    Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
  • Отведайте блюда карельской кухни и посетите сувенирные лавки
    На территории парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести всё то, чем так славится Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита, изделия из березы и бересты и многое другое.
  • Пролетите на троллее вдоль Мраморного каньона
    Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина, прокатившись на zip-line над заснеженным Мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
  • Прокатитесь на зимних санях
    Только зимой в горном парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «Веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых и детей!

17:30 – Выезд автобуса из горного парка.

Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства

На обратном пути мы заедем за карельскими дарами, которые понравятся вашей семье и друзьям больше, чем магнит на холодильник.

Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств.

В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:30 – станция метро «Озерки»

Конечная остановка: 00:00 – станция метро «Площадь Восстания»

Горный парк «Рускеала». Возвращение в Санкт-ПетербургГорный парк «Рускеала». Возвращение в Санкт-ПетербургГорный парк «Рускеала». Возвращение в Санкт-ПетербургГорный парк «Рускеала». Возвращение в Санкт-ПетербургГорный парк «Рускеала». Возвращение в Санкт-Петербург

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях категории «комфорт» или «стандарт» в Петрозаводске (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещениеДоплата за третьего человека в номере
Отель «Ладога» 3*22 55027 95021 950
Отель «Маски» 2*19 95024 60019 650

Обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением категории, которую вы указали при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Ладога» 3*

2 ночи

Гостиница расположена в тихом районе города, представляет собой трех этажный отель,с индивидуальным подходом к каждому гостю.

Собственная огороженная территория обеспечат вам спокойное времяпровождение. Для комфортного проживания и отдыха здесь есть 14 уютных номеров. Своим гостям отель «ЛАДОГА» предоставляет бесплатный Wi-Fi. На первом этаже расположены кафе и оздоровительный центр, к услугам гостей финская сауна, большой бассейн, турецкая парная, джакузи. Отель имеет собственную охраняемую парковку.

В номерах есть место для работы, мини-бар и телевизор с плоским экраном. Ванные комнаты укомплектованы феном.

Отель «Ладога» 3*Отель «Ладога» 3*Отель «Ладога» 3*Отель «Ладога» 3*Отель «Ладога» 3*Отель «Ладога» 3*Отель «Ладога» 3*Отель «Ладога» 3*

Отель «Маски» 2*

2 ночи

Отель «Маски» с кафе и круглосуточной стойкой регистрации находится в центре Петрозаводска. К услугам гостей уютные номера в уникальном здании с круглой отделкой. Благодаря центральному расположению отеля гости могут посетить различные магазины, музеи и воспользоваться транспортной развязкой поблизости. На территории обустроена парковка.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой с феном и полотенцами. В числе удобств телевизор и холодильник. В отеле также имеются общие номера с общим туалетом и ванной комнатой.

Отель «Маски» 2*Отель «Маски» 2*Отель «Маски» 2*Отель «Маски» 2*Отель «Маски» 2*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • Трансфер на комфортабельных автобусах
  • Проживание в отелях категории «комфорт» или «стандарт» в Петрозаводске (2 ночи)
  • Завтраки в гостинице (при проживание в гостинице «комфорт»)
  • Билеты и экскурсии включенные в тур:увлекательные трассовые экскурсии о Карелиивходные билеты в парк «Рускеала»обзорная экскурсия «Мраморный ка» в горном парке «Рускеала» с лицензированным гидомобзорная экскурсия по Петрозаводскуэкскурсия по Александро-Свирскому монастырю с лицензированным местным гидомвходные билеты в заповедник «Кивач»интерактивная программа в резиденции карельского Деда Мороза – Талви Укко и экскурсия «Северная сага», включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета «Карелия», дворца Лумикки и резиденции Талви Укко.
  • Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
  • Входные билеты в парк «Рускеала»
  • Обзорная экскурсия «Мраморный ка» в горном парке «Рускеала» с лицензированным гидом
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с лицензированным местным гидом
  • Входные билеты в заповедник «Кивач»
  • Интерактивная программа в резиденции карельского Деда Мороза – Талви Укко и экскурсия «Северная сага», включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета «Карелия», дворца Лумикки и резиденции Талви Укко
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты туда и обратно до г. Санкт-Петербурга
  • Участие в новогоднем банкете в самой веселой карельской деревне Киндасово (на банкет допускаются дети старше 7 лет)
  • Комплексные обеды в туре: 650–850 руб. /взр.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 300 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатно дети от 7 до 14 лет, студенты и пенсионеры – 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Активные развлечения в вотчине Талви Укко: по ценам парка
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку самостоятельно.

Бывают ли скидки на тур?

Да,

  • детям до 7 лет – 1100 руб.;
  • школьникам – 450 руб.;
  • студентам – 450 руб.;
  • людям старше 60 лет – 700 руб.;
  • ветераны ВОВ, блокадники и инвалиды – 1100 руб.

Предоставляются при наличии подтверждающих документов и не суммируются с другими акциями.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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Никита
Нет отзывов
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Рассмотреть с воды карельские леса и островки, насладиться прогулкой на каяке и отдохнуть душой
на территории глэмпинга «Елки на Горке»
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
2 000 за 1 человека
Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
4.9
14 отзывов
Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
Весело и интересно провести время в сказочной стране карельского Деда Мороза
23 сен
24 сен
26 сен
27 сен
от 2 000 за всё до 7 чел.
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